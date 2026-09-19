LIVE: Lommel blijft aanvallen ondanks klappen en dat kan KV Mechelen kansen geven

KV Mechelen en Lommel SK staan dit weekend tegenover elkaar in een duel tussen twee ploegen die allebei op zoek zijn naar een offensieve opsteker. Zowel Malinwa als Lommel slaagde er de voorbije twee speeldagen niet in om te scoren. Toch verwacht Fred Vanderbiest een wedstrijd waarin er ruimte kan ontstaan.

KV Mechelen staat na zes speeldagen onderaan met twee punten. De ploeg van Vanderbiest verloor twee weken geleden met 0-4 van Westerlo en ging afgelopen weekend met 1-0 onderuit tegen Anderlecht. Daardoor wordt de trip naar Lommel stilaan belangrijk om opnieuw vertrouwen én punten te verzamelen.

Ruimte achter offensief Lommel

Ook Lommel kende twee moeilijke weken. Eerst volgde een 1-0-nederlaag tegen Club Brugge, afgelopen weekend ging de ploeg met zware 5-0-cijfers onderuit tegen Union SG. Met zeven punten staat Lommel voorlopig twaalfde.

Vanderbiest kijkt echter verder dan alleen die resultaten. Hij ziet een ploeg die heel aanvallend wil voetballen en daardoor ook risico’s neemt. Volgens de coach van KV Mechelen kan je die aanpak misschien naïef noemen, maar Lommel slaagt er wel in om kansen te creëren.

Bij een van de recente nederlagen vond Vanderbiest dat de score evengoed 5-2 of 5-3 had kunnen zijn. Dat offensieve karakter biedt volgens hem tegelijk mogelijkheden voor Malinwa. Zeker in de openingsfase zou KV Mechelen kunnen proberen om de ruimte achter de Lommelse organisatie te benutten.

Beide ploegen snakken naar een goal

De cijfers maken het duel extra interessant. Lommel en KV Mechelen wachten allebei al twee wedstrijden op een doelpunt. Voor de thuisploeg is de opdracht vooral om na negen tegengoals in twee matchen opnieuw defensieve stabiliteit te vinden.





Bij KV Mechelen ligt de druk meer op het resultaat. Met amper twee punten uit zes wedstrijden kan Malinwa zich weinig nieuwe misstappen veroorloven. Vanderbiest weet wel dat Lommel door zijn aanvallende intenties kansen kan weggeven.

De vraag wordt dus wie als eerste zijn offensieve droogte doorbreekt. KV Mechelen lijkt daarbij bereid om geduldig te wachten op de ruimtes die Lommel onvermijdelijk zal laten.