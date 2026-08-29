Volg La Louvière - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
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Datum: 29/08/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Easi Arena

KV Mechelen gaat op bezoek bij La Louvière op zoek naar punten in een soort van kelderkraker. Mike Eerdhuijzen maakt zijn debuut in de defensie. Vooraan is er geen plaats meer voor Benito Raman. Keano Van Rafelghem duwt hem naar de bank. Volg de match bij ons LIVE en op de voet!

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Vooraf
KV Mechelen gaat op bezoek bij La Louvière op zoek naar punten in een soort van kelderkraker. Mike Eerdhuijzen maakt zijn debuut in de defensie. Vooraan is er geen plaats meer voor Benito Raman. Keano Van Rafelghem duwt hem naar de bank.

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán  
Lutonda Thierry  
Alain Lamego Djibril  
Isah Mustapha  
Gruber Zsombor  
Filet Elias  
Faye Wagane  
Delos Shaquil  
Courcoul Marius  
Nkoa Patrick  
Coulibaly Ismaila  
Bank
Kovacs Matyas  
Wade Mame  
Gourville Siad  
Ito Joël  
Soumaré Bryan  
Tajaouart Anas  
Rousseau Léandro  
Radelet Theo  
 

KV Mechelen KV Mechelen
Vanrafelghem Keano  
Eerdhuijzen Mike  
Hammar Fredrik  
Koudou Therence  
Marijnissen Luc  
Marsa Jose  
Praet Dennis  
van Brederode Myron  
Van Meirvenne Cedric  
Miras Nacho  
Bank
Michez Simion  
De Wolf Ortwin  
Bafdili Bilal  
Raman Benito  
Corbanie Kobe  
Boersma Bouke  
Decoene Massimo  

Prono La Louvière - KV Mechelen

La Louvière wint
Gelijk
KV Mechelen wint
La Louvière La Louvière wint Gelijk KV Mechelen KV Mechelen wint
23.55% 41.31% 35.14%
Populairste
1-1
(89x)		 1-2
(51x)		 2-1
(33x)

Vergelijking La Louvière - KV Mechelen

Positie

15
14

Punten

0
1

Verloren

3
2

Gescoorde doelpunten

2
3

Doelpunten tegen

6
7

Gele kaarten

5
1

Rode kaarten

2
0

Onderlinge duels gewonnen

1
2
4
22/02 16:00 La Louvière La Louvière 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
30/08 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
05/07 14:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 La Louvière La Louvière
05/07 14:00 La Louvière La Louvière 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
30/10 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 3-1* La Louvière La Louvière
23/03 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 La Louvière La Louvière
25/10 20:00 La Louvière La Louvière 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 16:00 KV Mechelen KV Mechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 18:15 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 20:45 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 20:45 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 30/08 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 30/08 STVV STVV
Union SG Union SG 30/08 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 30/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
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