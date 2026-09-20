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Datum: 20/09/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Bosuil
LIVE: Kan Antwerp profiteren van Europese topavond Union of... zijn de Brusselaars echt een machine?
LIVE: Kan Antwerp profiteren van Europese topavond Union of... zijn de Brusselaars echt een machine?
Foto: © photonews

Union Sint-Gillis staat zondag voor een stevige test. De competitieleider trekt naar de Bosuil voor een duel met Antwerp, amper drie dagen nadat het in de Europa League nog met 0-3 won bij Viktoria Plzen. David Hubert zal dus niet alleen moeten nadenken over hoe hij de sterke reeks van zijn ploeg voortzet, maar ook over de beschikbare frisheid in zijn selectie.

Union won zijn laatste vijf wedstrijden en combineerde daarin een indrukwekkende doelpuntenproductie met defensieve stabiliteit. De Brusselaars maakten onder meer komaf met Anderlecht, STVV, Charleroi en Lommel en trokken die lijn donderdag probleemloos door in Europa.

Dat succes in Plzen kan bovendien gevolgen hebben voor de basiself. Een aantal spelers die donderdag ontbraken, kan daardoor belangrijk worden op de Bosuil. David Hubert kan onder meer rekenen op frisse krachten als Noah Van de Perre en Adem Zorgane op het middenveld. Darius Olaru kon in Tsjechië minder overtuigen en lijkt daardoor niet noodzakelijk opnieuw aan de aftrap te verschijnen.

Ook vooraan zijn er keuzes te maken. Relebohile Mofokeng speelde opnieuw een belangrijke rol in Plzen, maar werd na ruim een uur naar de kant gehaald. Ilan Hurtevent kwam hem vervangen en kan zondag opnieuw een optie zijn. De brede kern van Union maakt het mogelijk om te roteren zonder meteen aan de vaste automatismen te raken.

Compper weet wat hem te wachten staat

Aan Antwerp-zijde is de situatie minder comfortabel. De Great Old staat na zes speeldagen op zeven punten en verloor zijn laatste drie competitieduels. Na de nederlaag tegen Club Brugge wacht Marvin Compper dus opnieuw een bijzonder moeilijke opdracht.

Compper noemde Club Brugge eerder al de sterkste ploeg van België op basis van het potentieel in de kern, maar ziet Union momenteel in een indrukwekkende flow zitten. "Union zit inderdaad in een fantastische flow. Ze zijn stabiel, boeken resultaten, scoren vaak en slikken weinig goals. Het functioneert gewoon fantastisch, no matter wie er speelt."

Net die collectieve sterkte baart Antwerp zorgen. "Dat is het ultieme doel voor een trainer: niet afhankelijk zijn van individuen. Het tactische idee en de speelstijl moeten de sterkte van het team zijn. Union werkt al jaren in een vast systeem en die automatismen worden alleen maar sterker."

Antwerp krijgt bovendien Daam Foulon opnieuw beschikbaar. Semm Renders ontbreekt dan weer nadat hij tegen Club Brugge een spierblessure opliep. Voor Union is vooral de fysieke belasting de grote vraag: kan de leider ook minder dan 72 uur na een Europese topavond zijn hoge niveau vasthouden?

Prono Antwerp - Union SG

Gelijk
Union SG wint
Antwerp Antwerp wint Gelijk Union SG Union SG wint
8.4% 16.8% 74.8%
Populairste
1-3
(64x)		 1-2
(55x)		 0-2
(33x)

Vergelijking Antwerp - Union SG

Positie

12
3

Punten

7
16

Gewonnen

2
5

Verloren

3
0

Gescoorde doelpunten

11
19

Doelpunten tegen

13
3

Gele kaarten

8
12

Onderlinge duels gewonnen

13
8
14
21/02 20:45 Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
25/07 20:45 Antwerp Antwerp 1-1 Union SG Union SG
17/05 20:45 Antwerp Antwerp 0-4 Union SG Union SG
29/03 20:45 Union SG Union SG 5-1 Antwerp Antwerp
08/01 20:45 Antwerp Antwerp 5-1 Union SG Union SG
01/12 18:30 Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
15/09 13:30 Antwerp Antwerp 2-0 Union SG Union SG
09/05 15:30 Union SG Union SG 1-0 Antwerp Antwerp
28/04 18:30 Union SG Union SG 4-1 Antwerp Antwerp
25/04 20:30 Antwerp Antwerp 0-3 Union SG Union SG
17/03 16:00 Antwerp Antwerp 1-1 Union SG Union SG
03/09 16:00 Union SG Union SG 2-2 Antwerp Antwerp
28/05 13:30 Antwerp Antwerp 1-1 Union SG Union SG
03/05 20:30 Union SG Union SG 0-2 Antwerp Antwerp
02/03 20:45 Antwerp Antwerp P5-3 Union SG Union SG
01/02 20:45 Union SG Union SG 1-0 Antwerp Antwerp
15/01 18:30 Union SG Union SG 2-0 Antwerp Antwerp
31/08 20:30 Antwerp Antwerp 4-2 Union SG Union SG
22/05 16:00 Union SG Union SG 0-1 Antwerp Antwerp
01/05 13:30 Antwerp Antwerp 0-0 Union SG Union SG
05/02 20:45 Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
26/09 13:30 Union SG Union SG 1-2 Antwerp Antwerp
04/02 17:00 Union SG Union SG 1-1 Antwerp Antwerp
26/11 17:00 Antwerp Antwerp 2-0 Union SG Union SG
04/10 20:30 Antwerp Antwerp 4-0 Union SG Union SG
04/09 16:00 Union SG Union SG 1-1 Antwerp Antwerp
24/04 15:00 Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
22/11 19:00 Antwerp Antwerp 2-0 Union SG Union SG
22/03 20:00 Antwerp Antwerp 4-1 Union SG Union SG
04/11 15:00 Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
13/05 15:00 Antwerp Antwerp 0-3 Union SG Union SG
10/12 14:30 Union SG Union SG 0-1 Antwerp Antwerp
30/04 15:00 Union SG Union SG 1-3 Antwerp Antwerp
07/01 20:00 Antwerp Antwerp 1-2 Union SG Union SG
30/11 00:00 Union SG Union SG 0-0 Antwerp Antwerp

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 13:30 Union SG Union SG
STVV STVV 16:00 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 18:30 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 19:15 SK Beveren SK Beveren
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