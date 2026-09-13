KAA Gent lijdt eerste puntenverlies in deze competitie tegen KRC Genk

KAA Gent is het maximum van de punten kwijt. De Buffalo's speelden zondagmiddag gelijk op het veld van Racing Genk nadat ze al vroeg op voorsprong kwamen. De Limburgers kwamen nog enkele keren dicht bij de winnende treffer, maar het bleef bij een 1-1 gelijkspel.

KAA Gent begon als enige met vijf overwinningen op rij aan het nieuwe seizoen. Veel redenen tot wijzigen waren er dus niet voor coach Rik De Mil, die het bij één wissel hield: Wilson kwam in de plaats van Volckaert. Genk, dat vorig weekend gelijkspeelde op Anderlecht, begon met dezelfde 11 aan deze topper.

Gent start uitstekend, Genk te slap

Zoals al vaker is gebeurd dit seizoen, begon Genk te slap aan de partij. De eerste waarschuwing van Gent kwam er al in de vijfde minuut via Sonko, Brughmans redde met de voet. In minuut 10 werd de betere start van de bezoekers beloond: Sonko omspeelde Amaro en kon de bal rustig in de verste hoek plaatsen. (0-1)

Cijfers liegen niet en het balbezit, het aantal doelpogingen, hoeschoppen, alles was in het voordeel van KAA Gent. De voorsprong was dan ook verdiend. De Genkse wapenfeitren bleven beperkt tot een kopbal naast van Durosinmi en een kopbal van Heynen in de handen van Roef.

Omstreeks het halfuur ging Matte Smets tegen de grasmat na een flinke elleboogstoot van Vergara. Hij bloedde en had verzorging nodig, Vergara kwam weg met een geel karton.

Verdiende voorsprong

Genk nam de partij in handen in het slotkwartier van het eerste bedrijf, maar slaagde er niet één keer in om doelman Davy Roef écht onder vuur te nemen. De 0-1 ruststand was logisch.





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Genk toont ander gelaat na de pauze

Jess Thorup greep in aan de rust. Hij liet Bangoura en Yokoyama in de kleedkamer en bracht Tahirovic en Adedji-Sternberg in hun plaats. Genk toonde een ander gelaat in de tweede helft en voetbalde met meer lef en drang naar voor. Al minuut 47 kopte Durosinmi de gelijkmaker binnen na een hoekschop.

Genk duwde het gaspedaal in en de bezoekers kenden een lastige periode. Davy Roef had de nodige moeite met een laag schot van Erenbjerg. Rik De Mil haalde Wilson naar de kant voor Da Silva Lopes.

Het waren de Limburgers die nog twee keer heel dicht bij het winnende doelpunt kwamen. Delorge keerde een kopbal van de ingevallen Heymans voor de lijn en Kayembe knalde staalhard op de paal.

KAA Gent lijdt zo het eerste puntenverlies in deze competitie, maar blijft wel ongeslagen en deelt de leidersplaats met Union. Genk schiet met dit gelijkspel niet veel op in de rangschikking.