Vrijdagavond krijgt Lommel SK meteen een stevige test voor de kiezen. Om 20.45 uur komt Club Brugge op bezoek in een uitverkocht stadion. Voor de promovendus is het de eerste echte topper sinds de terugkeer naar het hoogste niveau, en de start van beide ploegen maakt het duel alleen maar interessanter.

Lommel verzamelde al zeven punten uit vier wedstrijden en bewees daarmee dat het zich niet zomaar wil beperken tot overleven in 1A. Club Brugge staat met negen op twaalf iets hoger, maar reist wel met een kater naar Limburg. Blauw-zwart verloor vorig weekend met 2-1 op het veld van rivaal KAA Gent en wil meteen reageren.

Lommel wil opnieuw ‘De Hel van het Noorden’ worden

Bij Lommel leeft de wedstrijd duidelijk. Coach Lee Johnson vertelde aan Het Nieuwsblad dat hij de reputatie van de club als ploeg die favorieten kan verrassen opnieuw wil opbouwen. “Ik heb vernomen dat Club Brugge het vroeger altijd moeilijk had om hier te winnen. Hopelijk kunnen we de geschiedenis zich laten herhalen. We willen van Lommel opnieuw ‘De Hel van het Noorden’ maken”, klonk het.

Johnson kan bovendien rekenen op Sam De Grand. De 21-jarige verdediger keerde deze week op huurbasis terug van AZ en is meteen speelgerechtigd. Dat geeft Lommel extra mogelijkheden achterin voor een wedstrijd waarin het defensief ongetwijfeld stevig op de proef zal worden gesteld.

De promovendus hoeft zich na zijn start alvast niet te verstoppen. Met zeven op twaalf staat Lommel dicht bij Club Brugge en kan het bij een stunt zelfs over blauw-zwart springen.

Club Brugge zonder Forbs naar Limburg

Club Brugge moet het vrijdag zonder Carlos Forbs doen. De aanvaller kreeg afgelopen weekend tegen KAA Gent rood en is daardoor niet inzetbaar. In vergelijking met de selectie voor die wedstrijd verdwijnen ook Axl De Corte en Wout Verlinden uit de kern. Argus Vanden Driessche, Lynnt Audoor en Tian Nai Koren zijn er dan weer bij.

Voor Club is het vooral zaak om de nederlaag in Gent snel achter zich te laten. Lommel krijgt dan weer de kans om voor eigen publiek te tonen hoe ver het al staat na de promotie. Met een uitverkocht stadion, zeven punten op twaalf en een tegenstander die iets recht te zetten heeft, zijn alle ingrediënten aanwezig voor een bijzonder pittige vrijdagavond.