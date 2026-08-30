LIVE: Zulte Waregem hangt de bordjes opnieuw gelijk tegen Westerlo!

Westerlo: Andreas Jungdal - Lucas Mbamba-Muanda - Seiji Kimura - Amando Lapage - Dylan Ourega - Reda Laalaoui - Ibrahim Fofana - Cisse Sandra - Cameron Congreve - Norman Bassette - Shunsuke Saito

Bank: Bill Lathouwers - Lasse Flo - Sergiy Sydorchuk - Afonso Patrão - Naoufal Bohamdi-Kamoni - Isa Sakamoto - David Amegnaglo - Michée Ndembi - Thomas Van Den Keybus



Zulte Waregem: Louis Bostyn - Franz Tangala - Laurent Lemoine - Jakob Kiilerich - Yannick Cappelle - Thomas Claes - Enrique Lofolomo - Marley Ake - Tobias Hedl - Zalan Atrok - Anosike Ementa

Bank: Nikola Mituljikic - Malick Mbaye - Youssoupha Mbodji - Serxho Ujka - Arnaud Dobbels - Benoit De Jaegere - Kewan Vemba - Hemsley Akpa-Chukwu