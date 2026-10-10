Volg KRC Genk - KV Kortrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
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Datum: 10/10/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Cegeka Arena
LIVE: Genk kan zich geen nieuwe misstap permitteren tegen Kortrijk met nieuwe coach
LIVE: Genk kan zich geen nieuwe misstap permitteren tegen Kortrijk met nieuwe coach
Foto: © photonews

KRC Genk hervat zaterdagavond de Jupiler Pro League met een thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk. De Limburgers beginnen aan speeldag acht met negen punten en staan pas tiende. Voor een club die opnieuw bij de top drie wil aanhaken, is dat te weinig. Tegen Kortrijk lijkt er dan ook weinig ruimte voor nieuw puntenverlies.

De tegenstander zit nog dieper in de problemen. KV Kortrijk staat zestiende met amper drie punten uit zeven wedstrijden. De Kerels wonnen voor de interlandbreak wel voor het eerst, met 1-0 tegen SK Beveren, maar verloren hun overige zes competitieduels. Met amper twee gemaakte doelpunten en vijftien tegentreffers zijn de cijfers voorlopig bijzonder mager.

Genk wil thuisreeks behouden

Een belangrijk houvast is dat Genk dit seizoen in de Cegeka Arena nog niet verloor. Thorup wil die ongeslagen thuisreeks tegen Kortrijk voortzetten, maar verwacht vooral meer intensiteit van zijn ploeg.

“Mooi voetbal alleen volstaat niet”, benadrukte de Deen. Hij wil vanaf de eerste minuut fighting spirit en energie zien. Na een negen op 21 wordt de wedstrijd tegen Kortrijk zo meer dan een gewone hervatting na de interlandbreak: Genk moet stilaan beginnen klimmen.

Thorup gebruikte de voorbije weken ook om te experimenteren. In een oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard zette hij Aaron Bibout en Rafiu Durosinmi samen in de ploeg. Het eerste halfuur van dat experiment stemde hem tevreden, al verloor Genk de partij uiteindelijk met 1-2.

Beichler debuteert meteen tegen Genk

Bij Kortrijk staat vooral één man in de schijnwerpers. Daniel Beichler werd woensdag pas voor het eerst aan de spelersgroep voorgesteld en maakt in Genk zijn officiële debuut als hoofdcoach van de Kerels. De 37-jarige Oostenrijker tekende deze week een contract tot 2028. Eerder werkte hij binnen de opleiding van Red Bull Salzburg, bij FC Liefering en later bij de eerste ploeg van Salzburg.

Veel voorbereidingstijd kreeg hij niet. “We moeten de drie trainingen gebruiken om klaar te zijn voor die wedstrijd”, vertelde Beichler. De coach zegt intussen wel alle wedstrijden van zowel Kortrijk als Genk te hebben bekeken en sprak na zijn eerste training meteen zijn vertrouwen uit in de groep.

Prono KRC Genk - KV Kortrijk

KRC Genk wint
KRC Genk KRC Genk wint Gelijk KV Kortrijk KV Kortrijk wint
97.56% 1.22% 1.22%
Populairste
2-0
(77x)		 3-0
(58x)		 3-1
(49x)

Vergelijking KRC Genk - KV Kortrijk

Positie

10
18

Punten

9
3

Gewonnen

2
1

Verloren

2
6

Gescoorde doelpunten

13
2

Doelpunten tegen

12
15

Gele kaarten

15
13

Rode kaarten

0
1

Onderlinge duels gewonnen

22
8
12
07/12 16:00 KRC Genk KRC Genk 3-2 KV Kortrijk KV Kortrijk
05/10 18:15 KV Kortrijk KV Kortrijk 2-1 KRC Genk KRC Genk
17/12 19:15 KRC Genk KRC Genk 4-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
29/10 19:15 KV Kortrijk KV Kortrijk 0-3 KRC Genk KRC Genk
26/12 18:15 KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 KRC Genk KRC Genk
08/10 16:00 KRC Genk KRC Genk 2-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
27/02 16:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
07/08 20:45 KV Kortrijk KV Kortrijk 1-2 KRC Genk KRC Genk
09/01 18:30 KV Kortrijk KV Kortrijk 2-1 KRC Genk KRC Genk
19/12 20:45 KRC Genk KRC Genk 2-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
21/02 20:30 KV Kortrijk KV Kortrijk 0-1 KRC Genk KRC Genk
26/07 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
08/12 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
02/09 20:00 KV Kortrijk KV Kortrijk 3-3 KRC Genk KRC Genk
06/02 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
30/01 20:45 KV Kortrijk KV Kortrijk 3-2 KRC Genk KRC Genk
23/12 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-3 KV Kortrijk KV Kortrijk
28/10 20:30 KV Kortrijk KV Kortrijk 0-0 KRC Genk KRC Genk
29/04 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
16/04 20:00 KV Kortrijk KV Kortrijk 0-3 KRC Genk KRC Genk
24/01 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
25/09 18:00 KV Kortrijk KV Kortrijk 4-1 KRC Genk KRC Genk
30/01 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
27/09 20:00 KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 KRC Genk KRC Genk
13/12 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
16/08 18:00 KV Kortrijk KV Kortrijk 1-1 KRC Genk KRC Genk
14/03 01:00 KV Kortrijk KV Kortrijk 2-2 KRC Genk KRC Genk
29/10 01:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
17/02 18:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
28/10 14:30 KV Kortrijk KV Kortrijk 1-1 KRC Genk KRC Genk
02/05 20:30 KV Kortrijk KV Kortrijk 3-4 KRC Genk KRC Genk
11/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
03/03 20:00 KV Kortrijk KV Kortrijk 3-2 KRC Genk KRC Genk
05/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-2 KV Kortrijk KV Kortrijk
22/01 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-2 KV Kortrijk KV Kortrijk
22/10 20:30 KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 KRC Genk KRC Genk
21/03 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
15/03 19:30 KV Kortrijk KV Kortrijk 0-2 KRC Genk KRC Genk
22/11 20:30 KV Kortrijk KV Kortrijk 2-1 KRC Genk KRC Genk
20/11 19:30 KRC Genk KRC Genk 3-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
03/05 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
07/12 18:00 KV Kortrijk KV Kortrijk 3-1 KRC Genk KRC Genk

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 18:15 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 20:45 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV
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