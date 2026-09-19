1-0
2-0
2-1
30' Dante Vanzeir (Erick Nunes)
Aurélien Scheidler (pen) 61'
3-1
3-2
73' Steve Ngoura (pen)
|Datum:
|19/09/2026 18:15
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 7
|Stadion:
|Stade du Pays de Charleroi
LIVE: Cercle Brugge maakt er een spannend slot van!
Charleroi ontvangt Cercle Brugge voor de zevende speeldag van de Jupiler Pro League. Geen wissels bij Charleroi, waar Mario Kohnen vertrouwen heeft in zijn vaste elftal. Bij Cercle Brugge komen Lazare en Kouassi in het team ten koste van Kakou en Ngoura
85' 33"
|Discussieer live mee! Lees 4 reacties...
|
84
|
Een kopbal van Martens verdwijnt in de handen van Kone.
|
82
|
Gele kaart voor Ibrahim Diakite
|
82
|
Gele kaart voor Yassine Khalifi
|
81
|
Krys Kouassi
Lucas Michal
|
81
|
Lukas Mondele
Hannes Van der Bruggen
|
81
|
Freddy Mbemba
Massamba Sow
|
81
|
Aurélien Scheidler
Adama Bojang
|
79
|
Redding van Kone!
Ngoura legt aan en viezeert de verste hoek. Kone kan er met zijn vingertoppen bij en vermijd zo de gelijkmaker!
|
74
|
Amine Boukamir
Isaac Cisse
|
74
|
Mardochee Nzita
Triston Rowe
|
73
|
Doelpunt van Steve Ngoura (Penalty)
|
73
|
Ngoura via strafschop
Boukamir wil de bal wegtrappen maar raakt enkel het been van Martens. De VAR roept scheidsrechter Anthony Letellier naar het scherm. Hij beslist om Cercle Brugge een strafschop te geven. Ngoura trapt de bal voorbij Kone in doel.
|
73
|
Penalty voor Cercle Brugge
|
72
|
Penalty voor Cercle Brugge
|
71
|
Krijgen we een penalty voor Cercle Brugge? De VAR is het aan het nakijken...
|
66
|
Ngoura krijgt een goede kans, maar zijn poging is te centraal.
|
62
|
Patrick Pflücke
Gaku Nawata
|
62
|
3-1!
Magnee veroorzaakt met een domme ingreep een strafschop. Scheidler trapt de elfmeter in het midden van het doel voorbij Coucke.
|
61
|
Doelpunt van Aurélien Scheidler (Penalty)
|
61
|
Penalty voor Charleroi
|
61
|
De VAR volgt de beslissing van de scheidsrechter. We krijgen een penalty!
|
61
|
De VAR is de penalty aan het checken...
|
61
|
Penalty voor Charleroi
|
58
|
Dante Vanzeir
Steve Ngoura
|
58
|
Jean Thierry Lazare Amani
Tunde Akinsola
|
58
|
Friis grijpt in
Een dubbele wissel bij Cercle Brugge. De vereniging gaat met frisse krachten op zoek naar de gelijkmaker.
|
51
|
Coucke moet twee keer tussenkomen. Eerst zet de doelman zijn vuisten tegen een poging van Mbemba. Nadien brengt hij redding op een schot van Nzita.
|
50
|
Konate trapt vanuit een scherpe hoek naar doel, maar Kone kan makkelijk redden.
|
48
|
Een voorzet van Pflücke blijft even hangen in het strafschopgebied van Cercle Brugge. Nzita trapt richting doel, maar het leer treft het been van een Cercle-verdediger.
|
46
|
De bal rolt opnieuw!
|
|
Rust
Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
|
45
|
We krijgen 3 minuten blessuretijd.
|
45
|
Mbemba gaat enig mooi langs zijn tegenstrever en creëert zo wat ruimte. De bal gaat nadien richting Pflücke, maar zijn poging gaat over.
|
39
|
Magnée vindt Vanzeir met een voorzet. De verre kopbal van de spits gaat net over doel.
|
34
|
Erick Nunes kan niet verder. De Braziliaan loopt een blessure op aan de hamstring.
|
34
|
Erick Nunes
Viggo Martens
|
30
|
Vanzeir met de aansluitingstreffer!
Nunes profiteert optimaal van het uitglijden van Keita. De Braziliaan heeft ruimte om Vanzeir te bereiken die de bal voorbij Kone in doel tikt. De aansluitingstreffer valt uit de lucht, maar geeft Cercle Brugge wel opnieuw hoop.
|
30
|
Doelpunt van Dante Vanzeir (Erick Nunes)
|
25
|
Scheidler maakt er 2-0 van!
Ousou bereikt Pflücke met een lange bal. Die geeft de bal één tijd tot bij Scheidler die het leer tegen de touwen duwt. Cercle Brugge werd hier met twee passen helemaal weggespeeld...
|
25
|
Doelpunt van Aurélien Scheidler (Patrick Pflücke)
|
21
|
Boukamir krijgt veel ruimte en haalt van ver uit. Zijn poging belandt via de handen van Coucke bij Mbemba die het leer aan Scheidler geeft. De controle van de spits is niet goed genoeg waardoor hij niet tot een schot komt.
|
19
|
Pflücke duikt op op de rechterflank en heeft wat ruimte. Diakite werkt zijn voorzet richting Mbemba in hoekschop.
|
15
|
1-0!
Romsaas legt de bal met een heerlijk hakje klaar voor Mbemba die het leer in één tijd in de benedenhoek duwt. De eerste grote kans is meteen raak voor Charleroi!
|
15
|
Doelpunt van Freddy Mbemba (Jakob Napoleon Romsaas)
|
14
|
Romsaas haalt de achterlijn en legt terug op Scheidler. Zijn schot raakt enkel het been van een Cercle Brugge-verdediger.
|
7
|
Mbemba zet goed voor, maar de bal is net iets te hoog voor een inlopende Scheidler die daardoor niet kan koppen.
|
1
|
De bal rolt op Mambourg!
|
1
|
Charleroi - Cercle Brugge: 0-0
|
Bank: Martin Delavallee - Triston Rowe - Adama Bojang - Gaku Nawata - Isaac Cisse - Antoine Colassin - Noah Solheid - Massamba Sow - Mory Kera
Bank: Yago Lincoln - Emmanuel Kakou - Abdoul Kader Ouattara - Steve Ngoura - Yann Lienard - Lucas Michal - Hannes Van der Bruggen - Tunde Akinsola - Viggo Martens