LIVE: Campbell brengt Kerels helemaal terug in de partij tegen Charleroi!

53

Antoine Bernier

Freddy Mbemba





52

Kone komt ver uit en kopt een bal net op tijd weg



46

Ook in de tweede helft is het Pflücke die Ilic als eerste tot een redding dwingt. Hij neemt een afvallende bal voor zijn rekening maar de Kortrijkse doelman ligt klaar in de korte hoek



46

Krijgen we nog een winnaar in Kortrijk?



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



41



Doelpunt van Shandre Campbell (Thierry Ambrose)

Het was zijn wedstrijd nog niet maar nu staat hij wel op de juiste plaats! Dejaeghere verovert de bal op het middenveld en lanceert Ambrose op links. Die komt met een fantastische voorzet richting tweede paal waar Campbell hem in doel schuift in de rug van Nzita



39

De hoek is enorm scherp maar Koyalipou probeert het. Niet onaardig maar Kone ligt klaar in de korte hoek



38

Gele kaart voor Antoine Bernier





34



Doelpunt van Aurélien Scheidler (Kevin Van Den Kerkhof)

Ditmaal doet hij het niet als doelpuntenmaker maar wel als aangever! Van Den Kerkhof en Bernier gaan de 1-2 aan op rechts waarna de rechtsachter een lage voorzet geeft richting eerste zone. Daar komt Scheidler ingelopen om simpel binnen te werken



32

Masui rukt vanop het centrum op tot de wijkende Charleroi-verdedigers hem tegenhouden aan de 16. Daarop besluit hij uit te halen, opnieuw zo'n hobbelende bal die naast gaat



32

Shandre Campbell vindt zijn flow helemaal niet in deze partij. De ene slechte pass na de andere



30

Ilic moet heel ver uitkomen om de doorbrekende Pflücke af te stoppen maar doet het perfect en kan buiten zijn 16 ontzetten



27

Romsaas duikt goed de ruimte in op links en dat ziet Bernier ook. Het schot is echter van mindere makelij en hobbelt naast het doel van Ilic



23

Vrije trap vanop een interessante positie voor Pflücke. Hij zet zich goed maar de bal waait wel enkele meters naast. Het is na een kwart wedstrijd nog steeds zoeken naar grote kansen



16

Bij Charleroi willen ze een strafschop na hands maar de bal gaat niet op de stip. Ook de beelden geven De Cremer het voordeel van de twijfel



15

Charleroi nam de eerste tien minuten voor zich maar Kortrijk heeft zich opnieuw in de partij geknokt.



10

Ambrose zorgt ervoor dat Kortrijk eens kan ademen vanonder de druk van Charleroi. Hij schudt zijn tegenstander van zich af op de linkerflank maar vindt met zijn voorzet geen ploegmaat



3

Ruyssen verliest de bal aan Scheidler maar brengt de Charleroi-spits dan ten val. Wesli De Cremer grijpt niet in en uiteindelijk kan Pflücke nog uithalen vanop afstand. ilic duwt de bal uit zijn doelvlak



1

Kortrijk dropt bij de aftrap meteen aan lange bal in de box van Charleroi maar de bal kan ontzet worden



1

KV Kortrijk - Charleroi: 0-0



