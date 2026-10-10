LIVE: Genk kan zich geen nieuwe misstap permitteren tegen Kortrijk met nieuwe coach

KRC Genk hervat zaterdagavond de Jupiler Pro League met een thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk. De Limburgers beginnen aan speeldag acht met negen punten en staan pas tiende. Voor een club die opnieuw bij de top drie wil aanhaken, is dat te weinig. Tegen Kortrijk lijkt er dan ook weinig ruimte voor nieuw puntenverlies.

De tegenstander zit nog dieper in de problemen. KV Kortrijk staat zestiende met amper drie punten uit zeven wedstrijden. De Kerels wonnen voor de interlandbreak wel voor het eerst, met 1-0 tegen SK Beveren, maar verloren hun overige zes competitieduels. Met amper twee gemaakte doelpunten en vijftien tegentreffers zijn de cijfers voorlopig bijzonder mager.

Genk wil thuisreeks behouden

Een belangrijk houvast is dat Genk dit seizoen in de Cegeka Arena nog niet verloor. Thorup wil die ongeslagen thuisreeks tegen Kortrijk voortzetten, maar verwacht vooral meer intensiteit van zijn ploeg.

“Mooi voetbal alleen volstaat niet”, benadrukte de Deen. Hij wil vanaf de eerste minuut fighting spirit en energie zien. Na een negen op 21 wordt de wedstrijd tegen Kortrijk zo meer dan een gewone hervatting na de interlandbreak: Genk moet stilaan beginnen klimmen.

Thorup gebruikte de voorbije weken ook om te experimenteren. In een oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard zette hij Aaron Bibout en Rafiu Durosinmi samen in de ploeg. Het eerste halfuur van dat experiment stemde hem tevreden, al verloor Genk de partij uiteindelijk met 1-2.

Beichler debuteert meteen tegen Genk

Bij Kortrijk staat vooral één man in de schijnwerpers. Daniel Beichler werd woensdag pas voor het eerst aan de spelersgroep voorgesteld en maakt in Genk zijn officiële debuut als hoofdcoach van de Kerels. De 37-jarige Oostenrijker tekende deze week een contract tot 2028. Eerder werkte hij binnen de opleiding van Red Bull Salzburg, bij FC Liefering en later bij de eerste ploeg van Salzburg.





Veel voorbereidingstijd kreeg hij niet. “We moeten de drie trainingen gebruiken om klaar te zijn voor die wedstrijd”, vertelde Beichler. De coach zegt intussen wel alle wedstrijden van zowel Kortrijk als Genk te hebben bekeken en sprak na zijn eerste training meteen zijn vertrouwen uit in de groep.