Datum: 06/09/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5
Stadion: Lotto Park

LIVE: De paal houdt Genk van de voorsprong

Anderlecht krijgt zondagavond in het Lotto Park een eerste stevige test na de transferperiode. Paars-wit ontvangt om 18u30 Racing Genk, dat met zeven punten één punt meer telt dan de Brusselaars. Bij Anderlecht staat vooral de vraag centraal hoeveel van de nieuwe gezichten Vitor Bruno meteen voor de leeuwen gooit.

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Stand Live
Tijd   67' 57" 
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
Discussieer live mee! Lees 66 reacties...
65
 Vervangen Oliver Antman
Ingevallen Lukas Ambros
64
 Vervangen Noa Ojea
Ingevallen Marten Winkler
64
 Vervangen Tawfik Bentayeb
Ingevallen Mihajlo Cvetkovic
62
 Dorusinmi haalt uit van in de kleine rechthoek en treft de paal. Dat was een enorme mogelijkheid van Genk.
59
  Gele kaart voor Marco Kana
55
 Dorusinmi krijgt een ideale voorzet, maar... loopt er los over. Weg grote kans.
54
 Vervangen Ilias Koutsoupias
Ingevallen Enric Llansana
53
 Kana stuurt Antman weer weg, maar zijn voorzet wordt door Bentayeb over de achterlijn getikt.
52
 Een schot van Antman wordt door Brughmans gelost. Hij moet zich herstellen. Dat was nochtans niet zo moeilijk.
50
 Augustinsson zijn voorzet na een vloeiende aanval lijkt nergens naar. Gewoon over de achterlijn getrapt.
49
 We zijn nog aan het wachten tot het losbarst.


Scheidsrechter 		Rust


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45+2
 Sikan kopt over.
45+1
 Genk probeert nu de bal wat in de ploeg te houden, maar veel gevaar komt daar niet uit.
45
 Vervangen Ayumu Yokoyama
Ingevallen Noah Adedeji-Sternberg
38
 Ito schiet hoog over.
36
 Schitterende voorzet van Maamar, Bentayeb duikt naar de bal en kopt naar het hoekje, maar Brughmans redt.
34
 Een gekraakt schot van Antman hobbelt naast.
31
 Antman schiet voorlangs na een goeie opening van Koutsoupias. Anderlecht heeft nu toch de beste kansen.
30
 Bentayeb schildert de bal van buiten de zestien net naast de kruising. Dat was een meer dan verdienstelijke poging.
27
 Goeie voorzet van Ojea, maar Bentayeb kan er zijn hoofd niet tegen zetten.
27
 Kopballetje van Heynen, opraper voor Coosemans
22
 Augustinsson geeft een bal pardoes over de zijlijn. Het publiek laat zijn ongenoegen blijken.
20
  Gele kaart voor Oliver Antman
20
 Antman krijgt ruimte, maar wil dan met een hakje Augustinsson aanspelen in de zestien en dat loopt helemaal fout af.
16
 Genk neemt intussen het initiatief wel helemaal over.
15
 Durosinmi valt voor dood neer bij een duel met Pétrot. Maar uiteindelijk blijkt er heel weinig tot niets aan de hand te zijn.
11
 Nu wel een schot van Ito en dat gaat echt niet ver naast. Daar was Genk bijna.
10
 Genk geraakt er niet goed uit. Anderlecht zet momenteel alles vast.
6
 Anderlecht dwingt de eerste corner af via Sikan.
4
 Dat Koutsoupias in de basis staat, mag misschien een verrassing zijn, maar je ziet zo dat de Griek goeie voetjes heeft.
1
 Anderlecht - KRC Genk: 0-0
Anderlecht (Anderlecht - KRC Genk)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Giulian Biancone - Léo Pétrot - Ludwig Augustinsson - Marco Kana - Ilias Koutsoupias - Noa Ojea - Danylo Sikan - Oliver Antman - Tawfik Bentayeb
Bank: Mihajlo Cvetkovic - Marten Winkler - Andrew Omobamidele - Lukas Ambros - Enric Llansana - Justin Heekeren - Mattis Seghers - Jayden Onia-Seke - Kaïs Barry - Joshua Nga Kana - Noah Kalonji - Tristan Degreef

KRC Genk (Anderlecht - KRC Genk)
KRC Genk: Lucca Kiaba Brughmans - Kevin Amaro - Matte Smets - Josue Ndenge Kongolo - Joris Kayembe - Ibrahima Sory Bangoura - Bryan Heynen - Junya Ito - Jeppe Erenbjerg - Ayumu Yokoyama - Rafiu Durosinmi
Bank: Tobe Leysen - Benjamin Tahirovic - Christiaan Ravych - Yaimar Medina - Aaron Bibout - Milan Roganovic - Noah Adedeji-Sternberg - Jerry Afriyie - Daan Heymans
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Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 8.0 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Maamar Ali 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Biancone Giulian 90' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 57/61 (93.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Pétrot Léo 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 62/62 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 34/35 (97.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Kana Marco   90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 44/49 (89.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Koutsoupias Ilias 54' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 31/38 (81.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ojea Noa 64' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 23/28 (82.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Sikan Danylo 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Antman Oliver   65' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bentayeb Tawfik 64' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bank
Cvetkovic Mihajlo 26' -
Winkler Marten 26' -
Omobamidele Andrew 0'  
Ambros Lukas 25' -
Llansana Enric 36' 6.8 -
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Heekeren Justin 0'  
Seghers Mattis 0'  
Onia-Seke Jayden 0'  
Barry Kaïs 0'  
Nga Kana Joshua 0'  
Kalonji Noah 0'  
Degreef Tristan 0'  
 

KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 90' 7.0 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/12 (25%)
Meer statistieken
Amaro Kevin 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Smets Matte 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 36/42 (85.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Ndenge Kongolo Josue 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 57/59 (96.6%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Kayembe Joris 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 37/39 (94.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bangoura Ibrahima Sory 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Heynen Bryan 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 33/36 (91.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Ito Junya 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Erenbjerg Jeppe 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 26/31 (83.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Yokoyama Ayumu 45' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Durosinmi Rafiu 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Leysen Tobe 0'  
Tahirovic Benjamin 0'  
Ravych Christiaan 0'  
Medina Yaimar 0'  
Bibout Aaron 0'  
Roganovic Milan 0'  
Adedeji-Sternberg Noah 45' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Afriyie Jerry 0'  
Heymans Daan 0'  

Vooraf

LIVE: Anderlecht krijgt stevige test tegen Genk: meteen basisplaats voor nieuwkomer?
LIVE: Anderlecht krijgt stevige test tegen Genk: meteen basisplaats voor nieuwkomer?
Foto: © photonews

Anderlecht krijgt zondagavond in het Lotto Park een eerste stevige test na de transferperiode. Paars-wit ontvangt om 18u30 Racing Genk, dat met zeven punten één punt meer telt dan de Brusselaars. Bij Anderlecht staat vooral de vraag centraal hoeveel van de nieuwe gezichten Vitor Bruno meteen voor de leeuwen gooit.

Amane lijkt meteen zijn kans te krijgen

De meest opvallende wijziging lijkt op het middenveld te komen. Romeo Amane, een van de nieuwste aanwinsten van Anderlecht, heeft volgens de laatste informatie de grootste kans om meteen aan de aftrap te verschijnen. Dat zou betekenen dat één van de spelers die tot dusver zijn vertrouwen kreeg, naar de bank verhuist.

En daar ligt meteen een interessante keuze voor Bruno. Enric Llansana speelde tot dusver vrijwel alles en levert Anderlecht met zijn loopvermogen en fysieke présence nuttig werk. Tegelijk blijft de Nederlander met de bal aan de voet beperkter dan sommige van zijn concurrenten. Met Amane haalt Bruno een speler binnen die meer dynamiek en technische kwaliteit op het middenveld moet brengen.

Lukas Ambros lijkt zijn plaats wel te behouden. De jonge middenvelder groeide de voorbije wedstrijden uit tot een belangrijke schakel en krijgt opnieuw de kans om zich te meten met een fysiek sterke tegenstander.

De rest van het elftal lijkt minder verrassingen te bevatten. Colin Coosemans staat opnieuw in doel, terwijl Ali Maamar, Giulian Biancone, Léo Pétrot en Ludwig Augustinsson de verdediging vormen. Voorin wordt opnieuw gerekend op Mihajlo Cvetkovic en Danylo Sikan. Ook Joshua Nga Kana behoort tot de vermoedelijke basiself.

Genk komt met Brughmans naar Brussel

Bij Racing Genk staat dan weer een opvallende naam tussen de palen. Lucca Brughmans wordt verwacht als doelman. De jonge keeper werd voor een enorme transfersom aan Liverpool verkocht, maar kan nog een seizoen bij Genk blijven en krijgt daardoor de kans om ervaring op te doen op het hoogste niveau.

Voor Genk is het bovendien een wedstrijd waarin de Limburgers willen bewijzen dat ze meer zijn dan een ploeg die vooral tegen de kleinere tegenstanders punten verzamelt. Thorup beschikt voorin over een gevaarlijke tandem met Junya Ito en Rafiu Durosinmi, terwijl Bryan Heynen voor ervaring en balans op het middenveld moet zorgen.

Durosinmi is daarbij een speler die Anderlecht bijzonder goed in de gaten zal moeten houden. De Nigeriaanse aanvaller zit momenteel aan vier doelpunten en is daarmee een van de productiefste spelers van Genk.

Anderlecht wil slechte reeks tegen Genk doorbreken

De onderlinge balans spreekt de voorbije jaren duidelijk in het voordeel van Genk. Anderlecht verloor vijf van zijn laatste zes competitieduels tegen de Limburgers. De meest recente confrontatie dateert van februari, toen Genk met 2-0 won.

Dat maakt de wedstrijd van zondag extra interessant. Anderlecht heeft onder Bruno al laten zien dat het Europees boven zichzelf kan uitstijgen, maar in de competitie was het spel wisselvalliger. Na de nederlaag tegen Union volgde donderdag wel een 1-0-zege tegen Kortrijk.

Tegen Genk zal moeten blijken of Anderlecht ook tegen een ploeg die zelf ambities heeft, de controle kan nemen. De mogelijke basisplaats van Amane kan daarbij meteen een belangrijk signaal zijn: Bruno lijkt bereid om zijn ploeg opnieuw te laten evolueren, zelfs wanneer dat betekent dat spelers die tot dusver veel minuten maakten hun plaats moeten afstaan.

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 2-3 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 0-4 Westerlo Westerlo
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
STVV STVV 4-0 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 KAA Gent KAA Gent
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 0-0 OH Leuven OH Leuven
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