LIVE: Speelt Storm meteen tegen ex-ploeg? Hoogspanning bij warme familieclubs KVM en Westerlo

Zeven jaar lang trok Nikola Storm het shirt van KV Mechelen aan. Uitgerekend Malinwa is de eerste tegenstander sinds Westerlo hem terug naar de Jupiler Pro League haalde.

Zijn debuut bij de Kemphanen zou er dus kunnen komen tegen zijn ex-ploeg, alsof het lot het zo gewild heeft. Tenminste: als ze hem bij Westerlo hiervoor klaar achten, na een rollercoaster die zo'n transfer op het einde van een transferperiode toch altijd is. De kans is groter dat met Norman Bassette een andere ex-speler van KV aan de aftrap staat Achter de Kazerne.

Bij Mechelen hebben ze inmiddels ook niet stilgezeten en werd de kern stevig vernieuwd de afgelopen maanden. De penningmeester zal met grote tevredenheid alle inkomsten door uitgaande transfers vaststellen, maar er werd naar Mechelse normen ook serieus geld uitgegeven om de competiviteit van de kern te garanderen.

KVM en Westerlo hebben tijd nodig

Het wordt zaterdag een wedstrijd tussen twee clubs die heel wat veranderingen hebben ondergaan. Het is begrijpelijk dat er dan enige tijd nodig is om alle automatismen op punt te stellen en alles in elkaar te doen klikken. Alleen is het wel kwestie om in de loop van dat proces voldoende punten te sprokkelen om niet in de problemen te komen.

Het is dit weekend al een ontmoeting onder hoogspanning: KVM heeft 2 punten, Westerlo 1 punt. Het is snakken naar een overwinning. Bij KV hebben ze net de match bij La Louvière achter de rug en lonkt de komst van RSCA. Dan wil je niet voor de tweede keer op rij puntenverlies lijden tegen een ploeg die nog achter je staat in het klassement. Westerlo wacht ook geen evident programma met Standard (thuis) en STVV (uit) als volgende tegenstanders.

Meeste afwezigen bij Mechelen



Het zetten van die eerste stap vooorwaarts lijkt dus nu te moeten gebeuren. Bij Mechelen kunnen ze geen beroep doen op Struyf, Hjelde, Diouf, Salifou, Antonio, St. Jago en Van Ingelgom. Bij Westerlo ontbreken Haspolat, Ferraro, Münz en Borys. Volg KV Mechelen - Westerlo LIVE op VOETBALKRANT.COM om 18u15!