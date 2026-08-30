Volg KAA Gent - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
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Datum: 30/08/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Planet Group Arena (Arteveldestadion)
LIVE: Slag om Vlaanderen, Ivan Leko met lof voor KAA Gent
LIVE: Slag om Vlaanderen, Ivan Leko met lof voor KAA Gent
Foto: © photonews

Ivan Leko komt terug naar de Planet Group Arena. Toch voor één namiddag. En dus staat alles in en rond Gent toch weer iets meer op scherp, zoals dat bij elke Slag om Vlaanderen sowieso al het geval is. Wat mogen we deze keer verwachten van het duel?

KAA Gent wist zich te plaatsen voor de League Phase van de Conference League en heeft door de rollercoaster in Edinburgh toch wel wat vertrouwen weten te tanken. Rik De Mil en zijn troepen willen graag op dat elan doorgaan tegen blauw-zwart.

Ook Ivan Leko had woorden van lof voor de Gentse prestaties in Europa. “Los van mijn verleden is dit sowieso een hele grote match, hé. Komt erbij dat het resultaat in Europa hen een boost zal geven. Het is fantastisch dat we opnieuw met vijf ploegen Europa ingaan. Dat is top, ook voor Gent.”

KAA Gent en Club Brugge in sterkst mogelijke opstellingen?

Uit de blessureboeg op het eerste zicht weinig 'nieuws'. Samoise en Goore zijn nog niet fit bij de thuisploeg, Ordonez moet de match missen aan Brugse zijde. Beide teams kunnen verder dus op hun best aantreden in de Planet Group Arena.

Krijgt Benes een nieuwe kans van Rik De Mil? Het zou zomaar kunnen dat hij naast Delorge en De Vlieger op het middenveld wordt geposteerd. Aan hem op weerwerk te bieden aan Vanaken, Potts en Vetlesen dan in een steekspel op dat middenveld.


Vanaf 13.30 uur vat de wedstrijd aan in Gent. Wij zijn uiteraard ter plaatse om u van alle live-updates en een verslag te voorzien en achteraf ook de mooiste reacties te bundelen. Wat denkt u dat het gaat worden? Laat het ons weten in de reacties.

Prono KAA Gent - Club Brugge

Gelijk
Club Brugge wint
KAA Gent KAA Gent wint Gelijk Club Brugge Club Brugge wint
3.5% 14.4% 82.1%
Populairste
1-2
(68x)		 1-3
(57x)		 0-2
(51x)

Vergelijking KAA Gent - Club Brugge

Positie

8
2

Punten

6
9

Gewonnen

2
3

Gescoorde doelpunten

4
7

Doelpunten tegen

1
0

Gele kaarten

0
1

Onderlinge duels gewonnen

27
20
40
24/05 18:30 Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
26/04 13:30 KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
21/12 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
31/08 13:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
01/05 16:10 Club Brugge Club Brugge 4-1 KAA Gent KAA Gent
20/04 18:30 KAA Gent KAA Gent 0-5 Club Brugge Club Brugge
01/03 16:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
22/09 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
16/01 20:45 KAA Gent KAA Gent 0-0 Club Brugge Club Brugge
17/12 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 KAA Gent KAA Gent
03/09 13:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
26/02 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 KAA Gent KAA Gent
06/11 13:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 Club Brugge Club Brugge
17/07 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
02/03 20:45 Club Brugge Club Brugge 0-3 KAA Gent KAA Gent
06/02 13:30 Club Brugge Club Brugge 1-2 KAA Gent KAA Gent
02/02 20:45 KAA Gent KAA Gent 0-1 Club Brugge Club Brugge
29/08 13:30 KAA Gent KAA Gent 6-1 Club Brugge Club Brugge
15/03 20:45 KAA Gent KAA Gent 0-4 Club Brugge Club Brugge
20/12 13:30 Club Brugge Club Brugge 0-1 KAA Gent KAA Gent
22/12 14:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
06/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 4-0 KAA Gent KAA Gent
05/05 18:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 Club Brugge Club Brugge
31/03 18:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 KAA Gent KAA Gent
03/02 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 KAA Gent KAA Gent
23/09 14:30 KAA Gent KAA Gent 0-4 Club Brugge Club Brugge
20/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 0-1 KAA Gent KAA Gent
08/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 Club Brugge Club Brugge
28/01 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 Club Brugge Club Brugge
01/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
21/05 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
02/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
29/01 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 Club Brugge Club Brugge
02/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
08/05 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-4 Club Brugge Club Brugge
09/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 KAA Gent KAA Gent
07/02 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
03/02 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
21/01 20:45 KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
04/10 14:30 KAA Gent KAA Gent 4-1 Club Brugge Club Brugge
16/07 14:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Club Brugge Club Brugge
17/05 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-3 KAA Gent KAA Gent
26/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-2 Club Brugge Club Brugge
22/02 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
26/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 KAA Gent KAA Gent
22/12 14:30 KAA Gent KAA Gent 1-3 Club Brugge Club Brugge
25/08 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 KAA Gent KAA Gent
27/01 14:30 Club Brugge Club Brugge 0-0 KAA Gent KAA Gent
30/09 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-2 Club Brugge Club Brugge
28/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
15/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
12/02 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-3 Club Brugge Club Brugge
26/10 20:45 KAA Gent KAA Gent P4-4 Club Brugge Club Brugge
16/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 KAA Gent KAA Gent
17/05 20:30 Club Brugge Club Brugge 3-0 KAA Gent KAA Gent
02/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
26/12 18:00 KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
03/10 15:30 Club Brugge Club Brugge 3-2 KAA Gent KAA Gent
08/05 20:00 KAA Gent KAA Gent 6-2 Club Brugge Club Brugge
04/05 19:30 Club Brugge Club Brugge 0-2 KAA Gent KAA Gent
11/04 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 KAA Gent KAA Gent
14/02 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
27/01 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Club Brugge Club Brugge
20/01 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-4 KAA Gent KAA Gent
19/10 19:30 KAA Gent KAA Gent 3-3 Club Brugge Club Brugge
18/10 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
15/03 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-4 KAA Gent KAA Gent
26/10 18:00 KAA Gent KAA Gent 3-0 Club Brugge Club Brugge
20/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Club Brugge Club Brugge
02/12 20:30 Club Brugge Club Brugge 0-0 KAA Gent KAA Gent
08/05 20:45 Club Brugge Club Brugge 2-0 KAA Gent KAA Gent
18/04 20:45 KAA Gent KAA Gent 3-1 Club Brugge Club Brugge
21/01 13:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Club Brugge Club Brugge
31/07 19:30 KAA Gent KAA Gent 3-1 Club Brugge Club Brugge
28/07 20:30 Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
01/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 4-1 Club Brugge Club Brugge
31/03 19:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
31/10 19:30 KAA Gent KAA Gent 1-4 Club Brugge Club Brugge
29/10 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
23/01 13:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 Club Brugge Club Brugge
21/01 19:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 FF KAA Gent KAA Gent
16/08 19:30 KAA Gent KAA Gent 2-2 Club Brugge Club Brugge
15/08 20:00 Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
15/02 13:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 Club Brugge Club Brugge
13/09 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 KAA Gent KAA Gent
23/02 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-4 Club Brugge Club Brugge
21/09 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-3 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-2 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 13:30 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 16:00 STVV STVV
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
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