Datum: 20/09/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Bosuil

LIVE: Union komt op 0-2 tegen tien man van Antwerp

Union Sint-Gillis staat zondag voor een stevige test. De competitieleider trekt naar de Bosuil voor een duel met Antwerp, amper drie dagen nadat het in de Europa League nog met 0-3 won bij Viktoria Plzen. David Hubert zal dus niet alleen moeten nadenken over hoe hij de sterke reeks van zijn ploeg voortzet, maar ook over de beschikbare frisheid in zijn selectie.

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Stand Live
Tijd   90' 20" 
Johan Walckiers vanuit de Bosuil
Discussieer live mee! Lees 68 reacties...
88
 Nozawa pakt een terugspeelbal. Vrije trap in de zestien dus.
82
 Vervangen Mateo Biondic
Ingevallen Rob Schoofs
82
 Vervangen Guilherme Smith
Ingevallen Ilan Hurtevent
77

Goal 		Doelpunt van Denzel De Roeve
De Roeve krijgt de bal voor de voeten in de zestien en schiet onder Nozawa de 0-2 op het bord.
75
 Vervangen Luca Schelfhout
Ingevallen Mauricio Benítez
75
  Gele kaart voor Hervé Koffi
75
 Vervangen Michael Frey
Ingevallen Luis Narh
74
 En weer zit het spel op de wagen. Nu tussen Koffi en Porozo.
72
 Boterberg is de controle over de match aan het verliezen.
71
 Deuff wordt aan het truitje getrokken door Biondic en raakt daardoor Zeneli. Tot de frustratie van iedereen bij Antwerp krijgt Deuff zijn tweede geel. Hier gaat nog een woordje over gesproken worden.
69
  2e gele kaart voor Bahmed Deuff
67
  Gele kaart voor Bahmed Deuff
66
 Vervangen Christopher Scott
Ingevallen Carlos Mejia
66
 Vervangen Modibo Fofana
Ingevallen Snayder Porozo
64
 Vervangen Relebohile Mofokeng
Ingevallen Kevin Rodriguez
64
 Vervangen Louis Patris
Ingevallen Denzel De Roeve
59
 Schelfhout redt op de lijn. Smith leek te gaan scoren nadat Nozawa zijn schot niet helemaal kon tegenhouden, maar Schelfhout glijdt het leer van de lijn.
58
 Vervangen Xander Dierckx
Ingevallen Ibrahim Salah
53
Antwerp - Union SG
52
 Fofana schiet in de draai en ziet het schot via de paal buiten lopen. Daar had Antwerp een goeie kans op de gelijkmaker.
51

Goal 		Doelpunt van Mateo Biondic (Relebohile Mofokeng)
Biondic controleert een voorzet met de borst, maar die gaat wat ver. Biondic zet er echter nog zijn been tegen en de bal vliegt het hoekje in. Een echte spitsengoal!
50
 Fofana met een schot dat niet zo ver over vliegt. Het mag wel eens...
48
 Vermeeren maakt een overtreding op Sylla. Dan is het toch altijd afwachten wat Boterberg gaat doen met de man die al geel achter zijn naam heeft.
48
 De tackles vliegen in het rond. Allemaal correct, maar er wordt verdedigd met hand en tand.


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45
 We krijgen 1 minuten blessuretijd.
43
 De match heeft tot nu toe eigenlijk weinig om het lijf. Er wordt vooral geknokt.
35
 Zeneli had deze altijd moeten scoren, maar Nozawa houdt hem van een doelpunt. Hij stond nochtans alleen voor de Japanse doelman.
31
 Kopballetje Biondic, maar geen probleem voor Nozawa.
26
 Sylla blokt een schot van Deuff af. Dat was ook nodig.
25
  Gele kaart voor Arthur Vermeeren
20
 Boterberg wil het niet laten ontploffen en houdt de tweede gele kaart voor Frey op zak.
20
 Frey solliciteert naar rood met een stevige ingreep op Sylla.
18
  Gele kaart voor Michael Frey
18
  Gele kaart voor Adem Zorgane
16
 Het spel zit op de wagen. Zorgane wordt heel kwaad en ineens is iedereen aan het trekken en duwen.
14
 Scott krijgt een goeie voorzet, maar hij wordt gehinderd en kan niet hard genoeg afdrukken om Koffi te verschalken.
13
 Nozawa geeft met zijn uitvoetballen bijna een grote kans weg. Union speelt het niet goed uit.
9
 Schitterende aanval van Union. Patris schakelt Schelfhout makkelijk uit en zet dan voor. Biondic kopt mooi terug tot bij Mokofeng, maar die schiet uiteindelijk veel te wild hoog over.
7
 Sylla krijgt een standje van ref Boterberg omdat hij een bal onnodig de tribune intrapt.
5
Antwerp - Union SG
3
 Smith krijgt een kans om te scoren, maar twijfelt véél te lang en weg is de open kans.
1
 Aftrap en Patris wordt diep gestuurd. Gelukkig voor Antwerp kan er nog net opgeruimd worden voor hij kan afdrukken of Union had hier al 0-1 voorgestaan.
1
 Antwerp - Union SG: 0-0
13:22
 Overmars wordt door de Bosuil uitgewuifd. De fans nemen met een staande ovatie afscheid van hun voormalig sportief directeur.
Antwerp (Antwerp - Union SG)
Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Rein Van Helden - Bahmed Deuff - Alvaro Cortes - Luca Schelfhout - Arthur Vermeeren - Xander Dierckx - Modibo Fofana - Maxime Busi - Christopher Scott - Michael Frey
Bank: Yuto Tsunashima - Daam Foulon - Ibrahim Salah - Mauricio Benítez - Thibo Somers - Snayder Porozo - Carlos Mejia - Niels Devalckeneer - Luis Narh

Union SG (Antwerp - Union SG)
Union SG: Hervé Koffi - Nikki Havenaar - Massiré Sylla - Ondrej Kricfalusi - Kamiel Van de Perre - Louis Patris - Adem Zorgane - Besfort Zeneli - Guilherme Smith - Relebohile Mofokeng - Mateo Biondic
Bank: Vic Chambaere - Nohim Chibani - Kevin Rodriguez - Ivan Pavlic - Rob Schoofs - Giorgi Kavlashvili - Dylan Aquino - Denzel De Roeve - Ilan Hurtevent - Darius Olaru - Raul Florucz
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Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 7.7 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/13 (46.2%)
Meer statistieken
Van Helden Rein 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 50/56 (89.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Deuff Bahmed   69' 6.5 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 34/36 (94.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Cortes Alvaro 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 51/58 (87.9%)
Meer statistieken
Schelfhout Luca 75' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 18/28 (64.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Vermeeren Arthur   90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 24/33 (72.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Dierckx Xander 58' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Fofana Modibo 66' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Busi Maxime 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 23/31 (74.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Scott Christopher 66' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Frey Michael   75' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Tsunashima Yuto 0'  
Foulon Daam 0'  
Salah Ibrahim 32' 6.5 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Benítez Mauricio 15' -
Somers Thibo 0'  
Porozo Snayder 24' 6.3 -
Meer statistieken
Mejia Carlos 24' 6.0 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Devalckeneer Niels 0'  
Narh Luis 15' -
 

Union SG Union SG
Koffi Hervé 90' 6.6 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Meer statistieken
Havenaar Nikki 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
Meer statistieken
Sylla Massiré 90' 8.0 -
  • Nauwkeurige passes: 28/32 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Kricfalusi Ondrej 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 27/36 (75%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Van de Perre Kamiel 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Intercepties: 4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Patris Louis 64' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Zorgane Adem   90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 42/47 (89.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Zeneli Besfort 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/9 (22.2%)
Meer statistieken
Smith Guilherme 82' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Mofokeng Relebohile A 64' 7.4 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Biondic Mateo 82' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic 0'  
Chibani Nohim 0'  
Rodriguez Kevin 26' 6.5 -
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob 8'  
Kavlashvili Giorgi 0'  
Aquino Dylan 0'  
De Roeve Denzel 26' 6.8 -
Meer statistieken
Hurtevent Ilan 8'  
Olaru Darius 0'  
Florucz Raul 0'  

Vooraf

LIVE: Kan Antwerp profiteren van Europese topavond Union of... zijn de Brusselaars echt een machine?
LIVE: Kan Antwerp profiteren van Europese topavond Union of... zijn de Brusselaars echt een machine?
Foto: © photonews

Union Sint-Gillis staat zondag voor een stevige test. De competitieleider trekt naar de Bosuil voor een duel met Antwerp, amper drie dagen nadat het in de Europa League nog met 0-3 won bij Viktoria Plzen. David Hubert zal dus niet alleen moeten nadenken over hoe hij de sterke reeks van zijn ploeg voortzet, maar ook over de beschikbare frisheid in zijn selectie.

Union won zijn laatste vijf wedstrijden en combineerde daarin een indrukwekkende doelpuntenproductie met defensieve stabiliteit. De Brusselaars maakten onder meer komaf met Anderlecht, STVV, Charleroi en Lommel en trokken die lijn donderdag probleemloos door in Europa.

Dat succes in Plzen kan bovendien gevolgen hebben voor de basiself. Een aantal spelers die donderdag ontbraken, kan daardoor belangrijk worden op de Bosuil. David Hubert kan onder meer rekenen op frisse krachten als Noah Van de Perre en Adem Zorgane op het middenveld. Darius Olaru kon in Tsjechië minder overtuigen en lijkt daardoor niet noodzakelijk opnieuw aan de aftrap te verschijnen.

Ook vooraan zijn er keuzes te maken. Relebohile Mofokeng speelde opnieuw een belangrijke rol in Plzen, maar werd na ruim een uur naar de kant gehaald. Ilan Hurtevent kwam hem vervangen en kan zondag opnieuw een optie zijn. De brede kern van Union maakt het mogelijk om te roteren zonder meteen aan de vaste automatismen te raken.

Compper weet wat hem te wachten staat

Aan Antwerp-zijde is de situatie minder comfortabel. De Great Old staat na zes speeldagen op zeven punten en verloor zijn laatste drie competitieduels. Na de nederlaag tegen Club Brugge wacht Marvin Compper dus opnieuw een bijzonder moeilijke opdracht.

Compper noemde Club Brugge eerder al de sterkste ploeg van België op basis van het potentieel in de kern, maar ziet Union momenteel in een indrukwekkende flow zitten. "Union zit inderdaad in een fantastische flow. Ze zijn stabiel, boeken resultaten, scoren vaak en slikken weinig goals. Het functioneert gewoon fantastisch, no matter wie er speelt."

Net die collectieve sterkte baart Antwerp zorgen. "Dat is het ultieme doel voor een trainer: niet afhankelijk zijn van individuen. Het tactische idee en de speelstijl moeten de sterkte van het team zijn. Union werkt al jaren in een vast systeem en die automatismen worden alleen maar sterker."

Antwerp krijgt bovendien Daam Foulon opnieuw beschikbaar. Semm Renders ontbreekt dan weer nadat hij tegen Club Brugge een spierblessure opliep. Voor Union is vooral de fysieke belasting de grote vraag: kan de leider ook minder dan 72 uur na een Europese topavond zijn hoge niveau vasthouden?

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 16:00 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 18:30 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 19:15 SK Beveren SK Beveren
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