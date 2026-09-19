Volg OH Leuven - La Louvière live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
|Datum:
|19/09/2026 16:00
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 7
|Stadion:
|King Power at Den Dreef
OH Leuven neemt het zaterdagnamiddag op tegen RAAL La Louvière. Bij de Leuvenaars kiest Timmy Simons voor vier nieuwe namen aan de aftrap. Traore, Mirisola, Nyakossi en Opoku komen in de ploeg voor Yamada, Ikwuemesi, Pletinckx en Ogiwara.
16:00
|Discussieer live mee!
|
Bank: Kiany Vroman - Alessandro Fontanarosa - Emmanuel Addai - Takuya Ogiwara - Henok Teklab - Kyan Vaesen - Chukwubuikem Ikwuemesi - Shin Yamada - William Balikwisha - Lukasz Lakomy - Ewoud Pletinckx - Owen Jochmans
La Louvière:
Bank:
Prono OH Leuven - La Louvière
OH Leuven wint
Gelijk
La Louvière wint
|OH Leuven wint
|Gelijk
|La Louvière wint
|46.03%
|34.92%
|19.05%
|Populairste
|1-1
(64x)
|2-1
(54x)
|1-2
(30x)
Vergelijking OH Leuven - La Louvière
Positie
17
14
Punten
1
4
Gewonnen
0
1
Verloren
5
4
Gescoorde doelpunten
3
7
Doelpunten tegen
13
12
Gele kaarten
12
11
Rode kaarten
1
2
Onderlinge duels gewonnen
0
1
1
|27/12 16:00
|La Louvière
|0-0
|OH Leuven
|20/09 16:00
|OH Leuven
|1-2
|La Louvière