LIVE - De verwachte opstellingen van Gent en Standard: "Ze hebben goed ingekocht"

KAA Gent en Standard openen op vrijdagavond tegen elkaar speeldag 7 in de Jupiler Pro League. En dus is de vraag wie een goede zaak doet vlak voor de interlandbreak. Er mag veel verwacht worden van het duel, want beide ploegen lieten dit seizoen al mooie dingen zien toch wel.

Bij KAA Gent is Benes er niet bij. Na het drukke programma is het tijd voor De Buffalo's om nog één keer te knallen. "Ik voel dat mijn spelers nood hebben aan een internationale break", aldus Rik De Mil in zijn voorbeschouwing.

"Iedereen heeft de focus bij ons en dat is heel belangrijk. Standard heeft het recht om te zeggen dat ze meespelen om de Europese tickets, dus dit is opnieuw een test voor ons. Ik schat hen sterk in dit seizoen. Ze hebben hun status uit het verleden, maar ze hebben ook heel goed ingekocht."

Welke keuzes maakt Euvrard?

Standard dan. Matthieu Epolo lijkt daar opnieuw zeker van zijn plaats tussen de palen. Achterin kan er wel wat wijzigen na de weinig overtuigende prestatie van Tobias Mohr vorige week. Henry Lawrence, een linksvoetige verdediger, is een mogelijke kandidaat om hem te vervangen.

Lawrence zou dan samen met Ibe Hautekiet, Ibrahim Karamoko en Marlon Fossey de defensieve lijn vormen. Op het middenveld worden geen grote verrassingen verwacht. Alexis Trouillet, Rayan Touzghar en Casper Nielsen, die woensdag de pers te woord stond, zouden hun plek behouden.

Ook op de linkerflank schuiven mogelijk pionnen

Een basisplaats voor Lawrence heeft mogelijk gevolgen voor de offensieve flanken. Euvrard legde eerder uit waarom hij in Westerlo voor Mohr koos als linksback. Als Lawrence effectief op links achterin start, kan Adnane Abid doorschuiven naar de rechterkant. Vrijdagavond vanaf 20.45 uur kan u de wedstrijd LIVE volgen op Voetbalkrant.com.





Vermoedelijke opstellingen AA Gent - Standard

AA Gent: Roef - Van Der Heyden, Burgess, Ngom - Volckaert, De Vlieger, Delorge, Araujo - Balikwisha, Sonko - Vergara.

Standard: Epolo - Fossey, Hautekiet, Karamoko, Lawrence - Trouillet, Touzghar, Nielsen - Abid, Drammeh - Ayensa.