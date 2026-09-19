Volg OH Leuven - La Louvière live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
-
Datum: 19/09/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: King Power at Den Dreef

OH Leuven neemt het zaterdagnamiddag op tegen RAAL La Louvière. Bij de Leuvenaars kiest Timmy Simons voor vier nieuwe namen aan de aftrap. Traore, Mirisola, Nyakossi en Opoku komen in de ploeg voor Yamada, Ikwuemesi, Pletinckx en Ogiwara.

Alle live matchen
Tijd   16:00 
Discussieer live mee!
OH Leuven (OH Leuven - La Louvière)
OH Leuven: Dani van den Heuvel - Jamie Lawrence - Noë Dussenne - Roggerio Nyakossi - Óscar Gil Regaño - Wouter George - Birger Verstraete - Davis Opoku - Siebe Schrijvers - Robin Mirisola - Abdoul Karim Traoré
Bank: Kiany Vroman - Alessandro Fontanarosa - Emmanuel Addai - Takuya Ogiwara - Henok Teklab - Kyan Vaesen - Chukwubuikem Ikwuemesi - Shin Yamada - William Balikwisha - Lukasz Lakomy - Ewoud Pletinckx - Owen Jochmans

La Louvière:
Bank:

OH Leuven OH Leuven
van den Heuvel Dani  
Lawrence Jamie  
Dussenne Noë  
Nyakossi Roggerio  
Gil Regaño Óscar  
George Wouter  
Verstraete Birger  
Opoku Davis  
Schrijvers Siebe  
Mirisola Robin  
Karim Traoré Abdoul  
Bank
Vroman Kiany  
Fontanarosa Alessandro  
Addai Emmanuel  
Ogiwara Takuya  
Teklab Henok  
Vaesen Kyan  
Ikwuemesi Chukwubuikem  
Yamada Shin  
Balikwisha William  
Lakomy Lukasz  
Pletinckx Ewoud  
Jochmans Owen  
 

Prono OH Leuven - La Louvière

OH Leuven wint
Gelijk
La Louvière wint
OH Leuven OH Leuven wint Gelijk La Louvière La Louvière wint
46.03% 34.92% 19.05%
Populairste
1-1
(64x)		 2-1
(54x)		 1-2
(30x)

Vergelijking OH Leuven - La Louvière

Positie

17
14

Punten

1
4

Gewonnen

0
1

Verloren

5
4

Gescoorde doelpunten

3
7

Doelpunten tegen

13
12

Gele kaarten

12
11

Rode kaarten

1
2

Onderlinge duels gewonnen

0
1
1
27/12 16:00 La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
20/09 16:00 OH Leuven OH Leuven 1-2 La Louvière La Louvière

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 16:00 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 20:45 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 20/09 SK Beveren SK Beveren
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved