Datum: 06/09/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5
Stadion: Freethiel

LIVE: Beveren neemt wedstrijd tegen OHL meer en meer in handen

Op de vijfde speeldag van de Jupiler Pro League gaat OHL in het Freethielstadion op zoek naar zijn eerste punten. Bij Beveren staan Margaritha en Conde opnieuw aan de aftrap. Bij OHL komen Ikwuemesi, Ogiwara en Schrijvers in de basiself.

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Tijd   37' 46" 
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34
 Beveren speelt OHL heel knap uit verband, maar de uiteindelijke voorzet van Jans bereikt niemand...
31
  Gele kaart voor Bruno Godeau
Godeau controleert de bal iets te ver van de voet en in een poging het leer in zijn bezit de houden gaat hij volgens scheidsrechter Wim Smet te hard door op een speler van OHL. Strenge gele kaart.
27
 Schrijvers krijgt via een vrije trap een goede kans om de score te openen, maar zijn poging gaat over.
19
 Een hoekschop van Brüls gaat over alles en iedereen richting de tweede paal waar Janssens helemaal alleen staat en op de vuisten van OHL-doelman van den Heuvel kopt.
17
 Conde geeft goed mee met Lokesa, die de diepte zoekt. Eén op één met Pletinckx wordt hij naar de buitenkant gedreven. Zijn schot vanuit een scherpe hoek belandt uiteindelijk in het zijnet.
9
 Na de verschroeiende start van OH Leuven neemt Beveren de wedstrijd meer in handen. Zonder grote kansen voorlopig, de laatste pas is steeds net niet goed genoeg...
2
 Redding van Schenk!
Daar was OHL meteen! Gil snijdt naar binnen en geeft goed mee met Yamada. Die geeft voor, zijn voorzet wordt half weggewerkt door Gomis waardoor het leer voor de voeten van Ogiwara komt. Die haalt meteen uit, maar Schenk pakt uit met een goede redding.
1
 Wim Smet fluit de wedstrijd op gang!
1
 SK Beveren - OH Leuven: 0-0
SK Beveren (SK Beveren - OH Leuven)
SK Beveren: Johannes Schenk - Laurent Jans - Yoni Gomis - Bruno Godeau - Christophe Janssens - Sieben Dewaele - Jearl Margaritha - Christian Brüls - Cheick Conde - Chris Lokesa - Lennart Mertens
Bank: Dominic Thompson - Ferre Slegers - Elohim Kaboré - Guillaume De Schryver - Leandre Kuavita - Arno Verschueren - Kurt Abrahams - Jannik Robatsch - Josua Lusamba Tshiolola

OH Leuven (SK Beveren - OH Leuven)
OH Leuven: Dani van den Heuvel - Jamie Lawrence - Noë Dussenne - Ewoud Pletinckx - Óscar Gil Regaño - Wouter George - Birger Verstraete - Takuya Ogiwara - Siebe Schrijvers - Shin Yamada - Chukwubuikem Ikwuemesi
Bank: Kiany Vroman - Abdoul Karim Traoré - Kyan Vaesen - Robin Mirisola - William Balikwisha - Lukasz Lakomy - Alessandro Fontanarosa - Roggerio Nyakossi - Bryang Kayo - Owen Jochmans - Davis Opoku

SK Beveren SK Beveren
Schenk Johannes 7.0  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Jans Laurent 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Gomis Yoni 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
Meer statistieken
Godeau Bruno 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
Meer statistieken
Janssens Christophe 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 11/18 (61.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Dewaele Sieben 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Margaritha Jearl 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Brüls Christian 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Conde Cheick 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Lokesa Chris 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Mertens Lennart 6.4  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Thompson Dominic  
Slegers Ferre  
Kaboré Elohim  
De Schryver Guillaume  
Kuavita Leandre  
Verschueren Arno  
Abrahams Kurt  
Robatsch Jannik  
Lusamba Tshiolola Josua  
 

OH Leuven OH Leuven
van den Heuvel Dani 7.0  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Lawrence Jamie 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
Meer statistieken
Dussenne Noë 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
Meer statistieken
Pletinckx Ewoud 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 18/19 (94.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Gil Regaño Óscar 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
Meer statistieken
George Wouter 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Verstraete Birger 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
Meer statistieken
Ogiwara Takuya 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Schrijvers Siebe 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Yamada Shin 6.2  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ikwuemesi Chukwubuikem 6.5  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bank
Vroman Kiany  
Karim Traoré Abdoul  
Vaesen Kyan  
Mirisola Robin  
Balikwisha William  
Lakomy Lukasz  
Fontanarosa Alessandro  
Nyakossi Roggerio  
Kayo Bryang  
Jochmans Owen  
Opoku Davis  

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 2-3 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 0-4 Westerlo Westerlo
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
STVV STVV 4-0 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 KAA Gent KAA Gent
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 0-0 OH Leuven OH Leuven
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