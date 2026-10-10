LIVE: Interlandbreak komt Anderlecht mogelijk goed uit: Vítor Bruno hoopt op bevrijding voorin

Anderlecht trekt zaterdag om 16 uur naar Cercle Brugge met twee duidelijke doelen: de defensieve stabiliteit behouden en eindelijk meer rendement halen uit de aanvallen. De ploeg van Vítor Bruno heeft achterin de voorbije weken indruk gemaakt, maar voorin blijft het zoeken naar doelpunten. De interlandbreak heeft de Portugese coach mogelijk wel wat extra opties gegeven.

Sikan en Cvetkovic keren met vertrouwen terug

Anderlecht scoorde in de eerste zeven competitiewedstrijden amper zeven keer. De 3-0-zege tegen Zulte Waregem vlak voor de interlandbreak gaf de cijfers wat kleur, maar daarvoor hadden de Brusselaars slechts vier doelpunten gemaakt in zes duels. Voor een ploeg die offensief voetbal wil brengen, blijft dat een pijnpunt.

De interlandbreak bracht alvast goed nieuws. Danylo Sikan maakte zijn rentree bij Oekraïne meteen memorabel door het winnende doelpunt te scoren tegen Hongarije. Ook Mihajlo Cvetkovic vond de weg naar doel bij Servië, met een knappe kopbal tegen Nederland. Tawfik Bentayeb kreeg na zijn hersenschudding tegen Zulte Waregem opnieuw speelminuten bij Marokko.

Het drietal kan met extra vertrouwen terugkeren. Anderlecht heeft die impuls nodig, want ondanks de magere doelpuntenproductie staat het nog altijd in de top vijf. Als de aanvallers hun vorm van bij de nationale ploegen meenemen naar Brugge, kan de ketchupfles eindelijk opengaan.

Defensieve stabiliteit moet opnieuw het verschil maken

Aan de andere kant van het veld heeft Anderlecht wel een stevige basis gelegd. Colin Coosemans hield in vier opeenvolgende competitiewedstrijden zijn doel schoon. De verdediging oogt een stuk betrouwbaarder dan vorig seizoen, al zijn er opnieuw zorgen over de beschikbaarheid van enkele vaste waarden.

Giulian Biancone is nog niet klaar voor zijn rentree. Ook Andrew Omobamidele kampt met spierproblemen, terwijl Ali Maamar met hinder terugkeerde van de interlandbreak. Léo Pétrot blijft een belangrijke steunpilaar achterin.





Cercle Brugge speelt bovendien voor een bijzonder doel. De thuisploeg draagt aangepaste shirts voor de strijd tegen leukemie. Na de wedstrijd worden de shirts geveild ten voordele van Me To You, de organisatie waarmee Cercle al jaren samenwerkt.

Voor Anderlecht wordt het dus een test op twee fronten: kan het de defensieve reeks verderzetten én eindelijk aanvallend overtuigen?