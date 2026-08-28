Volg KRC Genk - SK Beveren live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
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Datum: 28/08/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Cegeka Arena

KRC Genk en SK Beveren staan vrijdag tegenover elkaar in een duel waarin beide ploegen vooral op zoek zijn naar eerherstel. Beide ploegen behouden het vertrouwen. Zowel bij Genk als bij Beveren zijn er geen wijzigingen.

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Tijd   20:45 
Brandon Morren vanuit Genk
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KRC Genk (KRC Genk - SK Beveren)
KRC Genk: Lucca Kiaba Brughmans - Zakaria El Ouahdi - Matte Smets - Josue Ndenge Kongolo - Joris Kayembe - Ibrahima Sory Bangoura - Bryan Heynen - Junya Ito - Jeppe Erenbjerg - Ayumu Yokoyama - Rafiu Durosinmi
Bank: Yaimar Medina - Kevin Amaro - Aaron Bibout - Nikolas Sattlberger - Tobias Lawal - Robin Mirisola - Noah Adedeji-Sternberg - Jerry Afriyie - Daan Heymans

SK Beveren (KRC Genk - SK Beveren)
SK Beveren: Johannes Schenk - Laurent Jans - Yoni Gomis - Bruno Godeau - Christophe Janssens - Sieben Dewaele - Kurt Abrahams - Christian Brüls - Ferre Slegers - Chris Lokesa - Lennart Mertens
Bank: Jannik Robatsch - Dominic Thompson - Dante Rigo - Elohim Kaboré - Guillaume De Schryver - Leandre Kuavita - Jearl Margaritha - Cheick Conde - Josua Lusamba Tshiolola

KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca  
El Ouahdi Zakaria  
Smets Matte  
Ndenge Kongolo Josue  
Kayembe Joris  
Bangoura Ibrahima Sory  
Heynen Bryan  
Ito Junya  
Erenbjerg Jeppe  
Yokoyama Ayumu  
Durosinmi Rafiu  
Bank
Medina Yaimar  
Amaro Kevin  
Bibout Aaron  
Sattlberger Nikolas  
Lawal Tobias  
Mirisola Robin  
Adedeji-Sternberg Noah  
Afriyie Jerry  
Heymans Daan  
 

SK Beveren SK Beveren
Schenk Johannes  
Jans Laurent  
Gomis Yoni  
Godeau Bruno  
Janssens Christophe  
Dewaele Sieben  
Abrahams Kurt  
Brüls Christian  
Slegers Ferre  
Lokesa Chris  
Mertens Lennart  
Bank
Robatsch Jannik  
Thompson Dominic  
Rigo Dante  
Kaboré Elohim  
De Schryver Guillaume  
Kuavita Leandre  
Margaritha Jearl  
Conde Cheick  
Lusamba Tshiolola Josua  

Vooraf

LIVE: KRC Genk én Beveren hebben vrijdagavond wat recht te zetten
Brandon Morren

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LIVE: KRC Genk én Beveren hebben vrijdagavond wat recht te zetten
Foto: © photonews

KRC Genk en SK Beveren staan vrijdag tegenover elkaar in een duel waarin beide ploegen vooral op zoek zijn naar eerherstel. Genk telt vier punten uit drie wedstrijden en wil komaf maken met de pijnlijke nasleep van het 4-4-gelijkspel tegen Antwerp. Beveren kreeg vorige week dan weer een zware 4-0 om de oren tegen Zulte Waregem.

Voor Genk kwam het gelijkspel op de Bosuil bijzonder hard aan. De Limburgers leken met een 1-4-voorsprong op weg naar een overtuigende zege, maar gaven die marge in de laatste tien minuten volledig uit handen. Het resultaat zorgde voor heel wat frustratie, zeker omdat Genk eerder al verloor van Zulte Waregem en alleen tegen Westerlo de volle buit pakte.

Thorup rekent op reactie

Coach Jess Thorup laat er weinig twijfel over bestaan wat hij vrijdag verwacht. Genk moet winnen. Mooi voetbal en een clean sheet zijn welkom, maar ondergeschikt aan het resultaat.

"In de eerste plaats moeten we gewoon winnen, dat is nog altijd het belangrijkste in voetbal", zegt hij bij Het Belang van Limburg. Voor Genk is de wedstrijd dus meteen een kans om de zure nasmaak van Antwerp weg te spoelen en opnieuw aansluiting te vinden.

Ook Beveren heeft iets recht te zetten

Beveren begon het seizoen met een nipte nederlaag tegen Antwerp, maar zorgde daarna voor een opvallend resultaat door Anderlecht te kloppen. Vorige week volgde echter een stevige terugval.

Op bezoek bij Zulte Waregem ging Beveren met 4-0 onderuit. Ook daar zal de reactie dus centraal staan. De ploeg liet eerder al zien dat ze een topclub pijn kan doen, maar zal na die zware nederlaag opnieuw veel steviger voor de dag moeten komen.

Beide ploegen hebben dus nood aan een antwoord, maar voor Genk ligt de druk gezien de ambities en de voorbije resultaten duidelijk hoger.

Prono KRC Genk - SK Beveren

KRC Genk wint
KRC Genk KRC Genk wint Gelijk SK Beveren SK Beveren wint
93.09% 4.88% 2.03%
Populairste
3-1
(71x)		 2-0
(55x)		 2-1
(53x)

Vergelijking KRC Genk - SK Beveren

Positie

7
11

Punten

4
3

Gewonnen

1
1

Verloren

1
2

Gescoorde doelpunten

8
2

Doelpunten tegen

8
6

Gele kaarten

9
7

Onderlinge duels gewonnen

14
9
1
08/07 15:00 KRC Genk KRC Genk 2-1 SK Beveren SK Beveren
30/10 20:00 SK Beveren SK Beveren 0-2 KRC Genk KRC Genk
27/12 16:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 SK Beveren SK Beveren
03/10 16:15 SK Beveren SK Beveren 1-1 KRC Genk KRC Genk
14/12 20:30 KRC Genk KRC Genk 4-1 SK Beveren SK Beveren
17/08 20:30 SK Beveren SK Beveren 0-4 KRC Genk KRC Genk
02/02 20:30 SK Beveren SK Beveren 1-2 KRC Genk KRC Genk
26/08 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-2 SK Beveren SK Beveren
03/03 20:00 SK Beveren SK Beveren 0-1 KRC Genk KRC Genk
13/12 20:00 KRC Genk KRC Genk P3-3 SK Beveren SK Beveren
29/07 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-3 SK Beveren SK Beveren
07/02 20:30 SK Beveren SK Beveren 0-0 KRC Genk KRC Genk
30/11 20:00 SK Beveren SK Beveren 1-3 KRC Genk KRC Genk
13/08 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-2 SK Beveren SK Beveren
13/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 6-1 SK Beveren SK Beveren
17/10 20:00 SK Beveren SK Beveren 0-1 KRC Genk KRC Genk
02/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 7-1 SK Beveren SK Beveren
11/04 20:00 SK Beveren SK Beveren 0-2 KRC Genk KRC Genk
08/02 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 SK Beveren SK Beveren
25/10 18:00 SK Beveren SK Beveren 0-1 KRC Genk KRC Genk
23/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 SK Beveren SK Beveren
22/09 20:30 SK Beveren SK Beveren 0-0 KRC Genk KRC Genk
26/12 14:30 SK Beveren SK Beveren 1-1 KRC Genk KRC Genk
15/09 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 SK Beveren SK Beveren

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
KRC Genk KRC Genk 20:45 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 29/08 KV Mechelen KV Mechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 29/08 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 29/08 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 29/08 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 30/08 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 30/08 STVV STVV
Union SG Union SG 30/08 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 30/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
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