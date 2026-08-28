KRC Genk KRC Genk
4-0
SK Beveren SK Beveren
gnkKRC Genk
wbeSK Beveren
Rafiu Durosinmi (pen) 9'
1-0
Junya Ito 19'
2-0
(Jeppe Erenbjerg) Josue Ndenge Kongolo 43'
3-0
Joris Kayembe 74'
4-0
Datum: 28/08/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Cegeka Arena
Genk maakt indruk en zorgt voor doelpuntenfestival tegen Beveren
Robby Morren
Robby Morren vanuit Cegeka Arena
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Genk maakt indruk en zorgt voor doelpuntenfestival tegen Beveren
Foto: © photonews

Racing Genk heeft tegen Beveren een statement gemaakt. De Limburgers wonnen in eigen huis met ruime 4-0 cijfers en die score had makkelijk nog hoger kunnen oplopen. Genk zit nu al aan 12 doelpunten in 4 wedstrijden.

Racing Genk wilde reageren nadat het vorig weekend een riante 1-4 voorsprong alsnog uit handen gaf tegen Antwerp. Ondanks die dreun behield coach Thorup het vertrouwen in dezelfde elf. Ook Beveren incasseerde vorig weekend een klap, het ging met 4-0 onderuit tegen Zulte Waregem, maar ook coach Bakens wijzigde desondanks niet en bracht hetzelfde elftal aan de aftrap. 

Snelle voorsprong voor Genk

De Limburgers kenden een uitstekende start want al nog voor de tiende minuut stond de 1-0 op het scorebord. Durosinmi legde de bal vanop de stip rustig binnen, al was er een VAR-interventie nodig vooraleer de strafschop werd toegekend. El Ouahdi ging over het been van Slegers, ref Verbeke zag er eerst geen penalty in, maar wel nadat hij de beelden had bekeken.

Een tiental minuten later incasseerde Beveren al een tweede opdoffer. Na geklungel achterin ging Ito met het leer aan de haal en plaatste de 2-0 beheerst naast doelman Schenk. Genk speelde een uitstekende eerste helft, gaf achterin weinig weg en creëerde zelf tal van prima kansen.

Yokoyama Ayumu
© photonews

Verdiende 3-0 aan de rust

De 3-0 nog voor de pauze kunnen we niet onverdiend noemen. Een mooie goal overigens van Kongolo die bediend werd door Erenbjerg en prima afwerkte. Intussen hadden ook Yokoyama en Erenbjerg nog kansen gehad en mikte Ito op de paal. De Cegeka Arena danste, de handen gingen op elkaar na zoveel goeds in de eerste 45 minuten.

Zoals dat wel vaker gaat bij een 3-0 ruststand, had het tweede bedrijf toch minder om het lijf. Beveren probeerde wel wat te doen aan de achterstand en kon bij momenten wel op de helft van Genk voetballen. 

Doelman Brughmans moest redding brengen toen Mertens op het uur uit de draai kon trappen en de ingevallen Magaritha mikte net naast, maar veel verder kwamen de bezoekers niet. Het was Genk dat de 4-0 nog scoorde via Kayembe en de score had nog hoger kunnen oplopen want de ingevallen Bibout trof de paal.

Echte test voor Genk op komst

Genk kan dankzij deze overwinning opnieuw naar boven kijken in het klassement en dat is nodig want nu komt er een flinke test aan met wedstrijden tegen achtereenvolgens Anderlecht, Gent en Club Brugge. Als de troepen van Thorup achterin stabiliteit tonen, zit er muziek in dit elftal. Beveren blijft steken op 3 op 12 en moet de nodige punten zien te pakken pakken in zijn volgende wedstrijden tegen OHL en STVV.
 

Opstellingen

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KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 90' 6.62 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/14 (35.7%)
Meer statistieken
El Ouahdi Zakaria 85' 7.78 -
  • Nauwkeurige passes: 28/32 (87.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Smets Matte 90' 7.94 -
  • Nauwkeurige passes: 65/70 (92.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 11/12 (91.7%)
Meer statistieken
Ndenge Kongolo Josue 90' 8.54 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 88/92 (95.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Kayembe Joris 77' 9.04 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 59/71 (83.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Intercepties: 6
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bangoura Ibrahima Sory 90' 6.87 -
  • Nauwkeurige passes: 38/39 (97.4%)
Meer statistieken
Heynen Bryan 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 49/53 (92.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Ito Junya 90' 8.02 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
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Erenbjerg Jeppe A 71' 7.65 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Yokoyama Ayumu 71' 6.61 -
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Durosinmi Rafiu 71' 7.29 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Bank
Medina Yaimar 13' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
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Amaro Kevin 5' 7.05  
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bibout Aaron 19' 6.55 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Sattlberger Nikolas 0'  
Lawal Tobias 0'  
Mirisola Robin 0'  
Adedeji-Sternberg Noah A 19' 7.54 -
  • Assists: 1
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Afriyie Jerry 0'  
Heymans Daan 19' 6.85 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
 

SK Beveren SK Beveren
Schenk Johannes 90' 5.76 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Jans Laurent 90' 6.11 -
  • Nauwkeurige passes: 47/56 (83.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Gomis Yoni   90' 5.55 -
  • Nauwkeurige passes: 69/75 (92%)
Meer statistieken
Godeau Bruno 77' 6.15 -
  • Nauwkeurige passes: 57/61 (93.4%)
Meer statistieken
Janssens Christophe 90' 6.22 -
  • Nauwkeurige passes: 58/69 (84.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/10 (30%)
Meer statistieken
Dewaele Sieben 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 50/56 (89.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Abrahams Kurt 45' 5.91 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Brüls Christian 45' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 33/42 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Slegers Ferre 45' 6.07 -
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Lokesa Chris 90' 5.96 -
  • Nauwkeurige passes: 28/31 (90.3%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Mertens Lennart 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bank
Thompson Dominic 0'  
Rigo Dante 0'  
Kaboré Elohim 45' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
De Schryver Guillaume 0'  
Kuavita Leandre 0'  
Margaritha Jearl 45' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 4/7 (57.1%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Conde Cheick 45' 6.87 -
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Robatsch Jannik 13' 5.72 -
  • Nauwkeurige passes: 12/12 (100%)
Meer statistieken
Lusamba Tshiolola Josua 0'  
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 Speeldag 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 29/08 KV Mechelen KV Mechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 29/08 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 29/08 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 29/08 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 30/08 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 30/08 STVV STVV
Union SG Union SG 30/08 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 30/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
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