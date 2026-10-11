Volg KV Mechelen - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15.
-
Datum: 11/10/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Achter de Kazerne
LIVE: Bevrijding voor Vanderbiest en KVM of blijft STVV zwart beest? "Daar niet te veel aandacht aan besteden"
LIVE: Bevrijding voor Vanderbiest en KVM of blijft STVV zwart beest? "Daar niet te veel aandacht aan besteden"
Foto: © photonews

KV Mechelen heeft vlak voor de interlandbreak het vertrouwen in trainer Fred Vanderbiest uitgesproken. Die weet ook wel dat de resultaten nu wel gauw moeten volgen. Dan lijkt het niet ideaal dat in de eerste wedstrijd na de break Sint-Truiden over de vloer komt.

STVV is immers het zwarte beest van KV Mechelen: Malinwa won geen enkele van de laatste tien onderlinge duels. "Wij moeten daar niet te veel aandacht aan besteden", zegt Vanderbiest over die slechte reeks. "De buitenwereld besteedt er al genoeg aandacht aan. Als wij dat ook doen, kan dat een averechts effect hebben."

Vanderbiest verwacht min of meer dezelfde speelstijl bij de Truienaars als vorig seizoen, omdat de vertrekkers vervangen zijn door vergelijkbare profielen. Net als Vanderbiest in Mechelen lijkt ook Frédéric De Meyer bij STVV onder druk te staan. "Het kan dat dit speelt. Ik ken hem goed, het is een jeugdvriend van mij", onthult Vanderbiest. "Hij is nog even assistent van mij geweest bij RWDM."

Opvolger van Vrancken is oude bekende Vanderbiest

Vanderbiest neemt het op voor zijn collega en vindt dat hij het tot op zekere hoogte al goed gedaan heeft. "Hij heeft het aangedurfd om na Wouter Vrancken over te nemen. Als je naar de expected goals kijkt, konden ze vier of vijf plaatsen hoger staan. Achteraan zijn ze iets minder stabiel dan vorig seizoen, dat tonen de cijfers ook aan."

Het balbezit verzorgen, op voorsprong komen en daarna niet terugkruipen: dat zijn voor de KVM-coach de sleutels tot succes. Na een 3 op 21 zou een eerste zege een bevrijding zijn. Bij STVV draait het dus ook niet super na een 3 op 12. Op basis van de geschiedenis lijkt dit dé match om nog eens het beste Truiense voetbal boven te halen.

Vooral bij Mechelen blessurezorgen


KV Mechelen doet het met zekerheid zonder Van Ingelgom, Struyf, Hjelde, St. Jago en Ayodele. De Kanaries kunnen rekenen op een zo goed als volledig fitte kern. Volg KV Mechelen - Sint-Truiden vanavond LIVE om 19u15 op VOETBALKRANT.COM!

Prono KV Mechelen - STVV

KV Mechelen wint
Gelijk
STVV wint
KV Mechelen KV Mechelen wint Gelijk STVV STVV wint
34.15% 35.37% 30.49%
Populairste
1-1
(63x)		 2-1
(55x)		 1-2
(37x)

Vergelijking KV Mechelen - STVV

Positie

17
12

Punten

3
8

Gewonnen

0
2

Verloren

4
3

Gescoorde doelpunten

5
12

Doelpunten tegen

14
12

Gele kaarten

11
12

Onderlinge duels gewonnen

12
10
21
24/05 18:30 STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
26/04 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
21/12 16:00 STVV STVV 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
04/10 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
21/02 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 STVV STVV
08/11 20:45 STVV STVV 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
12/05 16:00 STVV STVV 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
05/04 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 2-3 STVV STVV
03/12 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 STVV STVV
17/09 19:15 STVV STVV 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
11/03 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 STVV STVV
27/08 20:45 STVV STVV 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
04/03 20:45 STVV STVV 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
06/11 18:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 STVV STVV
03/04 18:30 STVV STVV 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
26/09 18:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 STVV STVV
28/02 20:30 STVV STVV 0-3 KV Mechelen KV Mechelen
30/10 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 STVV STVV
23/01 20:30 STVV STVV 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
23/09 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 STVV STVV
19/05 20:30 STVV STVV 7-0 KV Mechelen KV Mechelen
26/04 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 STVV STVV
25/01 20:30 STVV STVV 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
29/11 20:45 STVV STVV P2-2 KV Mechelen KV Mechelen
10/09 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 STVV STVV
30/04 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 STVV STVV
02/04 20:00 STVV STVV 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
14/02 20:00 STVV STVV 0-3 KV Mechelen KV Mechelen
17/10 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-0 STVV STVV
17/12 20:00 STVV STVV 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
30/07 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 STVV STVV
30/04 20:00 STVV STVV 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
02/04 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 STVV STVV
23/02 20:30 STVV STVV 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
28/08 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 STVV STVV
03/05 19:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 STVV STVV
26/12 20:00 STVV STVV 5-2 KV Mechelen KV Mechelen
29/08 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 STVV STVV
28/08 19:30 STVV STVV 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
10/05 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-3 STVV STVV
22/12 20:00 STVV STVV 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
22/02 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 STVV STVV
21/09 20:00 STVV STVV 5-1 KV Mechelen KV Mechelen

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-4 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 13:30 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 16:00 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 18:30 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 STVV STVV
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved