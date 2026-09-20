LIVE: STVV-spelers uitgefloten bij rust, Westerlo verdiend op voorsprong!

STVV en Westerlo staan zondagnamiddag tegenover elkaar op Stayen in een duel tussen twee ploegen die dicht bij elkaar staan in het klassement. De Kanaries beginnen als nummer tien met acht punten, Westerlo volgt als dertiende met zeven punten. Het verschil is klein, maar het gevoel waarmee beide ploegen aan de aftrap verschijnen, is helemaal anders.

STVV kreeg vorig weekend een tik op het veld van SK Beveren. De ploeg van Frédéric De Meyer ging met 2-0 onderuit en kon vooral aanvallend weinig klaarmaken. Het contrast met enkele eerdere prestaties was groot en net die wisselvalligheid wil de Truiense coach uit zijn ploeg krijgen.

Westerlo komt met vertrouwen naar Stayen

Westerlo zit net in een goede periode. De Kemphanen pakten zeven punten uit hun voorbije drie competitiewedstrijden. Eerst werd KV Mechelen met zware 0-4-cijfers verslagen, waarna ook Standard eraan moest geloven. Tegen de Rouches gaf Westerlo een 2-0-voorsprong nog uit handen, maar in de slotfase werd alsnog met 4-2 gewonnen.

Die resultaten moeten vertrouwen geven voor de verplaatsing naar Sint-Truiden. Vooral offensief heeft Westerlo de jongste weken duidelijk zijn draai gevonden. Dat wordt meteen een interessante test voor een STVV-ploeg dat na de nederlaag in Beveren opnieuw meer stabiliteit zoekt.

De Meyer mist opnieuw opties

Bij STVV blijft de ziekenboeg een factor. Arbnor Muja en Frédéric Soèllé Soèllé zijn nog niet inzetbaar, waardoor De Meyer opnieuw niet met zijn volledige kern kan werken.

Toch ligt er voor de Kanaries een mooie kans om vlak voor de interlandbreak opnieuw vertrouwen te tanken. Een overwinning zou STVV niet alleen verder wegbrengen van de onderste plaatsen, maar ook opnieuw aansluiting geven met de brede middenmoot.

Westerlo kan dan weer zijn sterke reeks verderzetten en in één beweging over STVV springen. Met amper één punt verschil tussen beide teams staat er op Stayen dus meteen behoorlijk wat op het spel.