Beschamend slecht Anderlecht pleegt hold up bij Cercle Brugge: drie kansen, twee goals

Anderlecht is op miraculeuze wijze ontsnapt aan puntenverlies bij Cercle Brugge. De Brusselaars waren 87 minuten nergens tot ineens Bentayeb toesloeg. Een punt leek het maximaal haalbare voor paars-wit, maar dat was dus buiten Bertaccini gerekend. Die kopte in de toegevoegde tijd de - toch wel onverdiende - winnende goal tegen de netten.

25 minuten ver en Vitor Bruno liep met woedende tred naar zijn eigen bank om Cvetkovic, Aasgaard, Stroeykens en Reabciuk naar de opwarming te sturen. Een duidelijk signaal naar zijn elf basisspelers, want die bakten er heel weinig van in Jan Breydel.

Kana gruwelijk in de fout

Al in de eerste minuut bracht Coosemans zijn ploeg in de problemen, maar dat liep nog goed af. Je denkt dan: een gewaarschuwd man is er twee waard, maar niets daarvan. Het gedraal achteraan bleef maar duren. Geen intensiteit, geen lopende mensen en weinig aanspeelpunten.

Coosemans speelde dan maar in op Kana, die zich kwam aanbieden en die gaf de bal plompverloren in de voeten van een Cercle-aanvaller. Manneh draaide de bal mooi rond Coosemans in doel voor de 1-0. De Vereniging was gewoon baas tegen Anderlecht, dat de eerste helft geen enkele kans bij elkaar kon voetballen.

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Cercle loerde op de foutjes - die er in overvloed waren bij Anderlecht - om snel te counteren en was meermaals gevaarlijk. Anderlecht kreeg absoluut geen lijn in het spel. Dat is ook de 'ik weet niet hoeveelste keer' dat we dit schrijven. Hoe krijg je dit uiteindelijk nog uitgelegd?

Cvetkovic om het vuur erin te krijgen

We doen een poging: het middenveld van Anderlecht kreeg geen bal vooruit gevoetbald. De Cercle-spelers gaven hen geen moment handelingstijd. Sikan kwam niet in de match voor en Bentayeb zag geen bal. Winkler was evengoed onzichtbaar en Ambros... Tja, die leek nog in zijn interlandvakantie te zitten.





Het trok op niets langs Anderlecht-kant. Enter Cvetkovic en Antman. Vitor Bruno moest iets doen. En van de Serviër weet je tenminste dat hij zich 100 procent gaat geven. Dat kon niet gezegd worden van sommige anderen.

Geen enkele kans tot... minuut 87

Paars-wit bleef echter volharden in iets wat niet werkte: lange ballen vooruit sturen. De verdedigers van Cercle lachten zich de tanden bloot. Daar konden ze wel weg mee. De bezoekers konden geen enkele vlotte combinatie op het veld leggen. Dan ben je toch al midden oktober en krijg je zoiets te zien. De meegereisde fans konden er niet om lachen.

Het was dan ook niet om aan te zien. Wat Vitor Bruno ook probeerde. Zelfs Stroeykens kreeg weer minuten. Maar zoden bracht het niet aan de dijk. Anderlecht leek puntenloos huiswaarts te moeten keren, maar dan verloor Cercle even Bentayeb uit het oog en die kopte in minuut 87 de gelijkmaker tegen de netten. De Marokkaanse international kreeg zelfs nog een tweede goeie kans, maar Coucke redde.

Iedereen leek zich neer te leggen bij een gelijkspel, maar Antman gooide dan toch nog eens de bal voor doel en tot ieders verbazing dook daar Bertaccini op om de winnende treffer tegen de netten te koppen. Dit had niemand meer zien aankomen. Bij Cercle zegen ze teleurgesteld tegen de grond. Bij Anderlecht hadden ze tenminste wel het fatsoen om niet al te hard te vieren.