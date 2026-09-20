Datum: 20/09/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Guldensporenstadion

LIVE: Beveren met tien, rusten in Kortrijk!

Vorig seizoen zaten zowel Kortrijk als Beveren nog in de Challenger Pro League, nu spelen ze op het hoogste niveau. De thuisploeg gaat met T1 ad interim Lepoint op zoek naar zijn eerste punt(en), Beveren wil opnieuw spektakel brengen. Lepoint stuurt bij: Ilic, Mehssatou, Ndjeungoue, Campbell, Van Landschoot en Ogbuehi komen in de ploeg. Volg de match hier LIVE en op de voet!

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Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+4
 Ook de drie minuten extra tijd leveren niets op.
45+1
 Het mag toch echt wel wat meer zijn stilaan.
45
 We krijgen 3 minuten blessuretijd.
42
 Tshiolola is erin gekomen en hij zorgt nu met een fantastische redding op Campbell. Het blijft 0-0!
39
 Ogbuehi kopt naast! Wat een kans voor Kortrijk!
36
 Een noodgedwongen wissel bij de bezoekers door de rode kaart voor doelman Schenk. Kortrijk heeft nu echt een unieke kans op de eerste punten.
36
 Vervangen Chris Lokesa
Ingevallen Josua Lusamba Tshiolola
33
 Rode kaart voor Johannes Schenk. Hij is te laat op de diepe bal op Ogbuehi en de doelman haalt de speler onderuit: Beveren een uur met tien!
32
  Rode kaart voor Johannes Schenk
30
 Halfuur ver. Nog altijd 0-0 en dat is gewoon logisch.
27
 Kortrijk wordt zeker niet weggespeeld en toont af en toe ook goede intenties. Alles in evenwicht momenteel.
24
 Jellert Van Landschoot kan onvoldoende koppen op de bal. Kortrijk dringt aan, dat wel.
21
 KV Kortrijk heeft er op zich wel zin in, maar het ontbreekt aan flitsende mogelijkheden. Ze scoorden dit seizoen nog maar één doelpunt ...
18
 Neen, dit is niet meteen een wedstrijd om écht vrolijk van te worden. Kortrijk heeft het evenwicht hersteld.
15
 Dejaegere krijgt er een voorzet uit, maar die levert niets op.
12
 Campbell op rechts tegen drie man. Hij raakt er wel voorbij, maar Van Landschoot uiteindelijk over.
9
 De studieronde is volop bezig. Tot op heden nog geen echt grote kansen. Lepoint is zeer bedrijvig langs de lijn.
6
 Kansje voor Beveren. Ilic moet de bal even laten schieten, maar voorkomt erger.
3
 Kortrijk meteen met veel goede intenties. Een voorzet, nu een dieptepass van Dejaegere. Schenk reageert snel en belet Ambrose het scoren.
1
 De bal rolt in Kortrijk!
1
 KV Kortrijk - SK Beveren: 0-0

Vooraf
Vorig seizoen zaten zowel Kortrijk als Beveren nog in de Challenger Pro League, nu spelen ze op het hoogste niveau. De thuisploeg gaat met T1 ad interim Lepoint op zoek naar zijn eerste punt(en), Beveren wil opnieuw spektakel brengen. Lepoint stuurt bij: Ilic, Mehssatou, Ndjeungoue, Campbell, Van Landschoot en Ogbuehi komen in de ploeg.

KV Kortrijk KV Kortrijk
Ilić Marko 7.06  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Drouhin Axel 6.83  
  • Nauwkeurige passes: 23/28 (82.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Ndjeungoue James 6.22  
  • Nauwkeurige passes: 16/28 (57.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/14 (35.7%)
Meer statistieken
Murray-Campbell Harrison 6.48  
  • Nauwkeurige passes: 26/34 (76.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Campbell Shandre 6.83  
  • Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
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Mehssatou Nayel 6.98  
  • Nauwkeurige passes: 19/20 (95%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
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Dejaegere Brecht 7.19  
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Roche Jamie 6.72  
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Ambrose Thierry 6.97  
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 1
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Van Landschoot Jellert 6.65  
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Ogbuehi Sixtus 6.42  
  • Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
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Bank
De Smet Liam  
Gunnarsson Patrik Sigurður  
Podgoreanu Suf  
Koyalipou Goduine  
De Smet Lenn  
Fofana Mohamed  
Ruyssen Gilles  
Lambert Boris  
Philips Anthony  
Masui Ken  
 

SK Beveren SK Beveren
Kaboré Elohim 6.55  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
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Schenk Johannes   5.66  
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/12 (41.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
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Jans Laurent 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Keller Stephane 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 46/53 (86.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Godeau Bruno 7.04  
  • Nauwkeurige passes: 40/44 (90.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Janssens Christophe 6.62  
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Dewaele Sieben 6.52  
  • Nauwkeurige passes: 24/31 (77.4%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Conde Cheick 5.92  
  • Nauwkeurige passes: 13/20 (65%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Lokesa Chris 6.37  
Meer statistieken
Brüls Christian 5.93  
  • Nauwkeurige passes: 15/28 (53.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Margaritha Jearl 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Thompson Dominic  
Slegers Ferre  
De Schryver Guillaume  
Kuavita Leandre  
Verschueren Arno  
Oumar Konate Cheick  
Robatsch Jannik  
Lusamba Tshiolola Josua 6.88  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Mertens Lennart  

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-0 SK Beveren SK Beveren
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