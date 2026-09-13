Club Brugge spoelt Europese kater door met klinkende zege tegen Antwerp

Club Brugge heeft de Europese kater tegen Aston Villa van zich afgeschud. Ondanks een flaterende Yann Sommer klopte een gretig blauw-zwart rivaal Antwerp met 3-1 in eigen huis. En dat zonder sterkhouders Hans Vanaken en Nicolo Tresoldi, die allebei niet aan de aftrap verschenen.

Na de Europese opdoffer tegen Aston Villa had Ivan Leko zijn basiself flink aangepast. De afwezigheid van Hans Vanaken was geen verrassing: de aanvoerder was dinsdag uitgevallen met een hamstringblessure en raakte niet tijdig fit. Ook Kyriani Sabbe ontbrak in de wedstrijdselectie en werd vervangen door Hugo Siquet.

De grootste verrassing bij Club Brugge was misschien wel de afwezigheid van topschutter Nicolo Tresoldi in de basis. De Duitser kreeg na de midweekwedstrijd tegen Aston Villa wat rust en begon op de bank. Romeo Vermant mocht daardoor aan de aftrap verschijnen, terwijl Carlos Forbs en Jan Virgili voor de nodige dreiging vanaf de flanken moesten zorgen.

Ook Antwerp had een opvallende naam op de bank gezet. Topschutter Michael Frey begon verrassend niet aan de wedstrijd. Arthur Vermeeren kreeg dan weer, net als vorige week, opnieuw het vertrouwen en verscheen wel aan de aftrap.

Sommer blundert alweer

Het begint stilaan opvallend en vervelend te worden voor Club Brugge. Yann Sommer werd deze zomer gehaald om Simon Mignolet op te volgen en voor zekerheid te zorgen in het doel van blauw-zwart. Dinsdag blunderde hij al in de Champions League tegen Aston Villa en ook vandaag tegen Antwerp maakte de Zwitser geen al te beste indruk.

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Tegen Antwerp ging het opnieuw mis bij een bal die hij verkeerd inschatte. Sommer kwam uit, maar zat compleet mis in zijn beoordeling. Porozo kon daardoor profiteren en de bal simpelweg in een leeg doel binnenleggen.





🫣 | Yann Sommer redt zich goed bij de eerste fout, maar niet bij de tweede! ❌🇨🇭Kijk NU naar #BRUANT op DAZN! 📲 pic.twitter.com/mkbtdYSvdy — DAZN België (@DAZN_BENL) September 13, 2026

Dit gebeurde trouwens na de 1-0 van Hugo Vetlesen vanaf de stip. Het was de jonge Virgili die de penalty min of meer uitlokte. Virgili trapte de bal in het strafschopgebied van dichtbij tegen de arm van Tsunashima. Scheidsrechter Nicolas Laforge twijfelde even, maar wees uiteindelijk toch naar de stip.

In de tweede helft was het opnieuw die bedrijvigheid die blauw-zwart op voorsprong bracht. Een vinnige Virgili zette de aanval op, waarna Seys de bal goed voor doel bracht. Hugo Vetlesen hoefde zijn voet maar tegen de bal te zetten om de 2-1 binnen te tikken.

Antwerp wilde nog reageren met Frey, die de paal trof. Uiteindelijk was het echter de vinnige Virgili die de boeken definitief toe deed met een knappe actie en een al even knap doelpunt.