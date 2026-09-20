LIVE: Beveren met tien, rusten in Kortrijk!
Vorig seizoen zaten zowel Kortrijk als Beveren nog in de Challenger Pro League, nu spelen ze op het hoogste niveau. De thuisploeg gaat met T1 ad interim Lepoint op zoek naar zijn eerste punt(en), Beveren wil opnieuw spektakel brengen. Lepoint stuurt bij: Ilic, Mehssatou, Ndjeungoue, Campbell, Van Landschoot en Ogbuehi komen in de ploeg. Volg de match hier LIVE en op de voet!
Rust
|
Discussieer live mee!
Lees 2 reacties...
|
|
Rust
Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
|
45+4
|
Ook de drie minuten extra tijd leveren niets op.
|
|
45+1
|
Het mag toch echt wel wat meer zijn stilaan.
|
45
|
We krijgen 3 minuten blessuretijd.
|
42
|
Tshiolola is erin gekomen en hij zorgt nu met een fantastische redding op Campbell. Het blijft 0-0!
|
39
|
Ogbuehi kopt naast! Wat een kans voor Kortrijk!
|
36
|
Een noodgedwongen wissel bij de bezoekers door de rode kaart voor doelman Schenk. Kortrijk heeft nu echt een unieke kans op de eerste punten.
|
36
|
Chris Lokesa
Josua Lusamba Tshiolola
|
|
33
|
Rode kaart voor Johannes Schenk. Hij is te laat op de diepe bal op Ogbuehi en de doelman haalt de speler onderuit: Beveren een uur met tien!
|
32
|
Rode kaart voor Johannes Schenk
|
30
|
Halfuur ver. Nog altijd 0-0 en dat is gewoon logisch.
|
27
|
Kortrijk wordt zeker niet weggespeeld en toont af en toe ook goede intenties. Alles in evenwicht momenteel.
|
24
|
Jellert Van Landschoot kan onvoldoende koppen op de bal. Kortrijk dringt aan, dat wel.
|
21
|
KV Kortrijk heeft er op zich wel zin in, maar het ontbreekt aan flitsende mogelijkheden. Ze scoorden dit seizoen nog maar één doelpunt ...
|
18
|
Neen, dit is niet meteen een wedstrijd om écht vrolijk van te worden. Kortrijk heeft het evenwicht hersteld.
|
15
|
Dejaegere krijgt er een voorzet uit, maar die levert niets op.
|
12
|
Campbell op rechts tegen drie man. Hij raakt er wel voorbij, maar Van Landschoot uiteindelijk over.
|
9
|
De studieronde is volop bezig. Tot op heden nog geen echt grote kansen. Lepoint is zeer bedrijvig langs de lijn.
|
|
6
|
Kansje voor Beveren. Ilic moet de bal even laten schieten, maar voorkomt erger.
|
3
|
Kortrijk meteen met veel goede intenties. Een voorzet, nu een dieptepass van Dejaegere. Schenk reageert snel en belet Ambrose het scoren.
|
1
|
De bal rolt in Kortrijk!
|
1
|
KV Kortrijk - SK Beveren: 0-0
|
|
Vooraf
Vorig seizoen zaten zowel Kortrijk als Beveren nog in de Challenger Pro League, nu spelen ze op het hoogste niveau. De thuisploeg gaat met T1 ad interim Lepoint op zoek naar zijn eerste punt(en), Beveren wil opnieuw spektakel brengen. Lepoint stuurt bij: Ilic, Mehssatou, Ndjeungoue, Campbell, Van Landschoot en Ogbuehi komen in de ploeg.
|
|
Ilić Marko
|
| 7.06
Marko Ilić @ KV Kortrijk - SK Beveren7.06
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/15 (86.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/6 (66.7%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
|
Drouhin Axel
|
| 6.83
Axel Drouhin @ KV Kortrijk - SK Beveren6.83
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|5
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|23/28 (82.1%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/5 (20%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 23/28 (82.1%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
|
Ndjeungoue James
|
| 6.22
James Ndjeungoue @ KV Kortrijk - SK Beveren6.22
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|16/28 (57.1%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|5/14 (35.7%)
| Balverliezen
|13
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 16/28 (57.1%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 5/14 (35.7%)
|
Murray-Campbell Harrison
|
| 6.48
Harrison Murray-Campbell @ KV Kortrijk - SK Beveren6.48
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|26/34 (76.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/5 (20%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 26/34 (76.5%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
|
Campbell Shandre
|
| 6.83
Shandre Campbell @ KV Kortrijk - SK Beveren6.83
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|4
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/19 (89.5%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|2/2 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
- Sleutelpasses: 2
- Schoten op doel: 1/4
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
- Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
|
Mehssatou Nayel
|
| 6.98
Nayel Mehssatou @ KV Kortrijk - SK Beveren6.98
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|19/20 (95%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 19/20 (95%)
- Sleutelpasses: 2
- Schoten op doel: 0/1
|
Dejaegere Brecht
|
| 7.19
Brecht Dejaegere @ KV Kortrijk - SK Beveren7.19
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/17 (88.2%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
- Sleutelpasses: 2
- Schoten op doel: 0/1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
|
Roche Jamie
|
| 6.72
Jamie Roche @ KV Kortrijk - SK Beveren6.72
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/17 (88.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Ambrose Thierry
|
| 6.97
Thierry Ambrose @ KV Kortrijk - SK Beveren6.97
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/16 (81.3%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
- Sleutelpasses: 1
|
Van Landschoot Jellert
|
| 6.65
Jellert Van Landschoot @ KV Kortrijk - SK Beveren6.65
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|3
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/15 (73.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/6 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|11
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
- Schoten op doel: 0/3
- Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Ogbuehi Sixtus
|
| 6.42
Sixtus Ogbuehi @ KV Kortrijk - SK Beveren6.42
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|0/2 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/9 (44.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
- Schoten op doel: 0/1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
|Bank
|
De Smet Liam
|
|
|
|
|
Gunnarsson Patrik Sigurður
|
|
|
|
|
Podgoreanu Suf
|
|
|
|
|
Koyalipou Goduine
|
|
|
|
|
De Smet Lenn
|
|
|
|
|
Fofana Mohamed
|
|
|
|
|
Ruyssen Gilles
|
|
|
|
|
Lambert Boris
|
|
|
|
|
Philips Anthony
|
|
|
|
|
Masui Ken
|
|
|
|
|
|
|
Kaboré Elohim
|
| 6.55
Elohim Kaboré @ KV Kortrijk - SK Beveren6.55
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|3
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/3
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/9 (77.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
- Schoten op doel: 0/1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/3
|
Schenk Johannes
|
| 5.66
Johannes Schenk @ KV Kortrijk - SK Beveren5.66
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|32
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|1/1
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 1
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/12 (41.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/6 (0%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Rode kaarten: 1
- Nauwkeurige passes: 5/12 (41.7%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
|
Jans Laurent
|
| 6.9
Laurent Jans @ KV Kortrijk - SK Beveren6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|18/21 (85.7%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/3 (33.3%)
| Nauwkeurige lange ballen
|3/3 (100%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
- Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
|
Keller Stephane
|
| 6.8
Stephane Keller @ KV Kortrijk - SK Beveren6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|5
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|46/53 (86.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/6 (16.7%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 46/53 (86.8%)
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
|
Godeau Bruno
|
| 7.04
Bruno Godeau @ KV Kortrijk - SK Beveren7.04
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|40/44 (90.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 40/44 (90.9%)
- Schoten op doel: 0/2
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Janssens Christophe
|
| 6.62
Christophe Janssens @ KV Kortrijk - SK Beveren6.62
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|22/26 (84.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/4 (0%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
|
Dewaele Sieben
|
| 6.52
Sieben Dewaele @ KV Kortrijk - SK Beveren6.52
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|24/31 (77.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/4 (25%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 24/31 (77.4%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
|
Conde Cheick
|
| 5.92
Cheick Conde @ KV Kortrijk - SK Beveren5.92
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|0/2 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/20 (65%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/3 (0%)
| Balverliezen
|10
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/20 (65%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
|
Lokesa Chris
|
| 6.37
Chris Lokesa @ KV Kortrijk - SK Beveren6.37
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|36
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/5 (60%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
|
Brüls Christian
|
| 5.93
Christian Brüls @ KV Kortrijk - SK Beveren5.93
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/28 (53.6%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/4 (25%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/5 (40%)
| Balverliezen
|20
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/28 (53.6%)
- Sleutelpasses: 1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
|
Margaritha Jearl
|
| 6.6
Jearl Margaritha @ KV Kortrijk - SK Beveren6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|1/3 (33.3%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/14 (85.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
- Schoten op doel: 1/1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|Bank
|
Thompson Dominic
|
|
|
|
|
Slegers Ferre
|
|
|
|
|
De Schryver Guillaume
|
|
|
|
|
Kuavita Leandre
|
|
|
|
|
Verschueren Arno
|
|
|
|
|
Oumar Konate Cheick
|
|
|
|
|
Robatsch Jannik
|
|
|
|
|
Lusamba Tshiolola Josua
|
| 6.88
Josua Lusamba Tshiolola @ KV Kortrijk - SK Beveren6.88
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|9
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/7 (28.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/6 (16.7%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
- Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
|
Mertens Lennart
|
|
|
|