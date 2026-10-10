KRC Genk overrompelt Kortrijk, verschrikkelijk debuut voor nieuwe coach

KRC Genk heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van KV Kortrijk. De Limburgers hadden al snel een comfortabele voorsprong beet en kwamen nooit in de problemen tegen een opvallend zwak Kortrijk. De bezoekers kwamen na 50 minuten met 10 te staan, na een rode kaart voor Shandre Campbell.

KRC Genk hervatte zaterdagavond de Jupiler Pro League met een thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk. Met Tahirovic, Adedeji-Sternberg en Heymans kwamen er drie nieuwe namen bij de thuisploeg in de basis. Bangoura, Yokoyama en Erenbjerg vielen buiten de elf.

Daniel Beichler had zijn eerste ploeg samengesteld en debuteerde als hoofdcoach van Kortrijk na de lange interlandbreak. Hij had slechts enkele trainingen de tijd om zijn groep te leren kennen.

Blitzstart van Genk

De thuisploeg wachtte niet af en nam het spel meteen in handen. Die felle start werd ook snel verzilverd. Na drie minuten spelen kon Daan Heymans er met een weergaloze volley al 1-0 van maken. Genk bleef de wedstrijd domineren en kreeg maar weinig tegenstand.

Na iets minder dan een kwartier spelen ontplofte de Cegeka Arena al een tweede keer. Rafiu Durosinmi gaf mee met Noah Adedeji-Sternberg die helemaal alleen werd gelaten. Hij trapte vanuit een scherpe hoek en zag de bal via het been van Kortrijk-verdediger Harrison Murray-Campbell tegen de touwen gaan.

Na die twee snelle doelpunten haalde Genk de voet wat van het gaspedaal. Kortrijk kon iets vaker aan de bal komen, maar vond op offensief vlak geen oplossingen voor de Genkse verdediging. De eerste helft bloedde uiteindelijk dood nadat het tempo fel daalde.





Vroege rode kaart na rust

Kortrijk begon de tweede helft met goede intenties, maar kreeg al snel een nieuwe mokerslag te verwerken. Shandre Campbell pakte nog voor de 50e minuut zijn tweede gele kaart, waardoor hij met rood van het veld moest. Zo kwamen de Kerels nog wat dieper in de problemen terecht.

Kort na het uur kon Genk zijn voorsprong verder uitdiepen. Durosinmi kon er op aangeven van Heymans 3-0 van maken. De wedstrijd leek ondertussen wel gespeeld. Kortrijk had het met elf spelers al moeilijk en de rode kaart hielp zeker niet.

Uiteindelijk bloedde de wedstrijd dood. De bezoekers konden slechts één schot op doel laten noteren gedurende 90 minuten, terwijl Genk ook niet meer hoefde te scoren.

Door deze overwinning springt Genk voorlopig de top 6 binnen. De Limburgers tellen nu 12 punten na acht speeldagen. Kortrijk blijft op de 16e plaats bengelen in het klassement met slechts drie punten. De Kerels zijn al uitgeschakeld in de Croky Cup en komen volgend weekend dus niet in actie. Genk maakt een trip naar Virton op zaterdag 17 oktober.