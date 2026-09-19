Datum: 19/09/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Soeverein stadion

LIVE: KV Mechelen en Lommel gaan rusten na interessante eerste helft!

KV Mechelen en Lommel SK staan dit weekend tegenover elkaar in een duel tussen twee ploegen die allebei op zoek zijn naar een offensieve opsteker. Bij Lommel komen Eyoma en Rommens in de ploeg voor Wouters en De Grand. Bij Malinwa komt Van Meirvenne in de plaats van Decherf.

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Brandon Morren vanuit Lommel
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Scheidsrechter 		Rust


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45
  Gele kaart voor Dennis Praet
40
 Boersma komt ingegleden op een vrije trap, maar kan de bal niet goed genoeg raken om gevaarlijk te zijn.
40
  Gele kaart voor Tom Reyners
36
 KV Mechelen heeft nog maar weinig te zeggen sinds het kwartier. Lommel komt steeds dichter bij de 1-0.
32
 Ongelooflijk wat Lommel hier laat liggen. Reyners staat bijna in de goal van de tegenstander en kopt nog over doel. Kort nadien knalt Praet over de kooi van Pieklak aan de overkant.
27
 Vanderbiest vloekt erop los. Een voorzet komt net niet aan bij Boersma omdat Adewoye het leer buiten tikt. Hier had meer in kunnen zitten.
24
 Talvitie knalt over doel na dom balverlies op het middenveld bij de bezoekers. KV Mechelen begon sterk, maar laat het nu afweten.
21
 Een scherpe voorzet van Appuah bereikt niemand. Lommel probeert offensief iets klaar te spelen nu de druk van de tegenstander wat is gaan liggen.
19
 Grote kans voor Lommel
Daar is ook Lommel een eerste keer! Tom Reyners krijgt de bal tot bij zich in het strafschopgebied van de bezoekers en knalt eerst op een speler van Mechelen, voor hij maar net over doel trapt in de rebound.
18
 Bij de thuisploeg is het allemaal wat te plat. Veel onnauwkeurigheden in combinatie met de druk van Mechelen zorgen ervoor dat voetballen moeilijk wordt.
15
 Mechelen voert de druk op en maakt het Lommel lastig. De thuisploeg komt er voorlopig niet of moeilijk uit.
12
Lommel SK - KV Mechelen
10
 Het is Mechelen dan het initiatief neemt. De ploeg van Fred Vanderbiest is voor de drie punten naar Lommel gekomen.
7
 Een eerste keer KV Mechelen. Eerdhuijzen tikt de bal van dicht bij over doel na een hoekschop.
4
 Lommel lijkt iets beter uit de startblokken te schieten. Bij de bezoekers is het nogal slordig in de openingsfase.
1
 De bal rolt in Lommel!
1
 Lommel SK - KV Mechelen: 0-0
Lommel SK (Lommel SK - KV Mechelen)
Lommel SK: Matthias Pieklak - Jason van Duiven - Timothy Eyoma - Juho Talvitie - Shawn Adewoye - Stredair Appuah - Joey Pelupessy - Nicolas Rommens - Tom Reyners - Lucas Schoofs - Don-Angelo Konadu
Bank: Nikola Ivezic - Elijah Olaniyi Odede - Emile Vandecraen - Djordje Gordic - Isaiah Dada-Mascoll - Niek Corthouts - Tristan Gooijer - Lars Beirinckx - Alexander Reumers

KV Mechelen (Lommel SK - KV Mechelen)
KV Mechelen: Nacho Miras - Luc Marijnissen - Mike Eerdhuijzen - Jose Marsa - Simion Michez - Dennis Praet - Fredrik Hammar - Therence Koudou - Cedric Van Meirvenne - Myron van Brederode - Bouke Boersma
Bank: Ortwin De Wolf - Maxim Kireev - Bilal Bafdili - Benito Raman - Malcolm Lohunanu-Mbasi - Kobe Corbanie - Marco Decherf - Bill Antonio - Massimo Decoene

Lommel SK Lommel SK
Pieklak Matthias 6.9  
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
van Duiven Jason 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
Meer statistieken
Eyoma Timothy 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
Meer statistieken
Talvitie Juho 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Adewoye Shawn 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 23/26 (88.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Appuah Stredair 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Pelupessy Joey 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Rommens Nicolas 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 35/36 (97.2%)
Meer statistieken
Reyners Tom 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Schoofs Lucas 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Konadu Don-Angelo 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bank
Ivezic Nikola  
Odede Elijah Olaniyi  
Vandecraen Emile  
Gordic Djordje  
Dada-Mascoll Isaiah  
Corthouts Niek  
Gooijer Tristan  
Beirinckx Lars  
Reumers Alexander  
 

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
Meer statistieken
Marijnissen Luc 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
Meer statistieken
Eerdhuijzen Mike 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Marsa Jose 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 14/22 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Michez Simion 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Praet Dennis 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Hammar Fredrik 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Koudou Therence 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Van Meirvenne Cedric 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
van Brederode Myron 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 14/14 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Boersma Bouke 6.6  
Meer statistieken
Bank
De Wolf Ortwin  
Kireev Maxim  
Bafdili Bilal  
Raman Benito  
Lohunanu-Mbasi Malcolm  
Corbanie Kobe  
Decherf Marco  
Antonio Bill  
Decoene Massimo  

Vooraf

LIVE: Lommel blijft aanvallen ondanks klappen en dat kan KV Mechelen kansen geven
LIVE: Lommel blijft aanvallen ondanks klappen en dat kan KV Mechelen kansen geven
Foto: © photonews

KV Mechelen en Lommel SK staan dit weekend tegenover elkaar in een duel tussen twee ploegen die allebei op zoek zijn naar een offensieve opsteker. Zowel Malinwa als Lommel slaagde er de voorbije twee speeldagen niet in om te scoren. Toch verwacht Fred Vanderbiest een wedstrijd waarin er ruimte kan ontstaan.

KV Mechelen staat na zes speeldagen onderaan met twee punten. De ploeg van Vanderbiest verloor twee weken geleden met 0-4 van Westerlo en ging afgelopen weekend met 1-0 onderuit tegen Anderlecht. Daardoor wordt de trip naar Lommel stilaan belangrijk om opnieuw vertrouwen én punten te verzamelen.

Ruimte achter offensief Lommel

Ook Lommel kende twee moeilijke weken. Eerst volgde een 1-0-nederlaag tegen Club Brugge, afgelopen weekend ging de ploeg met zware 5-0-cijfers onderuit tegen Union SG. Met zeven punten staat Lommel voorlopig twaalfde.

Vanderbiest kijkt echter verder dan alleen die resultaten. Hij ziet een ploeg die heel aanvallend wil voetballen en daardoor ook risico’s neemt. Volgens de coach van KV Mechelen kan je die aanpak misschien naïef noemen, maar Lommel slaagt er wel in om kansen te creëren.

Bij een van de recente nederlagen vond Vanderbiest dat de score evengoed 5-2 of 5-3 had kunnen zijn. Dat offensieve karakter biedt volgens hem tegelijk mogelijkheden voor Malinwa. Zeker in de openingsfase zou KV Mechelen kunnen proberen om de ruimte achter de Lommelse organisatie te benutten.

Beide ploegen snakken naar een goal

De cijfers maken het duel extra interessant. Lommel en KV Mechelen wachten allebei al twee wedstrijden op een doelpunt. Voor de thuisploeg is de opdracht vooral om na zes tegengoals in twee matchen opnieuw defensieve stabiliteit te vinden.

Bij KV Mechelen ligt de druk meer op het resultaat. Met amper twee punten uit zes wedstrijden kan Malinwa zich weinig nieuwe misstappen veroorloven. Vanderbiest weet wel dat Lommel door zijn aanvallende intenties kansen kan weggeven.

De vraag wordt dus wie als eerste zijn offensieve droogte doorbreekt. KV Mechelen lijkt daarbij bereid om geduldig te wachten op de ruimtes die Lommel onvermijdelijk zal laten.

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 20/09 SK Beveren SK Beveren
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