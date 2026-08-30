LIVE: Zulte Waregem hangt de bordjes opnieuw gelijk tegen Westerlo!
Op de vierde speeldag ontvangt Westerlo Zulte Waregem in het Kuipje. Issame Charaï en Westerlo zijn nog steeds op zoek naar hun eerste punten terwijl Zulte Waregem dit seizoen nog geen enkele keer verloor. Bij Westerlo verhuist Sakamoto naar de bank. In zijn plaats komt Fofana tussen de lijnen. Geen wissels bij Zulte Waregem na de 4-0 winst tegen Beveren.
Rust
|
|
Jungdal Andreas
|
| 6.9
Andreas Jungdal @ Westerlo - Zulte Waregem6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|23
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|1
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/2 (50%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 0
- Weggebokst: 1
- Geslaagde plukballen: 1
|
Mbamba-Muanda Lucas
|
| 6.6
Lucas Mbamba-Muanda @ Westerlo - Zulte Waregem6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|23
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/5 (80%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
|
Kimura Seiji
|
| 7.2
Seiji Kimura @ Westerlo - Zulte Waregem7.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|23
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|18/20 (90%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
|
Lapage Amando
|
| 6.8
Amando Lapage @ Westerlo - Zulte Waregem6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|23
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|5
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/15 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/15 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Ourega Dylan
|
| 7.0
Dylan Ourega @ Westerlo - Zulte Waregem7.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|23
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/3 (66.7%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/15 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Laalaoui Reda
|
| 6.4
Reda Laalaoui @ Westerlo - Zulte Waregem6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|23
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/2
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/5 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Doelpunten uit vrije trap: 0/2
|
Fofana Ibrahim
|
| 6.6
Ibrahim Fofana @ Westerlo - Zulte Waregem6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|23
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/14 (85.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
|
Sandra Cisse
|
| 6.6
Cisse Sandra @ Westerlo - Zulte Waregem6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|23
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/10 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
|
Congreve Cameron
|
| 7.0
Cameron Congreve @ Westerlo - Zulte Waregem7.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|23
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/3 (100%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
|
Bassette Norman
|
| 6.5
Norman Bassette @ Westerlo - Zulte Waregem6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|23
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/4 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Saito Shunsuke
⚽
|
| 7.7
Shunsuke Saito @ Westerlo - Zulte Waregem7.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|23
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/10 (80%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 1/2
|Bank
|
Lathouwers Bill
|
|
|
|
|
Flo Lasse
|
|
|
|
|
Sydorchuk Sergiy
|
|
|
|
|
Patrão Afonso
|
|
|
|
|
Bohamdi-Kamoni Naoufal
|
|
|
|
|
Sakamoto Isa
|
|
|
|
|
Amegnaglo David
|
|
|
|
|
Ndembi Michée
|
|
|
|
|
Van Den Keybus Thomas
|
|
|
|
|
|
|
Bostyn Louis
|
| 6.0
Louis Bostyn @ Westerlo - Zulte Waregem6.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|23
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/7 (85.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/5 (80%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
|
Tangala Franz
|
| 6.2
Franz Tangala @ Westerlo - Zulte Waregem6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|23
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/2 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/6 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
- Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
|
Lemoine Laurent
|
| 6.7
Laurent Lemoine @ Westerlo - Zulte Waregem6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|23
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/13 (92.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
|
Kiilerich Jakob
|
| 6.6
Jakob Kiilerich @ Westerlo - Zulte Waregem6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|23
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/16 (87.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
|
Cappelle Yannick
|
| 6.3
Yannick Cappelle @ Westerlo - Zulte Waregem6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|23
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/14 (64.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Claes Thomas
|
| 6.5
Thomas Claes @ Westerlo - Zulte Waregem6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|23
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/11 (100%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/11 (100%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
|
Lofolomo Enrique
|
| 6.9
Enrique Lofolomo @ Westerlo - Zulte Waregem6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|23
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|21/22 (95.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 21/22 (95.5%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Ake Marley
|
| 6.4
Marley Ake @ Westerlo - Zulte Waregem6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|23
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/12 (91.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Hedl Tobias
|
| 6.4
Tobias Hedl @ Westerlo - Zulte Waregem6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|23
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/6 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
|
Atrok Zalan
|
| 6.3
Zalan Atrok @ Westerlo - Zulte Waregem6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|23
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/6 (83.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
- Schoten op doel: 0/1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Ementa Anosike
|
| 6.3
Anosike Ementa @ Westerlo - Zulte Waregem6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|23
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/9 (33.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|7
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Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 3/9 (33.3%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|Bank
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Mituljikic Nikola
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Mbaye Malick
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Mbodji Youssoupha
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Ujka Serxho
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Dobbels Arnaud
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De Jaegere Benoit
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Vemba Kewan
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Akpa-Chukwu Hemsley
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