Datum: 10/10/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Jan Breydel

LIVE: Minuut 65 en nog steeds geen kans voor Anderlecht gezien

 Anderlecht trekt zaterdag om 16 uur naar Cercle Brugge met twee duidelijke doelen: de defensieve stabiliteit behouden en eindelijk meer rendement halen uit de aanvallen. De ploeg van Vítor Bruno heeft achterin de voorbije weken indruk gemaakt, maar voorin blijft het zoeken naar doelpunten. De interlandbreak heeft de Portugese coach mogelijk wel wat extra opties gegeven.

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Stand Live
Tijd   78' 41" 
Johan Walckiers vanuit Jan Breydel
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78
 Vervangen Ilias Koutsoupias
Ingevallen Thelo Aasgaard
77
 Schot van Ngoura, redding van Coosemans.
74
 Nee, geen penalty.
73
 Krijgt Anderlecht een penalty? Cvetkovic werd heel licht aangetikt in de zestien.
71
 Vervangen Tunde Akinsola
Ingevallen Abdoul Kader Ouattara
71
 Vervangen Hannes Van der Bruggen
Ingevallen Lukas Mondele
66
 Vervangen Ludwig Augustinsson
Ingevallen Adriano Bertaccini
65
 Nog steeds heeft Anderlecht geen kans gehad.
62
 Cercle vraagt weer een penalty, maar niks aan de hand zegt ref Kevin Van Damme.
60
 Vervangen Gary Magnée
Ingevallen Dante Vanzeir
59
 Vervangen Marco Kana
Ingevallen Mario Stroeykens
59
 Vervangen Abdoulie Manneh
Ingevallen Dante Vanzeir
59
 Vervangen Charles Herrmann
Ingevallen Viggo Martens
59
 Vitor Bruno gaat er Stroeykens opzetten. Weet hij het zelf wel nog? Het niveau is er niet op verbeterd sinds de rust.
56
 Koutsoupias met een schot, maar ver en hoog over.
52
 Bentayeb krijgt de bal bij Winkler, maar gaat daarbij wel fors door op Magnée. Die blijft liggen en heeft duidelijk pijn.
46
 Vervangen Danylo Sikan
Ingevallen Mihajlo Cvetkovic
46
 Vervangen Lukas Ambros
Ingevallen Oliver Antman
46
 Direct een felle counter van Cercle. Manneh schiet recht op Coosemans.


Scheidsrechter 		Rust


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45+1
 Symbolisch voor de match van Anderlecht: Ambros krijgt een corner niet van de grond en die eindigt zelfs niet aan de eerste paal.
41
 Uitbraak van Cercle, maar de voorzet wordt een oprapertje voor Coosemans.
39
 Anderlecht probeert nu wel, maar hoe traag is de uitvoering in aanval...
32
 Het is nog steeds wachten op de eerste kans voor Anderlecht. We betwijfelen intussen of we die deze helft nog wel gaan zien.
24
 Kopbal van Ngoura, maar geen probleem voor Coosemans.
23
 Bij Cercle vragen ze om een penalty voor hands van Kana, maar die komt er niet. Het was op het lichaam.
21
 Anderlecht krijgt maar geen lijn in hun spel. Een voorzet hebben we nog niet gezien en ook centraal geraken ze er niet door. Het gaat allemaal veel te traag.
11

Goal 		Doelpunt van Abdoulie Manneh (Luke Le Roux)
Veel gedraal in de verdediging van Cercle en Kana geeft de bal weg in de voeten van de tegenstander. Manneh krijgt de bal en klopt Coosemans in de hoek. Hij kreeg vrije baan naar doel.
9
 Cercle is nog niet echt aan voetballen toegekomen. Of ze dat ook willen is een andere vraag. Ze loeren op fouten zoals net, maar dan moeten ze dat ook beter uitspelen.
6
 Ferme afzwaaier van Bentayeb.
4
 Koutsoupias krijgt een tik van de schouder van Ngoura tegen het hoof. Hij is even groggy.
4
  Gele kaart voor Steve Ngoura
1
 Meteen een misverstand in de Anderlechtse verdediging, maar Augustinsson lost het op.
1
 Cercle Brugge - Anderlecht: 0-0
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Cercle Brugge Cercle Brugge
Herrmann Charles 59' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Kakou Emmanuel 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 31/35 (88.6%)
  • Intercepties: 5
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Konate Valy 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 11/19 (57.9%)
  • Intercepties: 5
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Kondo Geoffrey 90' 7.8 -
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Akinsola Tunde 71' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Coucke Gaëtan 90' 7.0 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/14 (21.4%)
Meer statistieken
Le Roux Luke A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Magnée Gary 60' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 7
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Manneh Abdoulie 59' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Ngoura Steve   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Van der Bruggen Hannes 71' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 21/29 (72.4%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Diakite Ibrahim 0'  
Ouattara Abdoul Kader 19' -
Lazare Amani Jean Thierry 0'  
Vanzeir Dante 31' 6.7 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Lienard Yann 0'  
Caicedo Royer 0'  
Kouassi Krys 0'  
Mondele Lukas 19' -
Martens Viggo 31' 6.7 -
Meer statistieken
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.9 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/14 (42.9%)
Meer statistieken
Maamar Ali 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 30/39 (76.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Barry Kaïs 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 80/86 (93%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Pétrot Léo 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 85/93 (91.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 66' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 41/46 (89.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Koutsoupias Ilias 78' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 72/79 (91.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
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Sikan Danylo 45' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
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Kana Marco 59' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 46/52 (88.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Ambros Lukas 45' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Bentayeb Tawfik 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Winkler Marten 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Bank
Keita Zoumana 0'  
Reabciuk Oleg 0'  
Amane Romeo 0'  
Cvetkovic Mihajlo 45' 6.2 -
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Antman Oliver 45' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
Meer statistieken
Aasgaard Thelo 12' -
Stroeykens Mario 31' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
Meer statistieken
Heekeren Justin 0'  
Onia-Seke Jayden 0'  
Ojea Noa 0'  
Degreef Tristan 0'  
Bertaccini Adriano 24' 5.9 -
Meer statistieken

Vooraf

LIVE: Interlandbreak komt Anderlecht mogelijk goed uit: Vítor Bruno hoopt op bevrijding voorin
LIVE: Interlandbreak komt Anderlecht mogelijk goed uit: Vítor Bruno hoopt op bevrijding voorin
Foto: © photonews

 Anderlecht trekt zaterdag om 16 uur naar Cercle Brugge met twee duidelijke doelen: de defensieve stabiliteit behouden en eindelijk meer rendement halen uit de aanvallen. De ploeg van Vítor Bruno heeft achterin de voorbije weken indruk gemaakt, maar voorin blijft het zoeken naar doelpunten. De interlandbreak heeft de Portugese coach mogelijk wel wat extra opties gegeven.

Sikan en Cvetkovic keren met vertrouwen terug

Anderlecht scoorde in de eerste zeven competitiewedstrijden amper zeven keer. De 3-0-zege tegen Zulte Waregem vlak voor de interlandbreak gaf de cijfers wat kleur, maar daarvoor hadden de Brusselaars slechts vier doelpunten gemaakt in zes duels. Voor een ploeg die offensief voetbal wil brengen, blijft dat een pijnpunt.

De interlandbreak bracht alvast goed nieuws. Danylo Sikan maakte zijn rentree bij Oekraïne meteen memorabel door het winnende doelpunt te scoren tegen Hongarije. Ook Mihajlo Cvetkovic vond de weg naar doel bij Servië, met een knappe kopbal tegen Nederland. Tawfik Bentayeb kreeg na zijn hersenschudding tegen Zulte Waregem opnieuw speelminuten bij Marokko.

Het drietal kan met extra vertrouwen terugkeren. Anderlecht heeft die impuls nodig, want ondanks de magere doelpuntenproductie staat het nog altijd in de top vijf. Als de aanvallers hun vorm van bij de nationale ploegen meenemen naar Brugge, kan de ketchupfles eindelijk opengaan.

Defensieve stabiliteit moet opnieuw het verschil maken

Aan de andere kant van het veld heeft Anderlecht wel een stevige basis gelegd. Colin Coosemans hield in vier opeenvolgende competitiewedstrijden zijn doel schoon. De verdediging oogt een stuk betrouwbaarder dan vorig seizoen, al zijn er opnieuw zorgen over de beschikbaarheid van enkele vaste waarden.

Giulian Biancone is nog niet klaar voor zijn rentree. Ook Andrew Omobamidele kampt met spierproblemen, terwijl Ali Maamar met hinder terugkeerde van de interlandbreak. Léo Pétrot blijft een belangrijke steunpilaar achterin.

Cercle Brugge speelt bovendien voor een bijzonder doel. De thuisploeg draagt aangepaste shirts voor de strijd tegen leukemie. Na de wedstrijd worden de shirts geveild ten voordele van Me To You, de organisatie waarmee Cercle al jaren samenwerkt.

Voor Anderlecht wordt het dus een test op twee fronten: kan het de defensieve reeks verderzetten én eindelijk aanvallend overtuigen?

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 18:15 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 20:45 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV
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