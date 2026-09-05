Volg KV Mechelen - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.
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Datum: 05/09/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5
Stadion: Achter de Kazerne
LIVE: Speelt Storm meteen tegen ex-ploeg? Hoogspanning bij warme familieclubs KVM en Westerlo
LIVE: Speelt Storm meteen tegen ex-ploeg? Hoogspanning bij warme familieclubs KVM en Westerlo
Foto: © photonews

Zeven jaar lang trok Nikola Storm het shirt van KV Mechelen aan. Uitgerekend Malinwa is de eerste tegenstander sinds Westerlo hem terug naar de Jupiler Pro League haalde.

Zijn debuut bij de Kemphanen zou er dus kunnen komen tegen zijn ex-ploeg, alsof het lot het zo gewild heeft. Tenminste: als ze hem bij Westerlo hiervoor klaar achten, na een rollercoaster die zo'n transfer op het einde van een transferperiode toch altijd is. De kans is groter dat met Norman Bassette een andere ex-speler van KV aan de aftrap staat Achter de Kazerne.

Bij Mechelen hebben ze inmiddels ook niet stilgezeten en werd de kern stevig vernieuwd de afgelopen maanden. De penningmeester zal met grote tevredenheid alle inkomsten door uitgaande transfers vaststellen, maar er werd naar Mechelse normen ook serieus geld uitgegeven om de competiviteit van de kern te garanderen.

KVM en Westerlo hebben tijd nodig

Het wordt zaterdag een wedstrijd tussen twee clubs die heel wat veranderingen hebben ondergaan. Het is begrijpelijk dat er dan enige tijd nodig is om alle automatismen op punt te stellen en alles in elkaar te doen klikken. Alleen is het wel kwestie om in de loop van dat proces voldoende punten te sprokkelen om niet in de problemen te komen. 

Het is dit weekend al een ontmoeting onder hoogspanning: KVM heeft 2 punten, Westerlo 1 punt. Het is snakken naar een overwinning. Bij KV hebben ze net de match bij La Louvière achter de rug en lonkt de komst van RSCA. Dan wil je niet voor de tweede keer op rij puntenverlies lijden tegen een ploeg die nog achter je staat in het klassement. Westerlo wacht ook geen evident programma met Standard (thuis) en STVV (uit) als volgende tegenstanders.

Meeste afwezigen bij Mechelen


Het zetten van die eerste stap vooorwaarts lijkt dus nu te moeten gebeuren. Bij Mechelen kunnen ze geen beroep doen op Struyf, Hjelde, Diouf, Salifou, Antonio, St. Jago en Van Ingelgom. Bij Westerlo ontbreken Haspolat, Ferraro, Münz en Borys. Volg KV Mechelen - Westerlo LIVE op VOETBALKRANT.COM om 18u15!

Prono KV Mechelen - Westerlo

KV Mechelen wint
Gelijk
KV Mechelen KV Mechelen wint Gelijk Westerlo Westerlo wint
74.39% 20.73% 4.88%
Populairste
2-1
(99x)		 2-0
(33x)		 1-1
(32x)

Vergelijking KV Mechelen - Westerlo

Positie

14
16

Punten

2
1

Verloren

2
3

Gescoorde doelpunten

5
5

Doelpunten tegen

9
14

Gele kaarten

3
5

Onderlinge duels gewonnen

21
8
13
25/01 19:15 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Westerlo Westerlo
09/08 18:15 Westerlo Westerlo 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
26/04 18:15 Westerlo Westerlo 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
22/04 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-3 Westerlo Westerlo
20/12 20:45 Westerlo Westerlo 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
03/08 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-4 Westerlo Westerlo
18/05 18:15 Westerlo Westerlo 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
13/04 18:15 KV Mechelen KV Mechelen 3-2 Westerlo Westerlo
08/03 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 3-1 Westerlo Westerlo
26/08 16:00 Westerlo Westerlo 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
28/01 16:00 Westerlo Westerlo 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
21/08 21:00 KV Mechelen KV Mechelen 5-4 Westerlo Westerlo
18/07 11:00 Westerlo Westerlo 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
02/02 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-0 Westerlo Westerlo
08/12 20:30 Westerlo Westerlo 1-3 KV Mechelen KV Mechelen
04/11 20:00 Westerlo Westerlo 0-3 KV Mechelen KV Mechelen
23/09 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Westerlo Westerlo
22/01 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Westerlo Westerlo
27/08 20:00 Westerlo Westerlo 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
16/01 20:00 Westerlo Westerlo 3-2 KV Mechelen KV Mechelen
12/09 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Westerlo Westerlo
20/12 20:00 Westerlo Westerlo 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
13/09 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 5-2 Westerlo Westerlo
25/02 20:00 Westerlo Westerlo 1-3 KV Mechelen KV Mechelen
29/10 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Westerlo Westerlo
12/02 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 3-1 Westerlo Westerlo
16/10 20:00 Westerlo Westerlo 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
24/04 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-3 Westerlo Westerlo
31/03 20:30 Westerlo Westerlo 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
22/03 19:30 Westerlo Westerlo 2-4 KV Mechelen KV Mechelen
27/01 20:30 Westerlo Westerlo 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
20/01 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-3 Westerlo Westerlo
30/11 19:30 KV Mechelen KV Mechelen 4-2 Westerlo Westerlo
28/11 20:00 Westerlo Westerlo 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
01/08 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 4-1 Westerlo Westerlo
08/03 18:00 Westerlo Westerlo 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
18/10 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-3 Westerlo Westerlo
26/04 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Westerlo Westerlo
08/12 20:00 Westerlo Westerlo 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
23/07 19:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-3 Westerlo Westerlo
19/04 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-4 Westerlo Westerlo
09/11 20:00 Westerlo Westerlo 2-0 KV Mechelen KV Mechelen

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 16:00 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 18:15 Westerlo Westerlo
Standard Standard 20:45 Antwerp Antwerp
STVV STVV 20:45 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 06/09 KAA Gent KAA Gent
KV Kortrijk KV Kortrijk 06/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 06/09 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 06/09 OH Leuven OH Leuven
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