LIVE: Vanaken en Forbs openen de ban voor Club Brugge!

20

En of het publiek blij is dat hun kapitein terug is. "Hans Vanaken is magic" wordt dan ook luidkeels gezongen op de tribunes.



17

Durosinmi lijkt geen gemakkelijke avond te hebben op Jan Breydel. De topschutter moet voorlopig het onderspit delven tegen een sterke Lee.



15



Doelpunt van Carlos Forbs

Een mooie combinatie tussen Vanaken en Forbs. Met een snelle beweging verrast de Portugees Brughmans in de kortste hoek.



14

Aan intensiteit en duels geen gebrek in deze topper.



11

Bij Club willen ze een penalty, maar Virgili gaat te makkelijk neer over het been van Tahirovic. Geen penalty dus.



9

Een uitstekende lange bal van Vanaken bereikt Forbs. De Portugees bedient zijn kapitein vervolgens terug, maar die trapt de bal maar net naast het doel van Brughmans. Club bepaalt het tempo.



6

De hoekschop van Seys bereikt het hoofd van Tresoldi. De Duitse spits kopt de bal net naast het doel.



5

Eerste corner is voor de thuisploeg!



5

Benieuwd of Vanaken en Sabbe de volle 90 minuten zullen maken.



4

Daar is Sternberg al meteen. De zomerflirt van Club Brugge pakt uit met een leuk afstandsschot, maar Sommer moet goed redding brengen.



1

Al meteen nam Virgili het initiatief. De Spanjaard toverde een leuke actie uit zijn schoenen en versierde een vrije trap op een gevaarlijke plaats.



1

We zijn eraan begonnen!



1

Club Brugge - KRC Genk: 0-0







Our cards are on the table. 🃏 pic.twitter.com/NbxxENe2FF — Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 20, 2026

17:44

Welkom bij de liveblog van Club Brugge tegen KRC Genk!

