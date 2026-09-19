Datum: 19/09/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: King Power at Den Dreef
OHL doorbreekt negatieve reeks na bizarre rode kaart voor bezoekende doelman
OHL doorbreekt negatieve reeks na bizarre rode kaart voor bezoekende doelman
Foto: © photonews

OH Leuven heeft eindelijk zijn eerste competitiezege van het seizoen beet. Na vijf nederlagen en één gelijkspel won de ploeg zaterdag met 1-0 van RAAL La Louvière. Wouter George maakte in de eerste helft het enige doelpunt van een wedstrijd waarin de bezoekers pas laat echt gevaarlijk werden.

La Louvière leek nochtans al na vijf minuten op voorsprong te komen. Mustapha Isah controleerde knap, maakte ruimte voor zichzelf en verschalkte doelman Dani van den Heuvel met een geweldige uithaal. Lang kon RAAL echter niet vieren, want de VAR stelde buitenspel vast en keurde de treffer af.

George bezorgt OHL de voorsprong

Daarna nam OH Leuven de wedstrijd steeds meer in handen. Het balbezit leverde aanvankelijk weinig uitgespeelde kansen op, maar na 32 minuten was het wel raak. George zette een mooie één-twee op met Abdoul Karim Traoré en werkte vervolgens beheerst af: 1-0.

De thuisploeg was ook daarna de betere ploeg, zonder echt door te drukken. La Louvière kon voor de rust nauwelijks iets tegenover het Leuvense overwicht zetten. Edward Still greep tijdens de pauze dan ook in met twee wissels, maar ook in de tweede helft veranderde het spelbeeld aanvankelijk nauwelijks.

OHL bleef het initiatief houden, terwijl de bezoekers op hun eerste echte kans moesten wachten tot de 66ste minuut. Patrick Nkoa kreeg van dichtbij een goede mogelijkheid, maar Van den Heuvel pakte uit met een belangrijke reflex en hield zijn ploeg overeind.

Doelman ziet rood

Naarmate het einde naderde, kreeg OHL meer ruimte. Een schot van Mirisola werd nog afgeblokt en de VAR onderzocht opnieuw een mogelijke handsbal in de zestien van La Louvière, maar een strafschop kwam er niet.

De bezoekers maakten het zichzelf in de slotfase nog moeilijker. Doelman Marcos Peano kwam ver uit zijn doel om een hoge bal te onderscheppen, maar raakte Mirisola daarbij hard. De scheidsrechter stuurde hem zonder pardon van het veld. De 18-jarige Theo Radelet moest daardoor nog tussen de palen.

Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd konden de boeken toe. Balikwisha leek een vreemde beslissing te maken door vanuit een scherpe hoek op doel te trappen, maar zijn knal verdween op heerlijke wijze in doel waardoor het 2-0 werd.

Voor OH Leuven verandert de overwinning voorlopig veel. De Leuvenaars klimmen met vier punten naar de vijftiende plaats. La Louvière blijft op vier punten steken en staat voorlopig veertiende.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers!

OH Leuven OH Leuven
van den Heuvel Dani 90' 6.58 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/10 (20%)
Meer statistieken
Lawrence Jamie 90' 7.56 -
  • Nauwkeurige passes: 59/65 (90.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Dussenne Noë 90' 7.47 -
  • Nauwkeurige passes: 39/49 (79.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/12 (41.7%)
Meer statistieken
Nyakossi Roggerio 78' 7.8 -
  • Nauwkeurige passes: 48/54 (88.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Gil Regaño Óscar 90' 6.58 -
  • Nauwkeurige passes: 22/29 (75.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
George Wouter  78' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Verstraete Birger   90' 6.23 -
  • Nauwkeurige passes: 26/34 (76.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Schrijvers Siebe 90' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 28/42 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Opoku Davis A 90' 6.87 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/31 (61.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Karim Traoré Abdoul A 68' 7.16 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Mirisola Robin 90' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Addai Emmanuel 0'  
Teklab Henok 0'  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Vroman Kiany 0'  
Vaesen Kyan 0'  
Ikwuemesi Chukwubuikem 0'  
Yamada Shin 0'  
Balikwisha William 22' 7.25 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Lakomy Lukasz 12' 6.91 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Ogiwara Takuya 0'  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Pletinckx Ewoud   12' 6.74 -
  • Nauwkeurige passes: 12/12 (100%)
Meer statistieken
Jochmans Owen 0'  
 

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán   83' 5.69 -
  • Rode kaarten: 1
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Faye Wagane 90' 5.82 -
  • Nauwkeurige passes: 52/64 (81.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Nkoa Patrick   75' 6.33 -
  • Nauwkeurige passes: 49/51 (96.1%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Okou Yllan 90' 6.17 -
  • Nauwkeurige passes: 69/84 (82.1%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/11 (18.2%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Kovacs Matyas 45' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 5/12 (41.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Courcoul Marius 45' 5.94 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
Meer statistieken
Coulibaly Ismaila   90' 6.38 -
  • Nauwkeurige passes: 66/75 (88%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Tajaouart Anas 84' 6.07 -
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
Meer statistieken
Delos Shaquil 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 32/42 (76.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Wade Mame 75' 6.22 -
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Isah Mustapha 90' 6.03 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Lutonda Thierry 45' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Filet Elias 15' 6.26 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Gourville Siad 0'  
Ito Joël 15' 6.07 -
Meer statistieken
Alain Lamego Djibril 0'  
Gruber Zsombor 45' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Boukamir Mehdi 0'  
Rousseau Léandro 0'  
Radelet Theo 6' 5.52  
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Herbeleef OH Leuven - La Louvière

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 20:45 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 20/09 SK Beveren SK Beveren
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved