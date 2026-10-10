Volg Cercle Brugge - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
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Datum: 10/10/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Jan Breydel
LIVE: Interlandbreak komt Anderlecht mogelijk goed uit: Vítor Bruno hoopt op bevrijding voorin
LIVE: Interlandbreak komt Anderlecht mogelijk goed uit: Vítor Bruno hoopt op bevrijding voorin
Foto: © photonews

 Anderlecht trekt zaterdag om 16 uur naar Cercle Brugge met twee duidelijke doelen: de defensieve stabiliteit behouden en eindelijk meer rendement halen uit de aanvallen. De ploeg van Vítor Bruno heeft achterin de voorbije weken indruk gemaakt, maar voorin blijft het zoeken naar doelpunten. De interlandbreak heeft de Portugese coach mogelijk wel wat extra opties gegeven.

Sikan en Cvetkovic keren met vertrouwen terug

Anderlecht scoorde in de eerste zeven competitiewedstrijden amper zeven keer. De 3-0-zege tegen Zulte Waregem vlak voor de interlandbreak gaf de cijfers wat kleur, maar daarvoor hadden de Brusselaars slechts vier doelpunten gemaakt in zes duels. Voor een ploeg die offensief voetbal wil brengen, blijft dat een pijnpunt.

De interlandbreak bracht alvast goed nieuws. Danylo Sikan maakte zijn rentree bij Oekraïne meteen memorabel door het winnende doelpunt te scoren tegen Hongarije. Ook Mihajlo Cvetkovic vond de weg naar doel bij Servië, met een knappe kopbal tegen Nederland. Tawfik Bentayeb kreeg na zijn hersenschudding tegen Zulte Waregem opnieuw speelminuten bij Marokko.

Het drietal kan met extra vertrouwen terugkeren. Anderlecht heeft die impuls nodig, want ondanks de magere doelpuntenproductie staat het nog altijd in de top vijf. Als de aanvallers hun vorm van bij de nationale ploegen meenemen naar Brugge, kan de ketchupfles eindelijk opengaan.

Defensieve stabiliteit moet opnieuw het verschil maken

Aan de andere kant van het veld heeft Anderlecht wel een stevige basis gelegd. Colin Coosemans hield in vier opeenvolgende competitiewedstrijden zijn doel schoon. De verdediging oogt een stuk betrouwbaarder dan vorig seizoen, al zijn er opnieuw zorgen over de beschikbaarheid van enkele vaste waarden.

Giulian Biancone is nog niet klaar voor zijn rentree. Ook Andrew Omobamidele kampt met spierproblemen, terwijl Ali Maamar met hinder terugkeerde van de interlandbreak. Léo Pétrot blijft een belangrijke steunpilaar achterin.

Cercle Brugge speelt bovendien voor een bijzonder doel. De thuisploeg draagt aangepaste shirts voor de strijd tegen leukemie. Na de wedstrijd worden de shirts geveild ten voordele van Me To You, de organisatie waarmee Cercle al jaren samenwerkt.

Voor Anderlecht wordt het dus een test op twee fronten: kan het de defensieve reeks verderzetten én eindelijk aanvallend overtuigen?

Prono Cercle Brugge - Anderlecht

Gelijk
Anderlecht wint
Cercle Brugge Cercle Brugge wint Gelijk Anderlecht Anderlecht wint
6.15% 12.3% 81.56%
Populairste
1-2
(74x)		 0-2
(52x)		 1-3
(38x)

Vergelijking Cercle Brugge - Anderlecht

Positie

16
5

Punten

3
13

Gewonnen

0
4

Verloren

4
2

Gescoorde doelpunten

8
7

Doelpunten tegen

14
5

Gele kaarten

10
15

Onderlinge duels gewonnen

9
4
36
22/03 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
03/08 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-2 Anderlecht Anderlecht
16/03 18:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
10/11 13:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-5 Anderlecht Anderlecht
28/04 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
24/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
27/12 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
05/11 13:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 Anderlecht Anderlecht
12/03 19:15 Anderlecht Anderlecht 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
30/07 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 Anderlecht Anderlecht
26/01 21:00 Anderlecht Anderlecht 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
15/08 18:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
03/03 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
14/02 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 Anderlecht Anderlecht
13/09 13:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
26/01 14:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
03/11 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
16/12 14:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
21/10 14:30 Anderlecht Anderlecht 4-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
08/02 18:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-2 Anderlecht Anderlecht
20/09 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
01/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
02/08 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Anderlecht Anderlecht
01/12 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
12/08 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 Anderlecht Anderlecht
04/03 18:00 Anderlecht Anderlecht 4-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
06/11 18:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 Anderlecht Anderlecht
12/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
17/10 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 Anderlecht Anderlecht
26/01 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 Anderlecht Anderlecht
23/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
06/12 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 Anderlecht Anderlecht
08/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
16/01 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
16/08 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 Anderlecht Anderlecht
30/03 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
28/10 18:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 Anderlecht Anderlecht
13/04 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Anderlecht Anderlecht
11/11 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
23/01 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 Anderlecht Anderlecht
21/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
14/08 13:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-2 Anderlecht Anderlecht
12/08 19:30 Anderlecht Anderlecht 5-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
13/03 15:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 Anderlecht Anderlecht
11/03 19:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
02/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 5-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
01/10 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 Anderlecht Anderlecht
08/05 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-2 Anderlecht Anderlecht
14/12 15:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 18:15 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 20:45 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV
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