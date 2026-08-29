Wie is daar blij mee? La Louvière en Mechelen grijpen andermaal naast eerste driepunter

La Louvière en KV Mechelen blijven zoeken naar hun eerste driepunter van het seizoen. Na een bij momenten aantrekkelijke wedstrijd hebben ze tegen elkaar de punten gedeeld. Door het 2-2 gelijkspel doet geen van beide ploegen natuurlijk een goede zaak. 2 op 12 voor Mechelen is niet goed, maar het is wel beter dan de 1 op 12 van La Louvière.

KV Mechelen ging op bezoek bij La Louvière op zoek naar punten in een soort van kelderkraker. Beide ploegen hadden dit seizoen nog niet gewonnen en wilden dus maar wat graag een eerste driepunter van het seizoen gaan boeken.

Malinwa stond er met 1 op 9 nog iets beter voor den La Louvière, dat nog geen punt kon pakken. Still greep in met drie nieuwe spelers. Bij De Kakkers zagen we twee wissels. Mike Eerdhuijzen maakte zijn debuut in de defensie. Vooraan was er geen plaats meer voor Benito Raman. Keano Vanrafelghem duwde hem naar de bank.

Woelige openingsfase en La Louvière erop en erover

En die laatste deed ook meteen van zich spreken met een heerlijke actie in de EASI Arena, waarop Myron van Brederode de 0-1 maar tegen de touwen had te tikken na een nochtans vurige openingsfase van de thuisploeg.

Door de voorsprong nam Mechelen de match wat meer in handen, maar nog voor het kwartier kon de thuisploeg via Filet de bordjes al op gelijke hoogte brengen. Mechelen was niet onder de indruk en probeerde de bakens nog te verzetten.

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Gaandeweg kwam er iets meer evenwicht in de wedstrijden. Mechelen kwam een paar keer dicht bij de 1-2 voorsprong, maar het was aan de overkant Mustapha Isah die voor de 2-1 wist te zorgen op slag van rust. En zo De Wolven met een goed gevoel de rust in.





Billijk gelijkspel waar La Louvière en KV Mechelen weinig mee opschieten

Meteen na de rust was het goede gevoel echter weg, want de pas ingevallen Adeshina Ayodele zorgde met de eerste kans van de tweede helft meteen voor een nieuwe gelijkmaker. Daarna verzandde de wedstrijd echter steeds meer in een gebakkelei op het middenveld.

Peano moest nog een paar keer de meubelen redden, maar evengoed had La Louvière op een diefje nog 3-2 kunnen maken. Het bleef bij een gelijkspelletje, waar beide ploegen weinig mee opschieten. De zoektocht naar een eerste overwinning dit seizoen gaat voor beide ploegen verder.