KRC Genk en SK Beveren staan vrijdag tegenover elkaar in een duel waarin beide ploegen vooral op zoek zijn naar eerherstel. Genk telt vier punten uit drie wedstrijden en wil komaf maken met de pijnlijke nasleep van het 4-4-gelijkspel tegen Antwerp. Beveren kreeg vorige week dan weer een zware 4-0 om de oren tegen Zulte Waregem.

Voor Genk kwam het gelijkspel op de Bosuil bijzonder hard aan. De Limburgers leken met een 1-4-voorsprong op weg naar een overtuigende zege, maar gaven die marge in de laatste tien minuten volledig uit handen. Het resultaat zorgde voor heel wat frustratie, zeker omdat Genk eerder al verloor van Zulte Waregem en alleen tegen Westerlo de volle buit pakte.

Thorup rekent op reactie

Coach Jess Thorup laat er weinig twijfel over bestaan wat hij vrijdag verwacht. Genk moet winnen. Mooi voetbal en een clean sheet zijn welkom, maar ondergeschikt aan het resultaat.

"In de eerste plaats moeten we gewoon winnen, dat is nog altijd het belangrijkste in voetbal", zegt hij bij Het Belang van Limburg. Voor Genk is de wedstrijd dus meteen een kans om de zure nasmaak van Antwerp weg te spoelen en opnieuw aansluiting te vinden.

Ook Beveren heeft iets recht te zetten

Beveren begon het seizoen met een nipte nederlaag tegen Antwerp, maar zorgde daarna voor een opvallend resultaat door Anderlecht te kloppen. Vorige week volgde echter een stevige terugval.

Op bezoek bij Zulte Waregem ging Beveren met 4-0 onderuit. Ook daar zal de reactie dus centraal staan. De ploeg liet eerder al zien dat ze een topclub pijn kan doen, maar zal na die zware nederlaag opnieuw veel steviger voor de dag moeten komen.

Beide ploegen hebben dus nood aan een antwoord, maar voor Genk ligt de druk gezien de ambities en de voorbije resultaten duidelijk hoger.