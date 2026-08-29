Defensief geklungel OH Leuven levert Standard weer drie punten op, OHL blijft puntenloos

Standard heeft zaterdagavond zijn tweede overwinning van het seizoen geboekt. De Rouches wonnen met 1-2 op het veld van OH Leuven en blijven zo verder bouwen aan hun goede start. OHL knokte zich na een vroege achterstand terug in de wedstrijd, maar gaf het na de gelijkmaker meteen opnieuw weg. Voor Timmy Simons blijft de zoektocht naar de eerste punten dus duren.

OH Leuven begon met de duidelijke opdracht om een derde nederlaag op rij te vermijden. Standard daarentegen wilde na de eerste overwinning van het seizoen tegen RAAL bevestigen. De bezoekers kregen al vroeg een ideale uitgangspositie cadeau.

Standard krijgt penalty cadeau

Na amper zeven minuten ging het mis bij de thuisploeg. Roggerio Nyakossi verloor de bal veel te eenvoudig, waarna Standard snel richting zestien trok. Noé Dussenne ging in de zestien in duel met Nguene en haalde de aanvaller onderuit. Scheidsrechter Van Damme wees naar de stip.

Casper Nielsen bleef koel en stuurde Leysen Van den Heuvel de verkeerde kant uit: 0-1.

Die vroege tegentreffer zette OHL meteen op achtervolgen. Standard hoefde niet eens bijzonder dominant te zijn om gevaarlijk te worden. Vooral Abid zorgde voor problemen. Eerst kwam hij na een actie over links oog in oog met Van den Heuvel, maar zijn afwerking was onvoldoende. Even later kreeg hij centraal opnieuw ruimte, maar opnieuw ging zijn poging naast.

OH Leuven had aanvankelijk moeite om daar iets tegenover te zetten. Toch groeide de thuisploeg naarmate de eerste helft vorderde. De druk werd groter, met enkele hoekschoppen en voorzetten als gevolg. Schrijvers kopte een eerste echte kans naast en ook Traoré kreeg na een snelle omschakeling een mogelijkheid, maar besloot te gehaast.





Net voor de rust was de gelijkmaker zelfs heel dichtbij. Een corner werd aan de eerste paal doorgetikt tot bij Pletinckx, maar die moest van dichtbij meteen reageren en mikte nipt naast.

George brengt OHL langszij

Simons zag zijn ploeg na de pauze veel scherper uit de kleedkamer komen. OHL zette Standard vroeg onder druk en combineerde een stuk beter. Gil kreeg een goede mogelijkheid na een actie van Traoré, maar zijn schot met links was te zwak.

Ook Ikwuemesi verscheen gevaarlijk voor doel, al bleek hij uiteindelijk buitenspel te staan. Standard had zijn start volledig gemist en kwam nauwelijks onder de druk uit.

De Leuvense aanhoudende druk leverde uiteindelijk op. In de 66ste minuut viel de verdiende gelijkmaker. Een lange aanval begon bij Balikwisha en liep via Schrijvers en Ikwuemesi uiteindelijk tot bij Wouter George. Die twijfelde niet en haalde in één tijd geweldig uit. Epolo was kansloos: 1-1.

OHL leek daarmee volledig terug in de wedstrijd te zitten. Maar amper twee minuten later deed de thuisploeg zichzelf opnieuw pijn.

Standard slaat meteen terug

Standard profiteerde genadeloos van een enorme defensieve fout. Abid kreeg op rechts de ruimte om een doorsteekpass te geven en Dennis Eckert Ayensa stond plots moederziel alleen. De invaller maakte geen fout en prikte zijn derde competitiedoelpunt van het seizoen tegen de netten: 1-2.

Een bijzonder pijnlijke tegengoal voor OHL, zeker omdat de thuisploeg net daarvoor met veel energie naar de gelijkmaker had toegewerkt.

Vincent Euvrard had met zijn dubbele wissel al ingegrepen en zag zijn beslissing meteen renderen. Eckert Ayensa had nauwelijks tijd nodig om zijn stempel te drukken. Mogelijk waren het zelfs zijn laatste minuten voor Standard, want de aanvaller staat dicht bij een overgang naar het Turkse Gençlerbirligi.

Standard houdt stand

Na de 1-2 kreeg Standard de wedstrijd steeds beter onder controle. OHL probeerde opnieuw druk te ontwikkelen, maar vond veel minder ruimte dan voor de gelijkmaker. Euvrard bracht met Daan Dierckx en Henry Lawrence nog extra defensieve zekerheid in de ploeg.

Simons probeerde met Yamada, Vaesen en Lakomy nog iets te forceren. Het mocht niet meer baten. Standard verdedigde de voorsprong volwassen uit en pakte zo zes op zes.

Voor de Rouches is dat een belangrijke opsteker: na een moeizame competitiestart lijkt de ploeg van Euvrard stilaan op toerental te komen. OH Leuven blijft daarentegen achter met nul punten na drie wedstrijden. Voor Simons wordt het stilaan een prangende vraag hoe snel hij die negatieve spiraal kan doorbreken.