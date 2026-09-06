Datum: 06/09/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5
Stadion: Guldensporenstadion

LIVE: Kortrijk en Zulte Waregem trappen Vlasico af!

KV Kortrijk en Zulte Waregem spelen zondag voor het eerst in meer dan drie jaar een derby tegen elkaar. Vijf wissels bij KV Kortrijk. Ndjeungoue, Campbell, Mehssatou Sepulveda, Masui en Van Landschoot moeten hun plaatsen afstaan aan Drouhin, Koyalipou, Podgoreanu, Roche en Storman. Bij Essevee komt Ujka in de ploeg voor Atrok.

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Tijd   9' 41" 
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5
 We krijgen een rustig wedstrijdbegin voorlopig.
1
 De bal rolt in Kortrijk! Wie wint de derby vandaag?
1
 KV Kortrijk - Zulte Waregem: 0-0

KV Kortrijk KV Kortrijk
Ilić Marko  
Kohon Rudy  
Ruyssen Gilles  
Drouhin Axel  
Murray-Campbell Harrison  
Roche Jamie  
Storman Rok  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Dejaegere Brecht  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Podgoreanu Suf  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Ambrose Thierry  
Koyalipou Goduine  
Bank
Gunnarsson Patrik Sigurður  
Ndjeungoue James  
Mehssatou Nayel  
Campbell Shandre  
Van Landschoot Jellert  
Vroninks Basile  
Lambert Boris  
Philips Anthony  
Masui Ken  
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Bostyn Louis  
Tangala Franz  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Lemoine Laurent  
Kiilerich Jakob  
Cappelle Yannick  
Claes Thomas  
  • Schoten op doel: 0/1
Lofolomo Enrique  
Ujka Serxho  
Hedl Tobias  
Ake Marley  
Ementa Anosike  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Bank
Mituljikic Nikola  
Mbaye Malick  
Mbodji Youssoupha  
Atrok Zalan  
Panduro Tristan  
Dobbels Arnaud  
De Jaegere Benoit  
Vemba Kewan  
Akpa-Chukwu Hemsley  

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 2-3 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 0-4 Westerlo Westerlo
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
STVV STVV 4-0 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 KAA Gent KAA Gent
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 18:30 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 19:15 OH Leuven OH Leuven
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