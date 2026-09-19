Datum: 19/09/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: King Power at Den Dreef

LIVE: OH Leuven op voorsprong!

OH Leuven neemt het zaterdagnamiddag op tegen RAAL La Louvière. Bij de Leuvenaars kiest Timmy Simons voor vier nieuwe namen aan de aftrap. Traore, Mirisola, Nyakossi en Opoku komen in de ploeg voor Yamada, Ikwuemesi, Pletinckx en Ogiwara.

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45+3
 George probeert er 2-0 van te maken met een krul vanop afstand, maar ziet zijn poging ver naast doel gaan.
45
 We krijgen 4 minuten blessuretijd.
45
 Een zeer teleurstellende eerste helft bloedt dood. La Louvière heeft buiten het geweldige afgekeurde doelpunt niets bij elkaar kunnen spelen. OHL kwam geregeld aan het doel van de Waalse bezoekers en kon met één flits op voorsprong komen.
38
 La Louvière probeert zich meteen terug in de wedstrijd te knokken en zet druk naar voren.
32

Goal 		Doelpunt van Wouter George (Abdoul Karim Traoré)
Daar is het openingsdoelpunt! George kan scoren na een mooi één-tweetje met Traoré.
27
 OH Leuven heeft de wedstrijd in handen genomen, maar kan voorlopig maar weinig doen met zijn balbezit.
21
 Het is weer zo'n wedstrijd waarin beide ploegen moeilijkheden hebben om de bal lang in de ploeg te houden. Ondertussen willen ze bij OHL strafschop voor hands, de VAR bekijkt het maar sluit de check snel af.
13
 Dussenne knalt een kopbal hard richting doel, maar Peano kan het leer plukken.
9
 De openingsfase is, op het afgekeurde doelpunt na, rustig aan het verlopen. OH Leuven heeft de bal wat meer dan RAAL.
5
 Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.
5
 De VAR is het doelpunt aan het checken...
5
 Doelpunt van Mustapha Isah
Daar was het openingsdoelpunt al, maar lang stond de 0-1 niet op het bord. Isah controleert het leer op prima wijze en maakt wat ruimte voor zich vrij. Nadien haalt hij uit met een geweldige knal die voorbij van den Heuvel gaat. Het doelpunt werd kort nadien afgekeurd wegens offside.
1
 We zijn eraan begonnen in Leuven!
1
 OH Leuven - La Louvière: 0-0
OH Leuven (OH Leuven - La Louvière)
OH Leuven: Dani van den Heuvel - Jamie Lawrence - Noë Dussenne - Roggerio Nyakossi - Óscar Gil Regaño - Wouter George - Birger Verstraete - Siebe Schrijvers - Davis Opoku - Abdoul Karim Traoré - Robin Mirisola
Bank: Emmanuel Addai - Henok Teklab - Kiany Vroman - Kyan Vaesen - Chukwubuikem Ikwuemesi - Shin Yamada - William Balikwisha - Lukasz Lakomy - Owen Jochmans

La Louvière: Marcos Hernán Peano - Wagane Faye - Patrick Nkoa - Yllan Okou - Matyas Kovacs - Marius Courcoul - Ismaila Coulibaly - Anas Tajaouart - Shaquil Delos - Mame Wade - Mustapha Isah
Bank: Thierry Lutonda - Elias Filet - Siad Gourville - Joël Ito - Djibril Alain Lamego - Zsombor Gruber - Mehdi Boukamir - Léandro Rousseau - Theo Radelet

OH Leuven OH Leuven
van den Heuvel Dani 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
Meer statistieken
Lawrence Jamie 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 32/34 (94.1%)
Meer statistieken
Dussenne Noë 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
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Nyakossi Roggerio 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
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Gil Regaño Óscar 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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George Wouter 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
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Verstraete Birger 6.5  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Schrijvers Siebe 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 8/15 (53.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
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Opoku Davis 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 2/8 (25%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
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Karim Traoré Abdoul 6.2  
Meer statistieken
Mirisola Robin 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Addai Emmanuel  
Teklab Henok  
Vroman Kiany  
Vaesen Kyan  
Ikwuemesi Chukwubuikem  
Yamada Shin  
Balikwisha William  
Lakomy Lukasz  
Jochmans Owen  
 

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 7.1  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Faye Wagane 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Nkoa Patrick 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
Meer statistieken
Okou Yllan 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Kovacs Matyas 6.6  
Meer statistieken
Courcoul Marius 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
Meer statistieken
Coulibaly Ismaila 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
Meer statistieken
Tajaouart Anas 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Meer statistieken
Delos Shaquil 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
Meer statistieken
Wade Mame 6.5  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Isah Mustapha 6.4  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Lutonda Thierry  
Filet Elias  
Gourville Siad  
Ito Joël  
Alain Lamego Djibril  
Gruber Zsombor  
Boukamir Mehdi  
Rousseau Léandro  
Radelet Theo  

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 1-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 20:45 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 20/09 SK Beveren SK Beveren
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