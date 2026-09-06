Anderlecht-Genk: genoeg kansen, geen goals en weinig echt goed voetbal

Anderlecht en Genk hebben de punten gedeeld in wat geen al te hoogstaand duel werd. De kansen waren er wel, maar de afwerking was zwak of onbestaand. Anderlecht had wel het beste van het spel, maar echt swingend kon het niet genoemd worden.

Anderlecht-Genk, dat is in de loop der jaren een rivaliteit geworden. De Limburgers kwamen met vertrouwen naar het Lotto Park afgezakt. Jess Thorup zat afgelopen donderdag al in de tribune voor de wedstrijd tegen Kortrijk en zal wel niet onder de indruk geweest zijn van de prestatie van de Mauves.

Drie basisdebutanten bij Anderlecht

Hij veranderde dan ook niets aan zijn opstelling. Vitor Bruno deed dat wel. Tot ieders verrassing dropte hij Ilias Koutsoupias in de basis. De Griek was de middenvelder waar ze bij Anderlecht het langst aan twijfelden om hem binnen te halen, maar hij was wel de eerste van de nieuwkomers die mocht opdraven in plaats van Llansana.

Het was niet de enige wijziging. Ook Antman kwam in de ploeg voor Nga Kana, die zelfs niet meer op de bank zat. Ambros werd dan weer vervangen door Noa Ojea. En vooraan mocht Bentayeb zijn kunnen eens tonen. En we moeten zeggen: het was niet slecht.

Anderlecht had de meeste kansen

De thuisploeg had de meeste kansen. Bentayeb had twee goeie mogelijkheden en ook Maamar had kunnen scoren. Paars-wit had het grootste deel van de eerste helft het balbezit en creëerde ook wel wat. Ito schoot aan de andere kant ook een paar keer, maar veel gevaar was dat niet. Bentayeb had de beste kans van de eerste helft met een duikkopbal gepakt door Brughmans. Echt swingend kon de match niet genoemd worden.

© photonews

Er mocht wat meer vuur in, wat meer diepgang en wat meer durf. Bij Genk viel dat nog mee, maar bij Anderlecht gingen de meesten altijd voor de veilige pass. Dan creëer je geen verrassing. Het leek er ook op dat Antman op rechts wat verloren liep, terwijl Ojea aan de andere kant zijn man niet voorbij ging.





Durosomni op de paal, Maamar heeft scoreprobleem

Wij vroegen ons af waarom die twee eens niet van flank wisselden. Antman is rechtsvoetig, Ojea linksvoetig, maar beiden werden op de flank gezet om naar binnen te komen. We moeten er geen tekening bij maken dat de voorzetten op Sikan en Bentayeb schaars waren. Die moesten komen van Maamar en Augustinsson, maar... Nou ja...

Op het uur bracht Bruno dan toch Cvetkovic, Winkler en Ambros in de ploeg. Maar Genk had net voordien wel de beste kans, maar Durosinmi zag zijn schot op de paal uiteen spatten. Maamar had ook weer een goeie, maar de rechtsachter lijkt maar niet te kunnen scoren. En ook Llansana kreeg de bal een paar keer in de zestien, maar daar gaan we al zeker geen goalgetter van maken.

De partij eindigde daarmee op een 0-0, maar Anderlecht verdiende misschien wel iets meer een goaltje. Maar ja, dan moet je ze ook wel afmaken als je de kansen krijgt. Genk had trouwens ook wel met de drie punten naar huis kunnen gaan, maar ook bij hen hetzelfde verthaal.