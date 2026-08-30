LIVE: KAA Gent en Club Brugge zijn er opnieuw aan begonnen!

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Aernout Van Lindt vanuit Gent
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Plots een schot van heel ver van Van Der Heyden, maar geen problemen voor Sommer.
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Het wordt toch wat grimmiger in de duels in deze tweede helft. Wat levert dat op?
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Bijna de uitbraak van Tresoldi. Lopes Da Silva aan de rem, gele kaart.
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Gele kaart voor Leonardo Da Silva Lopes
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Stevige uitbraak op links van KAA Gent, maar in de fase van de waarheid komt het er niet uit.
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Kyrell Wilson
Matties Volckaert
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De bal rolt opnieuw in Gent!
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45+20
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Meteen rusten. 1-1 na een vermakelijke eerste helft!
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Rust
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KAA Gent krijgt geen corner en De Mil gaat helemaal uit zijn plaat.
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En meteen de koude douche aan de overkant. Forbs krijgt veel ruimte op rechts en zet voor, Vanaken via de paal lekker binnen.
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Doelpunt van Hans Vanaken (Carlos Forbs)
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Doelpunt van Josué Vergara (Tiago Araujo)
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Het antwoord is meteen: neen! Gent speelt het lekker uit. Araujo met de heel harde voorzet en een echte spitsengoal: 1-0 Gent!
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De eerste corner levert een tweede op. Daar is dan een hakje van Tresoldi, maar niet op doel.
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Vanaken met de voorzet, maar hij kan Tresoldi niet vinden. Daarna moet Roef een plaatsbal van Diakhon van onder zijn lat in corner werken.
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We kabbelen stilaan richting rust. Het tempo is een beetje ingezakt. "Oh wat zijn die boeren stil", jennen de fans dan maar even die van de bezoekers.
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Over het halfuur. Gent nog eens met de dreiging, maar dat levert niets op andermaal.
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Roef even in paniek en daardoor slecht uit gevoetbald, maar de inworp levert niets op. Alles is min of meer in evenwicht.
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Aan dreiging geen gebrek, zoveel is duidelijk. In de fase van de waarheid is het echter net te weinig.
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De corner van Club Brugge levert niets op. Aan de overkant is er eerst Sonko die Sommer tot een redding dwingt, daarna knalt Vergara op de lat!
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Vergara bijna bij de bal. Aan de overkant moet Delorge met een tackle uitpakken in de grote rechthoek.
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Forbs met een schotje uit de draai. In het zijnet aan de eerste paal.
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Gele kaart voor Kyrell Wilson
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Snedige actie van de thuisploeg, Vergara tikt over.
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Aan de overkant gaat een vrije trap aan de tweede paal naast. Aan intensiteit geen gebrek.
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Schotje Sonko, geen problemen voor Sommer.
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Ook Gent roert zich eens en daar halen ze een corner uit.
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Club Brugge probeert door te drukken, maar Araujo en Vergara hebben zin om erdoor te breken. De vrije trap levert niets op.
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Davy Roef moet een eerste keer een bal plukken, maar geen enkel probleem.
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De bal rolt in de Planet Group Arena. Club Brugge meteen naar voren!
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KAA Gent - Club Brugge: 0-0
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13:30
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De match begint met een minuut applaus voor Erwin Vandendaele, gewezen winnaar van de Gouden Schoen en ondertussen al een dikke maand overleden.
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13:30
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Tifo's, vuurwerk, benevelingen: alles en iedereen staat op scherp, zoveel is duidelijk.
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Vooraf
Rik De Mil zag Tibe De Vlieger in laatste instantie nog uitvallen bij De Buffalo's. Daardoor krijgt Da Silva Lopes een plekje op het middenveld. Op rechtsbuiten krijgen we Wilson in plaats van Volckaert, die op de bank zit. Benes krijgt opnieuw de voorkeur op Kadri in vergelijking met donderdag. Bij Club Brugge geen enkele wissel. Leko kiest voor de vierde wedstrijd op rij voor dezelfde basiself.