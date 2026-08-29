Charleroi blijft maar winnen en pakt 12 op 12 tegen KV Kortrijk dat puntenloos achter blijft

Geen 3 zonder 4 voor Sporting Charleroi. De Zebra's staan even helemaal alleen aan de leiding van de Jupiler Pro League met 12 op 12. Ook op bezoek bij KV Kortrijk was er geen houden aan Charleroi. Kortrijk kwam op achterstand, bracht de score weer in evenwicht maar moest toch zijn meerdere erkennen in de bezoekers.

0/0 vs 9/9

In het Guldensporenstadion troffen twee ploegen elkaar die een compleet ander seizoensbegin aan het beleven waren. Na twee gespeelde wedstrijden had thuisploeg KV Kortrijk nog steeds geen punt gepakt. Meer zelfs na tweemaal te verliezen met 3-0 hadden De Kerels zelfs nog niet gescoord. Een heel ander verhaal bij de bezoekers uit Charleroi. Zij hadden al drie wedstrijden gespeeld en die ook telkens gewonnen, goed voor een gedeelde leidersplaats met Club Brugge.

De bezoekers kwamen ook het beste uit de startblokken in het Guldensporenstadion maar concreet doelgevaar was nog ver te zoeken. Pflücke testte de vuisten wel van Ilic met een afstandsschot maar echt bedreigd voelde de Kortrijkse doelman zich niet. Charleroi wou ook een strafschop voor mogelijk hands maar een korte VAR-check gaf Kohon het voordeel van de twijfel en besloot de bal niet op de stip te leggen.

Campbell wist doelpunt Scheidler uit

Kortrijk knokte zich langzaam meer en meer in de partij maar net dan kwamen de bezoekers op voorsprong. Na een goede actie tussen Bernier en Van Den Kerkhof kon die laatste een voorzet richting centrum versturen. Scheidler dook slim op aan de eerste paal en verschalkte Ilic in de korte hoek, goed voor het eerste doelpunt van de Franse spits.

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Kortrijk reageerde via Koyalipou die Kone probeerde te verrassen vanuit een zeer scherpe hoek. Ook op de daaropvolgende corner as het Koyapilou die tot koppen kwam. Ditmaal deed hij dat naast.

Het druk zetten van de thuisploeg werd echter wel beloond. Dejaeghere veroverde de bal op het middenveld en lanceerde Ambrose op links. Die verstuurde een prachtige voorzet richting tweede zone. Campbell kwam net op tijd ingegleden om zijn ongelukkige eerste helt helemaal uit te wissen met het eerste Kortrijkse doelpunt van het seizoen.





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Sterk Kortrijk na rust

Net als in de eerste helft, zorgde Pflücke in de tweede voor het eerste schot tussen de palen. Andermaal bracht ilic redding maar nu liet Kortrijk er in de reactie geen gras over groeien. Het was opnieuw Koyalipou die de supporters liet hopen dat er meer in zat maar het vizier van de aanvaller stond niet goed afgesteld. Eerst hobbelde zijn schot naast , daarna was het te centraal.

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Het waren kansen die Charleroi in eerste instantie ook liet liggen maar na de eerste waarschuwing van Sow na een corner was het niet veel later wel raak. Romsaas schilderde een vrije trap richting tweede zone en daar kon Keita de Carolo's opnieuw op voorsprong koppen. Goed voor het 5e doelpunt vanuit stilstaande fases dit seizoen voor Charleroi.

Uitgekookt Charleroi

De Kerels probeerden in het slot nog op zoek te gaan naar ruimte maar het blok van Charleroi stond goed opgesteld tegen een onmachtige thuisploeg. Bijna zorgde jeugdproduct Philips nog via een corner voor de gelijkmaker maar de youngster liet zien dat hij niet bepaald een goede kopper is en liet de kans van dichtbij liggen.

Aan één uitbraak had Charleroi genoeg om de wedstrijd helemaal op slot te gooien. Uitgekookt speelden de bezoekers de ruimte helemaal uit in de omschakeling via Cissé en Bojang. Uiteindelijk was het Colassin die mocht afwerken en de 1-3 eindstand op de bordjes zette.