Datum: 20/09/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Stayen

LIVE: STVV-spelers uitgefloten bij rust, Westerlo verdiend op voorsprong!

STVV en Westerlo staan zondagnamiddag tegenover elkaar op Stayen in een duel tussen twee ploegen die dicht bij elkaar staan in het klassement. Bij de Kanaries komt Taniguchi in de ploeg voor Janssens. Bij Westerlo behoudt coach Charaï het vertrouwen.

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Brandon Morren vanuit Stayen
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45+20
 Massaal boegeroep van de STVV-fans na het rustsignaal, en dat is volkomen te begrijpen.


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45
 We krijgen 1 minuten blessuretijd.
44
 Er zitten langs beide kanten, maar vooral bij STVV, onwaarschijnlijk veel onnauwkeurigheden in het spel. Het niveau ligt met momenten echt heel laag.
40
 Westerlo blijft aanvallen na het openingsdoelpunt. STVV heeft het bijzonder moeilijk in eigen huis.
36

Goal 		Doelpunt van Norman Bassette
Daar is het openingsdoelpunt! Na zwaar geklungel van Hata belandt de bal tot bij Bassette. De Westerlo-spits gaat aan de haal met het leer, maakt ruimte voor zichzelf vrij en werkt dan mooi af, een echte spitsengoal. Nadien viert hij met de vingers op de lippen richting de Truiense spionkop en trapt hij de cornervlag uit de grond.
32
 Congreve knalt een vrije trap in de muur, waarna Fofana het met een ambitieuze omhaal probeert. Zijn poging gaat ver over doel. Westerlo zit in een goede periode.
30
 Kokubo opnieuw met een redding. Deze keer op een schot van Sakamoto.
28
 Sandra komt oog in oog met Kokubo, maar de Japanse doelman kan uitpakken met een fantastische redding!
27
 De wedstrijd speelt zich voornamelijk op het middenveld af. Voorlopig is het geen partij waar de neutrale supporter gelukkig van zal worden.
20
 Bijna STVV! Na een mooi counter probeert Araki het met een volley uit de draai, en zijn bal ging maar net over doel.
19
STVV - Westerlo
14
 Congreve geeft kort voor doel, maar Kokubo kan er al snel bij.
12
 Westerlo komt nu vaker aan de bal, maar kan niet gevaarlijk zijn voor doel. In het laatste derde wordt te vaak de foute keuze gemaakt.
8
 De thuisploeg is het scherpste aan de wedstrijd gestart, al laat Westerlo ook meteen merken dat het zich wil tonen.
2
 Kokubo levert zomaar in bij Congreve, waarna de Japanner zelf een eerste redding moet verrichten.
1
 En daar was STVV al een eerste keer! Na zo'n 15 seconden spelen kan Bazdar op doel knallen, maar Jungdal voorkomt een vroege achterstand voor Westerlo.
1
 Scheidsrechter Massimiliano Ledda heeft de wedstrijd op gang gefloten!
1
 STVV - Westerlo: 0-0
15:53
 Welkom bij deze live van STVV-Westerlo! Stayen zit opvallend goed vol voor de komst van de Kemphanen.
STVV (STVV - Westerlo)
STVV: Leobrian Kokubo - Robert-Jan Vanwesemael - Shogo Taniguchi - Visar Musliu - Taiga Hata - Ryan Merlen - Abdoulaye Sissako - Kaito Matsuzawa - Ryotaro Araki - Ilias Sebaoui - Samed Bazdar
Bank: Kota Takai - Nathanaël Mbuku - Nelson Ishiwatari - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Joedrick Pupe - Alouis Diriken - Oumar Diouf - Shion Shinkawa

Westerlo (STVV - Westerlo)
Westerlo: Andreas Jungdal - Lasse Flo - Seiji Kimura - Amando Lapage - Dylan Ourega - Ibrahim Fofana - Cisse Sandra - Cameron Congreve - Isa Sakamoto - Shunsuke Saito - Norman Bassette
Bank: Bill Lathouwers - Sergiy Sydorchuk - Nikola Storm - Naoufal Bohamdi-Kamoni - David Amegnaglo - Lucas Mbamba-Muanda - Pape Diong - Thomas Van Den Keybus - Botond Balogh

STVV STVV
Kokubo Leobrian 6.9  
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 13/13 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Taniguchi Shogo 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Musliu Visar 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 30/32 (93.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Hata Taiga 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 21/28 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
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Merlen Ryan 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
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Sissako Abdoulaye 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
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Matsuzawa Kaito 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Araki Ryotaro 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
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Sebaoui Ilias 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Bazdar Samed 6.5  
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Takai Kota  
Mbuku Nathanaël  
Ishiwatari Nelson  
Lendfers Matt  
Janssens Wolke  
Pupe Joedrick  
Diriken Alouis  
Diouf Oumar  
Shinkawa Shion  
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 7.4  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Flo Lasse 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 15/23 (65.2%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Kimura Seiji 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 34/36 (94.4%)
Meer statistieken
Lapage Amando 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 45/46 (97.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Ourega Dylan 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 12/21 (57.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Fofana Ibrahim 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 34/38 (89.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Sandra Cisse A 7.7  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/27 (96.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Congreve Cameron 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Sakamoto Isa 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Saito Shunsuke 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bassette Norman 7.9  
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Lathouwers Bill  
Sydorchuk Sergiy  
Storm Nikola  
Bohamdi-Kamoni Naoufal  
Amegnaglo David  
Mbamba-Muanda Lucas  
Diong Pape  
Van Den Keybus Thomas  
Balogh Botond  

Vooraf

LIVE: Westerlo trekt naar Stayen en ruikt zijn kans
LIVE: Westerlo trekt naar Stayen en ruikt zijn kans
Foto: © photonews

STVV en Westerlo staan zondagnamiddag tegenover elkaar op Stayen in een duel tussen twee ploegen die dicht bij elkaar staan in het klassement. De Kanaries beginnen als nummer tien met acht punten, Westerlo volgt als dertiende met zeven punten. Het verschil is klein, maar het gevoel waarmee beide ploegen aan de aftrap verschijnen, is helemaal anders.

STVV kreeg vorig weekend een tik op het veld van SK Beveren. De ploeg van Frédéric De Meyer ging met 2-0 onderuit en kon vooral aanvallend weinig klaarmaken. Het contrast met enkele eerdere prestaties was groot en net die wisselvalligheid wil de Truiense coach uit zijn ploeg krijgen.

Westerlo komt met vertrouwen naar Stayen

Westerlo zit net in een goede periode. De Kemphanen pakten zeven punten uit hun voorbije drie competitiewedstrijden. Eerst werd KV Mechelen met zware 0-4-cijfers verslagen, waarna ook Standard eraan moest geloven. Tegen de Rouches gaf Westerlo een 2-0-voorsprong nog uit handen, maar in de slotfase werd alsnog met 4-2 gewonnen.

Die resultaten moeten vertrouwen geven voor de verplaatsing naar Sint-Truiden. Vooral offensief heeft Westerlo de jongste weken duidelijk zijn draai gevonden. Dat wordt meteen een interessante test voor een STVV-ploeg dat na de nederlaag in Beveren opnieuw meer stabiliteit zoekt.

De Meyer mist opnieuw opties

Bij STVV blijft de ziekenboeg een factor. Arbnor Muja en Frédéric Soèllé Soèllé zijn nog niet inzetbaar, waardoor De Meyer opnieuw niet met zijn volledige kern kan werken.

Toch ligt er voor de Kanaries een mooie kans om vlak voor de interlandbreak opnieuw vertrouwen te tanken. Een overwinning zou STVV niet alleen verder wegbrengen van de onderste plaatsen, maar ook opnieuw aansluiting geven met de brede middenmoot.

Westerlo kan dan weer zijn sterke reeks verderzetten en in één beweging over STVV springen. Met amper één punt verschil tussen beide teams staat er op Stayen dus meteen behoorlijk wat op het spel.

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-1 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 18:30 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 19:15 SK Beveren SK Beveren
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