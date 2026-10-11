KV Mechelen KV Mechelen
4-3
STVV STVV
kvmKV Mechelen
stvSTVV
Kota Takai 25'
1-0
Simion Michez 34'
2-0
Shogo Taniguchi 39'
3-0
3-1
44' Samed Bazdar
3-2
49' Ilias Sebaoui
Benito Raman 62'
4-2
4-3
71' Frederic Soelle Soelle
Datum: 11/10/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Achter de Kazerne
KV Mechelen geeft rode lantaarn door, kopzorgen voor STVV-coach: Raman beslissend in spektakelmatch
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Achter de Kazerne
| 11 reacties
KV Mechelen geeft rode lantaarn door, kopzorgen voor STVV-coach: Raman beslissend in spektakelmatch
Foto: © photonews

Wat een rollercoaster Achter de Kazerne. Beide defensies maakten niet de beste beurt en dan krijg je een spektakelmatch. Eentje die in het voordeel eindigde van KV Mechelen. Coach Vanderbiest krijgt zo wat ademruimte met een eerste zege, voor zijn collega De Meyer neemt de druk alleen maar toe.

Met respectievelijk 3 en 8 punten was het seizoenbegin niet bepaald wat KV Mechelen en STVV voor ogen hadden. Vooral bij Malinwa was de puntennood groot: het was zelfs in bezit van de rode lantaarn. Het bestuur sprak wel het vertrouwen uit in Vanderbiest, die enkele opvallende keuzes maakte. Hij bracht Raman aan de aftrap maar zette Praet op de bank.

Corbanie en Decherf waren twee andere namen die in de ploeg kwamen. Bij STVV deed coach De Meyer achterin een beroep op Takai: zo stond er nog een extra Japanner in de basis. De Kanaries lieten de bal rondgaan in de openingsminuten, maar het was toch vooral KV Mechelen dat aandrong, voornamelijk via rushes in de omschakeling.

Owngoal Takai de aanzet voor doelpuntenfestival

Een van die rushes kwam van Raman, die ook een prima voorzet richting Boersma trapte. Die zou sowieso wel nog veel werk hebben gehad, ware het niet dat Takai de 1-0 in eigen doel gleed. Een domme owngoal van de debutant. Het openingsdoelpunt deed STVV toch aanzetten tot wat doelgerichter voetbal. Miras had een ferme save in huis op de uithaal van Merlen.

KV Mechelen was echter de ploeg die zijn momenten het meest benutte in de eerste helft. Kokubo stopte het schot van Koudou, maar de bezoekende doelman kon de herneming van Michez onvoldoende beroeren en zo rolde het leer over de lijn. Aan de overkant kopte Bazdar op de lat na onoordeelkundig uitkomen van Miras, waarna KVM opnieuw toesloeg met een gelukje. Taniguchi devieerde de trap van Van Brederode in doel: goed voor een tweede Truiense owngoal.

STVV-fans willen De Meyer weg

De STVV-fans riepen trainer De Meyer al op om het 'af te bollen', maar ondanks de 3-0 was de partij nog zeker niet gespeeld. Bazdar werkte de vrije trap van Merlen via Boersma in het voor STVV juiste doel. Vlak voor en na rust zijn het ook goede momenten om te scoren, dat hadden de Kanaries dan wel begrepen. Marsa werkte mee door de bal recht in de voeten van Sebaoui te trappen. Dat moet je niet doen bij de ex-Beerschotter, die de 3-2 in de rechterhoek mikte.

KV Mechelen
© photonews

De thuisploeg trok daarna even achteruit, maar herpakte zich weer met het uur in zicht. Raman zag eerst een schot gekeerd maar tikte op aangeven van Corbanie wel de 4-2 binnen. De ex-Buffalo mocht meteen naar de kant: hij had zijn werk gedaan. Toch was de strijd nog niet gestreden. Aan de overzijde toonde Soelle Soelle zich de gretigste in de box: hij scoorde van dichtbij de 4-3 tegen zijn ex-ploeg.

Zonder snelheid vooraan was het plots grote paniek bij Mechelen. Miras moest zijn ploeg overeind houden met saves op pogingen van Vanwesemael en Sebaoui. Vanderbiest bracht vers bloed in om de zege over de streep te trekken. Met Antonio brak een van die invallers uit op rechts: de Zimbabwaan knalde op de kruising. Die bal op de dwarslagger brak KV nog bijna zuur op.

Nieuwe hekkensluiter in JPL

In de 96e minuut kreeg STVV nog een reuzekans op de 4-4. Die ging er echter niet in, waardoor Malinwa het voor het eerst in elf onderlinge duels haalt van de Kanaries en naar plek 14 springt in de rangschikking. Cercle Brugge is nu hekkensluiter.

Opstellingen

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KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 6.54 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
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Corbanie Kobe A 90' 6.46 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/35 (77.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
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Eerdhuijzen Mike 81' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 23/33 (69.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Marsa Jose 90' 6.13 -
  • Nauwkeurige passes: 23/38 (60.5%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/17 (41.2%)
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Michez Simion 90' 6.61 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/37 (59.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
  • Balverliezen: 25
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van Brederode Myron 90' 5.93 -
  • Nauwkeurige passes: 26/42 (61.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
  • Balverliezen: 30
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Decherf Marco   81' 5.69 -
  • Nauwkeurige passes: 20/30 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
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Hammar Fredrik   90' 6.19 -
  • Nauwkeurige passes: 26/31 (83.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Koudou Therence 81' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Boersma Bouke 81' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
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Raman Benito 63' 7.23 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/15 (46.7%)
  • Buitenspel: 4
  • Schoten op doel: 2/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Bank
De Wolf Ortwin 0'  
Marijnissen Luc 9' 5.58  
Meer statistieken
Diouf Gora 0'  
Kireev Maxim 0'  
Van Ingelgom Tijn 0'  
Van Meirvenne Cedric 27' 6.65 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
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Lohunanu-Mbasi Malcolm 9' 6.44  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ozdemir Halil 0'  
Praet Dennis 9' 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
Meer statistieken
Antonio Bill 9' 6.32  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 5.58 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan 90' 5.72 -
  • Nauwkeurige passes: 62/84 (73.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Balverliezen: 31
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Taniguchi Shogo   90' 5.61 -
  • Nauwkeurige passes: 61/67 (91%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 6
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Takai Kota   90' 4.67 -
  • Nauwkeurige passes: 76/83 (91.6%)
  • Intercepties: 4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
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Hata Taiga 90' 5.41 -
  • Nauwkeurige passes: 45/60 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
  • Balverliezen: 24
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Merlen Ryan A 67' 6.69 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/33 (78.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
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Sissako Abdoulaye 90' 6.12 -
  • Nauwkeurige passes: 51/65 (78.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Matsuzawa Kaito   45' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Araki Ryotaro 45' 5.88 -
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Sebaoui Ilias 90' 7.06 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 36/50 (72%)
  • Schoten op doel: 2/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
  • Balverliezen: 25
Meer statistieken
Bazdar Samed 67' 7.5 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/19 (63.2%)
  • Schoten op doel: 1/4
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Mbuku Nathanaël 45' 6.62 -
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Ishiwatari Nelson   45' 6.19 -
  • Nauwkeurige passes: 45/49 (91.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Soelle Soelle Frederic 23' 7.38 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Pupe Joedrick 0'  
Musliu Visar 0'  
Ngoy Yanis 0'  
Diouf Oumar 0'  
Shinkawa Shion 23' 5.83 -
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Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 5-1 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 4-3 STVV STVV
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