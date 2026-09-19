Datum: 19/09/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Stade du Pays de Charleroi

LIVE: Cercle Brugge maakt er een spannend slot van!

Charleroi ontvangt Cercle Brugge voor de zevende speeldag van de Jupiler Pro League. Geen wissels bij Charleroi, waar Mario Kohnen vertrouwen heeft in zijn vaste elftal. Bij Cercle Brugge komen Lazare en Kouassi in het team ten koste van Kakou en Ngoura

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Tijd   85' 33" 
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84
 Een kopbal van Martens verdwijnt in de handen van Kone.
82
  Gele kaart voor Ibrahim Diakite
82
  Gele kaart voor Yassine Khalifi
81
 Vervangen Krys Kouassi
Ingevallen Lucas Michal
81
 Vervangen Lukas Mondele
Ingevallen Hannes Van der Bruggen
81
 Vervangen Freddy Mbemba
Ingevallen Massamba Sow
81
 Vervangen Aurélien Scheidler
Ingevallen Adama Bojang
79
 Redding van Kone!
Ngoura legt aan en viezeert de verste hoek. Kone kan er met zijn vingertoppen bij en vermijd zo de gelijkmaker!
74
 Vervangen Amine Boukamir
Ingevallen Isaac Cisse
74
 Vervangen Mardochee Nzita
Ingevallen Triston Rowe
73

Goal 		Doelpunt van Steve Ngoura (Penalty)
73
 Ngoura via strafschop
Boukamir wil de bal wegtrappen maar raakt enkel het been van Martens. De VAR roept scheidsrechter Anthony Letellier naar het scherm. Hij beslist om Cercle Brugge een strafschop te geven. Ngoura trapt de bal voorbij Kone in doel.
73

Penalty 		Penalty voor Cercle Brugge
72

Penalty 		Penalty voor Cercle Brugge
71
 Krijgen we een penalty voor Cercle Brugge? De VAR is het aan het nakijken...
66
 Ngoura krijgt een goede kans, maar zijn poging is te centraal.
62
 Vervangen Patrick Pflücke
Ingevallen Gaku Nawata
62
 3-1!
Magnee veroorzaakt met een domme ingreep een strafschop. Scheidler trapt de elfmeter in het midden van het doel voorbij Coucke.
61

Goal 		Doelpunt van Aurélien Scheidler (Penalty)
61

Penalty 		Penalty voor Charleroi
61
 De VAR volgt de beslissing van de scheidsrechter. We krijgen een penalty!
61
 De VAR is de penalty aan het checken...
61

Penalty 		Penalty voor Charleroi
58
 Vervangen Dante Vanzeir
Ingevallen Steve Ngoura
58
 Vervangen Jean Thierry Lazare Amani
Ingevallen Tunde Akinsola
58
 Friis grijpt in
Een dubbele wissel bij Cercle Brugge. De vereniging gaat met frisse krachten op zoek naar de gelijkmaker.
51
 Coucke moet twee keer tussenkomen. Eerst zet de doelman zijn vuisten tegen een poging van Mbemba. Nadien brengt hij redding op een schot van Nzita.
50
 Konate trapt vanuit een scherpe hoek naar doel, maar Kone kan makkelijk redden.
48
 Een voorzet van Pflücke blijft even hangen in het strafschopgebied van Cercle Brugge. Nzita trapt richting doel, maar het leer treft het been van een Cercle-verdediger.
46
 De bal rolt opnieuw!


Scheidsrechter 		Rust


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45
 We krijgen 3 minuten blessuretijd.
45
 Mbemba gaat enig mooi langs zijn tegenstrever en creëert zo wat ruimte. De bal gaat nadien richting Pflücke, maar zijn poging gaat over.
39
 Magnée vindt Vanzeir met een voorzet. De verre kopbal van de spits gaat net over doel.
34
 Erick Nunes kan niet verder. De Braziliaan loopt een blessure op aan de hamstring.
34
 Vervangen Erick Nunes
Ingevallen Viggo Martens
30
 Vanzeir met de aansluitingstreffer!
Nunes profiteert optimaal van het uitglijden van Keita. De Braziliaan heeft ruimte om Vanzeir te bereiken die de bal voorbij Kone in doel tikt. De aansluitingstreffer valt uit de lucht, maar geeft Cercle Brugge wel opnieuw hoop.
30

Goal 		Doelpunt van Dante Vanzeir (Erick Nunes)
25
 Scheidler maakt er 2-0 van!
Ousou bereikt Pflücke met een lange bal. Die geeft de bal één tijd tot bij Scheidler die het leer tegen de touwen duwt. Cercle Brugge werd hier met twee passen helemaal weggespeeld...
25

Goal 		Doelpunt van Aurélien Scheidler (Patrick Pflücke)
21
 Boukamir krijgt veel ruimte en haalt van ver uit. Zijn poging belandt via de handen van Coucke bij Mbemba die het leer aan Scheidler geeft. De controle van de spits is niet goed genoeg waardoor hij niet tot een schot komt.
19
 Pflücke duikt op op de rechterflank en heeft wat ruimte. Diakite werkt zijn voorzet richting Mbemba in hoekschop.
15
 1-0!
Romsaas legt de bal met een heerlijk hakje klaar voor Mbemba die het leer in één tijd in de benedenhoek duwt. De eerste grote kans is meteen raak voor Charleroi!
15

Goal 		Doelpunt van Freddy Mbemba (Jakob Napoleon Romsaas)
14
 Romsaas haalt de achterlijn en legt terug op Scheidler. Zijn schot raakt enkel het been van een Cercle Brugge-verdediger.
7
 Mbemba zet goed voor, maar de bal is net iets te hoog voor een inlopende Scheidler die daardoor niet kan koppen.
1
 De bal rolt op Mambourg!
1
 Charleroi - Cercle Brugge: 0-0
Charleroi (Charleroi - Cercle Brugge)
Charleroi: Mohamed Kone - Kevin Van Den Kerkhof - Aiham Ousou - Cheick Keita - Mardochee Nzita - Amine Boukamir - Yassine Khalifi - Patrick Pflücke - Jakob Napoleon Romsaas - Freddy Mbemba - Aurélien Scheidler
Bank: Martin Delavallee - Triston Rowe - Adama Bojang - Gaku Nawata - Isaac Cisse - Antoine Colassin - Noah Solheid - Massamba Sow - Mory Kera

Cercle Brugge (Charleroi - Cercle Brugge)
Cercle Brugge: Gaëtan Coucke - Royer Caicedo - Geoffrey Kondo - Valy Konate - Gary Magnée - Jean Thierry Lazare Amani - Erick Nunes - Lukas Mondele - Ibrahim Diakite - Krys Kouassi - Dante Vanzeir
Bank: Yago Lincoln - Emmanuel Kakou - Abdoul Kader Ouattara - Steve Ngoura - Yann Lienard - Lucas Michal - Hannes Van der Bruggen - Tunde Akinsola - Viggo Martens
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Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 6.65 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/15 (40%)
Meer statistieken
Van Den Kerkhof Kevin 90' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 30/38 (78.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Ousou Aiham 90' 6.54 -
  • Nauwkeurige passes: 68/76 (89.5%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Keita Cheick 90' 6.52 -
  • Nauwkeurige passes: 72/75 (96%)
Meer statistieken
Nzita Mardochee 74' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 50/62 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
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Boukamir Amine 74' 6.92 -
  • Nauwkeurige passes: 58/63 (92.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Khalifi Yassine   90' 6.75 -
  • Nauwkeurige passes: 59/65 (90.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Pflücke Patrick A 62' 6.97 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/24 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Romsaas Jakob Napoleon A 90' 7.54 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Mbemba Freddy 81' 7.63 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Scheidler Aurélien ⚽ ⚽ 81' 7.79 -
  • Goals: 2
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Schoten op doel: 3/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
Meer statistieken
Bank
Delavallee Martin 0'  
Rowe Triston 16' 5.65 -
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
Meer statistieken
Bojang Adama 9' 6.56  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Nawata Gaku 28' 5.96 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
Meer statistieken
Cisse Isaac 16' 6.0 -
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Colassin Antoine 0'  
Solheid Noah 0'  
Sow Massamba 9' 6.1  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Kera Mory 0'  
 

Cercle Brugge Cercle Brugge
Coucke Gaëtan 90' 6.68 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/14 (42.9%)
Meer statistieken
Caicedo Royer 90' 5.95 -
  • Nauwkeurige passes: 24/33 (72.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Kondo Geoffrey 90' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 41/45 (91.1%)
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Konate Valy 90' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Magnée Gary 90' 6.04 -
  • Nauwkeurige passes: 11/20 (55%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/7 (14.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
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Lazare Amani Jean Thierry 58' 5.79 -
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Erick Nunes A 34' 6.5 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
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Mondele Lukas 81' 5.69 -
  • Nauwkeurige passes: 15/21 (71.4%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Diakite Ibrahim   90' 5.92 -
  • Nauwkeurige passes: 29/36 (80.6%)
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Kouassi Krys 81' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
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Vanzeir Dante 58' 7.54 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 1/2
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Bank
Yago Lincoln 0'  
Kakou Emmanuel 0'  
Ouattara Abdoul Kader 0'  
Ngoura Steve 32' 7.56 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Schoten op doel: 3/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Lienard Yann 0'  
Michal Lucas 9' 6.3  
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Van der Bruggen Hannes 9' 5.77  
Meer statistieken
Akinsola Tunde 32' 6.2 -
Meer statistieken
Martens Viggo 56' 5.88 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
Meer statistieken

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 20:45 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 20/09 SK Beveren SK Beveren
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