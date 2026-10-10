Datum: 10/10/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Cegeka Arena

LIVE: Tienkoppig Kortrijk héél diep in de problemen tegen Genk!

KRC Genk hervat zaterdagavond de Jupiler Pro League met een thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk. Met Tahirovic, Adedeji-Sternberg en Heymans komen er drie nieuwe namen bij de thuisploeg in de basis. Bangoura, Yokoyama en Erenbjerg vallen buiten de elf. Daniel Beichler heeft zijn eerste ploeg samengesteld en debuteert als hoofdcoach van Kortrijk.

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Stand Live
Tijd   55' 17" 
Brandon Morren vanuit Genk
Discussieer live mee! Lees 3 reacties...
54
 Na de rode kaart is het enkel Genk dat in het stuk voorkomt.
50
 Durosinmi maakt er met het hoofd bijna 3-0 van, maar zijn poging was te centraal.
49
  2e gele kaart voor Shandre Campbell
Campbell moet van het veld. Hij stond al op geel en komt dan te laat in een korte tackle op Kayembe.
47
 Shandre Campbell probeert het van ver, maar zijn poging gaat ver uit de buurt van het doel.
46
 De bal rolt weer in de Cegeka Arena!


Scheidsrechter 		Rust
Wim Smet fluit een laatste keer in de eerste helft. Genk begon met heel goed voetbal en veel intensiteit, maar liet wat meer ruimte na de twee doelpunten. Kortrijk vindt geen enkele keer de juiste oplossing in de aanval.

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45
 We krijgen 1 minuten blessuretijd.
40
 Het tempo is sterk gedaald. Genk doet het iets rustiger aan en Kortrijk zet er bijna niets tegenover.
39
 Veel wordt er de laatste minuten niet meer gevoetbald. Het spel wordt vaak onderbroken door fouten.
33
 Heymans trapt van ver in de handen van Gunnarsson.
29
 Adedeji-Sternberg komt voor doel maar besluit met een veel te plat schot. Hier zat meer in.
28
 De regen valt plots met bakken uit de lucht hier.
26
 Na twee doelpunten heeft Genk de voet wat van het gaspedaal gehaald. Kortrijk mag de bal vaker hebben, maar vindt geen oplossingen vooraan. De thuisploeg speelt meer in de omschakeling op dit moment.
25
KRC Genk - KV Kortrijk
24
  Gele kaart voor Matthew Anderson
20
 Kortrijk probeert iets meer mee te voetballen, maar krijgt op offensief vlak voorlopig niets klaar.
15
  Gele kaart voor Shandre Campbell
13

Owngoal 		Owngoal van Harrison Murray-Campbell: -
Daar is ook meteen de 2-0! Durosinmi geeft mee met Adedeji-Sternberg die helemaal alleen werd gelaten. Hij trapt vanuit een scherpe hoek en via Murray-Campbell verdwijnt de bal alsnog in doel
12
 Hier is Kortrijk toch een eerste keer. Ambrose knalt van buiten het strafschopgebied naast doel.
10
 Genk blijft ook na het doelpunt de wedstrijd domineren. Kortrijk heeft eigenlijk maar weinig te zeggen. Voor de wedstrijd begon hadden de bezoekende supporters nog een duidelijke boodschap voor hun ploeg: 'Wear the badge with pride, or go away'.
3

Goal 		Doelpunt van Daan Heymans
Daar is de openingstreffer al! Een schot van Heynen wordt afgeblokt en de bal gaat in de lucht. Heymans staat te wachten en neemt het leer vol op de slof. Zijn volley gaat op heerlijke wijze in doel.
3
 Genk begint scherp en laat de bal goed rondgaan. De thuisploeg neemt de wedstrijd meteen in handen.
1
 Wim Smet heeft de wedstrijd op gang gefloten!
1
 KRC Genk - KV Kortrijk: 0-0
20:41
 We beginnen er dadelijk aan. Ondertussen regent het al goed hier in Genk.
20:10
 Goedeavond en welkom bij deze live van KRC Genk-KV Kortrijk! Hier kunt u het debuut van coach Daniel Beichler bij de Kerels volgen. Voor Genk is het een wedstrijd die gewonnen moet worden op eigen bodem.
KRC Genk (KRC Genk - KV Kortrijk)
KRC Genk: Lucca Kiaba Brughmans - Kevin Amaro - Matte Smets - Josue Ndenge Kongolo - Joris Kayembe - Benjamin Tahirovic - Bryan Heynen - Junya Ito - Daan Heymans - Noah Adedeji-Sternberg - Rafiu Durosinmi
Bank: Tobe Leysen - Christiaan Ravych - Jeppe Erenbjerg - Ibrahima Sory Bangoura - Aaron Bibout - Milan Roganovic - Ayumu Yokoyama - Jerry Afriyie - August De Wannemacker

KV Kortrijk (KRC Genk - KV Kortrijk)
KV Kortrijk: Patrik Sigurður Gunnarsson - Axel Drouhin - Rudy Kohon - Harrison Murray-Campbell - Anthony Philips - Boris Lambert - Brecht Dejaegere - Matthew Anderson - Shandre Campbell - Goduine Koyalipou - Thierry Ambrose
Bank: James Ndjeungoue - Liam De Smet - Suf Podgoreanu - Ebbe de Vlaeminck - Mohamed Fofana - Jellert Van Landschoot - Gilles Ruyssen - Ken Masui - Sixtus Ogbuehi

KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 7.1  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Amaro Kevin 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Smets Matte 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 39/41 (95.1%)
Meer statistieken
Ndenge Kongolo Josue 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 34/37 (91.9%)
Meer statistieken
Kayembe Joris 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 26/34 (76.5%)
Meer statistieken
Tahirovic Benjamin 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 33/39 (84.6%)
Meer statistieken
Heynen Bryan 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 22/29 (75.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ito Junya 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Heymans Daan 8.2  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/27 (96.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Adedeji-Sternberg Noah 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Durosinmi Rafiu 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 7/13 (53.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bank
Leysen Tobe  
Ravych Christiaan  
Erenbjerg Jeppe  
Bangoura Ibrahima Sory  
Bibout Aaron  
Roganovic Milan  
Yokoyama Ayumu  
Afriyie Jerry  
De Wannemacker August  
 

KV Kortrijk KV Kortrijk
Gunnarsson Patrik Sigurður 5.9  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Drouhin Axel 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 31/35 (88.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Kohon Rudy 5.8  
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Murray-Campbell Harrison 5.5  
  • Nauwkeurige passes: 37/41 (90.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Philips Anthony 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Lambert Boris 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Dejaegere Brecht 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Anderson Matthew   6.2  
  • Nauwkeurige passes: 19/20 (95%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Campbell Shandre   6.5  
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Koyalipou Goduine 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ambrose Thierry 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Ndjeungoue James  
De Smet Liam  
Podgoreanu Suf  
de Vlaeminck Ebbe  
Fofana Mohamed  
Van Landschoot Jellert  
Ruyssen Gilles  
Masui Ken  
Ogbuehi Sixtus  

Vooraf

LIVE: Genk kan zich geen nieuwe misstap permitteren tegen Kortrijk met nieuwe coach
LIVE: Genk kan zich geen nieuwe misstap permitteren tegen Kortrijk met nieuwe coach
Foto: © photonews

KRC Genk hervat zaterdagavond de Jupiler Pro League met een thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk. De Limburgers beginnen aan speeldag acht met negen punten en staan pas tiende. Voor een club die opnieuw bij de top drie wil aanhaken, is dat te weinig. Tegen Kortrijk lijkt er dan ook weinig ruimte voor nieuw puntenverlies.

De tegenstander zit nog dieper in de problemen. KV Kortrijk staat zestiende met amper drie punten uit zeven wedstrijden. De Kerels wonnen voor de interlandbreak wel voor het eerst, met 1-0 tegen SK Beveren, maar verloren hun overige zes competitieduels. Met amper twee gemaakte doelpunten en vijftien tegentreffers zijn de cijfers voorlopig bijzonder mager.

Genk wil thuisreeks behouden

Een belangrijk houvast is dat Genk dit seizoen in de Cegeka Arena nog niet verloor. Thorup wil die ongeslagen thuisreeks tegen Kortrijk voortzetten, maar verwacht vooral meer intensiteit van zijn ploeg.

“Mooi voetbal alleen volstaat niet”, benadrukte de Deen. Hij wil vanaf de eerste minuut fighting spirit en energie zien. Na een negen op 21 wordt de wedstrijd tegen Kortrijk zo meer dan een gewone hervatting na de interlandbreak: Genk moet stilaan beginnen klimmen.

Thorup gebruikte de voorbije weken ook om te experimenteren. In een oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard zette hij Aaron Bibout en Rafiu Durosinmi samen in de ploeg. Het eerste halfuur van dat experiment stemde hem tevreden, al verloor Genk de partij uiteindelijk met 1-2.

Beichler debuteert meteen tegen Genk

Bij Kortrijk staat vooral één man in de schijnwerpers. Daniel Beichler werd woensdag pas voor het eerst aan de spelersgroep voorgesteld en maakt in Genk zijn officiële debuut als hoofdcoach van de Kerels. De 37-jarige Oostenrijker tekende deze week een contract tot 2028. Eerder werkte hij binnen de opleiding van Red Bull Salzburg, bij FC Liefering en later bij de eerste ploeg van Salzburg.

Veel voorbereidingstijd kreeg hij niet. “We moeten de drie trainingen gebruiken om klaar te zijn voor die wedstrijd”, vertelde Beichler. De coach zegt intussen wel alle wedstrijden van zowel Kortrijk als Genk te hebben bekeken en sprak na zijn eerste training meteen zijn vertrouwen uit in de groep.

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-4 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 2-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV
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