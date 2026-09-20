Volg STVV - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
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Datum: 20/09/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Stayen
LIVE: Westerlo trekt naar Stayen en ruikt zijn kans
LIVE: Westerlo trekt naar Stayen en ruikt zijn kans
Foto: © photonews

STVV en Westerlo staan zondagnamiddag tegenover elkaar op Stayen in een duel tussen twee ploegen die dicht bij elkaar staan in het klassement. De Kanaries beginnen als nummer tien met acht punten, Westerlo volgt als dertiende met zeven punten. Het verschil is klein, maar het gevoel waarmee beide ploegen aan de aftrap verschijnen, is helemaal anders.

STVV kreeg vorig weekend een tik op het veld van SK Beveren. De ploeg van Frédéric De Meyer ging met 2-0 onderuit en kon vooral aanvallend weinig klaarmaken. Het contrast met enkele eerdere prestaties was groot en net die wisselvalligheid wil de Truiense coach uit zijn ploeg krijgen.

Westerlo komt met vertrouwen naar Stayen

Westerlo zit net in een goede periode. De Kemphanen pakten zeven punten uit hun voorbije drie competitiewedstrijden. Eerst werd KV Mechelen met zware 0-4-cijfers verslagen, waarna ook Standard eraan moest geloven. Tegen de Rouches gaf Westerlo een 2-0-voorsprong nog uit handen, maar in de slotfase werd alsnog met 4-2 gewonnen.

Die resultaten moeten vertrouwen geven voor de verplaatsing naar Sint-Truiden. Vooral offensief heeft Westerlo de jongste weken duidelijk zijn draai gevonden. Dat wordt meteen een interessante test voor een STVV-ploeg dat na de nederlaag in Beveren opnieuw meer stabiliteit zoekt.

De Meyer mist opnieuw opties

Bij STVV blijft de ziekenboeg een factor. Arbnor Muja en Frédéric Soèllé Soèllé zijn nog niet inzetbaar, waardoor De Meyer opnieuw niet met zijn volledige kern kan werken.

Toch ligt er voor de Kanaries een mooie kans om vlak voor de interlandbreak opnieuw vertrouwen te tanken. Een overwinning zou STVV niet alleen verder wegbrengen van de onderste plaatsen, maar ook opnieuw aansluiting geven met de brede middenmoot.

Westerlo kan dan weer zijn sterke reeks verderzetten en in één beweging over STVV springen. Met amper één punt verschil tussen beide teams staat er op Stayen dus meteen behoorlijk wat op het spel.

Prono STVV - Westerlo

STVV wint
Gelijk
Westerlo wint
STVV STVV wint Gelijk Westerlo Westerlo wint
61.85% 26.51% 11.65%
Populairste
2-1
(76x)		 2-0
(35x)		 2-2
(34x)

Vergelijking STVV - Westerlo

Positie

10
13

Punten

8
7

Gewonnen

2
2

Verloren

2
3

Gescoorde doelpunten

12
13

Doelpunten tegen

10
16

Gele kaarten

11
7

Onderlinge duels gewonnen

20
9
24
06/02 20:45 Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
14/09 19:15 STVV STVV 0-3 Westerlo Westerlo
05/07 11:00 Westerlo Westerlo 1-3 STVV STVV
11/01 16:00 Westerlo Westerlo 1-2 STVV STVV
26/10 20:45 STVV STVV 2-0 Westerlo Westerlo
03/05 20:45 Westerlo Westerlo 2-2 STVV STVV
31/03 18:30 STVV STVV 2-0 Westerlo Westerlo
24/02 18:15 STVV STVV 1-0 Westerlo Westerlo
10/11 20:45 Westerlo Westerlo 3-3 STVV STVV
01/07 16:00 Westerlo Westerlo 2-2 STVV STVV
19/02 19:15 STVV STVV 0-1 Westerlo Westerlo
29/10 18:15 Westerlo Westerlo 2-3 STVV STVV
08/09 14:30 Westerlo Westerlo 0-5 STVV STVV
10/07 16:00 STVV STVV 2-1 Westerlo Westerlo
18/05 20:00 STVV STVV 2-1 Westerlo Westerlo
06/04 20:00 Westerlo Westerlo 2-2 STVV STVV
05/02 20:00 Westerlo Westerlo 1-0 STVV STVV
15/10 20:00 STVV STVV 2-2 Westerlo Westerlo
23/01 20:00 STVV STVV 1-2 Westerlo Westerlo
19/09 20:00 Westerlo Westerlo 0-3 STVV STVV
19/01 15:00 STVV STVV 3-2 Westerlo Westerlo
03/09 20:30 Westerlo Westerlo 1-1 STVV STVV
21/04 15:00 STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
02/12 15:00 Westerlo Westerlo 4-1 STVV STVV
28/11 20:00 Westerlo Westerlo 5-5P STVV STVV
21/04 20:30 STVV STVV 1-4 Westerlo Westerlo
13/04 20:30 Westerlo Westerlo 4-0 STVV STVV
07/04 20:00 STVV STVV 3-1 Westerlo Westerlo
31/03 20:00 Westerlo Westerlo 3-2 STVV STVV
25/01 20:30 STVV STVV 0-3 Westerlo Westerlo
17/09 20:00 Westerlo Westerlo 2-0 STVV STVV
22/01 20:00 Westerlo Westerlo 3-0 STVV STVV
02/10 20:00 STVV STVV 1-2 Westerlo Westerlo
03/02 20:00 STVV STVV 0-1 Westerlo Westerlo
29/01 19:30 Westerlo Westerlo 0-2 STVV STVV
26/09 20:00 Westerlo Westerlo 2-0 STVV STVV
25/09 19:30 STVV STVV 0-1 Westerlo Westerlo
12/04 20:00 STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
10/11 20:00 Westerlo Westerlo 2-0 STVV STVV
17/02 20:00 STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
09/09 20:00 Westerlo Westerlo 1-0 STVV STVV
08/09 19:30 STVV STVV 2-0 Westerlo Westerlo
04/03 20:00 Westerlo Westerlo 2-1 STVV STVV
24/09 20:00 STVV STVV 0-1 Westerlo Westerlo
23/09 19:30 Westerlo Westerlo 0-1 STVV STVV
09/05 19:30 Westerlo Westerlo 0-0 STVV STVV
08/05 15:00 STVV STVV 1-0 Westerlo Westerlo
06/12 19:30 STVV STVV 1-0 Westerlo Westerlo
04/12 20:00 Westerlo Westerlo 2-1 STVV STVV
07/02 20:00 Westerlo Westerlo 3-0 STVV STVV
30/08 20:00 STVV STVV 0-0 Westerlo Westerlo
15/02 20:00 STVV STVV 1-0 Westerlo Westerlo
14/09 20:00 Westerlo Westerlo 0-3 STVV STVV

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 13:30 Union SG Union SG
STVV STVV 16:00 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 18:30 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 19:15 SK Beveren SK Beveren
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