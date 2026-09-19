OHL doorbreekt negatieve reeks na bizarre rode kaart voor bezoekende doelman

OH Leuven heeft eindelijk zijn eerste competitiezege van het seizoen beet. Na vijf nederlagen en één gelijkspel won de ploeg zaterdag met 1-0 van RAAL La Louvière. Wouter George maakte in de eerste helft het enige doelpunt van een wedstrijd waarin de bezoekers pas laat echt gevaarlijk werden.

La Louvière leek nochtans al na vijf minuten op voorsprong te komen. Mustapha Isah controleerde knap, maakte ruimte voor zichzelf en verschalkte doelman Dani van den Heuvel met een geweldige uithaal. Lang kon RAAL echter niet vieren, want de VAR stelde buitenspel vast en keurde de treffer af.

George bezorgt OHL de voorsprong

Daarna nam OH Leuven de wedstrijd steeds meer in handen. Het balbezit leverde aanvankelijk weinig uitgespeelde kansen op, maar na 32 minuten was het wel raak. George zette een mooie één-twee op met Abdoul Karim Traoré en werkte vervolgens beheerst af: 1-0.

De thuisploeg was ook daarna de betere ploeg, zonder echt door te drukken. La Louvière kon voor de rust nauwelijks iets tegenover het Leuvense overwicht zetten. Edward Still greep tijdens de pauze dan ook in met twee wissels, maar ook in de tweede helft veranderde het spelbeeld aanvankelijk nauwelijks.

OHL bleef het initiatief houden, terwijl de bezoekers op hun eerste echte kans moesten wachten tot de 66ste minuut. Patrick Nkoa kreeg van dichtbij een goede mogelijkheid, maar Van den Heuvel pakte uit met een belangrijke reflex en hield zijn ploeg overeind.

Doelman ziet rood

Naarmate het einde naderde, kreeg OHL meer ruimte. Een schot van Mirisola werd nog afgeblokt en de VAR onderzocht opnieuw een mogelijke handsbal in de zestien van La Louvière, maar een strafschop kwam er niet.





De bezoekers maakten het zichzelf in de slotfase nog moeilijker. Doelman Marcos Peano kwam ver uit zijn doel om een hoge bal te onderscheppen, maar raakte Mirisola daarbij hard. De scheidsrechter stuurde hem zonder pardon van het veld. De 18-jarige Theo Radelet moest daardoor nog tussen de palen.

Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd konden de boeken toe. Balikwisha leek een vreemde beslissing te maken door vanuit een scherpe hoek op doel te trappen, maar zijn knal verdween op heerlijke wijze in doel waardoor het 2-0 werd.

Voor OH Leuven verandert de overwinning voorlopig veel. De Leuvenaars klimmen met vier punten naar de vijftiende plaats. La Louvière blijft op vier punten steken en staat voorlopig veertiende.