|Datum:
|20/09/2026 18:30
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 7
|Stadion:
|Jan Breydel
LIVE: Vanaken en Forbs openen de ban voor Club Brugge!
Club Brugge ontvangt zondagavond, voor de interlandbreak, KRC Genk op Jan Breydel. Bij de Limburgers start Noah Adedeji-Sternberg in de basis. De aanvaller flirtte afgelopen zomer nog met een transfer naar blauw-zwart. Bij de landskampioen zijn kapitein Hans Vanaken en kersverse Rode Duivel Kyriani Sabbe op tijd fit geraakt om in de basis te starten.
20' 41"
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En of het publiek blij is dat hun kapitein terug is. "Hans Vanaken is magic" wordt dan ook luidkeels gezongen op de tribunes.
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Durosinmi lijkt geen gemakkelijke avond te hebben op Jan Breydel. De topschutter moet voorlopig het onderspit delven tegen een sterke Lee.
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Doelpunt van Carlos Forbs
Een mooie combinatie tussen Vanaken en Forbs. Met een snelle beweging verrast de Portugees Brughmans in de kortste hoek.
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Aan intensiteit en duels geen gebrek in deze topper.
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Bij Club willen ze een penalty, maar Virgili gaat te makkelijk neer over het been van Tahirovic. Geen penalty dus.
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Een uitstekende lange bal van Vanaken bereikt Forbs. De Portugees bedient zijn kapitein vervolgens terug, maar die trapt de bal maar net naast het doel van Brughmans. Club bepaalt het tempo.
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De hoekschop van Seys bereikt het hoofd van Tresoldi. De Duitse spits kopt de bal net naast het doel.
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Eerste corner is voor de thuisploeg!
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Benieuwd of Vanaken en Sabbe de volle 90 minuten zullen maken.
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Daar is Sternberg al meteen. De zomerflirt van Club Brugge pakt uit met een leuk afstandsschot, maar Sommer moet goed redding brengen.
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Al meteen nam Virgili het initiatief. De Spanjaard toverde een leuke actie uit zijn schoenen en versierde een vrije trap op een gevaarlijke plaats.
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We zijn eraan begonnen!
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Club Brugge - KRC Genk: 0-0
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17:44
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Welkom bij de liveblog van Club Brugge tegen KRC Genk!
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Club Brugge:
Yann Sommer
- Kyriani Sabbe
- Hanbeom Lee
- Brandon Mechele
- Joaquin Seys
- Freddie Potts
- Hugo Vetlesen
- Hans Vanaken
- Carlos Forbs
- Nicolò Tresoldi
- Jan Virgili
Bank: Cheveyo Tsawa - Romeo Vermant - Nordin Jackers - Matteo Dams - Samba Coulibaly - Jorne Spileers - Mamadou Diakhon - Felix Lemarechal - Argus Vanden Driessche - Tian Nai Koren
KRC Genk: Lucca Kiaba Brughmans - Kevin Amaro - Matte Smets - Joris Kayembe - Josue Ndenge Kongolo - Benjamin Tahirovic - Bryan Heynen - Junya Ito - Jeppe Erenbjerg - Noah Adedeji-Sternberg - Rafiu Durosinmi
Bank: Tobe Leysen - Christiaan Ravych - Ibrahima Sory Bangoura - Aaron Bibout - Nikolas Sattlberger - Milan Roganovic - Ayumu Yokoyama - Jerry Afriyie - Daan Heymans