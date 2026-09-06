|Datum:
|06/09/2026 16:00
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 5
|Stadion:
|Guldensporenstadion
LIVE: Kortrijk en Zulte Waregem trappen Vlasico af!
KV Kortrijk en Zulte Waregem spelen zondag voor het eerst in meer dan drie jaar een derby tegen elkaar. Vijf wissels bij KV Kortrijk. Ndjeungoue, Campbell, Mehssatou Sepulveda, Masui en Van Landschoot moeten hun plaatsen afstaan aan Drouhin, Koyalipou, Podgoreanu, Roche en Storman. Bij Essevee komt Ujka in de ploeg voor Atrok.
9' 41"
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We krijgen een rustig wedstrijdbegin voorlopig.
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De bal rolt in Kortrijk! Wie wint de derby vandaag?
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1
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KV Kortrijk - Zulte Waregem: 0-0
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KV Kortrijk
|Ilić Marko
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|Kohon Rudy
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|Ruyssen Gilles
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|Drouhin Axel
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|Murray-Campbell Harrison
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|Roche Jamie
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|Storman Rok
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|Dejaegere Brecht
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|Podgoreanu Suf
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|Ambrose Thierry
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|Koyalipou Goduine
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|Bank
|Gunnarsson Patrik Sigurður
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|Ndjeungoue James
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|Mehssatou Nayel
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|Campbell Shandre
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|Van Landschoot Jellert
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|Vroninks Basile
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|Lambert Boris
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|Philips Anthony
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|Masui Ken
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Zulte Waregem
|Bostyn Louis
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|Tangala Franz
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|Lemoine Laurent
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|Kiilerich Jakob
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|Cappelle Yannick
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|Claes Thomas
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|Lofolomo Enrique
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|Ujka Serxho
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|Hedl Tobias
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|Ake Marley
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|Ementa Anosike
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|Bank
|Mituljikic Nikola
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|Mbaye Malick
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|Mbodji Youssoupha
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|Atrok Zalan
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|Panduro Tristan
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|Dobbels Arnaud
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|De Jaegere Benoit
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|Vemba Kewan
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|Akpa-Chukwu Hemsley
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