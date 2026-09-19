LIVE: Type-elftal bij Charleroi, twee wissels bij Cercle

Charleroi ontvangt Cercle Brugge voor de zevende speeldag van de Jupiler Pro League. Geen wissels bij Charleroi waar Mario Kohnen vertrouwen heeft in zijn vaste elftal. Bij Cercle Brugge komen Lazare en Kouassi in het team te koste van Kakou en Ngoura

15' 5"