Datum: 30/08/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Het Kuipje

LIVE: Zulte Waregem hangt de bordjes opnieuw gelijk tegen Westerlo!

Op de vierde speeldag ontvangt Westerlo Zulte Waregem in het Kuipje. Issame Charaï en Westerlo zijn nog steeds op zoek naar hun eerste punten terwijl Zulte Waregem dit seizoen nog geen enkele keer verloor. Bij Westerlo verhuist Sakamoto naar de bank. In zijn plaats komt Fofana tussen de lijnen. Geen wissels bij Zulte Waregem na de 4-0 winst tegen Beveren.

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Tijd   Rust 
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Scheidsrechter 		Rust


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45
 We krijgen 1 minuten blessuretijd.
42
 Redding van Jungdal!
Ake krijgt de bal in de voeten op de rand van het strafschopgebied. De middenvelder legt aan en viseert de verste hoek. Jungdal duwt het leer met een goede redding in hoekschop.
38
 Een goede voorzet van Ourega is net te ver voor de inlopende Basette aan de tweede paal. Dit was een goede kans voor Westerlo.
36
 Het is duidelijk dat Westerlo aan het bouwen is aan een nieuw team na de leegloop van de afgelopen transferperiode. De spelers lijken elkaar niet altijd te begrijpen
31
 Het balbezit is momenteel voor Zulte Waregem. Westerlo probeert te dreigen op de counter maar het spel is simpelweg te slordig langs beide kanten.
26
 De gelijkmaker!
De eerste kans is meteen raak voor Zulte Waregem! Ementa verlengt een inworp richting Hedl die de bal via Kimura tegen de touwen werkt: 1-1!
25

Goal 		Doelpunt van Tobias Hedl
22
 Atrok geeft voor richting Ementa, maar de boomlange spits kon net niet bij de bal. Jungdal bokste de voorzet weg, waarna de bal voor de voeten van Claes kwam, maar zijn schot ging naast.
18
 Saito trapt over!
Congreve geeft goed voor naar een vrije Saito die het leer in één tijd naar doel trapt. Het schot van Saito is te onbesuisd en gaat meters over doel. Hier zat meer in!
15
 Beide ploegen spelen een slordige openingsfase waardoor grote kansen uit blijven.
10
 Basette heeft wat ruimte op de flank en geeft laag voor naar Sandra. Die laatste komt net te laat waardoor de defensie van Zulte Waregem de bal nog kan wegwerken.
8
 Westerlo op voorsprong!
De vrijetrap van Saito wijkt nog af en gaat zo via het hoofd van Ementa in doel.
8

Goal 		Doelpunt van Shunsuke Saito
6
 Laalaoui lokt een overtreding uit. Westerlo krijgt een vrijetrap op een interessante plaats...
1
 De bal rolt in Het Kuipje!
1
 Westerlo - Zulte Waregem: 0-0
Westerlo (Westerlo - Zulte Waregem)
Westerlo: Andreas Jungdal - Lucas Mbamba-Muanda - Seiji Kimura - Amando Lapage - Dylan Ourega - Reda Laalaoui - Ibrahim Fofana - Cisse Sandra - Cameron Congreve - Norman Bassette - Shunsuke Saito
Bank: Bill Lathouwers - Lasse Flo - Sergiy Sydorchuk - Afonso Patrão - Naoufal Bohamdi-Kamoni - Isa Sakamoto - David Amegnaglo - Michée Ndembi - Thomas Van Den Keybus

Zulte Waregem (Westerlo - Zulte Waregem)
Zulte Waregem: Louis Bostyn - Franz Tangala - Laurent Lemoine - Jakob Kiilerich - Yannick Cappelle - Thomas Claes - Enrique Lofolomo - Marley Ake - Tobias Hedl - Zalan Atrok - Anosike Ementa
Bank: Nikola Mituljikic - Malick Mbaye - Youssoupha Mbodji - Serxho Ujka - Arnaud Dobbels - Benoit De Jaegere - Kewan Vemba - Hemsley Akpa-Chukwu

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 6.9  
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
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Mbamba-Muanda Lucas 6.6  
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Kimura Seiji 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Lapage Amando 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 15/15 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Ourega Dylan 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Laalaoui Reda 6.4  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
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Fofana Ibrahim 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
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Sandra Cisse 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
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Congreve Cameron 7.0  
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
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Bassette Norman 6.5  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Saito Shunsuke 7.7  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
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Bank
Lathouwers Bill  
Flo Lasse  
Sydorchuk Sergiy  
Patrão Afonso  
Bohamdi-Kamoni Naoufal  
Sakamoto Isa  
Amegnaglo David  
Ndembi Michée  
Van Den Keybus Thomas  
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Bostyn Louis 6.0  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
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Tangala Franz 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
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Lemoine Laurent 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Kiilerich Jakob 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
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Cappelle Yannick 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Claes Thomas 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 11/11 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
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Lofolomo Enrique 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 21/22 (95.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Ake Marley 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Hedl Tobias 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Atrok Zalan 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Ementa Anosike 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 3/9 (33.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Mituljikic Nikola  
Mbaye Malick  
Mbodji Youssoupha  
Ujka Serxho  
Dobbels Arnaud  
De Jaegere Benoit  
Vemba Kewan  
Akpa-Chukwu Hemsley  

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-3 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-2 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 1-4 STVV STVV
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
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