Datum: 29/08/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Easi Arena
Wie is daar blij mee? La Louvière en Mechelen grijpen andermaal naast eerste driepunter
Wie is daar blij mee? La Louvière en Mechelen grijpen andermaal naast eerste driepunter
Foto: © photonews

La Louvière en KV Mechelen blijven zoeken naar hun eerste driepunter van het seizoen. Na een bij momenten aantrekkelijke wedstrijd hebben ze tegen elkaar de punten gedeeld. Door het 2-2 gelijkspel doet geen van beide ploegen natuurlijk een goede zaak. 2 op 12 voor Mechelen is niet goed, maar het is wel beter dan de 1 op 12 van La Louvière.

KV Mechelen ging op bezoek bij La Louvière op zoek naar punten in een soort van kelderkraker. Beide ploegen hadden dit seizoen nog niet gewonnen en wilden dus maar wat graag een eerste driepunter van het seizoen gaan boeken. 

Malinwa stond er met 1 op 9 nog iets beter voor den La Louvière, dat nog geen punt kon pakken. Still greep in met drie nieuwe spelers. Bij De Kakkers zagen we twee wissels. Mike Eerdhuijzen maakte zijn debuut in de defensie. Vooraan was er geen plaats meer voor Benito Raman. Keano Vanrafelghem duwde hem naar de bank. 

Woelige openingsfase en La Louvière erop en erover

En die laatste deed ook meteen van zich spreken met een heerlijke actie in de EASI Arena, waarop Myron van Brederode de 0-1 maar tegen de touwen had te tikken na een nochtans vurige openingsfase van de thuisploeg. 

Door de voorsprong nam Mechelen de match wat meer in handen, maar nog voor het kwartier kon de thuisploeg via Filet de bordjes al op gelijke hoogte brengen. Mechelen was niet onder de indruk en probeerde de bakens nog te verzetten.

Mechelen
© photonews

Gaandeweg kwam er iets meer evenwicht in de wedstrijden. Mechelen kwam een paar keer dicht bij de 1-2 voorsprong, maar het was aan de overkant Mustapha Isah die voor de 2-1 wist te zorgen op slag van rust. En zo De Wolven met een goed gevoel de rust in.

Billijk gelijkspel waar La Louvière en KV Mechelen weinig mee opschieten

Meteen na de rust was het goede gevoel echter weg, want de pas ingevallen Adeshina Ayodele zorgde met de eerste kans van de tweede helft meteen voor een nieuwe gelijkmaker. Daarna verzandde de wedstrijd echter steeds meer in een gebakkelei op het middenveld.

Peano moest nog een paar keer de meubelen redden, maar evengoed had La Louvière op een diefje nog 3-2 kunnen maken. Het bleef bij een gelijkspelletje, waar beide ploegen weinig mee opschieten. De zoektocht naar een eerste overwinning dit seizoen gaat voor beide ploegen verder.

Opstellingen

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La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 7.5 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/18 (33.3%)
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Delos Shaquil 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
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Faye Wagane   85' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 24/32 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
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Nkoa Patrick 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 28/31 (90.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Alain Lamego Djibril 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 24/35 (68.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
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Lutonda Thierry 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 9/21 (42.9%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
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Courcoul Marius A   76' 6.6 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/18 (61.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
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Coulibaly Ismaila 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 23/33 (69.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
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Gruber Zsombor A 85' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Isah Mustapha 89' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/4
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
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Filet Elias 76' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/16 (31.3%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
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Bank
Kovacs Matyas 5' 6.0  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Wade Mame 14' 5.7 -
  • Schoten op doel: 0/1
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Gourville Siad 5' 6.2  
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Ito Joël 0'  
Soumaré Bryan 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Tajaouart Anas 14' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
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Rousseau Léandro 1' 6.5  
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Radelet Theo 0'  
 

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 6.4 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/13 (23.1%)
Meer statistieken
Eerdhuijzen Mike 90' 7.7 -
  • Nauwkeurige passes: 86/94 (91.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
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Marijnissen Luc 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 79/90 (87.8%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/13 (46.2%)
Meer statistieken
Marsa Jose 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 51/60 (85%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Van Meirvenne Cedric 73' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Hammar Fredrik   45' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Praet Dennis 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 46/55 (83.6%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Koudou Therence 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 45/60 (75%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/8 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
  • Balverliezen: 33
Meer statistieken
van Brederode Myron 90' 7.3 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 48/58 (82.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/7 (14.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
  • Balverliezen: 22
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Lohunanu-Mbasi Malcolm 45' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Vanrafelghem Keano A 80' 6.3 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/20 (60%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Bank
De Wolf Ortwin 0'  
Kireev Maxim 0'  
Bafdili Bilal 45' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Raman Benito 0'  
Ayodele Adeshina  45' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 3/4
Meer statistieken
Corbanie Kobe 0'  
Michez Simion 17' 6.1 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Boersma Bouke 10' 6.5 -
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Decoene Massimo 0'  
Herbeleef La Louvière - KV Mechelen

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-0 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 20:45 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 20:45 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 30/08 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 30/08 STVV STVV
Union SG Union SG 30/08 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 30/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
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