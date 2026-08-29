Datum: 29/08/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Guldensporenstadion

LIVE: Campbell brengt Kerels helemaal terug in de partij tegen Charleroi!

Na drie speeldagen heeft Charleroi nog steeds het maximum van de punten. Aan de andere kant van het klassement staat promovendus KV Kortrijk met 0 punten. Aan welke reeks komt zaterdagavond een einde in het Guldensporenstadion?

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Stand Live
Tijd   53' 17" 
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53
 Vervangen Antoine Bernier
Ingevallen Freddy Mbemba
52
 Kone komt ver uit en kopt een bal net op tijd weg
46
 Ook in de tweede helft is het Pflücke die Ilic als eerste tot een redding dwingt. Hij neemt een afvallende bal voor zijn rekening maar de Kortrijkse doelman ligt klaar in de korte hoek
46
 Krijgen we nog een winnaar in Kortrijk?


Scheidsrechter 		Rust


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45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
41

Goal 		Doelpunt van Shandre Campbell (Thierry Ambrose)
Het was zijn wedstrijd nog niet maar nu staat hij wel op de juiste plaats! Dejaeghere verovert de bal op het middenveld en lanceert Ambrose op links. Die komt met een fantastische voorzet richting tweede paal waar Campbell hem in doel schuift in de rug van Nzita
39
 De hoek is enorm scherp maar Koyalipou probeert het. Niet onaardig maar Kone ligt klaar in de korte hoek
38
  Gele kaart voor Antoine Bernier
34

Goal 		Doelpunt van Aurélien Scheidler (Kevin Van Den Kerkhof)
Ditmaal doet hij het niet als doelpuntenmaker maar wel als aangever! Van Den Kerkhof en Bernier gaan de 1-2 aan op rechts waarna de rechtsachter een lage voorzet geeft richting eerste zone. Daar komt Scheidler ingelopen om simpel binnen te werken
32
 Masui rukt vanop het centrum op tot de wijkende Charleroi-verdedigers hem tegenhouden aan de 16. Daarop besluit hij uit te halen, opnieuw zo'n hobbelende bal die naast gaat
32
 Shandre Campbell vindt zijn flow helemaal niet in deze partij. De ene slechte pass na de andere
30
 Ilic moet heel ver uitkomen om de doorbrekende Pflücke af te stoppen maar doet het perfect en kan buiten zijn 16 ontzetten
27
 Romsaas duikt goed de ruimte in op links en dat ziet Bernier ook. Het schot is echter van mindere makelij en hobbelt naast het doel van Ilic
23
 Vrije trap vanop een interessante positie voor Pflücke. Hij zet zich goed maar de bal waait wel enkele meters naast. Het is na een kwart wedstrijd nog steeds zoeken naar grote kansen
16
 Bij Charleroi willen ze een strafschop na hands maar de bal gaat niet op de stip. Ook de beelden geven De Cremer het voordeel van de twijfel
15
 Charleroi nam de eerste tien minuten voor zich maar Kortrijk heeft zich opnieuw in de partij geknokt.
10
 Ambrose zorgt ervoor dat Kortrijk eens kan ademen vanonder de druk van Charleroi. Hij schudt zijn tegenstander van zich af op de linkerflank maar vindt met zijn voorzet geen ploegmaat
3
 Ruyssen verliest de bal aan Scheidler maar brengt de Charleroi-spits dan ten val. Wesli De Cremer grijpt niet in en uiteindelijk kan Pflücke nog uithalen vanop afstand. ilic duwt de bal uit zijn doelvlak
1
 Kortrijk dropt bij de aftrap meteen aan lange bal in de box van Charleroi maar de bal kan ontzet worden
1
 KV Kortrijk - Charleroi: 0-0
KV Kortrijk (KV Kortrijk - Charleroi)
KV Kortrijk: Marko Ilić - Gilles Ruyssen - James Ndjeungoue - Rudy Kohon - Nayel Mehssatou - Ken Masui - Boris Lambert - Brecht Dejaegere - Shandre Campbell - Goduine Koyalipou - Thierry Ambrose
Bank: Harrison Murray-Campbell - Suf Podgoreanu - Ebbe de Vlaeminck - Lenn De Smet - Mohamed Fofana - Jellert Van Landschoot - Bryan Adinany - Anthony Philips - Sixtus Ogbuehi

Charleroi (KV Kortrijk - Charleroi)
Charleroi: Mohamed Kone - Kevin Van Den Kerkhof - Cheick Keita - Massamba Sow - Mardochee Nzita - Yassine Khalifi - Amine Boukamir - Patrick Pflücke - Jakob Napoleon Romsaas - Antoine Bernier - Aurélien Scheidler
Bank: Martin Delavallee - Adama Bojang - Isaac Cisse - Freddy Mbemba - Boubakar Dembaga - Antoine Colassin - Noah Solheid - Mory Kera - Rafaël Teugels

KV Kortrijk KV Kortrijk
Ilić Marko 6.7  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
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Ruyssen Gilles 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 17/18 (94.4%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Ndjeungoue James 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
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Kohon Rudy 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Mehssatou Nayel 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
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Masui Ken 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Lambert Boris 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
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Dejaegere Brecht 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
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Campbell Shandre 7.4  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Koyalipou Goduine 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 1/2
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Ambrose Thierry A 7.3  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
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Bank
Murray-Campbell Harrison  
Podgoreanu Suf  
de Vlaeminck Ebbe  
De Smet Lenn  
Fofana Mohamed  
Van Landschoot Jellert  
Adinany Bryan  
Philips Anthony  
Ogbuehi Sixtus  
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 6.3  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
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Van Den Kerkhof Kevin A 7.2  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
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Keita Cheick 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
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Sow Massamba 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 33/34 (97.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Nzita Mardochee 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Khalifi Yassine 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 34/39 (87.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Boukamir Amine 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Pflücke Patrick 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Romsaas Jakob Napoleon 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bernier Antoine   5.9  
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Scheidler Aurélien 8.0  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bank
Delavallee Martin  
Bojang Adama  
Cisse Isaac  
Mbemba Freddy  
Dembaga Boubakar  
Colassin Antoine  
Solheid Noah  
Kera Mory  
Teugels Rafaël  

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-0 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 20:45 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 20:45 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 30/08 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 30/08 STVV STVV
Union SG Union SG 30/08 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 30/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
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