Datum: 29/08/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Guldensporenstadion
Charleroi blijft maar winnen en pakt 12 op 12 tegen KV Kortrijk dat puntenloos achter blijft
Charleroi blijft maar winnen en pakt 12 op 12 tegen KV Kortrijk dat puntenloos achter blijft
Foto: © photonews

Geen 3 zonder 4 voor Sporting Charleroi. De Zebra's staan even helemaal alleen aan de leiding van de Jupiler Pro League met 12 op 12. Ook op bezoek bij KV Kortrijk was er geen houden aan Charleroi. Kortrijk kwam op achterstand, bracht de score weer in evenwicht maar moest toch zijn meerdere erkennen in de bezoekers.

0/0 vs 9/9

In het Guldensporenstadion troffen twee ploegen elkaar die een compleet ander seizoensbegin aan het beleven waren. Na twee gespeelde wedstrijden had thuisploeg KV Kortrijk nog steeds geen punt gepakt. Meer zelfs na tweemaal te verliezen met 3-0 hadden De Kerels zelfs nog niet gescoord. Een heel ander verhaal bij de bezoekers uit Charleroi. Zij hadden al drie wedstrijden gespeeld en die ook telkens gewonnen, goed voor een gedeelde leidersplaats met Club Brugge.

De bezoekers kwamen ook het beste uit de startblokken in het Guldensporenstadion maar concreet doelgevaar was nog ver te zoeken. Pflücke testte de vuisten wel van Ilic met een afstandsschot maar echt bedreigd voelde de Kortrijkse doelman zich niet. Charleroi wou ook een strafschop voor mogelijk hands maar een korte VAR-check gaf Kohon het voordeel van de twijfel en besloot de bal niet op de stip te leggen.

Campbell wist doelpunt Scheidler uit

Kortrijk knokte zich langzaam meer en meer in de partij maar net dan kwamen de bezoekers op voorsprong. Na een goede actie tussen Bernier en Van Den Kerkhof kon die laatste een voorzet richting centrum versturen. Scheidler dook slim op aan de eerste paal en verschalkte Ilic in de korte hoek, goed voor het eerste doelpunt van de Franse spits.

Kortrijk Charleroi
© photonews

Kortrijk reageerde via Koyalipou die Kone probeerde te verrassen vanuit een zeer scherpe hoek. Ook op de daaropvolgende corner as het Koyapilou die tot koppen kwam. Ditmaal deed hij dat naast.

Het druk zetten van de thuisploeg werd echter wel beloond. Dejaeghere veroverde de bal op het middenveld en lanceerde Ambrose op links. Die verstuurde een prachtige voorzet richting tweede zone. Campbell kwam net op tijd ingegleden om zijn ongelukkige eerste helt helemaal uit te wissen met het eerste Kortrijkse doelpunt van het seizoen.

Kortrijk Charleroi
© photonews

Sterk Kortrijk na rust

Net als in de eerste helft, zorgde Pflücke in de tweede voor het eerste schot tussen de palen. Andermaal bracht ilic redding maar nu liet Kortrijk er in de reactie geen gras over groeien. Het was opnieuw Koyalipou die de supporters liet hopen dat er meer in zat maar het vizier van de aanvaller stond niet goed afgesteld. Eerst hobbelde zijn schot naast , daarna was het te centraal.

Pflücke Patrick
© photonews

Het waren kansen die Charleroi in eerste instantie ook liet liggen maar na de eerste waarschuwing van Sow na een corner was het niet veel later wel raak. Romsaas schilderde een vrije trap richting tweede zone en daar kon Keita de Carolo's opnieuw op voorsprong koppen. Goed voor het 5e doelpunt vanuit stilstaande fases dit seizoen voor Charleroi.

Uitgekookt Charleroi

De Kerels  probeerden in het slot nog op zoek te gaan naar ruimte maar het blok van Charleroi stond goed opgesteld tegen een onmachtige thuisploeg. Bijna zorgde jeugdproduct Philips nog via een corner voor de gelijkmaker maar de youngster liet zien dat hij niet bepaald een goede kopper is en liet de kans van dichtbij liggen.

Aan één uitbraak had Charleroi genoeg om de wedstrijd helemaal op slot te gooien. Uitgekookt speelden de bezoekers de ruimte helemaal uit in de omschakeling via Cissé en Bojang. Uiteindelijk was het Colassin die mocht afwerken en de 1-3 eindstand op de bordjes zette.

Opstellingen

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KV Kortrijk KV Kortrijk
Ilić Marko 90' 6.0 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Ruyssen Gilles 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 34/39 (87.2%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Ndjeungoue James 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 48/55 (87.3%)
Meer statistieken
Kohon Rudy   90' 5.4 -
  • Nauwkeurige passes: 44/54 (81.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Mehssatou Nayel 82' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Masui Ken 59' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Lambert Boris 72' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Dejaegere Brecht 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 30/38 (78.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Campbell Shandre 82' 6.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Koyalipou Goduine 72' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/5
Meer statistieken
Ambrose Thierry A 90' 7.3 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/34 (85.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Murray-Campbell Harrison 8' 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
Meer statistieken
Podgoreanu Suf 8' 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
de Vlaeminck Ebbe 0'  
De Smet Lenn 0'  
Fofana Mohamed 0'  
Van Landschoot Jellert 31' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Adinany Bryan 18' 6.2 -
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Philips Anthony 20' -
Ogbuehi Sixtus 0'  
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 7.6 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Meer statistieken
Van Den Kerkhof Kevin A 90' 7.3 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 38/44 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Keita Cheick 90' 7.4 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Sow Massamba 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 46/49 (93.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Nzita Mardochee 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 30/41 (73.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Khalifi Yassine 86' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 47/54 (87%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Boukamir Amine 63' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 35/42 (83.3%)
Meer statistieken
Pflücke Patrick 63' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Romsaas Jakob Napoleon A 90' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/38 (73.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bernier Antoine   53' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Scheidler Aurélien 86' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bank
Delavallee Martin 0'  
Bojang Adama A 4' 6.9  
  • Assists: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Cisse Isaac 27' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Mbemba Freddy 37' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Dembaga Boubakar 0'  
Colassin Antoine 27' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Solheid Noah 4' 6.3  
Meer statistieken
Kera Mory 0'  
Teugels Rafaël 0'  
Herbeleef KV Kortrijk - Charleroi

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-3 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-2 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 30/08 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 30/08 STVV STVV
Union SG Union SG 30/08 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 30/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
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