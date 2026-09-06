Anderlecht Anderlecht
0-0
KRC Genk KRC Genk
andAnderlecht
gnkKRC Genk
Datum: 06/09/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5
Stadion: Lotto Park
Anderlecht-Genk: genoeg kansen, geen goals en weinig echt goed voetbal
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
| 123 reacties
Anderlecht-Genk: genoeg kansen, geen goals en weinig echt goed voetbal
Foto: © photonews

Anderlecht en Genk hebben de punten gedeeld in wat geen al te hoogstaand duel werd. De kansen waren er wel, maar de afwerking was zwak of onbestaand. Anderlecht had wel het beste van het spel, maar echt swingend kon het niet genoemd worden.

Anderlecht-Genk, dat is in de loop der jaren een rivaliteit geworden. De Limburgers kwamen met vertrouwen naar het Lotto Park afgezakt. Jess Thorup zat afgelopen donderdag al in de tribune voor de wedstrijd tegen Kortrijk en zal wel niet onder de indruk geweest zijn van de prestatie van de Mauves.

Drie basisdebutanten bij Anderlecht

Hij veranderde dan ook niets aan zijn opstelling. Vitor Bruno deed dat wel. Tot ieders verrassing dropte hij Ilias Koutsoupias in de basis. De Griek was de middenvelder waar ze bij Anderlecht het langst aan twijfelden om hem binnen te halen, maar hij was wel de eerste van de nieuwkomers die mocht opdraven in plaats van Llansana.

Het was niet de enige wijziging. Ook Antman kwam in de ploeg voor Nga Kana, die zelfs niet meer op de bank zat. Ambros werd dan weer vervangen door Noa Ojea. En vooraan mocht Bentayeb zijn kunnen eens tonen. En we moeten zeggen: het was niet slecht. 

Anderlecht had de meeste kansen

De thuisploeg had de meeste kansen. Bentayeb had twee goeie mogelijkheden en ook Maamar had kunnen scoren. Paars-wit had het grootste deel van de eerste helft het balbezit en creëerde ook wel wat. Ito schoot aan de andere kant ook een paar keer, maar veel gevaar was dat niet. Bentayeb had de beste kans van de eerste helft met een duikkopbal gepakt door Brughmans. Echt swingend kon de match niet genoemd worden. 

Kiaba Brughmans Lucca
© photonews

Er mocht wat meer vuur in, wat meer diepgang en wat meer durf. Bij Genk viel dat nog mee, maar bij Anderlecht gingen de meesten altijd voor de veilige pass. Dan creëer je geen verrassing. Het leek er ook op dat Antman op rechts wat verloren liep, terwijl Ojea aan de andere kant zijn man niet voorbij ging. 

Durosomni op de paal, Maamar heeft scoreprobleem

Wij vroegen ons af waarom die twee eens niet van flank wisselden. Antman is rechtsvoetig, Ojea linksvoetig, maar beiden werden op de flank gezet om naar binnen te komen. We moeten er geen tekening bij maken dat de voorzetten op Sikan en Bentayeb schaars waren. Die moesten komen van Maamar en Augustinsson, maar... Nou ja...

Op het uur bracht Bruno dan toch Cvetkovic, Winkler en Ambros in de ploeg. Maar Genk had net voordien wel de beste kans, maar Durosinmi zag zijn schot op de paal uiteen spatten. Maamar had ook weer een goeie, maar de rechtsachter lijkt maar niet te kunnen scoren. En ook Llansana kreeg de bal een paar keer in de zestien, maar daar gaan we al zeker geen goalgetter van maken. 

De partij eindigde daarmee op een 0-0, maar Anderlecht verdiende misschien wel iets meer een goaltje. Maar ja, dan moet je ze ook wel afmaken als je de kansen krijgt. Genk had trouwens ook wel met de drie punten naar huis kunnen gaan, maar ook bij hen hetzelfde verthaal.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers!

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.5 4
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Maamar Ali 90' 6.7 4
  • Nauwkeurige passes: 28/34 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Biancone Giulian 90' 7.5 5
  • Nauwkeurige passes: 73/82 (89%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Pétrot Léo 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 83/86 (96.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 47/49 (95.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Kana Marco   90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 67/72 (93.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Koutsoupias Ilias 54' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 31/38 (81.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ojea Noa 65' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Sikan Danylo 65' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Antman Oliver   84' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 29/35 (82.9%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bentayeb Tawfik 65' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bank
Cvetkovic Mihajlo 25' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Winkler Marten 25' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Omobamidele Andrew 0'  
Ambros Lukas 25' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Llansana Enric 36' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Heekeren Justin 0'  
Seghers Mattis 0'  
Onia-Seke Jayden 0'  
Barry Kaïs 0'  
Nga Kana Joshua 0'  
Kalonji Noah 0'  
Degreef Tristan 6' 6.9  
Meer statistieken
 

KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 90' 7.1 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/22 (22.7%)
Meer statistieken
Amaro Kevin 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 35/38 (92.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Smets Matte 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 56/64 (87.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
Meer statistieken
Ndenge Kongolo Josue 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 82/86 (95.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Kayembe Joris 81' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 46/49 (93.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bangoura Ibrahima Sory 79' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 22/23 (95.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Heynen Bryan 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 43/48 (89.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Ito Junya 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 21/29 (72.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Erenbjerg Jeppe 70' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Yokoyama Ayumu 45' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Durosinmi Rafiu 70' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Leysen Tobe 0'  
Tahirovic Benjamin 11' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Meer statistieken
Ravych Christiaan 0'  
Medina Yaimar   9' 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bibout Aaron 20' 6.5 -
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Roganovic Milan 0'  
Adedeji-Sternberg Noah 45' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Afriyie Jerry 0'  
Heymans Daan 20' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 12/12 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Herbeleef Anderlecht - KRC Genk

Vooraf

LIVE: Anderlecht krijgt stevige test tegen Genk: meteen basisplaats voor nieuwkomer?

LIVE: Anderlecht krijgt stevige test tegen Genk: meteen basisplaats voor nieuwkomer?

15:45

Anderlecht krijgt zondagavond in het Lotto Park een eerste stevige test na de transferperiode. Paars-wit ontvangt om 18u30 Racing Genk, dat met zeven punten één punt meer t...

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 2-3 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 0-4 Westerlo Westerlo
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
STVV STVV 4-0 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 KAA Gent KAA Gent
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 3-0 OH Leuven OH Leuven
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved