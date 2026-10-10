La Louvière La Louvière
1-4
Club Brugge Club Brugge
lalLa Louvière
cluClub Brugge
0-1
34' Hugo Vetlesen (Hans Vanaken)
0-2
45+1' Jan Virgili
0-3
53' Nicolò Tresoldi (pen)
Nolan Gillot 64'
1-3
1-4
90+5' Felix Lemarechal (Romeo Vermant)
Datum: 10/10/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Easi Arena
Club Brugge moest nog (even) bibberen, maar hervat de competitie wel met een overwinning en de leidersplaats
Robbie Maes
| 25 reacties
Club Brugge moest nog (even) bibberen, maar hervat de competitie wel met een overwinning en de leidersplaats
Foto: © photonews

Club Brugge heeft de interlandbreak verteerd met een overwinning op bezoek bij La Louvière. Blauw-zwart leek na een sterke eerste helft en een strafschopdoelpunt van Tresoldi op weg naar een probleemloze avond, maar Gillot bracht de spanning terug. Uiteindelijk ontsnapte Club nog aan een strafschop en stelde het de drie punten veilig.

Ivan Leko waarschuwde voor de wedstrijd dat zijn spelers na de interlandperiode niet allemaal op hetzelfde niveau zaten. Club Brugge moest snel weer op kruissnelheid komen, want er stond een belangrijke maand oktober voor de deur.

Tegen La Louvière had Ivan Leko één verrassing in petto in zijn basiself. Jorne Spileers kreeg de voorkeur boven Lee Hanbeom en vormde samen met Brandon Mechele het hart van de defensie. Na een verre reis en vier wedstrijden met Zuid-Korea mocht Hanbeom rusten. Bij La Louvière verscheen Joël Ito voor het eerst aan de aftrap sinds zijn rode kaart op de openingsspeeldag tegen Anderlecht.

Club Brugge was gewaarschuwd voor een lastige avond. La Louvière pakte vorig seizoen immers zes op zes tegen de landskampioen. Toch mocht de thuisploeg al snel een kruis maken over de hoop op een goed resultaat.

Vetlesen en Virgili slaan toe voor rust

Blauw-zwart nam meteen het heft in handen en had na een klein halfuur maar liefst 74 procent balbezit. Grote kansen bleven aanvankelijk uit, maar iets voorbij het halfuur brak Hugo Vetlesen de ban. Vanaken kopte een vrije trap van Seys door tot bij de Noor, die raak knikte: 0-1. Opnieuw sloeg Club Brugge toe op een stilstaande fase.

Vanaken Hans
© photonews

Na die openingstreffer had Club de wedstrijd stevig in handen. La Louvière was aardig begonnen, maar kwam nog nauwelijks onder de Brugse druk uit. Sommer beleefde een rustige eerste helft en zag zijn ploeg vlak voor rust de voorsprong verdubbelen. Peano schatte een voorzet van Potts helemaal verkeerd in, waardoor Jan Virgili de bal eenvoudig in een leeg doel kon tikken: 0-2.

Na de rust veranderde het spelbeeld nauwelijks. Club Brugge behield het balbezit, terwijl La Louvière weinig klaarspeelde. Even later ging het helemaal mis voor de thuisploeg. Ito haalde Tresoldi met een onbesuisde tackle onderuit, waarna scheidsrechter D'Hondt resoluut naar de stip wees.

De topschutter van vorig seizoen nam zijn verantwoordelijkheid en bleef ijzig kalm. Hij stuurde Peano de verkeerde kant op en zette Club Brugge zo op een comfortabele 0-3.

Club Brugge moet nog even bibberen

Toch kwam er rond het uur even leven in de brouwerij bij de thuisploeg. Gillot pikte een afvallende bal op en haalde verschroeiend uit. Sommer was kansloos op de kanonskogel.

Het doelpunt gaf de thuisploeg duidelijk vertrouwen. Club Brugge zakte steeds verder achteruit en ontsnapte zelfs aan een strafschop. Spileers liet zich aftroeven door Isah en tikte de aanvaller vervolgens aan in de zestien. Scheidsrechter D'Hondt wees aanvankelijk naar de stip, maar kwam na tussenkomst van de VAR op zijn beslissing terug.

In het slot maakte Félix Lemaréchal op aangeven van Romeo Vermant nog de 1-4. En zo hervat Club Brugge de competitie met een deugdoende overwinning en de voorlopige leidersplaats. Volgende week is er alweer bekervoetbal met een thuiswedstrijd tegen Lokeren.  

Opstellingen

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La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 5.56 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Nkoa Patrick 90' 6.33 -
  • Nauwkeurige passes: 28/31 (90.3%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Okou Yllan   90' 5.54 -
  • Nauwkeurige passes: 33/40 (82.5%)
  • Sleutelpasses: 2
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Alain Lamego Djibril 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 43/49 (87.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
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Delos Shaquil   90' 5.68 -
  • Nauwkeurige passes: 19/29 (65.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
  • Balverliezen: 21
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Courcoul Marius   63' 5.37 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
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Wade Mame 90' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 31/38 (81.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Gillot Nolan 86' 6.85 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/34 (67.6%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/13 (38.5%)
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Ito Joël 63' 5.83 -
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
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Filet Elias 45' 6.61 -
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Isah Mustapha 82' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
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Bank
Faye Wagane 0'  
Lutonda Thierry 4' 5.29  
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Gourville Siad 0'  
Gruber Zsombor 45' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Boukamir Mehdi 0'  
Coulibaly Ismaila   27' 5.74 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
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Tajaouart Anas 27' 5.87 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
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Rousseau Léandro 8' 6.69  
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
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Radelet Theo 0'  
 

Club Brugge Club Brugge
Sommer Yann 90' 6.68 7
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
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Sabbe Kyriani 58' 6.88 7
  • Nauwkeurige passes: 67/71 (94.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Spileers Jorne 90' 6.71 7
  • Nauwkeurige passes: 86/91 (94.5%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 6.87 7
  • Nauwkeurige passes: 84/89 (94.4%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 90' 7.06 8
  • Nauwkeurige passes: 74/80 (92.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Vanaken Hans A 90' 7.7 7
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 44/48 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Potts Freddie   90' 6.5 6
  • Nauwkeurige passes: 36/42 (85.7%)
Meer statistieken
Vetlesen Hugo 81' 8.2 7
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 33/40 (82.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 58' 6.82 6
  • Nauwkeurige passes: 25/31 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 81' 7.06 7
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Virgili Jan 86' 7.39 7
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Bank
Lee Hanbeom 0'  
Tsawa Cheveyo 9' 6.29  
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Vermant Romeo A 9' 6.98  
  • Assists: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Jackers Nordin 0'  
Dams Matteo 0'  
Siquet Hugo 32' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Diakhon Mamadou 0'  
Lemarechal Felix 32' 7.67 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Koren Tian Nai 4' 6.41  
  • Schoten op doel: 0/1
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Herbeleef La Louvière - Club Brugge

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-4 Club Brugge Club Brugge
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