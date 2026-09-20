Datum: 20/09/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Bosuil

LIVE: De bal rolt op de Bosuil en Union had na 10 seconden al een kans

Union Sint-Gillis staat zondag voor een stevige test. De competitieleider trekt naar de Bosuil voor een duel met Antwerp, amper drie dagen nadat het in de Europa League nog met 0-3 won bij Viktoria Plzen. David Hubert zal dus niet alleen moeten nadenken over hoe hij de sterke reeks van zijn ploeg voortzet, maar ook over de beschikbare frisheid in zijn selectie.

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Stand Live
Tijd   8' 14" 
Johan Walckiers vanuit de Bosuil
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7
 Sylla krijgt een standje van ref Boterberg omdat hij een bal onnodig de tribune intrapt.
5
Antwerp - Union SG
3
 Smith krijgt een kans om te scoren, maar twijfelt véél te lang en weg is de open kans.
1
 Aftrap en Patris wordt diep gestuurd. Gelukkig voor Antwerp kan er nog net opgeruimd worden voor hij kan afdrukken of Union had hier al 0-1 voorgestaan.
1
 Antwerp - Union SG: 0-0
13:22
 Overmars wordt door de Bosuil uitgewuifd. De fans nemen met een staande ovatie afscheid van hun voormalig sportief directeur.
Antwerp (Antwerp - Union SG)
Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Rein Van Helden - Bahmed Deuff - Alvaro Cortes - Luca Schelfhout - Arthur Vermeeren - Xander Dierckx - Modibo Fofana - Maxime Busi - Christopher Scott - Michael Frey
Bank: Yuto Tsunashima - Daam Foulon - Ibrahim Salah - Mauricio Benítez - Thibo Somers - Snayder Porozo - Carlos Mejia - Niels Devalckeneer - Luis Narh

Union SG (Antwerp - Union SG)
Union SG: Hervé Koffi - Nikki Havenaar - Massiré Sylla - Ondrej Kricfalusi - Kamiel Van de Perre - Louis Patris - Adem Zorgane - Besfort Zeneli - Guilherme Smith - Relebohile Mofokeng - Mateo Biondic
Bank: Vic Chambaere - Nohim Chibani - Kevin Rodriguez - Ivan Pavlic - Rob Schoofs - Giorgi Kavlashvili - Dylan Aquino - Denzel De Roeve - Ilan Hurtevent - Darius Olaru - Raul Florucz

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon  
Van Helden Rein  
Deuff Bahmed  
Cortes Alvaro  
Schelfhout Luca  
Vermeeren Arthur  
Dierckx Xander  
Fofana Modibo  
Busi Maxime  
Scott Christopher  
Frey Michael  
Bank
Tsunashima Yuto  
Foulon Daam  
Salah Ibrahim  
Benítez Mauricio  
Somers Thibo  
Porozo Snayder  
Mejia Carlos  
Devalckeneer Niels  
Narh Luis  
 

Union SG Union SG
Koffi Hervé  
Havenaar Nikki  
Sylla Massiré  
Kricfalusi Ondrej  
Van de Perre Kamiel  
Patris Louis  
Zorgane Adem  
Zeneli Besfort  
Smith Guilherme  
Mofokeng Relebohile  
Biondic Mateo  
Bank
Chambaere Vic  
Chibani Nohim  
Rodriguez Kevin  
Pavlic Ivan  
Schoofs Rob  
Kavlashvili Giorgi  
Aquino Dylan  
De Roeve Denzel  
Hurtevent Ilan  
Olaru Darius  
Florucz Raul  

Vooraf

LIVE: Kan Antwerp profiteren van Europese topavond Union of... zijn de Brusselaars echt een machine?
LIVE: Kan Antwerp profiteren van Europese topavond Union of... zijn de Brusselaars echt een machine?
Foto: © photonews

Union Sint-Gillis staat zondag voor een stevige test. De competitieleider trekt naar de Bosuil voor een duel met Antwerp, amper drie dagen nadat het in de Europa League nog met 0-3 won bij Viktoria Plzen. David Hubert zal dus niet alleen moeten nadenken over hoe hij de sterke reeks van zijn ploeg voortzet, maar ook over de beschikbare frisheid in zijn selectie.

Union won zijn laatste vijf wedstrijden en combineerde daarin een indrukwekkende doelpuntenproductie met defensieve stabiliteit. De Brusselaars maakten onder meer komaf met Anderlecht, STVV, Charleroi en Lommel en trokken die lijn donderdag probleemloos door in Europa.

Dat succes in Plzen kan bovendien gevolgen hebben voor de basiself. Een aantal spelers die donderdag ontbraken, kan daardoor belangrijk worden op de Bosuil. David Hubert kan onder meer rekenen op frisse krachten als Noah Van de Perre en Adem Zorgane op het middenveld. Darius Olaru kon in Tsjechië minder overtuigen en lijkt daardoor niet noodzakelijk opnieuw aan de aftrap te verschijnen.

Ook vooraan zijn er keuzes te maken. Relebohile Mofokeng speelde opnieuw een belangrijke rol in Plzen, maar werd na ruim een uur naar de kant gehaald. Ilan Hurtevent kwam hem vervangen en kan zondag opnieuw een optie zijn. De brede kern van Union maakt het mogelijk om te roteren zonder meteen aan de vaste automatismen te raken.

Compper weet wat hem te wachten staat

Aan Antwerp-zijde is de situatie minder comfortabel. De Great Old staat na zes speeldagen op zeven punten en verloor zijn laatste drie competitieduels. Na de nederlaag tegen Club Brugge wacht Marvin Compper dus opnieuw een bijzonder moeilijke opdracht.

Compper noemde Club Brugge eerder al de sterkste ploeg van België op basis van het potentieel in de kern, maar ziet Union momenteel in een indrukwekkende flow zitten. "Union zit inderdaad in een fantastische flow. Ze zijn stabiel, boeken resultaten, scoren vaak en slikken weinig goals. Het functioneert gewoon fantastisch, no matter wie er speelt."

Net die collectieve sterkte baart Antwerp zorgen. "Dat is het ultieme doel voor een trainer: niet afhankelijk zijn van individuen. Het tactische idee en de speelstijl moeten de sterkte van het team zijn. Union werkt al jaren in een vast systeem en die automatismen worden alleen maar sterker."

Antwerp krijgt bovendien Daam Foulon opnieuw beschikbaar. Semm Renders ontbreekt dan weer nadat hij tegen Club Brugge een spierblessure opliep. Voor Union is vooral de fysieke belasting de grote vraag: kan de leider ook minder dan 72 uur na een Europese topavond zijn hoge niveau vasthouden?

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-0 Union SG Union SG
STVV STVV 16:00 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 18:30 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 19:15 SK Beveren SK Beveren
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