Datum: 20/09/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Bosuil
Ook Antwerp wordt slachtoffer van pletwals Union, maar ref Boterberg is de gebeten hond op de Bosuil
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit de Bosuil
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Ook Antwerp wordt slachtoffer van pletwals Union, maar ref Boterberg is de gebeten hond op de Bosuil
Foto: © photonews

En Union, zij ploegden voort. Donderdag Europees Viktoria Plzen overlopen, zondag een veldslag tegen Antwerp winnen. Zo mocht het toch genoemd worden, want het spel zat al heel vroeg op de wagen en het stopte nog amper. Maar Union kwam er wel verdiend als winnaar uit op de Bosuil. Zij speelden het beste voetbal en creëerden het meeste kansen.

Marvin Compper smeet met Van Helden, Scott, Schelfhout en Frey weer vier nieuwe namen in vergelijking met de match tegen Club Brugge in de basis van Antwerp. En ook David Hubert wisselde na de Europese match tegen Viktoria Plzen. Van De Perre en Zorgane kwamen uiteraard weer in de ploeg.

Veel gebikkel en ruzie, weinig voetbal

Union nam de zaken meteen in handen en had via Mokofeng na negen minuten al de beste kans van de eerste helft, maar de Zuid-Afrikaan schoot de teruglegger van Biondic veel te wild over. Het eerste kwartier verliep gezapig, maar ineens staken Zorgane en Vermeeren het vuur aan het kruitvat.

De twee gingen zwaar in de clinch en seconden later stonden de twee ploegen neus aan neus. Toen het stof ging liggen gaf ref Boterberg Frey en Zorgane een gele kaart. Dat was belangrijk, want een paar minuten later solliciteerde Frey nadrukkelijk naar een tweede geel nadat hij zich revancheerde op Sylla. Boterberg hield de kaart op zak, want hij wou de zaak duidelijk laten bekoelen.

Koffi Hervé - Porozo Snayder
© photonews

Maar het werd toch bitsig. Er waren heel wat pijnlijk en onnodige fouten. In al dat tumult werd er amper nog goed gevoetbald. Tot Union toch eens Zeneli kon afzonderen voor doel. Nozawa hield zijn ploeg echter recht met een topsave. Maar al bij al was het voetballend allemaal te weinig. Veel blabla, weinig boemboem.

Biondic, weer een schot in de roos voor Union 

De tweede helft bracht gelukkig beterschap. Vooral dankzij Union, de ploeg die het meest wou voetballen ook. 't Is toch indrukwekkend wat voor een machine dat blijft, jaar na jaar. Enkel het middenveld is hetzelfde als vorig seizoen. 

Union kwam ook verdiend op voorsprong. Een voorzet van Mokofeng werd door Biondic met de borst gecontroleerd, maar zowel Vermeeren als Cortes konden normaal gezien bij de bal. Ze lieten zich echter aftroeven door de lange Duitser en die zette er een kattenpoot tegen om Nozawa in de verre hoek te kloppen: 0-1. Nog even ter herinnering: die speelde vorig seizoen nog in vierde klasse.

Antwerp met tien

Union bleef de betere ploeg en Rodriguez had de score kunnen verdubbelen, maar faalde oog in oog met Nozawa. Bij een volgend relletje was het echter prijs: Antwerp bleef met tien achter. Al konden er wel vragen gesteld worden bij de tweede gele kaart van Deuff.

Biondic ging duidelijk trekken en bij het neerkomen raakte Deuff Zeneli. Het leverde hem een tweede geel op en Antwerp stond met tien. Het was het startsein om nog een paar robbertjes uit te vechten. Weer profiteerde Union, deze keer om de match te beslissen.

De Roeve kreeg de bal voor de voeten in de zestien en schoot de 0-2 onder Nozawa binnen. Tegen dit Union de fysieke strijd aangaan, dat is quasi zelfmoord. Ze hebben zoveel maniereen om dat af te straffen. Uiteraard was bij Antwerp ref Boterberg de gebeten hond. 

We moeten zeggen: dit was waarschijnlijk de moeilijkste wedstrijd voor een scheidsrechter dit seizoen tot nu toe. Om de haverklap lag er wel iemand op de grond te kermen of ging er iemand door het lint. Al zal die rode kaart wel nog discussie uitlokken. 

Opstellingen

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Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 8.3 -
  • Reddingen: 8
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/18 (38.9%)
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Van Helden Rein 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 58/66 (87.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
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Deuff Bahmed   69' 6.2 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 34/36 (94.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Cortes Alvaro 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 58/70 (82.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/13 (46.2%)
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Schelfhout Luca 76' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 18/28 (64.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
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Vermeeren Arthur   90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 29/39 (74.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
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Dierckx Xander 58' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Fofana Modibo 66' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/5 (0%)
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Busi Maxime 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 36/48 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Scott Christopher 66' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Frey Michael   75' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Bank
Tsunashima Yuto 0'  
Foulon Daam 0'  
Salah Ibrahim 32' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
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Benítez Mauricio 14' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Somers Thibo 0'  
Porozo Snayder   24' 5.8 -
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Mejia Carlos 24' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Devalckeneer Niels 0'  
Narh Luis 15' 6.3 -
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
 

Union SG Union SG
Koffi Hervé   90' 6.3 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
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Havenaar Nikki 90' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 35/41 (85.4%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Sylla Massiré 90' 8.0 -
  • Nauwkeurige passes: 41/47 (87.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
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Kricfalusi Ondrej 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 37/48 (77.1%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Van de Perre Kamiel 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 42/50 (84%)
  • Intercepties: 4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Patris Louis 64' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
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Zorgane Adem   90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 60/66 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
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Zeneli Besfort 75' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 29/35 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/9 (22.2%)
Meer statistieken
Smith Guilherme 83' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 22/24 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Mofokeng Relebohile A 64' 7.4 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Biondic Mateo 83' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic 0'  
Chibani Nohim 0'  
Rodriguez Kevin A 26' 6.6 -
  • Assists: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob 15' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Kavlashvili Giorgi 0'  
Aquino Dylan 0'  
De Roeve Denzel 26' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Schoten op doel: 2/2
Meer statistieken
Hurtevent Ilan 7' 6.9  
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Olaru Darius 0'  
Florucz Raul 7' 6.6  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Herbeleef Antwerp - Union SG

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Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-1 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 18:30 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 19:15 SK Beveren SK Beveren
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