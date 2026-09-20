LIVE: Beveren met tien, rusten in Kortrijk!

45+4

Ook de drie minuten extra tijd leveren niets op.



45+1

Het mag toch echt wel wat meer zijn stilaan.



45

We krijgen 3 minuten blessuretijd.



42

Tshiolola is erin gekomen en hij zorgt nu met een fantastische redding op Campbell. Het blijft 0-0!



39

Ogbuehi kopt naast! Wat een kans voor Kortrijk!



36

Een noodgedwongen wissel bij de bezoekers door de rode kaart voor doelman Schenk. Kortrijk heeft nu echt een unieke kans op de eerste punten.



36

Chris Lokesa

Josua Lusamba Tshiolola





33

Rode kaart voor Johannes Schenk. Hij is te laat op de diepe bal op Ogbuehi en de doelman haalt de speler onderuit: Beveren een uur met tien!



32

Rode kaart voor Johannes Schenk





30

Halfuur ver. Nog altijd 0-0 en dat is gewoon logisch.



27

Kortrijk wordt zeker niet weggespeeld en toont af en toe ook goede intenties. Alles in evenwicht momenteel.



24

Jellert Van Landschoot kan onvoldoende koppen op de bal. Kortrijk dringt aan, dat wel.



21

KV Kortrijk heeft er op zich wel zin in, maar het ontbreekt aan flitsende mogelijkheden. Ze scoorden dit seizoen nog maar één doelpunt ...



18

Neen, dit is niet meteen een wedstrijd om écht vrolijk van te worden. Kortrijk heeft het evenwicht hersteld.



15

Dejaegere krijgt er een voorzet uit, maar die levert niets op.



12

Campbell op rechts tegen drie man. Hij raakt er wel voorbij, maar Van Landschoot uiteindelijk over.



9

De studieronde is volop bezig. Tot op heden nog geen echt grote kansen. Lepoint is zeer bedrijvig langs de lijn.



6

Kansje voor Beveren. Ilic moet de bal even laten schieten, maar voorkomt erger.



3

Kortrijk meteen met veel goede intenties. Een voorzet, nu een dieptepass van Dejaegere. Schenk reageert snel en belet Ambrose het scoren.



1

De bal rolt in Kortrijk!



1

KV Kortrijk - SK Beveren: 0-0



