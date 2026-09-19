Charleroi doet wat het moet doen tegen Cercle Brugge

Charleroi ontving Cercle Brugge voor de zevende speeldag van de Jupiler Pro League. Geen wissels bij Charleroi, waar Mario Kohnen vertrouwen had in zijn vaste elftal. Bij Cercle Brugge kwamen Lazare en Kouassi in het team ten koste van Kakou en Ngoura.

Charleroi ontving Cercle Brugge als favoriet op Mambourg. De Carolo's kenden een gouden start in de competitie en deden mee aan de top van het klassement. Cercle Brugge had wat meer moeite en kon dit seizoen nog geen enkele wedstrijd winnen.

Vroege voorsprong voor Charleroi

In de wedstrijd werd meteen duidelijk dat Charleroi in goede doen was. De Carolo's kwamen via Mbemba na een kwartier spelen op voorsprong. Romsaas legde de bal met een heerlijk hakje klaar voor Mbemba, die het leer in één tijd in de benedenhoek duwde.

Na 25 minuten verdubbelde Charleroi de voorsprong. Ousou bereikte Pflücke met een lange bal. Die gaf de bal in één tijd tot bij Scheidler, die het leer tegen de touwen duwde.

Vanzeir met de aansluitingstreffer

Op het halfuur gaf Vanzeir Cercle Brugge opnieuw hoop met de eerste goede kans voor de Vereniging. Nunes profiteerde optimaal van het uitglijden van Keita. De Braziliaan had ruimte om Vanzeir te bereiken, die de bal voorbij Kone in doel tikte.

Na rust ging Cercle Brugge zonder succes op zoek naar de gelijkmaker. Charleroi maakte er op het uur via een strafschop 3-1 van. De ingreep van Magnee op Nzita was te laat. Scheidler zette de strafschop die volgde om en zette Charleroi zo opnieuw op een dubbele voorsprong.





Spannend slot na tweede treffer voor Cercle

Cercle Brugge kwam uit het niets toch tot 3-2. Boukamir wilde de bal wegtrappen, maar raakte enkel het been van Martens. De VAR riep scheidsrechter Anthony Letellier naar het scherm. Hij besliste om Cercle Brugge een strafschop te geven. Ngoura trapte de bal voorbij Kone in doel.

Het slotoffensief van Cercle Brugge zorgde voor spanning, maar bracht niets op, waardoor Charleroi met de 3-2-eindstand de punten thuis hield. Charleroi blijft met de drie extra punten meedraaien aan de top van het klassement. Cercle Brugge staat onderaan in het klassement. De Vereniging blijft nog steeds op zoek naar een eerste driepunter.