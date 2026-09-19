|Datum:
|19/09/2026 18:15
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 7
|Stadion:
|Stade du Pays de Charleroi
LIVE: Type-elftal bij Charleroi, twee wissels bij Cercle
Charleroi ontvangt Cercle Brugge voor de zevende speeldag van de Jupiler Pro League. Geen wissels bij Charleroi waar Mario Kohnen vertrouwen heeft in zijn vaste elftal. Bij Cercle Brugge komen Lazare en Kouassi in het team te koste van Kakou en Ngoura
15' 5"
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15
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Doelpunt van Charleroi
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14
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Romsaas haalt de achterlijn en legt terug op Scheidler. Zijn schot raakt enkel het been van een Cercle Brugge-verdediger.
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7
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Mbemba zet goed voor, maar de bal is net iets te hoog voor een inlopende Scheidler die daardoor niet kan koppen.
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1
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De bal rolt op Mambourg!
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1
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Charleroi - Cercle Brugge: 0-0
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Bank: Triston Rowe - Gaku Nawata - Adama Bojang - Isaac Cisse - Antoine Colassin - Noah Solheid - Massamba Sow - Mory Kera
Bank: Yann Lienard - Tunde Akinsola - Yago Lincoln - Emmanuel Kakou - Steve Ngoura - Lucas Michal - Hannes Van der Bruggen - Viggo Martens - Abdoul Kader Ouattara