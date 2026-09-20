Ook Antwerp wordt slachtoffer van pletwals Union, maar ref Boterberg is de gebeten hond op de Bosuil

En Union, zij ploegden voort. Donderdag Europees Viktoria Plzen overlopen, zondag een veldslag tegen Antwerp winnen. Zo mocht het toch genoemd worden, want het spel zat al heel vroeg op de wagen en het stopte nog amper. Maar Union kwam er wel verdiend als winnaar uit op de Bosuil. Zij speelden het beste voetbal en creëerden het meeste kansen.

Marvin Compper smeet met Van Helden, Scott, Schelfhout en Frey weer vier nieuwe namen in vergelijking met de match tegen Club Brugge in de basis van Antwerp. En ook David Hubert wisselde na de Europese match tegen Viktoria Plzen. Van De Perre en Zorgane kwamen uiteraard weer in de ploeg.

Veel gebikkel en ruzie, weinig voetbal

Union nam de zaken meteen in handen en had via Mokofeng na negen minuten al de beste kans van de eerste helft, maar de Zuid-Afrikaan schoot de teruglegger van Biondic veel te wild over. Het eerste kwartier verliep gezapig, maar ineens staken Zorgane en Vermeeren het vuur aan het kruitvat.

De twee gingen zwaar in de clinch en seconden later stonden de twee ploegen neus aan neus. Toen het stof ging liggen gaf ref Boterberg Frey en Zorgane een gele kaart. Dat was belangrijk, want een paar minuten later solliciteerde Frey nadrukkelijk naar een tweede geel nadat hij zich revancheerde op Sylla. Boterberg hield de kaart op zak, want hij wou de zaak duidelijk laten bekoelen.

© photonews

Maar het werd toch bitsig. Er waren heel wat pijnlijk en onnodige fouten. In al dat tumult werd er amper nog goed gevoetbald. Tot Union toch eens Zeneli kon afzonderen voor doel. Nozawa hield zijn ploeg echter recht met een topsave. Maar al bij al was het voetballend allemaal te weinig. Veel blabla, weinig boemboem.

Biondic, weer een schot in de roos voor Union

De tweede helft bracht gelukkig beterschap. Vooral dankzij Union, de ploeg die het meest wou voetballen ook. 't Is toch indrukwekkend wat voor een machine dat blijft, jaar na jaar. Enkel het middenveld is hetzelfde als vorig seizoen.





Union kwam ook verdiend op voorsprong. Een voorzet van Mokofeng werd door Biondic met de borst gecontroleerd, maar zowel Vermeeren als Cortes konden normaal gezien bij de bal. Ze lieten zich echter aftroeven door de lange Duitser en die zette er een kattenpoot tegen om Nozawa in de verre hoek te kloppen: 0-1. Nog even ter herinnering: die speelde vorig seizoen nog in vierde klasse.

Antwerp met tien

Union bleef de betere ploeg en Rodriguez had de score kunnen verdubbelen, maar faalde oog in oog met Nozawa. Bij een volgend relletje was het echter prijs: Antwerp bleef met tien achter. Al konden er wel vragen gesteld worden bij de tweede gele kaart van Deuff.

Biondic ging duidelijk trekken en bij het neerkomen raakte Deuff Zeneli. Het leverde hem een tweede geel op en Antwerp stond met tien. Het was het startsein om nog een paar robbertjes uit te vechten. Weer profiteerde Union, deze keer om de match te beslissen.

De Roeve kreeg de bal voor de voeten in de zestien en schoot de 0-2 onder Nozawa binnen. Tegen dit Union de fysieke strijd aangaan, dat is quasi zelfmoord. Ze hebben zoveel maniereen om dat af te straffen. Uiteraard was bij Antwerp ref Boterberg de gebeten hond.

We moeten zeggen: dit was waarschijnlijk de moeilijkste wedstrijd voor een scheidsrechter dit seizoen tot nu toe. Om de haverklap lag er wel iemand op de grond te kermen of ging er iemand door het lint. Al zal die rode kaart wel nog discussie uitlokken.