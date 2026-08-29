KV Mechelen gaat op bezoek bij La Louvière op zoek naar punten in een soort van kelderkraker. Mike Eerdhuijzen maakt zijn debuut in de defensie. Vooraan is er geen plaats meer voor Benito Raman. Keano Van Rafelghem duwt hem naar de bank. Volg de match bij ons LIVE en op de voet!

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Vooraf

KV Mechelen gaat op bezoek bij La Louvière op zoek naar punten in een soort van kelderkraker. Mike Eerdhuijzen maakt zijn debuut in de defensie. Vooraan is er geen plaats meer voor Benito Raman. Keano Van Rafelghem duwt hem naar de bank.



Prono La Louvière - KV Mechelen

La Louvière wint Gelijk KV Mechelen wint

La Louvière wint Gelijk KV Mechelen wint 23.55% 41.31% 35.14% Populairste 1-1

(89x) 1-2

(51x) 2-1

(33x)

Vergelijking La Louvière - KV Mechelen

Positie

15 14

Punten

0 1

Verloren

3 2

Gescoorde doelpunten

2 3

Doelpunten tegen

6 7

Gele kaarten

5 1

Rode kaarten

2 0

Onderlinge duels gewonnen