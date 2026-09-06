LIVE: Beveren neemt wedstrijd tegen OHL meer en meer in handen

34

Beveren speelt OHL heel knap uit verband, maar de uiteindelijke voorzet van Jans bereikt niemand...



31

Gele kaart voor Bruno Godeau

Godeau controleert de bal iets te ver van de voet en in een poging het leer in zijn bezit de houden gaat hij volgens scheidsrechter Wim Smet te hard door op een speler van OHL. Strenge gele kaart.



27

Schrijvers krijgt via een vrije trap een goede kans om de score te openen, maar zijn poging gaat over.



19

Een hoekschop van Brüls gaat over alles en iedereen richting de tweede paal waar Janssens helemaal alleen staat en op de vuisten van OHL-doelman van den Heuvel kopt.



17

Conde geeft goed mee met Lokesa, die de diepte zoekt. Eén op één met Pletinckx wordt hij naar de buitenkant gedreven. Zijn schot vanuit een scherpe hoek belandt uiteindelijk in het zijnet.



9

Na de verschroeiende start van OH Leuven neemt Beveren de wedstrijd meer in handen. Zonder grote kansen voorlopig, de laatste pas is steeds net niet goed genoeg...



2

Redding van Schenk!

Daar was OHL meteen! Gil snijdt naar binnen en geeft goed mee met Yamada. Die geeft voor, zijn voorzet wordt half weggewerkt door Gomis waardoor het leer voor de voeten van Ogiwara komt. Die haalt meteen uit, maar Schenk pakt uit met een goede redding.



1

Wim Smet fluit de wedstrijd op gang!



1

SK Beveren - OH Leuven: 0-0



