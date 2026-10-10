Datum: 10/10/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Cegeka Arena
KRC Genk overrompelt Kortrijk, verschrikkelijk debuut voor nieuwe coach
Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Genk
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KRC Genk overrompelt Kortrijk, verschrikkelijk debuut voor nieuwe coach
Foto: © photonews

KRC Genk heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van KV Kortrijk. De Limburgers hadden al snel een comfortabele voorsprong beet en kwamen nooit in de problemen tegen een opvallend zwak Kortrijk. De bezoekers kwamen na 50 minuten met 10 te staan, na een rode kaart voor Shandre Campbell.

KRC Genk hervatte zaterdagavond de Jupiler Pro League met een thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk. Met Tahirovic, Adedeji-Sternberg en Heymans kwamen er drie nieuwe namen bij de thuisploeg in de basis. Bangoura, Yokoyama en Erenbjerg vielen buiten de elf.

Daniel Beichler had zijn eerste ploeg samengesteld en debuteerde als hoofdcoach van Kortrijk na de lange interlandbreak. Hij had slechts enkele trainingen de tijd om zijn groep te leren kennen.

Blitzstart van Genk

De thuisploeg wachtte niet af en nam het spel meteen in handen. Die felle start werd ook snel verzilverd. Na drie minuten spelen kon Daan Heymans er met een weergaloze volley al 1-0 van maken. Genk bleef de wedstrijd domineren en kreeg maar weinig tegenstand.

Na iets minder dan een kwartier spelen ontplofte de Cegeka Arena al een tweede keer. Rafiu Durosinmi gaf mee met Noah Adedeji-Sternberg die helemaal alleen werd gelaten. Hij trapte vanuit een scherpe hoek en zag de bal via het been van Kortrijk-verdediger Harrison Murray-Campbell tegen de touwen gaan.

Na die twee snelle doelpunten haalde Genk de voet wat van het gaspedaal. Kortrijk kon iets vaker aan de bal komen, maar vond op offensief vlak geen oplossingen voor de Genkse verdediging. De eerste helft bloedde uiteindelijk dood nadat het tempo fel daalde. 

Vroege rode kaart na rust

Kortrijk begon de tweede helft met goede intenties, maar kreeg al snel een nieuwe mokerslag te verwerken. Shandre Campbell pakte nog voor de 50e minuut zijn tweede gele kaart, waardoor hij met rood van het veld moest. Zo kwamen de Kerels nog wat dieper in de problemen terecht.

Kort na het uur kon Genk zijn voorsprong verder uitdiepen. Durosinmi kon er op aangeven van Heymans 3-0 van maken. De wedstrijd leek ondertussen wel gespeeld. Kortrijk had het met elf spelers al moeilijk en de rode kaart hielp zeker niet.

Uiteindelijk bloedde de wedstrijd dood. De bezoekers konden slechts één schot op doel laten noteren gedurende 90 minuten, terwijl Genk ook niet meer hoefde te scoren.  

Door deze overwinning springt Genk voorlopig de top 6 binnen. De Limburgers tellen nu 12 punten na acht speeldagen. Kortrijk blijft op de 16e plaats bengelen in het klassement met slechts drie punten. De Kerels zijn al uitgeschakeld in de Croky Cup en komen volgend weekend dus niet in actie. Genk maakt een trip naar Virton op zaterdag 17 oktober.

Opstellingen

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KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 90' 6.66 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Amaro Kevin 90' 6.56 -
  • Nauwkeurige passes: 51/59 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Smets Matte 90' 6.94 -
  • Nauwkeurige passes: 88/94 (93.6%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Ndenge Kongolo Josue 90' 7.12 -
  • Nauwkeurige passes: 93/96 (96.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Kayembe Joris   77' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 58/68 (85.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Tahirovic Benjamin 68' 6.58 -
  • Nauwkeurige passes: 48/55 (87.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Heynen Bryan 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 49/59 (83.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
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Ito Junya 77' 6.53 -
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/10 (20%)
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Heymans DaanA 86' 9.0 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 45/49 (91.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Adedeji-Sternberg Noah 90' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 41/48 (85.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
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Durosinmi Rafiu 76' 7.71 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/15 (60%)
  • Schoten op doel: 3/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
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Bank
Leysen Tobe 0'  
Ravych Christiaan 0'  
Erenbjerg Jeppe 22' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 12/12 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
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Bangoura Ibrahima Sory 0'  
Bibout Aaron 14' 6.49 -
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Roganovic Milan 13' 6.98 -
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
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Yokoyama Ayumu 0'  
Afriyie Jerry 13' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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De Wannemacker August 4' 6.79  
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
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KV Kortrijk KV Kortrijk
Gunnarsson Patrik Sigurður 90' 6.18 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/14 (35.7%)
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Drouhin Axel 90' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 43/51 (84.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Kohon Rudy 80' 5.64 -
  • Nauwkeurige passes: 27/34 (79.4%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Murray-Campbell Harrison 90' 5.34 -
  • Nauwkeurige passes: 51/57 (89.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Philips Anthony 68' 5.84 -
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Lambert Boris 90' 6.11 -
  • Nauwkeurige passes: 28/37 (75.7%)
  • Intercepties: 4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Dejaegere Brecht 80' 5.93 -
  • Nauwkeurige passes: 28/33 (84.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Anderson Matthew   80' 6.65 -
  • Nauwkeurige passes: 27/30 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
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Campbell Shandre   49' 5.89 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Koyalipou Goduine 68' 6.45 -
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
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Ambrose Thierry 90' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
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Bank
Ndjeungoue James 10' 6.03 -
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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De Smet Liam 10' 5.78 -
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Podgoreanu Suf 0'  
de Vlaeminck Ebbe 0'  
Fofana Mohamed 10' 5.95 -
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Van Landschoot Jellert 22' 6.41 -
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Ruyssen Gilles 0'  
Masui Ken 0'  
Ogbuehi Sixtus 22' 5.67 -
  • Schoten op doel: 0/1
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LIVE: Genk kan zich geen nieuwe misstap permitteren tegen Kortrijk met nieuwe coach

LIVE: Genk kan zich geen nieuwe misstap permitteren tegen Kortrijk met nieuwe coach

12:45

KRC Genk hervat zaterdagavond de Jupiler Pro League met een thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk. De Limburgers beginnen aan speeldag acht met negen punten en staan pas tiende....

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-4 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV
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