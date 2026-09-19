Datum: 19/09/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Stade du Pays de Charleroi

LIVE: Type-elftal bij Charleroi, twee wissels bij Cercle

Charleroi ontvangt Cercle Brugge voor de zevende speeldag van de Jupiler Pro League. Geen wissels bij Charleroi waar Mario Kohnen vertrouwen heeft in zijn vaste elftal. Bij Cercle Brugge komen Lazare en Kouassi in het team te koste van Kakou en Ngoura

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Tijd   15' 5" 
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15

Goal 		Doelpunt van Charleroi
14
 Romsaas haalt de achterlijn en legt terug op Scheidler. Zijn schot raakt enkel het been van een Cercle Brugge-verdediger.
7
 Mbemba zet goed voor, maar de bal is net iets te hoog voor een inlopende Scheidler die daardoor niet kan koppen.
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 De bal rolt op Mambourg!
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 Charleroi - Cercle Brugge: 0-0
Charleroi (Charleroi - Cercle Brugge)
Charleroi: Mohamed Kone - Kevin Van Den Kerkhof - Aiham Ousou - Cheick Keita - Mardochee Nzita - Amine Boukamir - Yassine Khalifi - Patrick Pflücke - Jakob Napoleon Romsaas - Freddy Mbemba - Aurélien Scheidler
Bank: Triston Rowe - Gaku Nawata - Adama Bojang - Isaac Cisse - Antoine Colassin - Noah Solheid - Massamba Sow - Mory Kera

Cercle Brugge (Charleroi - Cercle Brugge)
Cercle Brugge: Gaëtan Coucke - Royer Caicedo - Geoffrey Kondo - Valy Konate - Gary Magnée - Jean Thierry Lazare Amani - Erick Nunes - Lukas Mondele - Ibrahim Diakite - Krys Kouassi - Dante Vanzeir
Bank: Yann Lienard - Tunde Akinsola - Yago Lincoln - Emmanuel Kakou - Steve Ngoura - Lucas Michal - Hannes Van der Bruggen - Viggo Martens - Abdoul Kader Ouattara

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed  
Van Den Kerkhof Kevin  
Ousou Aiham  
Keita Cheick  
Nzita Mardochee  
Boukamir Amine  
Khalifi Yassine  
Pflücke Patrick  
Romsaas Jakob Napoleon  
Mbemba Freddy  
Scheidler Aurélien  
Bank
Rowe Triston  
Nawata Gaku  
Bojang Adama  
Cisse Isaac  
Colassin Antoine  
Solheid Noah  
Sow Massamba  
Kera Mory  
 

Cercle Brugge Cercle Brugge
Coucke Gaëtan  
Caicedo Royer  
Kondo Geoffrey  
Konate Valy  
Magnée Gary  
Lazare Amani Jean Thierry  
Erick Nunes  
Mondele Lukas  
Diakite Ibrahim  
Kouassi Krys  
Vanzeir Dante  
Bank
Lienard Yann  
Akinsola Tunde  
Yago Lincoln  
Kakou Emmanuel  
Ngoura Steve  
Michal Lucas  
Van der Bruggen Hannes  
Martens Viggo  
Ouattara Abdoul Kader  

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 20:45 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 20/09 SK Beveren SK Beveren
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