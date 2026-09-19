LIVE: OH Leuven op voorsprong!
OH Leuven neemt het zaterdagnamiddag op tegen RAAL La Louvière. Bij de Leuvenaars kiest Timmy Simons voor vier nieuwe namen aan de aftrap. Traore, Mirisola, Nyakossi en Opoku komen in de ploeg voor Yamada, Ikwuemesi, Pletinckx en Ogiwara.
Rust
|
Discussieer live mee!
|
|
Rust
Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
|
45+3
|
George probeert er 2-0 van te maken met een krul vanop afstand, maar ziet zijn poging ver naast doel gaan.
|
|
45
|
We krijgen 4 minuten blessuretijd.
|
45
|
Een zeer teleurstellende eerste helft bloedt dood. La Louvière heeft buiten het geweldige afgekeurde doelpunt niets bij elkaar kunnen spelen. OHL kwam geregeld aan het doel van de Waalse bezoekers en kon met één flits op voorsprong komen.
|
38
|
La Louvière probeert zich meteen terug in de wedstrijd te knokken en zet druk naar voren.
|
32
|
Doelpunt van Wouter George (Abdoul Karim Traoré)
Daar is het openingsdoelpunt! George kan scoren na een mooi één-tweetje met Traoré.
|
27
|
OH Leuven heeft de wedstrijd in handen genomen, maar kan voorlopig maar weinig doen met zijn balbezit.
|
21
|
Het is weer zo'n wedstrijd waarin beide ploegen moeilijkheden hebben om de bal lang in de ploeg te houden. Ondertussen willen ze bij OHL strafschop voor hands, de VAR bekijkt het maar sluit de check snel af.
|
|
13
|
Dussenne knalt een kopbal hard richting doel, maar Peano kan het leer plukken.
|
9
|
De openingsfase is, op het afgekeurde doelpunt na, rustig aan het verlopen. OH Leuven heeft de bal wat meer dan RAAL.
|
5
|
Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.
|
5
|
De VAR is het doelpunt aan het checken...
|
5
|
Doelpunt van Mustapha Isah
Daar was het openingsdoelpunt al, maar lang stond de 0-1 niet op het bord. Isah controleert het leer op prima wijze en maakt wat ruimte voor zich vrij. Nadien haalt hij uit met een geweldige knal die voorbij van den Heuvel gaat. Het doelpunt werd kort nadien afgekeurd wegens offside.
|
1
|
We zijn eraan begonnen in Leuven!
|
1
|
OH Leuven - La Louvière: 0-0
|
OH Leuven:
Dani van den Heuvel
- Jamie Lawrence
- Noë Dussenne
- Roggerio Nyakossi
- Óscar Gil Regaño
- Wouter George
- Birger Verstraete
- Siebe Schrijvers
- Davis Opoku
- Abdoul Karim Traoré
- Robin Mirisola
Bank:
Emmanuel Addai
- Henok Teklab
- Kiany Vroman
- Kyan Vaesen
- Chukwubuikem Ikwuemesi
- Shin Yamada
- William Balikwisha
- Lukasz Lakomy
- Owen Jochmans
La Louvière:
Marcos Hernán Peano
- Wagane Faye
- Patrick Nkoa
- Yllan Okou
- Matyas Kovacs
- Marius Courcoul
- Ismaila Coulibaly
- Anas Tajaouart
- Shaquil Delos
- Mame Wade
- Mustapha Isah
Bank:
Thierry Lutonda
- Elias Filet
- Siad Gourville
- Joël Ito
- Djibril Alain Lamego
- Zsombor Gruber
- Mehdi Boukamir
- Léandro Rousseau
- Theo Radelet
|
|
van den Heuvel Dani
|
| 6.8
Dani van den Heuvel @ OH Leuven - La Louvière6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|27
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/15 (93.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
|
Lawrence Jamie
|
| 6.8
Jamie Lawrence @ OH Leuven - La Louvière6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|27
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|32/34 (94.1%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 32/34 (94.1%)
|
Dussenne Noë
|
| 7.0
Noë Dussenne @ OH Leuven - La Louvière7.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|27
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|22/28 (78.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/8 (37.5%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
- Schoten op doel: 1/1
- Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
|
Nyakossi Roggerio
|
| 7.1
Roggerio Nyakossi @ OH Leuven - La Louvière7.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|27
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|25/29 (86.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/4 (100%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
|
Gil Regaño Óscar
|
| 6.5
Óscar Gil Regaño @ OH Leuven - La Louvière6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|27
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/15 (73.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
George Wouter
|
| 6.6
Wouter George @ OH Leuven - La Louvière6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|27
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/17 (82.4%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
- Sleutelpasses: 1
|
Verstraete Birger
|
| 6.5
Birger Verstraete @ OH Leuven - La Louvière6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|27
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/5 (60%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
|
Schrijvers Siebe
|
| 6.6
Siebe Schrijvers @ OH Leuven - La Louvière6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|27
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|0/2 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/15 (53.3%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|2/2 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|10
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/15 (53.3%)
- Sleutelpasses: 1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
|
Opoku Davis
|
| 6.7
Davis Opoku @ OH Leuven - La Louvière6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|27
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|2/3 (66.7%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/8 (25%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/4 (0%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 2/8 (25%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
|
Karim Traoré Abdoul
|
| 6.2
Abdoul Karim Traoré @ OH Leuven - La Louvière6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|27
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/4 (75%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|4
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
|
Mirisola Robin
|
| 6.3
Robin Mirisola @ OH Leuven - La Louvière6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|27
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/6 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
- Schoten op doel: 0/1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|Bank
|
Addai Emmanuel
|
|
|
|
|
Teklab Henok
|
|
|
|
|
Vroman Kiany
|
|
|
|
|
Vaesen Kyan
|
|
|
|
|
Ikwuemesi Chukwubuikem
|
|
|
|
|
Yamada Shin
|
|
|
|
|
Balikwisha William
|
|
|
|
|
Lakomy Lukasz
|
|
|
|
|
Jochmans Owen
|
|
|
|
|
|
|
Peano Marcos Hernán
|
| 7.1
Marcos Hernán Peano @ OH Leuven - La Louvière7.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|27
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/7 (85.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 1
|
Faye Wagane
|
| 6.7
Wagane Faye @ OH Leuven - La Louvière6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|27
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/11 (63.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/4 (0%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
|
Nkoa Patrick
|
| 6.6
Patrick Nkoa @ OH Leuven - La Louvière6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|27
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/12 (91.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
|
Okou Yllan
|
| 6.9
Yllan Okou @ OH Leuven - La Louvière6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|27
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/15 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/3 (0%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
|
Kovacs Matyas
|
| 6.6
Matyas Kovacs @ OH Leuven - La Louvière6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|27
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/4 (25%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
|
Courcoul Marius
|
| 6.4
Marius Courcoul @ OH Leuven - La Louvière6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|27
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/6 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
|
Coulibaly Ismaila
|
| 6.1
Ismaila Coulibaly @ OH Leuven - La Louvière6.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|27
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/11 (72.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
|
Tajaouart Anas
|
| 6.5
Anas Tajaouart @ OH Leuven - La Louvière6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|27
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/6 (83.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
|
Delos Shaquil
|
| 6.2
Shaquil Delos @ OH Leuven - La Louvière6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|27
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/7 (57.1%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
|
Wade Mame
|
| 6.5
Mame Wade @ OH Leuven - La Louvière6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|27
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/5 (60%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Isah Mustapha
|
| 6.4
Mustapha Isah @ OH Leuven - La Louvière6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|27
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/1 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|Bank
|
Lutonda Thierry
|
|
|
|
|
Filet Elias
|
|
|
|
|
Gourville Siad
|
|
|
|
|
Ito Joël
|
|
|
|
|
Alain Lamego Djibril
|
|
|
|
|
Gruber Zsombor
|
|
|
|
|
Boukamir Mehdi
|
|
|
|
|
Rousseau Léandro
|
|
|
|
|
Radelet Theo
|
|
|
|