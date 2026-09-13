KRC Genk KRC Genk
1-1
KAA Gent KAA Gent
gnkKRC Genk
gntKAA Gent
0-1
10' Momodou Sonko (Tiago Araujo)
Rafiu Durosinmi 47'
1-1
Datum: 13/09/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 6
Stadion: Cegeka Arena
KAA Gent lijdt eerste puntenverlies in deze competitie tegen KRC Genk
Robby Morren
Robby Morren vanuit Cegeka Arena
| 47 reacties
KAA Gent lijdt eerste puntenverlies in deze competitie tegen KRC Genk
Foto: © photonews

KAA Gent is het maximum van de punten kwijt. De Buffalo's speelden zondagmiddag gelijk op het veld van Racing Genk nadat ze al vroeg op voorsprong kwamen. De Limburgers kwamen nog enkele keren dicht bij de winnende treffer, maar het bleef bij een 1-1 gelijkspel.

KAA Gent begon als enige met vijf overwinningen op rij aan het nieuwe seizoen. Veel redenen tot wijzigen waren er dus niet voor coach Rik De Mil, die het bij één wissel hield: Wilson kwam in de plaats van Volckaert. Genk, dat vorig weekend gelijkspeelde op Anderlecht, begon met dezelfde 11 aan deze topper.

Gent start uitstekend, Genk te slap

Zoals al vaker is gebeurd dit seizoen, begon Genk te slap aan de partij. De eerste waarschuwing van Gent kwam er al in de vijfde minuut via Sonko, Brughmans redde met de voet. In minuut 10 werd de betere start van de bezoekers beloond: Sonko omspeelde Amaro en kon de bal rustig in de verste hoek plaatsen. (0-1)

Cijfers liegen niet en het balbezit, het aantal doelpogingen, hoeschoppen, alles was in het voordeel van KAA Gent. De voorsprong was dan ook verdiend. De Genkse wapenfeitren bleven beperkt tot een kopbal naast van Durosinmi en een kopbal van Heynen in de handen van Roef.

Omstreeks het halfuur ging Matte Smets tegen de grasmat na een flinke elleboogstoot van Vergara. Hij bloedde en had verzorging nodig, Vergara kwam weg met een geel karton. 

Verdiende voorsprong 

Genk nam de partij in handen in het slotkwartier van het eerste bedrijf, maar slaagde er niet één keer in om doelman Davy Roef écht onder vuur te nemen. De 0-1 ruststand was logisch.

Yokoyama Ayumu
© photonews

Genk toont ander gelaat na de pauze

Jess Thorup greep in aan de rust. Hij liet Bangoura en Yokoyama in de kleedkamer en bracht Tahirovic en Adedji-Sternberg in hun plaats. Genk toonde een ander gelaat in de tweede helft en voetbalde met meer lef en drang naar voor. Al minuut 47 kopte Durosinmi de gelijkmaker binnen na een hoekschop.

Genk duwde het gaspedaal in en de bezoekers kenden een lastige periode. Davy Roef had de nodige moeite met een laag schot van Erenbjerg. Rik De Mil haalde Wilson naar de kant voor Da Silva Lopes. 
Het waren de Limburgers die nog twee keer heel dicht bij het winnende doelpunt kwamen. Delorge keerde een kopbal van de ingevallen Heymans voor de lijn en Kayembe knalde staalhard op de paal. 

KAA Gent lijdt zo het eerste puntenverlies in deze competitie, maar blijft wel ongeslagen en deelt de leidersplaats met Union. Genk schiet met dit gelijkspel niet veel op in de rangschikking.

Opstellingen

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KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 90' 7.9 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Amaro Kevin 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 59/60 (98.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
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Smets Matte 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 78/85 (91.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Ndenge Kongolo Josue   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 84/90 (93.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
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Kayembe Joris 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 74/81 (91.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
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Bangoura Ibrahima Sory 45' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Heynen Bryan 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 64/70 (91.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
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Ito Junya A 73' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/30 (73.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Erenbjerg Jeppe 73' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Yokoyama Ayumu 45' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Durosinmi Rafiu 87' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/18 (50%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bank
Leysen Tobe 0'  
Tahirovic Benjamin   45' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 41/43 (95.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Ravych Christiaan 0'  
Bibout Aaron 3' 6.8  
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Sattlberger Nikolas 0'  
Roganovic Milan 0'  
Adedeji-Sternberg Noah 45' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 27/29 (93.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
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Afriyie Jerry 17' 6.3 -
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Heymans Daan 17' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Schoten op doel: 0/3
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KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 7.5 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Ngom Mouhamed 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
  • Schoten op doel: 0/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Burgess Christian 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 37/43 (86%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 35/38 (92.1%)
Meer statistieken
Wilson Kyrell 57' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Delorge Mathias   80' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 38/45 (84.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/7 (42.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
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De Vlieger Tibe 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 39/42 (92.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Araujo Tiago A   90' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/33 (75.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Balikwisha Michel Ange 80' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 22/29 (75.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Sonko Momodou  80' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Vergara Josué   86' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 9/16 (56.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
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Bank
Paskotsi Maksim 0'  
Lopes Leonardo Da Silva   33' 6.1 -
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Peersman Kjell 0'  
Evers Bas 0'  
Kadri Abdelkahar 10' 6.5 -
  • Sleutelpasses: 2
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Abdoul Ayinde Rachid 0'  
Goore Hyllarion 10' 6.6 -
  • Schoten op doel: 0/1
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Aliou Diallo Mamadou 0'  
Volckaert Matties 0'  
Seck El Hadji 10' 6.5 -
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Cisse Ibrahima 4' 6.3  
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 Speeldag 6
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Club Brugge Club Brugge 3-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Charleroi Charleroi
La Louvière La Louvière 2-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
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