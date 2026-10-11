Datum: 11/10/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Achter de Kazerne

KV Mechelen en STVV hadden meer verwacht van het seizoensbegin. Vooral in Mechelen is de puntennood groot: KVM won nog niet en is voorlopig de rode lantaarn. Corbanie, Decherf en Raman mogen proberen om daar mee verandering in te brengen. Bij STVV is de basisplaats voor Takai de enige wijziging.

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Kevin Vanbuggenhout
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Scheidsrechter 		Rust


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45+2
 Een volgende Truiense kopbal belandt naast doel.
45
 We krijgen 3 minuten blessuretijd.
44

Goal 		Doelpunt van Samed Bazdar
Op vrije trap kopt Bazdar binnen. Zo staat het 3-1.
42
  Gele kaart voor Kaito Matsuzawa
39

Owngoal 		Owngoal van Shogo Taniguchi: -
KV Mechelen is de ploeg die de momenten pakt in deze wedstrijd. Van Brederode gaat aan de achterlijn richting doel. Via de voet van Taniguchi verdwijnt zijn trap tegen de netten. Het doelpunt wordt niet toegewezen aan Van Brederode. Opnieuw een owngoal af.
38
 Miras mag de lat danken
Miras komt onoordeelkundig uit naar de zijkant. Zo krijgt STVV een opgelegde kans op de aansluitingstreffer, maar Sebaoui kopt op de lat. Vervolgens is Miras op tijd terug om de bal weg te tikken.
34

Goal 		Doelpunt van Simion Michez
Eerst kan Kokubo nog redden op het schot van Koudou, maar het is onvoldoende. Het is Michez die de bal over de lijn werkt in de herneming, ook al beroert Kokubo zijn poging nog. De Kanaries zitten in de penarie.
32
 Matsuzawa gaat veel te makkelijk liggen en dus kan KVM aan de volgende tegenaanval beginnen. Zonder resultaat, maar STVV heeft al te veel counters weggegeven.
29
 Knappe save Miras!
Merlen mag aanleggen van aan het halve maantje. Miras moet een ferme save uit zijn mouwen schudden. Niet veel later besluit Vanwesemael voorlangs.
25

Owngoal 		Owngoal van Kota Takai: -
Raman begint nog eens aan een rush zoals in zijn beste dagen. Zijn lage voorzet wordt in eigen doel gegleden door Takai. Een dom eigen doelpunt, want niemand van KV Mechelen had bij die bal gekund.
23
 Sebaoui plaatst de bal vanuit de tweede lijn over.
20
 Een fraaie tegenaanval van KV Mechelen eindigt met een aflegger van Koudou voor Michez. De ex-speler van Beerschot besluit naast.
17
 Raman maakt de loopactie in de zestien maar kan de bal enkel in de korte hoek in de handen van Kokubo tikken.
15
 Sint-Truiden liet in de openingsminuten de bal aardig van voet tot voet gaan, maar ondertussen is het voetballende er toch ook wat uit bij de bezoekers.
11
 Kokubo plukt een afgeweken bal en gooit uit. Plots is STVV snel aan de overkant. Araki schiet over.
7
 Eerdhuijzen moet aan de eigen achterlijn de tackle uitvoeren op Bazdar. De hoekschop levert niets op voor STVV.
5
 Als u goed gekeken heeft naar de namen in de Mechelse basiself, valt het u zeker op dat Dennis Praet ontbreekt. De Gouden Schoen van 2014 zit op de bank.
5
  Gele kaart voor Kota Takai
1
 De aftrap is genomen. De harde kern heeft aardig wat pyrotechnisch materiaal meegebracht: de thuissupporters willen meteen de vlam in de pan.
1
 KV Mechelen - STVV: 0-0
KV Mechelen (KV Mechelen - STVV)
KV Mechelen: Nacho Miras - Kobe Corbanie - Mike Eerdhuijzen - Jose Marsa - Simion Michez - Myron van Brederode - Marco Decherf - Fredrik Hammar - Therence Koudou - Bouke Boersma - Benito Raman
Bank: Ortwin De Wolf - Luc Marijnissen - Gora Diouf - Maxim Kireev - Tijn Van Ingelgom - Cedric Van Meirvenne - Malcolm Lohunanu-Mbasi - Halil Ozdemir - Dennis Praet - Bill Antonio

STVV (KV Mechelen - STVV)
STVV: Leobrian Kokubo - Robert-Jan Vanwesemael - Shogo Taniguchi - Kota Takai - Taiga Hata - Ryan Merlen - Abdoulaye Sissako - Kaito Matsuzawa - Ryotaro Araki - Ilias Sebaoui - Samed Bazdar
Bank: Nathanaël Mbuku - Nelson Ishiwatari - Frederic Soelle Soelle - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Joedrick Pupe - Visar Musliu - Yanis Ngoy - Oumar Diouf - Shion Shinkawa

Vooraf
KV Mechelen en STVV hadden meer verwacht van het seizoensbegin. Vooral in Mechelen is de puntennood groot: KVM won nog niet en is voorlopig de rode lantaarn. Corbanie, Decherf en Raman mogen proberen om daar mee verandering in te brengen. Bij STVV is de basisplaats voor Takai de enige wijziging.

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 6.42  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/12 (41.7%)
Meer statistieken
Corbanie Kobe 6.64  
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
Meer statistieken
Eerdhuijzen Mike 6.83  
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
Meer statistieken
Marsa Jose 6.68  
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Intercepties: 4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Michez Simion 7.05  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/22 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
van Brederode Myron 5.66  
  • Nauwkeurige passes: 14/22 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Decherf Marco 5.87  
  • Nauwkeurige passes: 16/23 (69.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Hammar Fredrik 6.25  
  • Nauwkeurige passes: 11/11 (100%)
Meer statistieken
Koudou Therence 6.37  
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Boersma Bouke 6.47  
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Raman Benito 6.07  
  • Nauwkeurige passes: 7/14 (50%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
De Wolf Ortwin  
Marijnissen Luc  
Diouf Gora  
Kireev Maxim  
Van Ingelgom Tijn  
Van Meirvenne Cedric  
Lohunanu-Mbasi Malcolm  
Ozdemir Halil  
Praet Dennis  
Antonio Bill  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 4.94  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan 5.75  
  • Nauwkeurige passes: 23/31 (74.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Taniguchi Shogo 5.29  
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Takai Kota   4.93  
  • Nauwkeurige passes: 29/30 (96.7%)
Meer statistieken
Hata Taiga 5.84  
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Merlen Ryan A 6.73  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Sissako Abdoulaye 5.45  
  • Nauwkeurige passes: 15/23 (65.2%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Matsuzawa Kaito   5.9  
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Araki Ryotaro 5.88  
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Sebaoui Ilias 6.03  
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bazdar Samed 7.42  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/15 (53.3%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Mbuku Nathanaël  
Ishiwatari Nelson  
Soelle Soelle Frederic  
Lendfers Matt  
Janssens Wolke  
Pupe Joedrick  
Musliu Visar  
Ngoy Yanis  
Diouf Oumar  
Shinkawa Shion  

Vooraf

LIVE: Bevrijding voor Vanderbiest en KVM of blijft STVV zwart beest? "Daar niet te veel aandacht aan besteden"
LIVE: Bevrijding voor Vanderbiest en KVM of blijft STVV zwart beest? "Daar niet te veel aandacht aan besteden"
Foto: © photonews

KV Mechelen heeft vlak voor de interlandbreak het vertrouwen in trainer Fred Vanderbiest uitgesproken. Die weet ook wel dat de resultaten nu wel gauw moeten volgen. Dan lijkt het niet ideaal dat in de eerste wedstrijd na de break Sint-Truiden over de vloer komt.

STVV is immers het zwarte beest van KV Mechelen: Malinwa won geen enkele van de laatste tien onderlinge duels. "Wij moeten daar niet te veel aandacht aan besteden", zegt Vanderbiest over die slechte reeks. "De buitenwereld besteedt er al genoeg aandacht aan. Als wij dat ook doen, kan dat een averechts effect hebben."

Vanderbiest verwacht min of meer dezelfde speelstijl bij de Truienaars als vorig seizoen, omdat de vertrekkers vervangen zijn door vergelijkbare profielen. Net als Vanderbiest in Mechelen lijkt ook Frédéric De Meyer bij STVV onder druk te staan. "Het kan dat dit speelt. Ik ken hem goed, het is een jeugdvriend van mij", onthult Vanderbiest. "Hij is nog even assistent van mij geweest bij RWDM."

Opvolger van Vrancken is oude bekende Vanderbiest

Vanderbiest neemt het op voor zijn collega en vindt dat hij het tot op zekere hoogte al goed gedaan heeft. "Hij heeft het aangedurfd om na Wouter Vrancken over te nemen. Als je naar de expected goals kijkt, konden ze vier of vijf plaatsen hoger staan. Achteraan zijn ze iets minder stabiel dan vorig seizoen, dat tonen de cijfers ook aan."

Het balbezit verzorgen, op voorsprong komen en daarna niet terugkruipen: dat zijn voor de KVM-coach de sleutels tot succes. Na een 3 op 21 zou een eerste zege een bevrijding zijn. Bij STVV draait het dus ook niet super na een 3 op 12. Op basis van de geschiedenis lijkt dit dé match om nog eens het beste Truiense voetbal boven te halen.

Vooral bij Mechelen blessurezorgen

KV Mechelen doet het met zekerheid zonder Van Ingelgom, Struyf, Hjelde, St. Jago en Ayodele. De Kanaries kunnen rekenen op een zo goed als volledig fitte kern. Volg KV Mechelen - Sint-Truiden vanavond LIVE om 19u15 op VOETBALKRANT.COM!

 

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-4 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 2-1 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 3-1 STVV STVV
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