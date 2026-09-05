Datum: 05/09/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5
Stadion: Achter de Kazerne

KV Mechelen heeft 2 punten, Westerlo stelt het met 1 schamel puntje. Dan is het onderlinge duel er toch al eentje onder hoogspanning. Ayodele start in de spits bij KV. Flø en Sakamoto komen in de ploeg bij Westerlo. Extra pigment: Storm zit als Westerlo-speler op de bank bij zijn terugkeer Achter de Kazerne.

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Tijd   86' 30" 
Kevin Vanbuggenhout
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88

Goal 		Doelpunt van Nikola Storm
De eindnoot is voor Storm: hij krult de 0-4 heerlijk in de verste hoek.
84
 Vervangen Norman Bassette
Ingevallen Pape Diong
82
  Gele kaart voor Marco Decherf
82
 Deze wedstrijd is beslist, dat is inmiddels wel duidelijk. Vanderbiest & co zitten met grote kopzorgen.
78
 Vervangen Jose Marsa
Ingevallen Benito Raman
78
 Vervangen Dennis Praet
Ingevallen Benito Raman
77
  Gele kaart voor Keano Vanrafelghem
73
 Vervangen Shunsuke Saito
Ingevallen Nikola Storm
73
 Lapage komt een voorzet over.
71
 Net zoals op het einde van de eerste helft lijken er nu vooral nog Westelse goals in de lucht te hangen.
67

Goal 		Doelpunt van Shunsuke Saito (Cameron Congreve)
Daar is de 0-3 dan. Saito schiet de lage voorzet van Congreve over de grond in doel.
66
 Van de lijn gered
Eerst moet Miras tussenkomen, daarna redt Hammar op de lijn. KV Mechelen ontsnapt aan de 0-3.
63
 Vooraan is het moeilijk om aanspeelpunten te vinden voor Malinwa.
60
 Een plaatsbal van Sakamoto gaat naast.
58
 Westerlo heeft een eerste offensiefje van Mechelen overleefd en wint nog vaak de strijd om de tweede bal.
55
 Bassette kopt een voorzet van Congreve net naast.
54
 Ourega infiltreert maar schiet vanuit een scherpe hoek naast.
53
 Mechelen valt aan, maar geeft zo ook veel ruimte weg op de counter. Westerlo speelt dit heel slecht uit.
49
 Boersma komt voor zijn man en glijdt de bal naast.
48
 Marsa ziet een trap met het hoofd gekeerd door een Westerlo-verdediger. Bij de volgende actie komt Antonio naar binnen en schiet hij naast.
46
 Vervangen Cedric Van Meirvenne
Ingevallen Bill Antonio
46
 De tweede helft begint, met een wissel aan Mechelse zijde.


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+2
 KVM lijkt de 0-3 in cadeauverpakking weg te geven. Bij het schot van Congreve staat er dan toch iemand in de weg.
45+1
 Kimura glijdt een voorzet aan de tweede paal naast.
45
 Ourega schiet een aflegger van Sakamoto via Marsa voorlangs.
42
  Gele kaart voor Isa Sakamoto
38
 Boersma kan een bal aannemen in de zestien en trapt over.
37
 Lapage tikt een vrije trap nog voor de eerste paal naast.
34
 Hoe gaat Mechelen dit rechttrekken? Voorlopig zijn alle kansen voor Westerlo.
30
 Bassette tegen de paal
Daar komt Westerlo opnieuw. Bassette knalt tegen de paal. Luid fluitsignaal van de thuissupporters, zij zijn niet tevreden.
29
 Vervangen Adeshina Ayodele
Ingevallen Bouke Boersma
27

Goal 		Doelpunt van Shunsuke Saito (Cameron Congreve)
Achteraan bij KV Mechelen zijn ze nog niet goed op elkaar afgesteld. Saito slalomt wel heel makkelijk door de defensie en schuift de 0-2 in de linkerhoek.
24
  Gele kaart voor Cisse Sandra
Bassette was net gaan liggen, maar D'Hondt vindt het te weinig voor een penalty. Vlak hierna pakt Sandra geel.
24
 Nu is het Sandra die van veel dichter kan aanleggen. Ook hij mikt naast.
23
 Een afstandsschot van Lapage hobbelt naast.
18
 Westerlo heeft al drie keer eerder dit seizoen op voorsprong gestaan. Vanavond moet duidelijk worden of de Kemphanen ook van die situaties geleerd hebben.
14
 Het wordt nog eens warm voor het doel van de thuisploeg. Scheidsrechter D'Hondt fluit de fase uiteindelijk af voor een aanvallende fout.
12
 Een kopbal van Vanrafelghem valt boven op de dwarsligger.
12
 Mechelen combineert tot in het strafschopgebied van Westerlo. Jungdal laat zich niet verrassen in zijn korte hoek en werkt in hoekschop.
11
 KV Mechelen heeft in de eerste tien minuten wel het initiatief genomen, maar het werd één keer koud gepakt. Het gevolg hiervan is te zien op het scorebord.
7

Goal 		Doelpunt van Isa Sakamoto (Lasse Flo)
Westerlo breekt door op rechts via Flø. Sakamoto haakt in het centrum goed af en schiet de lage voorzet in één tijd binnen.
5
 Ayodele komt mee verdedigen op rechts en dat bekomt hem niet goed. De aanvaller schreewt het uit van de pijn en heeft verzorging nodig.
1
 De bezoekers trappen de match op gang.
1
 KV Mechelen - Westerlo: 0-0
18:08
 Hartelijk welkom Achter de Kazerne voor een affiche die meestal goed is voor veel goals. We hopen dat dit ook nu het geval zal zijn, maar de belangen zijn groot. Aftellen maar naar het eerste fluitsignaal.
KV Mechelen (KV Mechelen - Westerlo)
KV Mechelen: Nacho Miras - Mike Eerdhuijzen - Luc Marijnissen - Jose Marsa - Cedric Van Meirvenne - Fredrik Hammar - Dennis Praet - Therence Koudou - Myron van Brederode - Adeshina Ayodele - Keano Vanrafelghem
Bank: Marco Decherf - Ortwin De Wolf - Bilal Bafdili - Benito Raman - Malcolm Lohunanu-Mbasi - Simion Michez - Bouke Boersma - Bill Antonio - Massimo Decoene

Westerlo (KV Mechelen - Westerlo)
Westerlo: Andreas Jungdal - Lasse Flo - Seiji Kimura - Amando Lapage - Dylan Ourega - Isa Sakamoto - Ibrahim Fofana - Cisse Sandra - Cameron Congreve - Norman Bassette - Shunsuke Saito
Bank: Pape Diong - Nikola Storm - Naoufal Bohamdi-Kamoni - David Amegnaglo - Bill Lathouwers - Lucas Mbamba-Muanda - Thomas Van Den Keybus - Botond Balogh - Fabio Ferraro

Vooraf
KV Mechelen heeft 2 punten, Westerlo stelt het met 1 schamel puntje. Dan is het onderlinge duel er toch al eentje onder hoogspanning. Ayodele start in de spits bij KV. Flø en Sakamoto komen in de ploeg bij Westerlo. Extra pigment: Storm zit als Westerlo-speler op de bank bij zijn terugkeer Achter de Kazerne.
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KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 5.8 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/16 (43.8%)
Meer statistieken
Eerdhuijzen Mike 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 58/67 (86.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Marijnissen Luc 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 54/60 (90%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Marsa Jose 78' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 43/54 (79.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Van Meirvenne Cedric 45' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Hammar Fredrik 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Praet Dennis 78' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Koudou Therence 90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 28/40 (70%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
van Brederode Myron 90' 4.9 -
  • Nauwkeurige passes: 24/37 (64.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
  • Balverliezen: 27
Meer statistieken
Ayodele Adeshina 29' 6.5 -
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Vanrafelghem Keano   90' 5.5 -
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Decherf Marco 12' -
De Wolf Ortwin 0'  
Bafdili Bilal 0'  
Raman Benito 12' 6.3 -
Meer statistieken
Lohunanu-Mbasi Malcolm 0'  
Michez Simion 0'  
Boersma Bouke 61' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 8/13 (61.5%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Antonio Bill 45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Decoene Massimo 0'  
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 6.2 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/21 (19%)
Meer statistieken
Flo Lasse A 90' 8.0 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Kimura Seiji 90' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 28/32 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Lapage Amando 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 37/45 (82.2%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Ourega Dylan 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 15/25 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Sakamoto Isa  90' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Fofana Ibrahim 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 31/40 (77.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Sandra Cisse   90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 24/32 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Congreve Cameron A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/26 (69.2%)
  • Sleutelpasses: 6
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 5/12 (41.7%)
Meer statistieken
Bassette Norman 84' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 1/4
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/5
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Saito Shunsuke ⚽ ⚽ 73' 8.8 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 16/24 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 3/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Diong Pape 6'  
Storm Nikola 17' 6.5 -
Meer statistieken
Bohamdi-Kamoni Naoufal 0'  
Amegnaglo David 0'  
Lathouwers Bill 0'  
Mbamba-Muanda Lucas 0'  
Van Den Keybus Thomas 0'  
Balogh Botond 0'  
Ferraro Fabio 0'  

Vooraf

LIVE: Speelt Storm meteen tegen ex-ploeg? Hoogspanning bij warme familieclubs KVM en Westerlo
LIVE: Speelt Storm meteen tegen ex-ploeg? Hoogspanning bij warme familieclubs KVM en Westerlo
Foto: © photonews

Zeven jaar lang trok Nikola Storm het shirt van KV Mechelen aan. Uitgerekend Malinwa is de eerste tegenstander sinds Westerlo hem terug naar de Jupiler Pro League haalde.

Zijn debuut bij de Kemphanen zou er dus kunnen komen tegen zijn ex-ploeg, alsof het lot het zo gewild heeft. Tenminste: als ze hem bij Westerlo hiervoor klaar achten, na een rollercoaster die zo'n transfer op het einde van een transferperiode toch altijd is. De kans is groter dat met Norman Bassette een andere ex-speler van KV aan de aftrap staat Achter de Kazerne.

Bij Mechelen hebben ze inmiddels ook niet stilgezeten en werd de kern stevig vernieuwd de afgelopen maanden. De penningmeester zal met grote tevredenheid alle inkomsten door uitgaande transfers vaststellen, maar er werd naar Mechelse normen ook serieus geld uitgegeven om de competiviteit van de kern te garanderen.

KVM en Westerlo hebben tijd nodig

Het wordt zaterdag een wedstrijd tussen twee clubs die heel wat veranderingen hebben ondergaan. Het is begrijpelijk dat er dan enige tijd nodig is om alle automatismen op punt te stellen en alles in elkaar te doen klikken. Alleen is het wel kwestie om in de loop van dat proces voldoende punten te sprokkelen om niet in de problemen te komen. 

Het is dit weekend al een ontmoeting onder hoogspanning: KVM heeft 2 punten, Westerlo 1 punt. Het is snakken naar een overwinning. Bij KV hebben ze net de match bij La Louvière achter de rug en lonkt de komst van RSCA. Dan wil je niet voor de tweede keer op rij puntenverlies lijden tegen een ploeg die nog achter je staat in het klassement. Westerlo wacht ook geen evident programma met Standard (thuis) en STVV (uit) als volgende tegenstanders.

Meeste afwezigen bij Mechelen

Het zetten van die eerste stap vooorwaarts lijkt dus nu te moeten gebeuren. Bij Mechelen kunnen ze geen beroep doen op Struyf, Hjelde, Diouf, Salifou, Antonio, St. Jago en Van Ingelgom. Bij Westerlo ontbreken Haspolat, Ferraro, Münz en Borys. Volg KV Mechelen - Westerlo LIVE op VOETBALKRANT.COM om 18u15!

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 2-3 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 0-4 Westerlo Westerlo
Standard Standard 20:45 Antwerp Antwerp
STVV STVV 20:45 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 06/09 KAA Gent KAA Gent
KV Kortrijk KV Kortrijk 06/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 06/09 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 06/09 OH Leuven OH Leuven
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