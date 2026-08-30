Datum: 30/08/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Joseph Marien stadion
Nieuw seizoen, zelfde problemen voor Anderlecht tegen Union: weeral overklast op één duidelijk vlak
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Dudenpark
| 79 reacties
Nieuw seizoen, zelfde problemen voor Anderlecht tegen Union: weeral overklast op één duidelijk vlak
Foto: © photonews

Anderlecht is de competitie begonnen met 3 op 9 en staat donderdag al onder druk tegen Kortrijk om de boot niet helemaal te missen. Union gaf alweer een lesje van modern voetbal: strijden, pressen en blijven lopen. Anderlecht vond er andermaal geen antwoord op en zal wel degelijk nog versterking nodig hebben.

Nieuw seizoen, zelfde problemen voor Anderlecht op Union. Ze begonnen met dezelfde opstelling als donderdag tegen Kairat, maar Union... dat is een pak sterker dan die Kazachen. Anderlecht lijkt maar geen oplossing te vinden tegen de 3-5-2 Gegenpressung van de buren.

Weer geen antwoord op de man meer op het middenveld bij Union

Nu moet ook gezegd: Kana en Llansana op het middenveld tegen Zorgane, Zeneli en Van De Perre... dat lukt niet. Te weinig en in de minderheid. Ook Augustinsson en Cvetkovic hadden het moeilijk. En voor Nga Kana komt zo'n fysieke match te vroeg.

Achteraan hield Anderlecht wel lang stand en het kreeg ook een paar kansen, maar Maamar zag Koffi zijn schot pakken en Sikan zijn vrije trappen waren van heel matige kwaliteit. Dat is te veel om tegen Union een kans te maken. 

Was er een fout bij de 2-0 van Union?

Minuut 38 en een weggewerkte bal kwam via Smith heel snel terug. Aan de tweede paal was iedereen Zeneli vergeten en die kon op zijn gemak kruiselings binnenkoppen. Het werd ook nog erger voor de bezoekers, want net voor rust kreeg Biondic een bevlieging. Hij trapte keihard binnen voor de 2-0. Al was daar wel een trekfout op Llansana bij, maar Visser en de VAR zagen er geen graten in. 

Kana Marco - Van de Perre Kamiel
© photonews

Anderlecht hing tegen de touwen. Weeral afgetroefd op enthousiasme en fysieke kracht. Union is en blijft een gevechtsmachine. Je mag er de strijd op het middenveld niet tegen verliezen. Dat ondervond Vitor Bruno nu ook aan de lijve. 

Union doet mee voor de prijzen

Anderlecht mikt nog op een nieuwe middenvelder - Santi Garcia? - en zal ook nog een linksachter nodig hebben. Geloof ons, het is geen overbodige luxe. Dat mogen meteen ook stevige boys zijn die zich staande kunnen houden in fysieke duels. Want daar wrong het schoentje alweer.

Union staat er eigenlijk weer en zal meedoen voor de topplaatsen. Wie daarover twijfelt, zal bedrogen uitkomen. Raul maakte het tien minuten voor tijd helemaal af met een droog en hard schot waar Coosemans nog bij zat, maar niet uit zijn doel kon houden. 

Vitor Bruno en Antoine Sibierski moeten weer naar de tekentafel, want dit belooft niet veel goeds voor de rest van het seizoen. Misschien toch eens proberen om Ambros niet aan die flank te ketenen en met Winkler voor meer snelheid te kiezen? 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers!

Union SG Union SG
Koffi Hervé 90' 7.05 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
Meer statistieken
Mac Allister Kevin   90' 7.14 -
  • Nauwkeurige passes: 25/33 (75.8%)
  • Intercepties: 5
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/7 (0%)
Meer statistieken
Sylla Massiré   90' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 49/55 (89.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Kricfalusi Ondrej 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 44/55 (80%)
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Patris Louis 70' 6.59 -
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Zorgane Adem 80' 6.94 -
  • Nauwkeurige passes: 33/42 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Van de Perre Kamiel 90' 6.77 -
  • Nauwkeurige passes: 34/44 (77.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Zeneli BesfortA 87' 8.92 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 3/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Smith Guilherme A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/25 (68%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 4/6 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Rodriguez Kevin 70' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 8/14 (57.1%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Biondic Mateo 86' 7.59 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic 0'  
Ait El Hadj Anouar 0'  
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob A 10' 6.89 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Kavlashvili Giorgi 0'  
De Roeve Denzel 20' 7.05 -
Meer statistieken
Olaru Darius 0'  
Florucz Raul 20' 7.53 -
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Mofokeng Relebohile 4' 6.54  
Meer statistieken
Havenaar Nikki 3' 7.11  
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.05 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/22 (31.8%)
Meer statistieken
Maamar Ali 90' 4.57 -
  • Nauwkeurige passes: 23/37 (62.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Biancone Giulian   90' 6.04 -
  • Nauwkeurige passes: 59/72 (81.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Pétrot Léo 90' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 45/48 (93.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 70' 5.64 -
  • Nauwkeurige passes: 28/38 (73.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Kana Marco   70' 5.89 -
  • Nauwkeurige passes: 28/32 (87.5%)
Meer statistieken
Llansana Enric 90' 5.81 -
  • Nauwkeurige passes: 36/49 (73.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Nga Kana Joshua 56' 5.87 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Ambros Lukas 79' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 28/39 (71.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
Meer statistieken
Sikan Danylo 79' 6.16 -
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo 90' 6.38 -
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Keita Zoumana 0'  
N'Diaye Moussa 20' 6.12 -
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
Meer statistieken
Winkler Marten 20' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Antman Oliver 34' 6.35 -
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bentayeb Tawfik 11' 6.32 -
Meer statistieken
Heekeren Justin 0'  
Barry Kaïs 0'  
Ojea Noa 11' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Vroninks Basile 0'  
Kalonji Noah 20' -
Degreef Tristan 0'  
Herbeleef Union SG - Anderlecht

Vooraf

LIVE: Anderlecht wil de muur in het Dudenpark eindelijk slopen... Lukt het hen deze keer?

LIVE: Anderlecht wil de muur in het Dudenpark eindelijk slopen... Lukt het hen deze keer?

10:06

Anderlecht trekt zondagavond naar Duden Park voor een derby die voor de Brusselaars veel meer is dan zomaar een competitiewedstrijd. De geschiedenis spreekt namelijk niet b...

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-3 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-2 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 1-4 STVV STVV
Union SG Union SG 3-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved