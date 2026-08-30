Nieuw seizoen, zelfde problemen voor Anderlecht tegen Union: weeral overklast op één duidelijk vlak

Anderlecht is de competitie begonnen met 3 op 9 en staat donderdag al onder druk tegen Kortrijk om de boot niet helemaal te missen. Union gaf alweer een lesje van modern voetbal: strijden, pressen en blijven lopen. Anderlecht vond er andermaal geen antwoord op en zal wel degelijk nog versterking nodig hebben.

Nieuw seizoen, zelfde problemen voor Anderlecht op Union. Ze begonnen met dezelfde opstelling als donderdag tegen Kairat, maar Union... dat is een pak sterker dan die Kazachen. Anderlecht lijkt maar geen oplossing te vinden tegen de 3-5-2 Gegenpressung van de buren.

Weer geen antwoord op de man meer op het middenveld bij Union

Nu moet ook gezegd: Kana en Llansana op het middenveld tegen Zorgane, Zeneli en Van De Perre... dat lukt niet. Te weinig en in de minderheid. Ook Augustinsson en Cvetkovic hadden het moeilijk. En voor Nga Kana komt zo'n fysieke match te vroeg.

Achteraan hield Anderlecht wel lang stand en het kreeg ook een paar kansen, maar Maamar zag Koffi zijn schot pakken en Sikan zijn vrije trappen waren van heel matige kwaliteit. Dat is te veel om tegen Union een kans te maken.

Was er een fout bij de 2-0 van Union?

Minuut 38 en een weggewerkte bal kwam via Smith heel snel terug. Aan de tweede paal was iedereen Zeneli vergeten en die kon op zijn gemak kruiselings binnenkoppen. Het werd ook nog erger voor de bezoekers, want net voor rust kreeg Biondic een bevlieging. Hij trapte keihard binnen voor de 2-0. Al was daar wel een trekfout op Llansana bij, maar Visser en de VAR zagen er geen graten in.

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Anderlecht hing tegen de touwen. Weeral afgetroefd op enthousiasme en fysieke kracht. Union is en blijft een gevechtsmachine. Je mag er de strijd op het middenveld niet tegen verliezen. Dat ondervond Vitor Bruno nu ook aan de lijve.





Union doet mee voor de prijzen

Anderlecht mikt nog op een nieuwe middenvelder - Santi Garcia? - en zal ook nog een linksachter nodig hebben. Geloof ons, het is geen overbodige luxe. Dat mogen meteen ook stevige boys zijn die zich staande kunnen houden in fysieke duels. Want daar wrong het schoentje alweer.

Union staat er eigenlijk weer en zal meedoen voor de topplaatsen. Wie daarover twijfelt, zal bedrogen uitkomen. Raul maakte het tien minuten voor tijd helemaal af met een droog en hard schot waar Coosemans nog bij zat, maar niet uit zijn doel kon houden.

Vitor Bruno en Antoine Sibierski moeten weer naar de tekentafel, want dit belooft niet veel goeds voor de rest van het seizoen. Misschien toch eens proberen om Ambros niet aan die flank te ketenen en met Winkler voor meer snelheid te kiezen?