LIVE: Slag om Vlaanderen, Ivan Leko met lof voor KAA Gent

Ivan Leko komt terug naar de Planet Group Arena. Toch voor één namiddag. En dus staat alles in en rond Gent toch weer iets meer op scherp, zoals dat bij elke Slag om Vlaanderen sowieso al het geval is. Wat mogen we deze keer verwachten van het duel?

KAA Gent wist zich te plaatsen voor de League Phase van de Conference League en heeft door de rollercoaster in Edinburgh toch wel wat vertrouwen weten te tanken. Rik De Mil en zijn troepen willen graag op dat elan doorgaan tegen blauw-zwart.

Ook Ivan Leko had woorden van lof voor de Gentse prestaties in Europa. “Los van mijn verleden is dit sowieso een hele grote match, hé. Komt erbij dat het resultaat in Europa hen een boost zal geven. Het is fantastisch dat we opnieuw met vijf ploegen Europa ingaan. Dat is top, ook voor Gent.”

KAA Gent en Club Brugge in sterkst mogelijke opstellingen?

Uit de blessureboeg op het eerste zicht weinig 'nieuws'. Samoise en Goore zijn nog niet fit bij de thuisploeg, Ordonez moet de match missen aan Brugse zijde. Beide teams kunnen verder dus op hun best aantreden in de Planet Group Arena.

Krijgt Benes een nieuwe kans van Rik De Mil? Het zou zomaar kunnen dat hij naast Delorge en De Vlieger op het middenveld wordt geposteerd. Aan hem op weerwerk te bieden aan Vanaken, Potts en Vetlesen dan in een steekspel op dat middenveld.



Vanaf 13.30 uur vat de wedstrijd aan in Gent. Wij zijn uiteraard ter plaatse om u van alle live-updates en een verslag te voorzien en achteraf ook de mooiste reacties te bundelen. Wat denkt u dat het gaat worden? Laat het ons weten in de reacties.