LIVE: De paal houdt Genk van de voorsprong

Anderlecht krijgt zondagavond in het Lotto Park een eerste stevige test na de transferperiode. Paars-wit ontvangt om 18u30 Racing Genk, dat met zeven punten één punt meer telt dan de Brusselaars. Bij Anderlecht staat vooral de vraag centraal hoeveel van de nieuwe gezichten Vitor Bruno meteen voor de leeuwen gooit.

Amane lijkt meteen zijn kans te krijgen

De meest opvallende wijziging lijkt op het middenveld te komen. Romeo Amane, een van de nieuwste aanwinsten van Anderlecht, heeft volgens de laatste informatie de grootste kans om meteen aan de aftrap te verschijnen. Dat zou betekenen dat één van de spelers die tot dusver zijn vertrouwen kreeg, naar de bank verhuist.

En daar ligt meteen een interessante keuze voor Bruno. Enric Llansana speelde tot dusver vrijwel alles en levert Anderlecht met zijn loopvermogen en fysieke présence nuttig werk. Tegelijk blijft de Nederlander met de bal aan de voet beperkter dan sommige van zijn concurrenten. Met Amane haalt Bruno een speler binnen die meer dynamiek en technische kwaliteit op het middenveld moet brengen.

Lukas Ambros lijkt zijn plaats wel te behouden. De jonge middenvelder groeide de voorbije wedstrijden uit tot een belangrijke schakel en krijgt opnieuw de kans om zich te meten met een fysiek sterke tegenstander.

De rest van het elftal lijkt minder verrassingen te bevatten. Colin Coosemans staat opnieuw in doel, terwijl Ali Maamar, Giulian Biancone, Léo Pétrot en Ludwig Augustinsson de verdediging vormen. Voorin wordt opnieuw gerekend op Mihajlo Cvetkovic en Danylo Sikan. Ook Joshua Nga Kana behoort tot de vermoedelijke basiself.

Genk komt met Brughmans naar Brussel

Bij Racing Genk staat dan weer een opvallende naam tussen de palen. Lucca Brughmans wordt verwacht als doelman. De jonge keeper werd voor een enorme transfersom aan Liverpool verkocht, maar kan nog een seizoen bij Genk blijven en krijgt daardoor de kans om ervaring op te doen op het hoogste niveau.

Voor Genk is het bovendien een wedstrijd waarin de Limburgers willen bewijzen dat ze meer zijn dan een ploeg die vooral tegen de kleinere tegenstanders punten verzamelt. Thorup beschikt voorin over een gevaarlijke tandem met Junya Ito en Rafiu Durosinmi, terwijl Bryan Heynen voor ervaring en balans op het middenveld moet zorgen.

Durosinmi is daarbij een speler die Anderlecht bijzonder goed in de gaten zal moeten houden. De Nigeriaanse aanvaller zit momenteel aan vier doelpunten en is daarmee een van de productiefste spelers van Genk.

Anderlecht wil slechte reeks tegen Genk doorbreken

De onderlinge balans spreekt de voorbije jaren duidelijk in het voordeel van Genk. Anderlecht verloor vijf van zijn laatste zes competitieduels tegen de Limburgers. De meest recente confrontatie dateert van februari, toen Genk met 2-0 won.

Dat maakt de wedstrijd van zondag extra interessant. Anderlecht heeft onder Bruno al laten zien dat het Europees boven zichzelf kan uitstijgen, maar in de competitie was het spel wisselvalliger. Na de nederlaag tegen Union volgde donderdag wel een 1-0-zege tegen Kortrijk.

Tegen Genk zal moeten blijken of Anderlecht ook tegen een ploeg die zelf ambities heeft, de controle kan nemen. De mogelijke basisplaats van Amane kan daarbij meteen een belangrijk signaal zijn: Bruno lijkt bereid om zijn ploeg opnieuw te laten evolueren, zelfs wanneer dat betekent dat spelers die tot dusver veel minuten maakten hun plaats moeten afstaan.