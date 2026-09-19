LIVE: OH Leuven op voorsprong!

45+3

George probeert er 2-0 van te maken met een krul vanop afstand, maar ziet zijn poging ver naast doel gaan.



45

We krijgen 4 minuten blessuretijd.



45

Een zeer teleurstellende eerste helft bloedt dood. La Louvière heeft buiten het geweldige afgekeurde doelpunt niets bij elkaar kunnen spelen. OHL kwam geregeld aan het doel van de Waalse bezoekers en kon met één flits op voorsprong komen.



38

La Louvière probeert zich meteen terug in de wedstrijd te knokken en zet druk naar voren.



32



Doelpunt van Wouter George (Abdoul Karim Traoré)

Daar is het openingsdoelpunt! George kan scoren na een mooi één-tweetje met Traoré.



27

OH Leuven heeft de wedstrijd in handen genomen, maar kan voorlopig maar weinig doen met zijn balbezit.



21

Het is weer zo'n wedstrijd waarin beide ploegen moeilijkheden hebben om de bal lang in de ploeg te houden. Ondertussen willen ze bij OHL strafschop voor hands, de VAR bekijkt het maar sluit de check snel af.



13

Dussenne knalt een kopbal hard richting doel, maar Peano kan het leer plukken.



9

De openingsfase is, op het afgekeurde doelpunt na, rustig aan het verlopen. OH Leuven heeft de bal wat meer dan RAAL.



5

Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.





5

De VAR is het doelpunt aan het checken...





5

Doelpunt van Mustapha Isah

Daar was het openingsdoelpunt al, maar lang stond de 0-1 niet op het bord. Isah controleert het leer op prima wijze en maakt wat ruimte voor zich vrij. Nadien haalt hij uit met een geweldige knal die voorbij van den Heuvel gaat. Het doelpunt werd kort nadien afgekeurd wegens offside.



1

We zijn eraan begonnen in Leuven!



1

OH Leuven - La Louvière: 0-0



