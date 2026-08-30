LIVE: Kan Anderlecht in de tweede helft nog iets terugdoen?

Anderlecht trekt zondagavond naar Duden Park voor een derby die voor de Brusselaars veel meer is dan zomaar een competitiewedstrijd. De geschiedenis spreekt namelijk niet bepaald in het voordeel van de bezoekers.

De laatste competitiewinst van paars-wit in Duden Park dateert zelfs van 27 februari 1972. Anderlecht won toen met 0-2 en zou enkele maanden later zijn vijftiende landstitel vieren. Sindsdien is er een hele voetbalgeneratie opgegroeid zonder een overwinning van Anderlecht op het veld van Union.

Dat uitzonderlijke record vraagt uiteraard om enige nuance. Union verdween na het seizoen 1972/73 voor lange tijd uit de hoogste klasse en keerde pas in 2021 terug naar de Jupiler Pro League. Toch veranderde die terugkeer weinig aan de onderlinge verhoudingen. Anderlecht slaagde er sindsdien niet in om een competitiewedstrijd op het veld van de buren te winnen.

Union maakt het Anderlecht bijzonder moeilijk

Sinds Union opnieuw op het hoogste niveau actief is, kreeg Anderlecht negen competitiebezoeken aan het Dudenpark. De balans is bijzonder pijnlijk: zeven nederlagen en twee gelijke spelen. Geen enkele overwinning dus.

Ook vorig seizoen werd duidelijk dat Union zich in de derby's uitstekend weet te wapenen tegen paars-wit. Anderlecht verloor in de reguliere competitie met 2-0 en kreeg tijdens de Champions' Play-offs zelfs een zware 5-1 om de oren.

De cijfers maken duidelijk dat er voor Anderlecht zondag een psychologische hindernis ligt. Een derby brengt sowieso extra spanning met zich mee, maar de Brusselaars moeten bovendien afrekenen met een reeks die al meer dan een halve eeuw standhoudt.

Vitor Bruno wil het verleden achter zich laten

Voor Vitor Bruno is het dan ook zaak om zijn spelers niet te laten verlammen door de statistieken. De Portugese coach zal ongetwijfeld weten dat Anderlecht in Duden Park niet alleen tegen elf Union-spelers speelt, maar ook tegen een geschiedenis die steeds opnieuw wordt aangehaald wanneer beide clubs elkaar treffen.

Tegelijk biedt de derby net de ideale gelegenheid om met het verleden komaf te maken. Een overwinning zou niet alleen drie belangrijke punten opleveren, maar ook een bijzonder hardnekkige negatieve reeks doorbreken.

Union heeft op zijn beurt weinig reden om zich te laten intimideren. De Brusselse club heeft de voorbije jaren bewezen dat ze zich uitstekend kan meten met Anderlecht.