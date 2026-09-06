LIVE: Beveren neemt wedstrijd tegen OHL meer en meer in handen
Op de vijfde speeldag van de Jupiler Pro League gaat OHL in het Freethielstadion op zoek naar zijn eerste punten. Bij Beveren staan Margaritha en Conde opnieuw aan de aftrap. Bij OHL komen Ikwuemesi, Ogiwara en Schrijvers in de basiself.
37' 46"
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34
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Beveren speelt OHL heel knap uit verband, maar de uiteindelijke voorzet van Jans bereikt niemand...
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31
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Gele kaart voor Bruno Godeau
Godeau controleert de bal iets te ver van de voet en in een poging het leer in zijn bezit de houden gaat hij volgens scheidsrechter Wim Smet te hard door op een speler van OHL. Strenge gele kaart.
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27
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Schrijvers krijgt via een vrije trap een goede kans om de score te openen, maar zijn poging gaat over.
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19
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Een hoekschop van Brüls gaat over alles en iedereen richting de tweede paal waar Janssens helemaal alleen staat en op de vuisten van OHL-doelman van den Heuvel kopt.
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17
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Conde geeft goed mee met Lokesa, die de diepte zoekt. Eén op één met Pletinckx wordt hij naar de buitenkant gedreven. Zijn schot vanuit een scherpe hoek belandt uiteindelijk in het zijnet.
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9
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Na de verschroeiende start van OH Leuven neemt Beveren de wedstrijd meer in handen. Zonder grote kansen voorlopig, de laatste pas is steeds net niet goed genoeg...
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2
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Redding van Schenk!
Daar was OHL meteen! Gil snijdt naar binnen en geeft goed mee met Yamada. Die geeft voor, zijn voorzet wordt half weggewerkt door Gomis waardoor het leer voor de voeten van Ogiwara komt. Die haalt meteen uit, maar Schenk pakt uit met een goede redding.
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1
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Wim Smet fluit de wedstrijd op gang!
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1
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SK Beveren - OH Leuven: 0-0
|
SK Beveren:
Johannes Schenk
- Laurent Jans
- Yoni Gomis
- Bruno Godeau
- Christophe Janssens
- Sieben Dewaele
- Jearl Margaritha
- Christian Brüls
- Cheick Conde
- Chris Lokesa
- Lennart Mertens
Bank:
Dominic Thompson
- Ferre Slegers
- Elohim Kaboré
- Guillaume De Schryver
- Leandre Kuavita
- Arno Verschueren
- Kurt Abrahams
- Jannik Robatsch
- Josua Lusamba Tshiolola
OH Leuven:
Dani van den Heuvel
- Jamie Lawrence
- Noë Dussenne
- Ewoud Pletinckx
- Óscar Gil Regaño
- Wouter George
- Birger Verstraete
- Takuya Ogiwara
- Siebe Schrijvers
- Shin Yamada
- Chukwubuikem Ikwuemesi
Bank:
Kiany Vroman
- Abdoul Karim Traoré
- Kyan Vaesen
- Robin Mirisola
- William Balikwisha
- Lukasz Lakomy
- Alessandro Fontanarosa
- Roggerio Nyakossi
- Bryang Kayo
- Owen Jochmans
- Davis Opoku
|
|
Schenk Johannes
|
| 7.0
Johannes Schenk @ SK Beveren - OH Leuven7.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|24
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/7 (71.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
|
Jans Laurent
|
| 6.5
Laurent Jans @ SK Beveren - OH Leuven6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|24
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/16 (81.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
|
Gomis Yoni
|
| 6.6
Yoni Gomis @ SK Beveren - OH Leuven6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|24
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/11 (90.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
|
Godeau Bruno
|
| 6.5
Bruno Godeau @ SK Beveren - OH Leuven6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|24
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/16 (93.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
|
Janssens Christophe
|
| 6.8
Christophe Janssens @ SK Beveren - OH Leuven6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|24
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/18 (61.1%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|5/10 (50%)
| Balverliezen
|10
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/18 (61.1%)
- Schoten op doel: 1/1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
|
Dewaele Sieben
|
| 6.2
Sieben Dewaele @ SK Beveren - OH Leuven6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|24
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/6 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Margaritha Jearl
|
| 6.3
Jearl Margaritha @ SK Beveren - OH Leuven6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|24
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/8 (62.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Brüls Christian
|
| 6.7
Christian Brüls @ SK Beveren - OH Leuven6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|24
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/7 (100%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/3 (33.3%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
- Sleutelpasses: 1
- Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
|
Conde Cheick
|
| 6.7
Cheick Conde @ SK Beveren - OH Leuven6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|24
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/10 (100%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
- Sleutelpasses: 1
|
Lokesa Chris
|
| 6.9
Chris Lokesa @ SK Beveren - OH Leuven6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|24
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|0/3 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/13 (84.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
- Schoten op doel: 0/1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Mertens Lennart
|
| 6.4
Lennart Mertens @ SK Beveren - OH Leuven6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|24
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/2
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/5 (80%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Doelpunten uit vrije trap: 0/2
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|Bank
|
Thompson Dominic
|
|
|
|
|
Slegers Ferre
|
|
|
|
|
Kaboré Elohim
|
|
|
|
|
De Schryver Guillaume
|
|
|
|
|
Kuavita Leandre
|
|
|
|
|
Verschueren Arno
|
|
|
|
|
Abrahams Kurt
|
|
|
|
|
Robatsch Jannik
|
|
|
|
|
Lusamba Tshiolola Josua
|
|
|
|
|
|
|
van den Heuvel Dani
|
| 7.0
Dani van den Heuvel @ SK Beveren - OH Leuven7.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|24
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/6 (83.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/3 (66.7%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
|
Lawrence Jamie
|
| 6.6
Jamie Lawrence @ SK Beveren - OH Leuven6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|24
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/17 (88.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
|
Dussenne Noë
|
| 6.4
Noë Dussenne @ SK Beveren - OH Leuven6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|24
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/23 (73.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/6 (50%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
|
Pletinckx Ewoud
|
| 6.6
Ewoud Pletinckx @ SK Beveren - OH Leuven6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|24
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|18/19 (94.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 18/19 (94.7%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Gil Regaño Óscar
|
| 6.7
Óscar Gil Regaño @ SK Beveren - OH Leuven6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|24
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|3
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/3
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/15 (86.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/3
|
George Wouter
|
| 6.9
Wouter George @ SK Beveren - OH Leuven6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|24
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/2 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/9 (88.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
- Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
|
Verstraete Birger
|
| 6.5
Birger Verstraete @ SK Beveren - OH Leuven6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|24
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/8 (87.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
|
Ogiwara Takuya
|
| 6.8
Takuya Ogiwara @ SK Beveren - OH Leuven6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|24
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/13 (76.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
- Schoten op doel: 1/1
|
Schrijvers Siebe
|
| 6.3
Siebe Schrijvers @ SK Beveren - OH Leuven6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|24
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/8 (62.5%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
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|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
- Sleutelpasses: 1
|
Yamada Shin
|
| 6.2
Shin Yamada @ SK Beveren - OH Leuven6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|24
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/2 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
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Meer statistieken
- Schoten op doel: 0/1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Ikwuemesi Chukwubuikem
|
| 6.5
Chukwubuikem Ikwuemesi @ SK Beveren - OH Leuven6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|24
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/2 (50%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
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Meer statistieken
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
|Bank
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Vroman Kiany
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Karim Traoré Abdoul
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Vaesen Kyan
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Mirisola Robin
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Balikwisha William
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Lakomy Lukasz
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Fontanarosa Alessandro
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Nyakossi Roggerio
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Kayo Bryang
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Jochmans Owen
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Opoku Davis
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