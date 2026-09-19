Datum: 19/09/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Stade du Pays de Charleroi
Charleroi doet wat het moet doen tegen Cercle Brugge
Charleroi doet wat het moet doen tegen Cercle Brugge
Foto: © photonews

Charleroi ontving Cercle Brugge voor de zevende speeldag van de Jupiler Pro League. Geen wissels bij Charleroi, waar Mario Kohnen vertrouwen had in zijn vaste elftal. Bij Cercle Brugge kwamen Lazare en Kouassi in het team ten koste van Kakou en Ngoura.

Charleroi ontving Cercle Brugge als favoriet op Mambourg. De Carolo's kenden een gouden start in de competitie en deden mee aan de top van het klassement. Cercle Brugge had wat meer moeite en kon dit seizoen nog geen enkele wedstrijd winnen.

Vroege voorsprong voor Charleroi

In de wedstrijd werd meteen duidelijk dat Charleroi in goede doen was. De Carolo's kwamen via Mbemba na een kwartier spelen op voorsprong. Romsaas legde de bal met een heerlijk hakje klaar voor Mbemba, die het leer in één tijd in de benedenhoek duwde.

Na 25 minuten verdubbelde Charleroi de voorsprong. Ousou bereikte Pflücke met een lange bal. Die gaf de bal in één tijd tot bij Scheidler, die het leer tegen de touwen duwde.

Vanzeir met de aansluitingstreffer

Op het halfuur gaf Vanzeir Cercle Brugge opnieuw hoop met de eerste goede kans voor de Vereniging. Nunes profiteerde optimaal van het uitglijden van Keita. De Braziliaan had ruimte om Vanzeir te bereiken, die de bal voorbij Kone in doel tikte.

Na rust ging Cercle Brugge zonder succes op zoek naar de gelijkmaker. Charleroi maakte er op het uur via een strafschop 3-1 van. De ingreep van Magnee op Nzita was te laat. Scheidler zette de strafschop die volgde om en zette Charleroi zo opnieuw op een dubbele voorsprong.

Spannend slot na tweede treffer voor Cercle

Cercle Brugge kwam uit het niets toch tot 3-2. Boukamir wilde de bal wegtrappen, maar raakte enkel het been van Martens. De VAR riep scheidsrechter Anthony Letellier naar het scherm. Hij besliste om Cercle Brugge een strafschop te geven. Ngoura trapte de bal voorbij Kone in doel.

Het slotoffensief van Cercle Brugge zorgde voor spanning, maar bracht niets op, waardoor Charleroi met de 3-2-eindstand de punten thuis hield. Charleroi blijft met de drie extra punten meedraaien aan de top van het klassement. Cercle Brugge staat onderaan in het klassement. De Vereniging blijft nog steeds op zoek naar een eerste driepunter.

Opstellingen

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Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 6.53 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/22 (31.8%)
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Van Den Kerkhof Kevin 90' 6.22 -
  • Nauwkeurige passes: 30/39 (76.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
  • Balverliezen: 23
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Ousou Aiham   90' 6.31 -
  • Nauwkeurige passes: 71/81 (87.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
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Keita Cheick 90' 6.58 -
  • Nauwkeurige passes: 76/79 (96.2%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Nzita Mardochee 74' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 50/62 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
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Boukamir Amine 74' 6.72 -
  • Nauwkeurige passes: 58/63 (92.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
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Khalifi Yassine   90' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 62/69 (89.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
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Pflücke Patrick A 62' 6.97 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/24 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
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Romsaas Jakob Napoleon A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 30/32 (93.8%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Mbemba Freddy 81' 7.63 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Scheidler Aurélien ⚽ ⚽ 81' 7.79 -
  • Goals: 2
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Schoten op doel: 3/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
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Bank
Delavallee Martin 0'  
Rowe Triston 16' 5.68 -
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
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Bojang Adama 9' 6.49  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Nawata Gaku 28' 5.95 -
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
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Cisse Isaac 16' 5.98 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
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Colassin Antoine 0'  
Solheid Noah 0'  
Sow Massamba 9' 6.19  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Kera Mory 0'  
 

Cercle Brugge Cercle Brugge
Coucke Gaëtan 90' 6.68 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/14 (42.9%)
Meer statistieken
Caicedo Royer 90' 6.17 -
  • Nauwkeurige passes: 29/38 (76.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Kondo Geoffrey 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 49/54 (90.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Konate Valy 90' 6.49 -
  • Nauwkeurige passes: 25/35 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Magnée Gary 90' 5.45 -
  • Nauwkeurige passes: 14/24 (58.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/8 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Lazare Amani Jean Thierry 58' 5.79 -
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Erick Nunes A 34' 6.6 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Mondele Lukas 81' 5.69 -
  • Nauwkeurige passes: 15/21 (71.4%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Diakite Ibrahim   90' 5.94 -
  • Nauwkeurige passes: 37/45 (82.2%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Kouassi Krys 81' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
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Vanzeir Dante 58' 7.54 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 1/2
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Bank
Yago Lincoln 0'  
Kakou Emmanuel 0'  
Ouattara Abdoul Kader 0'  
Ngoura Steve 32' 7.52 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Schoten op doel: 3/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Lienard Yann 0'  
Michal Lucas 9' 6.48  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Van der Bruggen Hannes 9' 5.78  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Akinsola Tunde 32' 6.14 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Martens Viggo 56' 6.08 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
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Herbeleef Charleroi - Cercle Brugge

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 20/09 SK Beveren SK Beveren
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