Datum: 18/09/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Planet Group Arena (Arteveldestadion)

LIVE: Vergara straft geklungel Standard af: 1-0 Gent!

KAA Gent en Standard openen speeldag 7 in de Jupiler Pro League. Bij de thuisploeg krijgt Matties Volckaert de voorkeur op Kyrell Wilson. Bij de bezoekers vliegen Mohr en Nguene naar de bank ten koste van Drammeh en Lawrence. Volg de match hier LIVE en op de voet!

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Stand Live
Tijd   45+3' 20" 
Aernout Van Lindt vanuit Gent
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45+3
 Op slag van rusten plots de gelijkmaker. Heel veel ruimte in de grote rechthoek van Roef en zo kan Nielsen van dichtbij binnenkoppen.
45+3

Goal 		Doelpunt van Casper Nielsen
45+1
 Gent nog een keertje op gang getrokken met een paar stevige duels, maar er komt geen vervolg aan.
45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
43
 Even hommeles in de hoek van het bezoekersvak met - uiteraard - ook Van Der Heyden.
40
 We kabbelen stilaan richting rust. Ngom zou zijn knie hebben verdraaid. Laat ons hopen voor Gent dat het niet te ernstig is, want hij was een sterkhouder in dit seizoensbegin.
37
 Vergara drukt nog eens door, maar deze keer komt er geen kans van.
34
 Werk aan de winkel nu voor Standard. Voorlopig komen ze niet.
33
KAA Gent - Standard
31
 Daar is dan plots de 1-0. Een slechte pass van Fossey wordt slecht opgelost door Karamoko. Vergara alleen op Epolo af en hij schuift de bal in het hoekje.
31

Goal 		Doelpunt van Josué Vergara
29
 Wie krijgt de vlam opnieuw in de pan? Het tempo is even gaan liggen.
27
 Daar is na wat oponthoud, verzorging en de rest dan toch de noodgedwongen wissel.
27
 Vervangen Mouhamed Ngom
Ingevallen Maksim Paskotsi
24
 Ngom tegen de vlakte. Het lijkt alsof hij niet verder kan. Een domper voor De Buffalo's.
22
 Halfweg de eerste helft. Het tempo is even gaan zakken.
19
 En daar is Standard opnieuw. Nielsen komt er dichtbij, maar via een Gents been nog over en in corner.
16
 Kwartier ver. Standard schiet in actie en komt tot een schot, maar afgeblokt.
13
 Gent speelt Standard weg. Nieuwe voorzet vanop rechts, Epolo duikt andermaal goed plat en duwt weg.
11
 Gent trekt vurig ten strijde, maar Epolo is echt goed wakker. Opnieuw zijn vuisten!
11
KAA Gent - Standard
9
 In de nasleep ook Sonko met een schot, maar opnieuw Epolo! En op de ingooi moet hij opnieuw redden, corner!
8
 Volckaert bijna! Neen, Epolo bij de pinken.
5
 Ook Standard komt er een keertje uit, maar ze raken niet in de buurt van Roef. Nielsen loopt zich vast.
2
 Gent meteen ten strijde, maar ook de aanvallende fout in de box van Epolo en zo weg kans.
1
 Vuurwerk, rookontwikkeling, pompende beats, een eerbetoon aan James Storme en meer dan 17.000 fans in een bijna uitverkochte Planet Group Arena. De sfeer zit goed, nu de match nog!
1
 KAA Gent - Standard: 0-0


KAA Gent (KAA Gent - Standard)
KAA Gent: Davy Roef - Mouhamed Ngom - Christian Burgess - Siebe Van Der Heyden - Matties Volckaert - Mathias Delorge - Tibe De Vlieger - Tiago Araujo - Michel Ange Balikwisha - Momodou Sonko - Josué Vergara
Bank: Maksim Paskotsi - Aimé Omgba - Kyrell Wilson - Leonardo Da Silva Lopes - Kjell Peersman - Abdelkahar Kadri - Rachid Abdoul Ayinde - Hyllarion Goore - El Hadji Seck - Ibrahima Cisse

Standard (KAA Gent - Standard)
Standard: Matthieu Epolo - Marlon Fossey - Ibrahim Karamoko - Ibe Hautekiet - Henry Lawrence - Casper Nielsen - Alexis Trouillet - Rayan Touzghar - Adnane Abid - Dennis-Yerai Eckert Ayensa - Salieu Drammeh
Bank: Tobias Mohr - Andi Zeqiri - Bernard Nguene - Sylvester Jasper - Lucas Pirard - Marco Ilaimaharitra - Daan Dierckx - Bruny Nsimba - Ryan Fosso

Vooraf
KAA Gent en Standard openen speeldag 7 in de Jupiler Pro League. Bij de thuisploeg krijgt Matties Volckaert de voorkeur op Kyrell Wilson. Bij de bezoekers vliegen Mohr en Nguene naar de bank ten koste van Drammeh en Lawrence.

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 7.0  
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Ngom Mouhamed 6.6  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Burgess Christian 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 16/17 (94.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Volckaert Matties 6.5  
Meer statistieken
Delorge Mathias 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
De Vlieger Tibe 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Araujo Tiago 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 20/21 (95.2%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Balikwisha Michel Ange 6.4  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Sonko Momodou 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Vergara Josué 6.2  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Bank
Paskotsi Maksim  
Omgba Aimé  
Wilson Kyrell  
Lopes Leonardo Da Silva  
Peersman Kjell  
Kadri Abdelkahar  
Abdoul Ayinde Rachid  
Goore Hyllarion  
Seck El Hadji  
Cisse Ibrahima  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 7.7  
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Fossey Marlon 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Karamoko Ibrahim 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 24/24 (100%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Hautekiet Ibe 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 29/32 (90.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Lawrence Henry 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 30/30 (100%)
Meer statistieken
Nielsen Casper 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Trouillet Alexis 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 21/23 (91.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Touzghar Rayan 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Abid Adnane 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Eckert Ayensa Dennis-Yerai 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Drammeh Salieu 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Mohr Tobias  
Zeqiri Andi  
Nguene Bernard  
Jasper Sylvester  
Pirard Lucas  
Ilaimaharitra Marco  
Dierckx Daan  
Nsimba Bruny  
Fosso Ryan  

Vooraf

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https://www.voetbalkrant.com/nieuws/2026-09-18/live-de-verwachte-opstellingen-van-gent-en-standard-ze-hebben-goed-ingekocht?1185471
LIVE - De verwachte opstellingen van Gent en Standard: "Ze hebben goed ingekocht"
Aernout Van Lindt
vanuit , clubwatcher KAA Gent
| 4 reacties
LIVE - De verwachte opstellingen van Gent en Standard: "Ze hebben goed ingekocht"
Foto: © photonews

KAA Gent en Standard openen op vrijdagavond tegen elkaar speeldag 7 in de Jupiler Pro League. En dus is de vraag wie een goede zaak doet vlak voor de interlandbreak. Er mag veel verwacht worden van het duel, want beide ploegen lieten dit seizoen al mooie dingen zien toch wel.

Bij KAA Gent is Benes er niet bij. Na het drukke programma is het tijd voor De Buffalo's om nog één keer te knallen. "Ik voel dat mijn spelers nood hebben aan een internationale break", aldus Rik De Mil in zijn voorbeschouwing.

"Iedereen heeft de focus bij ons en dat is heel belangrijk. Standard heeft het recht om te zeggen dat ze meespelen om de Europese tickets, dus dit is opnieuw een test voor ons. Ik schat hen sterk in dit seizoen. Ze hebben hun status uit het verleden, maar ze hebben ook heel goed ingekocht."

Welke keuzes maakt Euvrard?

Standard dan. Matthieu Epolo lijkt daar opnieuw zeker van zijn plaats tussen de palen. Achterin kan er wel wat wijzigen na de weinig overtuigende prestatie van Tobias Mohr vorige week. Henry Lawrence, een linksvoetige verdediger, is een mogelijke kandidaat om hem te vervangen.

Lawrence zou dan samen met Ibe Hautekiet, Ibrahim Karamoko en Marlon Fossey de defensieve lijn vormen. Op het middenveld worden geen grote verrassingen verwacht. Alexis Trouillet, Rayan Touzghar en Casper Nielsen, die woensdag de pers te woord stond, zouden hun plek behouden.

Ook op de linkerflank schuiven mogelijk pionnen

Een basisplaats voor Lawrence heeft mogelijk gevolgen voor de offensieve flanken. Euvrard legde eerder uit waarom hij in Westerlo voor Mohr koos als linksback. Als Lawrence effectief op links achterin start, kan Adnane Abid doorschuiven naar de rechterkant. Vrijdagavond vanaf 20.45 uur kan u de wedstrijd LIVE volgen op Voetbalkrant.com.

Vermoedelijke opstellingen AA Gent - Standard

AA Gent: Roef - Van Der Heyden, Burgess, Ngom - Volckaert, De Vlieger, Delorge, Araujo - Balikwisha, Sonko - Vergara.

Standard: Epolo - Fossey, Hautekiet, Karamoko, Lawrence - Trouillet, Touzghar, Nielsen - Abid, Drammeh - Ayensa.

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 1-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 19/09 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 19/09 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 19/09 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 19/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 20/09 SK Beveren SK Beveren
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