Volg La Louvière - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
|Datum:
|29/08/2026 16:00
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 4
|Stadion:
|Easi Arena
KV Mechelen gaat op bezoek bij La Louvière op zoek naar punten in een soort van kelderkraker. Mike Eerdhuijzen maakt zijn debuut in de defensie. Vooraan is er geen plaats meer voor Benito Raman. Keano Van Rafelghem duwt hem naar de bank. Volg de match bij ons LIVE en op de voet!
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Vooraf
KV Mechelen gaat op bezoek bij La Louvière op zoek naar punten in een soort van kelderkraker. Mike Eerdhuijzen maakt zijn debuut in de defensie. Vooraan is er geen plaats meer voor Benito Raman. Keano Van Rafelghem duwt hem naar de bank.
Prono La Louvière - KV Mechelen
La Louvière wint
Gelijk
KV Mechelen wint
|La Louvière wint
|Gelijk
|KV Mechelen wint
|23.55%
|41.31%
|35.14%
|Populairste
|1-1
(89x)
|1-2
(51x)
|2-1
(33x)
Vergelijking La Louvière - KV Mechelen
Positie
15
14
Punten
0
1
Verloren
3
2
Gescoorde doelpunten
2
3
Doelpunten tegen
6
7
Gele kaarten
5
1
Rode kaarten
2
0
Onderlinge duels gewonnen
1
2
4
|22/02 16:00
|La Louvière
|0-2
|KV Mechelen
|30/08 16:00
|KV Mechelen
|3-2
|La Louvière
|05/07 14:00
|KV Mechelen
|1-0
|La Louvière
|05/07 14:00
|La Louvière
|0-1
|KV Mechelen
|30/10 20:00
|KV Mechelen
|3-1*
|La Louvière
|23/03 20:00
|KV Mechelen
|0-1
|La Louvière
|25/10 20:00
|La Louvière
|1-1
|KV Mechelen