LIVE: Bevrijding voor Vanderbiest en KVM of blijft STVV zwart beest? "Daar niet te veel aandacht aan besteden"

KV Mechelen heeft vlak voor de interlandbreak het vertrouwen in trainer Fred Vanderbiest uitgesproken. Die weet ook wel dat de resultaten nu wel gauw moeten volgen. Dan lijkt het niet ideaal dat in de eerste wedstrijd na de break Sint-Truiden over de vloer komt.

STVV is immers het zwarte beest van KV Mechelen: Malinwa won geen enkele van de laatste tien onderlinge duels. "Wij moeten daar niet te veel aandacht aan besteden", zegt Vanderbiest over die slechte reeks. "De buitenwereld besteedt er al genoeg aandacht aan. Als wij dat ook doen, kan dat een averechts effect hebben."

Vanderbiest verwacht min of meer dezelfde speelstijl bij de Truienaars als vorig seizoen, omdat de vertrekkers vervangen zijn door vergelijkbare profielen. Net als Vanderbiest in Mechelen lijkt ook Frédéric De Meyer bij STVV onder druk te staan. "Het kan dat dit speelt. Ik ken hem goed, het is een jeugdvriend van mij", onthult Vanderbiest. "Hij is nog even assistent van mij geweest bij RWDM."

Opvolger van Vrancken is oude bekende Vanderbiest

Vanderbiest neemt het op voor zijn collega en vindt dat hij het tot op zekere hoogte al goed gedaan heeft. "Hij heeft het aangedurfd om na Wouter Vrancken over te nemen. Als je naar de expected goals kijkt, konden ze vier of vijf plaatsen hoger staan. Achteraan zijn ze iets minder stabiel dan vorig seizoen, dat tonen de cijfers ook aan."

Het balbezit verzorgen, op voorsprong komen en daarna niet terugkruipen: dat zijn voor de KVM-coach de sleutels tot succes. Na een 3 op 21 zou een eerste zege een bevrijding zijn. Bij STVV draait het dus ook niet super na een 3 op 12. Op basis van de geschiedenis lijkt dit dé match om nog eens het beste Truiense voetbal boven te halen.

Vooral bij Mechelen blessurezorgen



KV Mechelen doet het met zekerheid zonder Van Ingelgom, Struyf, Hjelde, St. Jago en Ayodele. De Kanaries kunnen rekenen op een zo goed als volledig fitte kern. Volg KV Mechelen - Sint-Truiden vanavond LIVE om 19u15 op VOETBALKRANT.COM!