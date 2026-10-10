Datum: 10/10/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Jan Breydel
Beschamend slecht Anderlecht pleegt hold up bij Cercle Brugge: drie kansen, twee goals
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Jan Breydel
| 58 reacties
Beschamend slecht Anderlecht pleegt hold up bij Cercle Brugge: drie kansen, twee goals
Foto: © photonews

Anderlecht is op miraculeuze wijze ontsnapt aan puntenverlies bij Cercle Brugge. De Brusselaars waren 87 minuten nergens tot ineens Bentayeb toesloeg. Een punt leek het maximaal haalbare voor paars-wit, maar dat was dus buiten Bertaccini gerekend. Die kopte in de toegevoegde tijd de - toch wel onverdiende - winnende goal tegen de netten.

25 minuten ver en Vitor Bruno liep met woedende tred naar zijn eigen bank om Cvetkovic, Aasgaard, Stroeykens en Reabciuk naar de opwarming te sturen. Een duidelijk signaal naar zijn elf basisspelers, want die bakten er heel weinig van in Jan Breydel.

Kana gruwelijk in de fout

Al in de eerste minuut bracht Coosemans zijn ploeg in de problemen, maar dat liep nog goed af. Je denkt dan: een gewaarschuwd man is er twee waard, maar niets daarvan. Het gedraal achteraan bleef maar duren. Geen intensiteit, geen lopende mensen en weinig aanspeelpunten.

Coosemans speelde dan maar in op Kana, die zich kwam aanbieden en die gaf de bal plompverloren in de voeten van een Cercle-aanvaller. Manneh draaide de bal mooi rond Coosemans in doel voor de 1-0. De Vereniging was gewoon baas tegen Anderlecht, dat de eerste helft geen enkele kans bij elkaar kon voetballen.

Kana Marco
© photonews

Cercle loerde op de foutjes - die er in overvloed waren bij Anderlecht - om snel te counteren en was meermaals gevaarlijk. Anderlecht kreeg absoluut geen lijn in het spel. Dat is ook de 'ik weet niet hoeveelste keer' dat we dit schrijven. Hoe krijg je dit uiteindelijk nog uitgelegd? 

Cvetkovic om het vuur erin te krijgen

We doen een poging: het middenveld van Anderlecht kreeg geen bal vooruit gevoetbald. De Cercle-spelers gaven hen geen moment handelingstijd. Sikan kwam niet in de match voor en Bentayeb zag geen bal. Winkler was evengoed onzichtbaar en Ambros... Tja, die leek nog in zijn interlandvakantie te zitten. 

Het trok op niets langs Anderlecht-kant. Enter Cvetkovic en Antman. Vitor Bruno moest iets doen. En van de Serviër weet je tenminste dat hij zich 100 procent gaat geven. Dat kon niet gezegd worden van sommige anderen. 

Geen enkele kans tot... minuut 87

Paars-wit bleef echter volharden in iets wat niet werkte: lange ballen vooruit sturen. De verdedigers van Cercle lachten zich de tanden bloot. Daar konden ze wel weg mee. De bezoekers konden geen enkele vlotte combinatie op het veld leggen. Dan ben je toch al midden oktober en krijg je zoiets te zien. De meegereisde fans konden er niet om lachen. 

Het was dan ook niet om aan te zien. Wat Vitor Bruno ook probeerde. Zelfs Stroeykens kreeg weer minuten. Maar zoden bracht het niet aan de dijk. Anderlecht leek puntenloos huiswaarts te moeten keren, maar dan verloor Cercle even Bentayeb uit het oog en die kopte in minuut 87 de gelijkmaker tegen de netten. De Marokkaanse international kreeg zelfs nog een tweede goeie kans, maar Coucke redde.

Iedereen leek zich neer te leggen bij een gelijkspel, maar Antman gooide dan toch nog eens de bal voor doel en tot ieders verbazing dook daar Bertaccini op om de winnende treffer tegen de netten te koppen. Dit had niemand meer zien aankomen. Bij Cercle zegen ze teleurgesteld tegen de grond. Bij Anderlecht hadden ze tenminste wel het fatsoen om niet al te hard te vieren.

Opstellingen

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Cercle Brugge Cercle Brugge
Herrmann Charles 59' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Kakou Emmanuel 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 42/46 (91.3%)
  • Intercepties: 5
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/7 (100%)
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Konate Valy 90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 18/30 (60%)
  • Intercepties: 5
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
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Kondo Geoffrey 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 36/41 (87.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Akinsola Tunde 71' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
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Coucke Gaëtan 90' 6.7 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/16 (25%)
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Le Roux Luke A 90' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
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Magnée Gary 60' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 34/41 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Intercepties: 7
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Manneh Abdoulie 59' 7.4 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
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Ngoura Steve   80' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 6/12 (50%)
  • Schoten op doel: 3/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Van der Bruggen Hannes 71' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 21/29 (72.4%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Bank
Diakite Ibrahim 0'  
Ouattara Abdoul Kader 19' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Lazare Amani Jean Thierry 0'  
Vanzeir Dante 31' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Lienard Yann 0'  
Caicedo Royer 0'  
Kouassi Krys 10' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Mondele Lukas 19' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Martens Viggo 31' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.9 7
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/21 (42.9%)
Meer statistieken
Maamar Ali 90' 6.3 6
  • Nauwkeurige passes: 41/52 (78.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Barry Kaïs   90' 6.5 7
  • Nauwkeurige passes: 92/98 (93.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Pétrot Léo A 90' 7.0 7
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 92/103 (89.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 66' 6.4 6
  • Nauwkeurige passes: 41/46 (89.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Koutsoupias Ilias 78' 6.8 7
  • Nauwkeurige passes: 72/79 (91.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Sikan Danylo 45' 6.3 6
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Kana Marco 59' 6.7 1
  • Nauwkeurige passes: 46/52 (88.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Ambros Lukas 45' 6.5 6
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bentayeb Tawfik 90' 8.0 7
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
  • Schoten op doel: 3/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Winkler Marten 90' 6.2 7
  • Nauwkeurige passes: 26/33 (78.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/10 (10%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Bank
Keita Zoumana 0'  
Reabciuk Oleg 0'  
Amane Romeo 0'  
Cvetkovic Mihajlo 45' 6.6 7
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Antman Oliver A   45' 6.6 7
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Sleutelpasses: 1
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Aasgaard Thelo 12' 5.8 6
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
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Stroeykens Mario 31' 6.9 6
  • Nauwkeurige passes: 31/36 (86.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
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Heekeren Justin 0'  
Onia-Seke Jayden 0'  
Ojea Noa 0'  
Degreef Tristan 0'  
Bertaccini Adriano 24' 7.9 7
  • Goals: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
Meer statistieken
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SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-3 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 20:45 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV
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