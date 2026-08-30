Datum: 30/08/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Joseph Marien stadion

LIVE: Kan Anderlecht in de tweede helft nog iets terugdoen?

Anderlecht trekt zondagavond naar Duden Park voor een derby die voor de Brusselaars veel meer is dan zomaar een competitiewedstrijd. De geschiedenis spreekt namelijk niet bepaald in het voordeel van de bezoekers.

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Stand Live
Tijd   70' 34" 
Johan Walckiers vanuit het Dudenpark
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70
 Smith krijgt een vrije trapkans, maar schiet hoog over. Hij kan het zelf niet geloven.
68
 Ook N'Diaye maakt zich klaar.
68
 Winkler staat ook klaar om in te vallen.
67
 Coosemans houdt Biondic van een doelpunt, maar er was ook buitenspel.
62
 Kana gaat zo'n 20 meter lang aan het shirt van Biondic hangen. Dat werd uiteraard geel.
62
  Gele kaart voor Marco Kana
61
 Mac Allister schiet net voorbij de tweede paal. De 3-0 lijkt dichterbij dan de 2-1.
58
 Anderlecht kan maar weinig terugdoen. Sikan kopt nu wel net naast de kruising, maar het is allemaal wat te statisch.
56
 Vervangen Joshua Nga Kana
Ingevallen Oliver Antman
46
 Geen wissels te bespeuren.
45+20
 Biancone krijgt nog geel na affluiten. Hij maakte het wat te bont.
45+20
 Visser fluit voor de rust. Biancone is woedend. Hij lag te kermen in de zestien.


Scheidsrechter 		Rust


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45+1
 Cvetkovic bijna met de aansluitingstreffer, maar Kricfalusi werkt weg nog voor hij kan binnentikken.
45

Goal 		Doelpunt van Mateo Biondic (Besfort Zeneli)
Anderlecht hangt nog voor de rust tegen de touwen. Bij een counter doet Biondic alles alleen. Hij verovert de bal, komt van de hoek naar binnen en schiet dan via een Anderlechts been in doel.
41
 Een schotje van Nga Kana hobbelt naast.
38

Goal 		Doelpunt van Besfort Zeneli (Guilherme Smith)
We hadden het nog maar net geschreven of daar wordt Zeneli aan de tweede paal vergeten. Hij kan op zijn gemak de perfecte voorzet in de verste hoek koppen.
35
 Union probeert het meest, maar voorlopig vallen er weinig gaten te ontdekken bij Anderlecht achteraan.
29
  Gele kaart voor Massiré Sylla
29
 Sikan schiet de vrije trap weer over.
28
 Ambros brengt de plannen van Taravel over. Komt er iets speciaals?
28
 En nog een vrije trap voor Anderlecht op een gevaarlijke plaats.
27
 Smith gaat voorbij Maamar, maar Coosemans pakt weer in twee keer.
26
 Sikan schiet een paar meter over. Dat heeft hij al beter gedaan.
26
 Vrije trap voor Anderlecht in het halve maantje.
23
 Er pakken zich donkere wolken samen boven het Mariënstadion. Dat wordt mogelijk een koude douche voor de fans waarvan de meesten in t-shirt zijn gekomen.
19
 Voorzet van Patris, maar Coosemans duikt als eerste op de bal.
17
 Anderlecht voetbalt wel goed mee, in tegenstelling tot de voorbije jaren in het Dudenpark.
12
 Counter van Anderlecht met Kana, maar die kan de vrij lopende Cvetkovic niet aanspelen en verliest uiteindelijk ook de bal.
10
 Biancone mist zijn interventie en Zeneli kan zo aanleggen. Coosemans klemt de bal tussen zijn benen. Daar was Union een eerste keer.
4
 De eerste goeie kans is voor Anderlecht na een vloeiende aanval. Ambros geeft een tikje zodat Maamar kan uithalen, maar Koffi is bij de les. Hij duikt de bal weg van zijn tweede paal.
1
 Anderlecht is niet van plan zich fysiek te laten overdonderen. Er zijn al een paar stevige tussenkomsten geweest. Llansana en Biancone hebben al laten voelen dat ze er zijn.
1
 De bal rolt in het Dudenpark.
1
 Union SG - Anderlecht: 0-0
Union SG (Union SG - Anderlecht)
Union SG: Hervé Koffi - Kevin Mac Allister - Massiré Sylla - Ondrej Kricfalusi - Louis Patris - Adem Zorgane - Kamiel Van de Perre - Besfort Zeneli - Guilherme Smith - Kevin Rodriguez - Mateo Biondic
Bank: Vic Chambaere - Anouar Ait El Hadj - Ivan Pavlic - Rob Schoofs - Giorgi Kavlashvili - Denzel De Roeve - Darius Olaru - Raul Florucz - Relebohile Mofokeng - Nikki Havenaar

Anderlecht (Union SG - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Giulian Biancone - Léo Pétrot - Ludwig Augustinsson - Marco Kana - Enric Llansana - Joshua Nga Kana - Lukas Ambros - Danylo Sikan - Mihajlo Cvetkovic
Bank: Zoumana Keita - Moussa N'Diaye - Marten Winkler - Oliver Antman - Tawfik Bentayeb - Justin Heekeren - Kaïs Barry - Noa Ojea - Basile Vroninks - Noah Kalonji - Tristan Degreef

 Gele kaart voor Giulian Biancone
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Union SG Union SG
Koffi Hervé 90' 7.0 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Mac Allister Kevin 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Sylla Massiré   90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 35/38 (92.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kricfalusi Ondrej 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 28/34 (82.4%)
Meer statistieken
Patris Louis 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Zorgane Adem 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Van de Perre Kamiel 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
Meer statistieken
Zeneli BesfortA 90' 9.0 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 3/4
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Smith Guilherme A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Rodriguez Kevin 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
Meer statistieken
Biondic Mateo 90' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic 0'  
Ait El Hadj Anouar 0'  
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob 0'  
Kavlashvili Giorgi 0'  
De Roeve Denzel 0'  
Olaru Darius 0'  
Florucz Raul 0'  
Mofokeng Relebohile 0'  
Havenaar Nikki 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.2 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Meer statistieken
Maamar Ali 90' 5.3 -
  • Nauwkeurige passes: 6/14 (42.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Biancone Giulian 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Pétrot Léo 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 90' 5.5 -
  • Nauwkeurige passes: 16/23 (69.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kana Marco 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
Meer statistieken
Llansana Enric 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
Meer statistieken
Nga Kana Joshua 56' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Ambros Lukas 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
Meer statistieken
Sikan Danylo 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Bank
Keita Zoumana 0'  
N'Diaye Moussa 0'  
Winkler Marten 0'  
Antman Oliver 34' -
Bentayeb Tawfik 0'  
Heekeren Justin 0'  
Barry Kaïs 0'  
Ojea Noa 0'  
Vroninks Basile 0'  
Kalonji Noah 0'  
Degreef Tristan 0'  

Vooraf

LIVE: Anderlecht wil de muur in het Dudenpark eindelijk slopen... Lukt het hen deze keer?
LIVE: Anderlecht wil de muur in het Dudenpark eindelijk slopen... Lukt het hen deze keer?
Foto: © photonews

Anderlecht trekt zondagavond naar Duden Park voor een derby die voor de Brusselaars veel meer is dan zomaar een competitiewedstrijd. De geschiedenis spreekt namelijk niet bepaald in het voordeel van de bezoekers.

De laatste competitiewinst van paars-wit in Duden Park dateert zelfs van 27 februari 1972. Anderlecht won toen met 0-2 en zou enkele maanden later zijn vijftiende landstitel vieren. Sindsdien is er een hele voetbalgeneratie opgegroeid zonder een overwinning van Anderlecht op het veld van Union.

Dat uitzonderlijke record vraagt uiteraard om enige nuance. Union verdween na het seizoen 1972/73 voor lange tijd uit de hoogste klasse en keerde pas in 2021 terug naar de Jupiler Pro League. Toch veranderde die terugkeer weinig aan de onderlinge verhoudingen. Anderlecht slaagde er sindsdien niet in om een competitiewedstrijd op het veld van de buren te winnen.

Union maakt het Anderlecht bijzonder moeilijk

Sinds Union opnieuw op het hoogste niveau actief is, kreeg Anderlecht negen competitiebezoeken aan het Dudenpark. De balans is bijzonder pijnlijk: zeven nederlagen en twee gelijke spelen. Geen enkele overwinning dus.

Ook vorig seizoen werd duidelijk dat Union zich in de derby's uitstekend weet te wapenen tegen paars-wit. Anderlecht verloor in de reguliere competitie met 2-0 en kreeg tijdens de Champions' Play-offs zelfs een zware 5-1 om de oren.

De cijfers maken duidelijk dat er voor Anderlecht zondag een psychologische hindernis ligt. Een derby brengt sowieso extra spanning met zich mee, maar de Brusselaars moeten bovendien afrekenen met een reeks die al meer dan een halve eeuw standhoudt.

Vitor Bruno wil het verleden achter zich laten

Voor Vitor Bruno is het dan ook zaak om zijn spelers niet te laten verlammen door de statistieken. De Portugese coach zal ongetwijfeld weten dat Anderlecht in Duden Park niet alleen tegen elf Union-spelers speelt, maar ook tegen een geschiedenis die steeds opnieuw wordt aangehaald wanneer beide clubs elkaar treffen.

Tegelijk biedt de derby net de ideale gelegenheid om met het verleden komaf te maken. Een overwinning zou niet alleen drie belangrijke punten opleveren, maar ook een bijzonder hardnekkige negatieve reeks doorbreken.

Union heeft op zijn beurt weinig reden om zich te laten intimideren. De Brusselse club heeft de voorbije jaren bewezen dat ze zich uitstekend kan meten met Anderlecht.

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-3 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-2 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 1-4 STVV STVV
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
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