Genk maakt indruk en zorgt voor doelpuntenfestival tegen Beveren

Racing Genk heeft tegen Beveren een statement gemaakt. De Limburgers wonnen in eigen huis met ruime 4-0 cijfers en die score had makkelijk nog hoger kunnen oplopen. Genk zit nu al aan 12 doelpunten in 4 wedstrijden.

Racing Genk wilde reageren nadat het vorig weekend een riante 1-4 voorsprong alsnog uit handen gaf tegen Antwerp. Ondanks die dreun behield coach Thorup het vertrouwen in dezelfde elf. Ook Beveren incasseerde vorig weekend een klap, het ging met 4-0 onderuit tegen Zulte Waregem, maar ook coach Bakens wijzigde desondanks niet en bracht hetzelfde elftal aan de aftrap.

Snelle voorsprong voor Genk

De Limburgers kenden een uitstekende start want al nog voor de tiende minuut stond de 1-0 op het scorebord. Durosinmi legde de bal vanop de stip rustig binnen, al was er een VAR-interventie nodig vooraleer de strafschop werd toegekend. El Ouahdi ging over het been van Slegers, ref Verbeke zag er eerst geen penalty in, maar wel nadat hij de beelden had bekeken.

Een tiental minuten later incasseerde Beveren al een tweede opdoffer. Na geklungel achterin ging Ito met het leer aan de haal en plaatste de 2-0 beheerst naast doelman Schenk. Genk speelde een uitstekende eerste helft, gaf achterin weinig weg en creëerde zelf tal van prima kansen.

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Verdiende 3-0 aan de rust

De 3-0 nog voor de pauze kunnen we niet onverdiend noemen. Een mooie goal overigens van Kongolo die bediend werd door Erenbjerg en prima afwerkte. Intussen hadden ook Yokoyama en Erenbjerg nog kansen gehad en mikte Ito op de paal. De Cegeka Arena danste, de handen gingen op elkaar na zoveel goeds in de eerste 45 minuten.

Zoals dat wel vaker gaat bij een 3-0 ruststand, had het tweede bedrijf toch minder om het lijf. Beveren probeerde wel wat te doen aan de achterstand en kon bij momenten wel op de helft van Genk voetballen.





Doelman Brughmans moest redding brengen toen Mertens op het uur uit de draai kon trappen en de ingevallen Magaritha mikte net naast, maar veel verder kwamen de bezoekers niet. Het was Genk dat de 4-0 nog scoorde via Kayembe en de score had nog hoger kunnen oplopen want de ingevallen Bibout trof de paal.

Echte test voor Genk op komst

Genk kan dankzij deze overwinning opnieuw naar boven kijken in het klassement en dat is nodig want nu komt er een flinke test aan met wedstrijden tegen achtereenvolgens Anderlecht, Gent en Club Brugge. Als de troepen van Thorup achterin stabiliteit tonen, zit er muziek in dit elftal. Beveren blijft steken op 3 op 12 en moet de nodige punten zien te pakken pakken in zijn volgende wedstrijden tegen OHL en STVV.

