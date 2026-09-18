Volg KAA Gent - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
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Datum: 18/09/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Planet Group Arena (Arteveldestadion)
LIVE - De verwachte opstellingen van Gent en Standard: "Ze hebben goed ingekocht"
Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit , clubwatcher KAA Gent
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LIVE - De verwachte opstellingen van Gent en Standard: "Ze hebben goed ingekocht"
Foto: © photonews

KAA Gent en Standard openen op vrijdagavond tegen elkaar speeldag 7 in de Jupiler Pro League. En dus is de vraag wie een goede zaak doet vlak voor de interlandbreak. Er mag veel verwacht worden van het duel, want beide ploegen lieten dit seizoen al mooie dingen zien toch wel.

Bij KAA Gent is Benes er niet bij. Na het drukke programma is het tijd voor De Buffalo's om nog één keer te knallen. "Ik voel dat mijn spelers nood hebben aan een internationale break", aldus Rik De Mil in zijn voorbeschouwing.

"Iedereen heeft de focus bij ons en dat is heel belangrijk. Standard heeft het recht om te zeggen dat ze meespelen om de Europese tickets, dus dit is opnieuw een test voor ons. Ik schat hen sterk in dit seizoen. Ze hebben hun status uit het verleden, maar ze hebben ook heel goed ingekocht."

Welke keuzes maakt Euvrard?

Standard dan. Matthieu Epolo lijkt daar opnieuw zeker van zijn plaats tussen de palen. Achterin kan er wel wat wijzigen na de weinig overtuigende prestatie van Tobias Mohr vorige week. Henry Lawrence, een linksvoetige verdediger, is een mogelijke kandidaat om hem te vervangen.

Lawrence zou dan samen met Ibe Hautekiet, Ibrahim Karamoko en Marlon Fossey de defensieve lijn vormen. Op het middenveld worden geen grote verrassingen verwacht. Alexis Trouillet, Rayan Touzghar en Casper Nielsen, die woensdag de pers te woord stond, zouden hun plek behouden.

Ook op de linkerflank schuiven mogelijk pionnen

Een basisplaats voor Lawrence heeft mogelijk gevolgen voor de offensieve flanken. Euvrard legde eerder uit waarom hij in Westerlo voor Mohr koos als linksback. Als Lawrence effectief op links achterin start, kan Adnane Abid doorschuiven naar de rechterkant. Vrijdagavond vanaf 20.45 uur kan u de wedstrijd LIVE volgen op Voetbalkrant.com.

Vermoedelijke opstellingen AA Gent - Standard

AA Gent: Roef - Van Der Heyden, Burgess, Ngom - Volckaert, De Vlieger, Delorge, Araujo - Balikwisha, Sonko - Vergara.

Standard: Epolo - Fossey, Hautekiet, Karamoko, Lawrence - Trouillet, Touzghar, Nielsen - Abid, Drammeh - Ayensa.

Prono KAA Gent - Standard

KAA Gent wint
Gelijk
KAA Gent KAA Gent wint Gelijk Standard Standard wint
82.81% 15.1% 2.08%
Populairste
2-1
(87x)		 2-0
(40x)		 3-1
(19x)

Vergelijking KAA Gent - Standard

Positie

1
5

Punten

16
11

Gewonnen

5
3

Verloren

0
1

Gescoorde doelpunten

11
12

Doelpunten tegen

3
10

Gele kaarten

10
8

Rode kaarten

1
0

Onderlinge duels gewonnen

42
13
24
23/01 20:45 Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
25/10 20:45 KAA Gent KAA Gent 4-0 Standard Standard
22/12 16:00 Standard Standard 0-1 KAA Gent KAA Gent
10/11 16:00 KAA Gent KAA Gent 5-0 Standard Standard
18/05 20:45 Standard Standard 1-4 KAA Gent KAA Gent
29/03 20:45 KAA Gent KAA Gent 5-1 Standard Standard
02/03 20:45 Standard Standard 4-2 KAA Gent KAA Gent
29/10 18:30 KAA Gent KAA Gent 3-1 Standard Standard
03/06 20:30 KAA Gent KAA Gent 3-1 Standard Standard
06/05 20:45 Standard Standard 1-2 KAA Gent KAA Gent
23/12 20:30 KAA Gent KAA Gent 0-0 Standard Standard
22/07 20:45 Standard Standard 2-2 KAA Gent KAA Gent
27/02 18:30 Standard Standard 0-1 KAA Gent KAA Gent
22/12 20:30 KAA Gent KAA Gent 3-1 Standard Standard
28/11 18:30 KAA Gent KAA Gent 3-1 Standard Standard
19/05 21:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 Standard Standard
08/05 18:30 Standard Standard 2-1 KAA Gent KAA Gent
04/04 18:15 Standard Standard 2-1 KAA Gent KAA Gent
13/12 18:15 KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
26/12 20:30 Standard Standard 0-1 KAA Gent KAA Gent
03/11 18:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 Standard Standard
10/05 20:30 Standard Standard 2-3 KAA Gent KAA Gent
03/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-2 Standard Standard
22/02 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
27/07 20:30 Standard Standard 3-2 KAA Gent KAA Gent
29/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-3 Standard Standard
14/04 20:30 Standard Standard 1-0 KAA Gent KAA Gent
16/12 18:00 Standard Standard 0-0 KAA Gent KAA Gent
03/11 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Standard Standard
19/02 14:30 Standard Standard 1-1 KAA Gent KAA Gent
27/10 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Standard Standard
24/01 18:00 Standard Standard 0-3 KAA Gent KAA Gent
20/09 14:30 KAA Gent KAA Gent 4-1 Standard Standard
21/05 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 Standard Standard
17/04 20:30 Standard Standard 1-3 KAA Gent KAA Gent
21/12 14:30 KAA Gent KAA Gent 1-2 Standard Standard
10/08 14:30 Standard Standard 0-1 KAA Gent KAA Gent
23/02 18:00 Standard Standard 2-3 KAA Gent KAA Gent
03/11 14:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 Standard Standard
26/05 14:30 Standard Standard 7-0 KAA Gent KAA Gent
23/05 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Standard Standard
19/01 18:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Standard Standard
21/09 20:30 Standard Standard 1-2 KAA Gent KAA Gent
10/05 20:30 Standard Standard 2-1 KAA Gent KAA Gent
31/03 18:00 KAA Gent KAA Gent 3-0 Standard Standard
04/12 18:00 Standard Standard 0-0 KAA Gent KAA Gent
13/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 Standard Standard
29/04 20:30 Standard Standard 1-0 KAA Gent KAA Gent
16/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-3 Standard Standard
06/04 20:30 Standard Standard 4-2 KAA Gent KAA Gent
16/03 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Standard Standard
20/02 18:00 KAA Gent KAA Gent 4-1 Standard Standard
24/10 18:00 Standard Standard 2-1 KAA Gent KAA Gent
21/03 20:00 Standard Standard 0-2 KAA Gent KAA Gent
15/03 19:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Standard Standard
21/11 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
20/11 19:30 Standard Standard 1-2 KAA Gent KAA Gent
16/05 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 Standard Standard
21/12 20:30 Standard Standard 2-1 KAA Gent KAA Gent
15/04 20:45 KAA Gent KAA Gent 4-0 Standard Standard
18/03 20:45 Standard Standard 2-2 KAA Gent KAA Gent
23/02 20:00 Standard Standard 0-0 KAA Gent KAA Gent
16/09 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Standard Standard
10/03 18:00 Standard Standard 0-1 KAA Gent KAA Gent
01/10 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
08/05 19:30 KAA Gent KAA Gent 0-0 Standard Standard
05/05 20:30 Standard Standard 0-2 KAA Gent KAA Gent
08/03 20:30 Standard Standard 4-2 KAA Gent KAA Gent
25/01 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
12/12 19:00 Standard Standard 4-2 KAA Gent KAA Gent
11/12 13:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
16/05 19:30 KAA Gent KAA Gent 1-2 Standard Standard
15/05 15:00 Standard Standard 3-0 KAA Gent KAA Gent
13/12 19:00 Standard Standard 0-0 KAA Gent KAA Gent
12/12 13:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Standard Standard
14/03 15:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Standard Standard
18/10 20:00 Standard Standard 2-0 KAA Gent KAA Gent
18/05 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-5 Standard Standard
15/12 20:00 Standard Standard 4-1 KAA Gent KAA Gent

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 20:45 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 19/09 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 19/09 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 19/09 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 19/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 20/09 SK Beveren SK Beveren
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