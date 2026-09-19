Volg Lommel SK - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
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Datum: 19/09/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Soeverein stadion
LIVE: Lommel blijft aanvallen ondanks klappen en dat kan KV Mechelen kansen geven
LIVE: Lommel blijft aanvallen ondanks klappen en dat kan KV Mechelen kansen geven
Foto: © photonews

KV Mechelen en Lommel SK staan dit weekend tegenover elkaar in een duel tussen twee ploegen die allebei op zoek zijn naar een offensieve opsteker. Zowel Malinwa als Lommel slaagde er de voorbije twee speeldagen niet in om te scoren. Toch verwacht Fred Vanderbiest een wedstrijd waarin er ruimte kan ontstaan.

KV Mechelen staat na zes speeldagen onderaan met twee punten. De ploeg van Vanderbiest verloor twee weken geleden met 0-4 van Westerlo en ging afgelopen weekend met 1-0 onderuit tegen Anderlecht. Daardoor wordt de trip naar Lommel stilaan belangrijk om opnieuw vertrouwen én punten te verzamelen.

Ruimte achter offensief Lommel

Ook Lommel kende twee moeilijke weken. Eerst volgde een 1-0-nederlaag tegen Club Brugge, afgelopen weekend ging de ploeg met zware 5-0-cijfers onderuit tegen Union SG. Met zeven punten staat Lommel voorlopig twaalfde.

Vanderbiest kijkt echter verder dan alleen die resultaten. Hij ziet een ploeg die heel aanvallend wil voetballen en daardoor ook risico’s neemt. Volgens de coach van KV Mechelen kan je die aanpak misschien naïef noemen, maar Lommel slaagt er wel in om kansen te creëren.

Bij een van de recente nederlagen vond Vanderbiest dat de score evengoed 5-2 of 5-3 had kunnen zijn. Dat offensieve karakter biedt volgens hem tegelijk mogelijkheden voor Malinwa. Zeker in de openingsfase zou KV Mechelen kunnen proberen om de ruimte achter de Lommelse organisatie te benutten.

Beide ploegen snakken naar een goal

De cijfers maken het duel extra interessant. Lommel en KV Mechelen wachten allebei al twee wedstrijden op een doelpunt. Voor de thuisploeg is de opdracht vooral om na negen tegengoals in twee matchen opnieuw defensieve stabiliteit te vinden.

Bij KV Mechelen ligt de druk meer op het resultaat. Met amper twee punten uit zes wedstrijden kan Malinwa zich weinig nieuwe misstappen veroorloven. Vanderbiest weet wel dat Lommel door zijn aanvallende intenties kansen kan weggeven.

De vraag wordt dus wie als eerste zijn offensieve droogte doorbreekt. KV Mechelen lijkt daarbij bereid om geduldig te wachten op de ruimtes die Lommel onvermijdelijk zal laten.

Prono Lommel SK - KV Mechelen

Lommel SK wint
Gelijk
KV Mechelen wint
Lommel SK Lommel SK wint Gelijk KV Mechelen KV Mechelen wint
38.31% 34.27% 27.42%
Populairste
1-1
(64x)		 2-1
(49x)		 1-2
(42x)

Vergelijking Lommel SK - KV Mechelen

Positie

13
16

Punten

7
2

Gewonnen

2
0

Verloren

3
4

Gescoorde doelpunten

6
5

Doelpunten tegen

8
14

Gele kaarten

5
7

Onderlinge duels gewonnen

2
2
5
03/03 16:00 Lommel SK Lommel SK 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
17/11 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-2 Lommel SK Lommel SK
29/09 20:30 Lommel SK Lommel SK 0-3 KV Mechelen KV Mechelen
17/08 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Lommel SK Lommel SK
22/07 19:30 Lommel SK Lommel SK 0-3 KV Mechelen KV Mechelen
05/05 20:00 Lommel SK Lommel SK 3-4 KV Mechelen KV Mechelen
02/12 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Lommel SK Lommel SK
30/04 15:00 Lommel SK Lommel SK 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
07/01 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Lommel SK Lommel SK

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 16:00 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 20:45 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 20/09 SK Beveren SK Beveren
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