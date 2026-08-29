LIVE: Campbell brengt Kerels helemaal terug in de partij tegen Charleroi!
Na drie speeldagen heeft Charleroi nog steeds het maximum van de punten. Aan de andere kant van het klassement staat promovendus KV Kortrijk met 0 punten. Aan welke reeks komt zaterdagavond een einde in het Guldensporenstadion?
53' 17"
|
|
Ilić Marko
|
| 6.7
Marko Ilić @ KV Kortrijk - Charleroi6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|1
| Uitgekomen
|1/1
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/8 (75%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/5 (60%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 1
- Geslaagde plukballen: 0
|
Ruyssen Gilles
|
| 6.3
Gilles Ruyssen @ KV Kortrijk - Charleroi6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/18 (94.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/3 (66.7%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 17/18 (94.4%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
|
Ndjeungoue James
|
| 6.4
James Ndjeungoue @ KV Kortrijk - Charleroi6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|22/26 (84.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/6 (33.3%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
|
Kohon Rudy
|
| 6.2
Rudy Kohon @ KV Kortrijk - Charleroi6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/18 (83.3%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
- Sleutelpasses: 1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
|
Mehssatou Nayel
|
| 6.3
Nayel Mehssatou @ KV Kortrijk - Charleroi6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/17 (88.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
|
Masui Ken
|
| 6.1
Ken Masui @ KV Kortrijk - Charleroi6.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/9 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Lambert Boris
|
| 6.2
Boris Lambert @ KV Kortrijk - Charleroi6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/14 (64.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/4 (0%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
|
Dejaegere Brecht
|
| 6.8
Brecht Dejaegere @ KV Kortrijk - Charleroi6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|5
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|2/2 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/11 (81.8%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
- Sleutelpasses: 1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
|
Campbell Shandre
⚽
|
| 7.4
Shandre Campbell @ KV Kortrijk - Charleroi7.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/7 (57.1%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Koyalipou Goduine
|
| 6.7
Goduine Koyalipou @ KV Kortrijk - Charleroi6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/7 (71.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
- Schoten op doel: 1/2
|
Ambrose Thierry
A
|
| 7.3
Thierry Ambrose @ KV Kortrijk - Charleroi7.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|1
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/2
| Succesvolle dribbels
|3/4 (75%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/12 (83.3%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/4 (25%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Assists: 1
- Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
- Sleutelpasses: 2
- Doelpunten uit vrije trap: 0/2
- Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
- Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
|Bank
|
Murray-Campbell Harrison
|
|
|
|
|
Podgoreanu Suf
|
|
|
|
|
de Vlaeminck Ebbe
|
|
|
|
|
De Smet Lenn
|
|
|
|
|
Fofana Mohamed
|
|
|
|
|
Van Landschoot Jellert
|
|
|
|
|
Adinany Bryan
|
|
|
|
|
Philips Anthony
|
|
|
|
|
Ogbuehi Sixtus
|
|
|
|
|
|
|
Kone Mohamed
|
| 6.3
Mohamed Kone @ KV Kortrijk - Charleroi6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/8 (87.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
|
Van Den Kerkhof Kevin
A
|
| 7.2
Kevin Van Den Kerkhof @ KV Kortrijk - Charleroi7.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|1
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|24/28 (85.7%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|3/6 (50%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Assists: 1
- Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
- Sleutelpasses: 1
|
Keita Cheick
|
| 6.3
Cheick Keita @ KV Kortrijk - Charleroi6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/20 (85%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
|
Sow Massamba
|
| 6.9
Massamba Sow @ KV Kortrijk - Charleroi6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|33/34 (97.1%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|5/6 (83.3%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 33/34 (97.1%)
- Schoten op doel: 0/1
|
Nzita Mardochee
|
| 6.9
Mardochee Nzita @ KV Kortrijk - Charleroi6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|20/23 (87%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|4/5 (80%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
- Schoten op doel: 0/2
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Khalifi Yassine
|
| 6.6
Yassine Khalifi @ KV Kortrijk - Charleroi6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|34/39 (87.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 34/39 (87.2%)
- Schoten op doel: 0/1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Boukamir Amine
|
| 6.5
Amine Boukamir @ KV Kortrijk - Charleroi6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|26/30 (86.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Pflücke Patrick
|
| 6.4
Patrick Pflücke @ KV Kortrijk - Charleroi6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|0/2 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/17 (76.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/3 (66.7%)
| Balverliezen
|11
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
- Schoten op doel: 1/2
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Romsaas Jakob Napoleon
|
| 6.4
Jakob Napoleon Romsaas @ KV Kortrijk - Charleroi6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/2
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/17 (76.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
- Schoten op doel: 0/1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/2
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Bernier Antoine
|
| 5.9
Antoine Bernier @ KV Kortrijk - Charleroi5.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/2
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/16 (81.3%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
- Sleutelpasses: 2
- Doelpunten uit vrije trap: 0/2
|
Scheidler Aurélien
⚽
|
| 8.0
Aurélien Scheidler @ KV Kortrijk - Charleroi8.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/9 (88.9%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 1/1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
|Bank
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Delavallee Martin
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Bojang Adama
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Cisse Isaac
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Mbemba Freddy
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Dembaga Boubakar
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|
Colassin Antoine
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|
Solheid Noah
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Kera Mory
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Teugels Rafaël
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