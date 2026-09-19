LIVE: Cercle Brugge maakt er een spannend slot van!

84

Een kopbal van Martens verdwijnt in de handen van Kone.



82

Gele kaart voor Ibrahim Diakite





82

Gele kaart voor Yassine Khalifi





81

Krys Kouassi

Lucas Michal





81

Lukas Mondele

Hannes Van der Bruggen





81

Freddy Mbemba

Massamba Sow





81

Aurélien Scheidler

Adama Bojang





79

Redding van Kone!

Ngoura legt aan en viezeert de verste hoek. Kone kan er met zijn vingertoppen bij en vermijd zo de gelijkmaker!



74

Amine Boukamir

Isaac Cisse





74

Mardochee Nzita

Triston Rowe





73



Doelpunt van Steve Ngoura (Penalty)





73

Ngoura via strafschop

Boukamir wil de bal wegtrappen maar raakt enkel het been van Martens. De VAR roept scheidsrechter Anthony Letellier naar het scherm. Hij beslist om Cercle Brugge een strafschop te geven. Ngoura trapt de bal voorbij Kone in doel.



73



Penalty voor Cercle Brugge





72



Penalty voor Cercle Brugge





71

Krijgen we een penalty voor Cercle Brugge? De VAR is het aan het nakijken...





66

Ngoura krijgt een goede kans, maar zijn poging is te centraal.



62

Patrick Pflücke

Gaku Nawata





62

3-1!

Magnee veroorzaakt met een domme ingreep een strafschop. Scheidler trapt de elfmeter in het midden van het doel voorbij Coucke.



61



Doelpunt van Aurélien Scheidler (Penalty)





61



Penalty voor Charleroi





61

De VAR volgt de beslissing van de scheidsrechter. We krijgen een penalty!





61

De VAR is de penalty aan het checken...





61



Penalty voor Charleroi





58

Dante Vanzeir

Steve Ngoura





58

Jean Thierry Lazare Amani

Tunde Akinsola





58

Friis grijpt in

Een dubbele wissel bij Cercle Brugge. De vereniging gaat met frisse krachten op zoek naar de gelijkmaker.



51

Coucke moet twee keer tussenkomen. Eerst zet de doelman zijn vuisten tegen een poging van Mbemba. Nadien brengt hij redding op een schot van Nzita.



50

Konate trapt vanuit een scherpe hoek naar doel, maar Kone kan makkelijk redden.



48

Een voorzet van Pflücke blijft even hangen in het strafschopgebied van Cercle Brugge. Nzita trapt richting doel, maar het leer treft het been van een Cercle-verdediger.



46

De bal rolt opnieuw!



45

We krijgen 3 minuten blessuretijd.



45

Mbemba gaat enig mooi langs zijn tegenstrever en creëert zo wat ruimte. De bal gaat nadien richting Pflücke, maar zijn poging gaat over.



39

Magnée vindt Vanzeir met een voorzet. De verre kopbal van de spits gaat net over doel.



34

Erick Nunes kan niet verder. De Braziliaan loopt een blessure op aan de hamstring.



34

Erick Nunes

Viggo Martens





30

Vanzeir met de aansluitingstreffer!

Nunes profiteert optimaal van het uitglijden van Keita. De Braziliaan heeft ruimte om Vanzeir te bereiken die de bal voorbij Kone in doel tikt. De aansluitingstreffer valt uit de lucht, maar geeft Cercle Brugge wel opnieuw hoop.



30



Doelpunt van Dante Vanzeir (Erick Nunes)





25

Scheidler maakt er 2-0 van!

Ousou bereikt Pflücke met een lange bal. Die geeft de bal één tijd tot bij Scheidler die het leer tegen de touwen duwt. Cercle Brugge werd hier met twee passen helemaal weggespeeld...



25



Doelpunt van Aurélien Scheidler (Patrick Pflücke)





21

Boukamir krijgt veel ruimte en haalt van ver uit. Zijn poging belandt via de handen van Coucke bij Mbemba die het leer aan Scheidler geeft. De controle van de spits is niet goed genoeg waardoor hij niet tot een schot komt.



19

Pflücke duikt op op de rechterflank en heeft wat ruimte. Diakite werkt zijn voorzet richting Mbemba in hoekschop.



15

1-0!

Romsaas legt de bal met een heerlijk hakje klaar voor Mbemba die het leer in één tijd in de benedenhoek duwt. De eerste grote kans is meteen raak voor Charleroi!



15



Doelpunt van Freddy Mbemba (Jakob Napoleon Romsaas)





14

Romsaas haalt de achterlijn en legt terug op Scheidler. Zijn schot raakt enkel het been van een Cercle Brugge-verdediger.



7

Mbemba zet goed voor, maar de bal is net iets te hoog voor een inlopende Scheidler die daardoor niet kan koppen.



1

De bal rolt op Mambourg!



1

Charleroi - Cercle Brugge: 0-0



