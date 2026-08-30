Datum: 30/08/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Planet Group Arena (Arteveldestadion)

LIVE: KAA Gent en Club Brugge zijn er opnieuw aan begonnen!

Rik De Mil zag Tibe De Vlieger in laatste instantie nog uitvallen bij De Buffalo's. Daardoor krijgt Da Silva Lopes een plekje op het middenveld. Op rechtsbuiten krijgen we Wilson in plaats van Volckaert, die op de bank zit. Bij Club Brugge geen enkele wissel. Leko kiest voor de vierde wedstrijd op rij voor dezelfde basiself. Volg de clash hier LIVE en op de voet!

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Stand Live
Tijd   59' 43" 
Aernout Van Lindt vanuit Gent
Discussieer live mee! Lees 28 reacties...
60
 Plots een schot van heel ver van Van Der Heyden, maar geen problemen voor Sommer.
54
 Het wordt toch wat grimmiger in de duels in deze tweede helft. Wat levert dat op?
51
 Bijna de uitbraak van Tresoldi. Lopes Da Silva aan de rem, gele kaart.
51
  Gele kaart voor Leonardo Da Silva Lopes
49
 Stevige uitbraak op links van KAA Gent, maar in de fase van de waarheid komt het er niet uit.
46
 Vervangen Kyrell Wilson
Ingevallen Matties Volckaert
46
 De bal rolt opnieuw in Gent!
45+20
 Meteen rusten. 1-1 na een vermakelijke eerste helft!


Scheidsrechter 		Rust


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44
 KAA Gent krijgt geen corner en De Mil gaat helemaal uit zijn plaat.
41
 En meteen de koude douche aan de overkant. Forbs krijgt veel ruimte op rechts en zet voor, Vanaken via de paal lekker binnen.
40

Goal 		Doelpunt van Hans Vanaken (Carlos Forbs)
38

Goal 		Doelpunt van Josué Vergara (Tiago Araujo)
38
 Het antwoord is meteen: neen! Gent speelt het lekker uit. Araujo met de heel harde voorzet en een echte spitsengoal: 1-0 Gent!
38
 De eerste corner levert een tweede op. Daar is dan een hakje van Tresoldi, maar niet op doel.
36
 Vanaken met de voorzet, maar hij kan Tresoldi niet vinden. Daarna moet Roef een plaatsbal van Diakhon van onder zijn lat in corner werken.
34
 We kabbelen stilaan richting rust. Het tempo is een beetje ingezakt. "Oh wat zijn die boeren stil", jennen de fans dan maar even die van de bezoekers.
32
 Over het halfuur. Gent nog eens met de dreiging, maar dat levert niets op andermaal.
29
 Roef even in paniek en daardoor slecht uit gevoetbald, maar de inworp levert niets op. Alles is min of meer in evenwicht.
26
 Aan dreiging geen gebrek, zoveel is duidelijk. In de fase van de waarheid is het echter net te weinig.
23
 De corner van Club Brugge levert niets op. Aan de overkant is er eerst Sonko die Sommer tot een redding dwingt, daarna knalt Vergara op de lat!
20
 Vergara bijna bij de bal. Aan de overkant moet Delorge met een tackle uitpakken in de grote rechthoek.
18
 Forbs met een schotje uit de draai. In het zijnet aan de eerste paal.
16
  Gele kaart voor Kyrell Wilson
15
 Snedige actie van de thuisploeg, Vergara tikt over.
12
 Aan de overkant gaat een vrije trap aan de tweede paal naast. Aan intensiteit geen gebrek.
10
 Schotje Sonko, geen problemen voor Sommer.
8
 Ook Gent roert zich eens en daar halen ze een corner uit.
6
 Club Brugge probeert door te drukken, maar Araujo en Vergara hebben zin om erdoor te breken. De vrije trap levert niets op.
4
 Davy Roef moet een eerste keer een bal plukken, maar geen enkel probleem.
1
 De bal rolt in de Planet Group Arena. Club Brugge meteen naar voren!
1
 KAA Gent - Club Brugge: 0-0
13:30
 De match begint met een minuut applaus voor Erwin Vandendaele, gewezen winnaar van de Gouden Schoen en ondertussen al een dikke maand overleden.
13:30
 Tifo's, vuurwerk, benevelingen: alles en iedereen staat op scherp, zoveel is duidelijk.

Vooraf
Rik De Mil zag Tibe De Vlieger in laatste instantie nog uitvallen bij De Buffalo's. Daardoor krijgt Da Silva Lopes een plekje op het middenveld. Op rechtsbuiten krijgen we Wilson in plaats van Volckaert, die op de bank zit. Benes krijgt opnieuw de voorkeur op Kadri in vergelijking met donderdag. Bij Club Brugge geen enkele wissel. Leko kiest voor de vierde wedstrijd op rij voor dezelfde basiself.
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KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 7.0 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/13 (38.5%)
Meer statistieken
Ngom Mouhamed 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Burgess Christian 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 29/29 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Wilson Kyrell   45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Delorge Mathias 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 26/28 (92.9%)
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Lopes Leonardo Da Silva   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Araujo Tiago A 90' 7.4 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/29 (89.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bénes László 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Sonko Momodou 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Vergara Josué 90' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
Meer statistieken
Bank
Paskotsi Maksim 0'  
Balikwisha Michel Ange 0'  
Omgba Aimé 0'  
Peersman Kjell 0'  
Kadri Abdelkahar 0'  
Aliou Diallo Mamadou 0'  
Volckaert Matties 45' 6.3 -
Meer statistieken
Seck El Hadji 0'  
Cisse Ibrahima 0'  
 

Club Brugge Club Brugge
Tresoldi Nicolò 90' 6.5 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Sommer Yann 90' 7.1 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Sabbe Kyriani 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 56/56 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Lee Hanbeom 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 75/78 (96.2%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 57/59 (96.6%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Seys Joaquin 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 28/30 (93.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Potts Freddie 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 49/52 (94.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 37/41 (90.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Forbs Carlos A 90' 6.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/21 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Vetlesen Hugo 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Diakhon Mamadou 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Bank
Virgili Jan 0'  
Tsawa Cheveyo 0'  
Vermant Romeo 0'  
Jackers Nordin 0'  
Siquet Hugo 0'  
Coulibaly Samba 0'  
Vasovic Andrej 0'  
Lemarechal Felix 0'  
Verlinden Wout 0'  

Vooraf

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https://www.voetbalkrant.com/nieuws/2026-08-30/live-slag-om-vlaanderen-ivan-leko-met-lof-voor-kaa-gent?1184016
LIVE: Slag om Vlaanderen, Ivan Leko met lof voor KAA Gent
LIVE: Slag om Vlaanderen, Ivan Leko met lof voor KAA Gent
Foto: © photonews

Ivan Leko komt terug naar de Planet Group Arena. Toch voor één namiddag. En dus staat alles in en rond Gent toch weer iets meer op scherp, zoals dat bij elke Slag om Vlaanderen sowieso al het geval is. Wat mogen we deze keer verwachten van het duel?

KAA Gent wist zich te plaatsen voor de League Phase van de Conference League en heeft door de rollercoaster in Edinburgh toch wel wat vertrouwen weten te tanken. Rik De Mil en zijn troepen willen graag op dat elan doorgaan tegen blauw-zwart.

Ook Ivan Leko had woorden van lof voor de Gentse prestaties in Europa. “Los van mijn verleden is dit sowieso een hele grote match, hé. Komt erbij dat het resultaat in Europa hen een boost zal geven. Het is fantastisch dat we opnieuw met vijf ploegen Europa ingaan. Dat is top, ook voor Gent.”

KAA Gent en Club Brugge in sterkst mogelijke opstellingen?

Uit de blessureboeg op het eerste zicht weinig 'nieuws'. Samoise en Goore zijn nog niet fit bij de thuisploeg, Ordonez moet de match missen aan Brugse zijde. Beide teams kunnen verder dus op hun best aantreden in de Planet Group Arena.

Krijgt Benes een nieuwe kans van Rik De Mil? Het zou zomaar kunnen dat hij naast Delorge en De Vlieger op het middenveld wordt geposteerd. Aan hem op weerwerk te bieden aan Vanaken, Potts en Vetlesen dan in een steekspel op dat middenveld.

Vanaf 13.30 uur vat de wedstrijd aan in Gent. Wij zijn uiteraard ter plaatse om u van alle live-updates en een verslag te voorzien en achteraf ook de mooiste reacties te bundelen. Wat denkt u dat het gaat worden? Laat het ons weten in de reacties.

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-3 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-2 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-0 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 16:00 STVV STVV
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
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