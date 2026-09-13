Club Brugge Club Brugge
3-1
Antwerp Antwerp
cluClub Brugge
antAntwerp
Hugo Vetlesen (pen) 13'
1-0
1-1
19' Snayder Porozo (Taishi Brandon Nozawa)
Hugo Vetlesen 50'
2-1
(Joaquin Seys) Jan Virgili 78'
3-1
Datum: 13/09/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 6
Stadion: Jan Breydel
Club Brugge spoelt Europese kater door met klinkende zege tegen Antwerp
Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
| 165 reacties
Club Brugge spoelt Europese kater door met klinkende zege tegen Antwerp
Foto: © photonews

Club Brugge heeft de Europese kater tegen Aston Villa van zich afgeschud. Ondanks een flaterende Yann Sommer klopte een gretig blauw-zwart rivaal Antwerp met 3-1 in eigen huis. En dat zonder sterkhouders Hans Vanaken en Nicolo Tresoldi, die allebei niet aan de aftrap verschenen.

Na de Europese opdoffer tegen Aston Villa had Ivan Leko zijn basiself flink aangepast. De afwezigheid van Hans Vanaken was geen verrassing: de aanvoerder was dinsdag uitgevallen met een hamstringblessure en raakte niet tijdig fit. Ook Kyriani Sabbe ontbrak in de wedstrijdselectie en werd vervangen door Hugo Siquet. 

De grootste verrassing bij Club Brugge was misschien wel de afwezigheid van topschutter Nicolo Tresoldi in de basis. De Duitser kreeg na de midweekwedstrijd tegen Aston Villa wat rust en begon op de bank. Romeo Vermant mocht daardoor aan de aftrap verschijnen, terwijl Carlos Forbs en Jan Virgili voor de nodige dreiging vanaf de flanken moesten zorgen. 

Ook Antwerp had een opvallende naam op de bank gezet. Topschutter Michael Frey begon verrassend niet aan de wedstrijd. Arthur Vermeeren kreeg dan weer, net als vorige week, opnieuw het vertrouwen en verscheen wel aan de aftrap. 

Sommer blundert alweer 

Het begint stilaan opvallend en vervelend te worden voor Club Brugge. Yann Sommer werd deze zomer gehaald om Simon Mignolet op te volgen en voor zekerheid te zorgen in het doel van blauw-zwart. Dinsdag blunderde hij al in de Champions League tegen Aston Villa en ook vandaag tegen Antwerp maakte de Zwitser geen al te beste indruk. 

Sommer Yann
© photonews

Tegen Antwerp ging het opnieuw mis bij een bal die hij verkeerd inschatte. Sommer kwam uit, maar zat compleet mis in zijn beoordeling. Porozo kon daardoor profiteren en de bal simpelweg in een leeg doel binnenleggen. 

Dit gebeurde trouwens na de 1-0 van Hugo Vetlesen vanaf de stip. Het was de jonge Virgili die de penalty min of meer uitlokte. Virgili trapte de bal in het strafschopgebied van dichtbij tegen de arm van Tsunashima. Scheidsrechter Nicolas Laforge twijfelde even, maar wees uiteindelijk toch naar de stip.  

In de tweede helft was het opnieuw die bedrijvigheid die blauw-zwart op voorsprong bracht. Een vinnige Virgili zette de aanval op, waarna Seys de bal goed voor doel bracht. Hugo Vetlesen hoefde zijn voet maar tegen de bal te zetten om de 2-1 binnen te tikken.

Antwerp wilde nog reageren met Frey, die de paal trof. Uiteindelijk was het echter de vinnige Virgili die de boeken definitief toe deed met een knappe actie en een al even knap doelpunt.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers!

Club Brugge Club Brugge
Sommer Yann 90' 6.5 1
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Meer statistieken
Siquet Hugo 41' 6.7 3
  • Nauwkeurige passes: 25/27 (92.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Lee Hanbeom 90' 7.2 3
  • Nauwkeurige passes: 55/58 (94.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 7.1 3
  • Nauwkeurige passes: 63/73 (86.3%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Seys Joaquin A 90' 6.8 3
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 43/53 (81.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Potts Freddie 90' 6.6 1
  • Nauwkeurige passes: 42/44 (95.5%)
  • Intercepties: 4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Lemarechal Felix 74' 7.2 3
  • Nauwkeurige passes: 23/28 (82.1%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Vetlesen Hugo ⚽ ⚽   87' 8.2 3
  • Goals: 2
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 2/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 90' 6.1 3
  • Nauwkeurige passes: 20/28 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Vermant Romeo   74' 6.5 1
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
Meer statistieken
Virgili Jan 87' 8.2 4
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 4/8 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Tresoldi Nicolò 16' 6.4 4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Tsawa Cheveyo 16' 6.4 3
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Jackers Nordin 0'  
Dams Matteo 0'  
Coulibaly Samba 0'  
Spileers Jorne   49' 6.2 1
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Diakhon Mamadou 3' 6.6  
  • Schoten op doel: 0/3
Meer statistieken
Vasovic Andrej 0'  
Vanden Driessche Argus 0'  
Koren Tian Nai 3' 6.3  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon A 90' 6.8 6.5
  • Assists: 1
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/18 (27.8%)
Meer statistieken
Busi Maxime   90' 5.0 4
  • Nauwkeurige passes: 21/37 (56.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Cortes Alvaro 90' 6.0 6
  • Nauwkeurige passes: 48/59 (81.4%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Tsunashima Yuto 90' 6.4 5
  • Nauwkeurige passes: 36/45 (80%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Renders Semm   67' 5.0 4.5
  • Nauwkeurige passes: 13/21 (61.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Deuff Bahmed 60' 5.9 6
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Vermeeren Arthur   90' 6.6 7
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Dierckx Xander 80' 5.8 5.5
  • Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Somers Thibo 90' 5.8 4
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Fofana Modibo 60' 6.8 7
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Porozo Snayder 60' 7.9 8
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Salah Ibrahim 0'  
Benítez Mauricio 0' 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Frey Michael 30' 6.9 7.5
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Scott Christopher 30' 6.1 6
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Van Helden Rein 0'  
Tuypens Eran 0'  
Mejia Carlos 23' 6.4 6.5
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Devalckeneer Niels 0'  
Narh Luis 10' 6.5 6.5
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Herbeleef Club Brugge - Antwerp

Vooraf

LIVE: Club Brugge snakt naar een opsteker, Antwerp komt op het slechtst mogelijke moment

LIVE: Club Brugge snakt naar een opsteker, Antwerp komt op het slechtst mogelijke moment

13/09

Vandaag ontvangt Club Brugge rivaal Antwerp op Jan Breydel. Een wedstrijd die in Brugge altijd net dat tikkeltje meer betekent. Blauw-zwart verloor twee van zijn laatste dr...

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Club Brugge Club Brugge 3-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Charleroi Charleroi
La Louvière La Louvière 2-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved