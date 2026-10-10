Club Brugge moest nog (even) bibberen, maar hervat de competitie wel met een overwinning en de leidersplaats

Club Brugge heeft de interlandbreak verteerd met een overwinning op bezoek bij La Louvière. Blauw-zwart leek na een sterke eerste helft en een strafschopdoelpunt van Tresoldi op weg naar een probleemloze avond, maar Gillot bracht de spanning terug. Uiteindelijk ontsnapte Club nog aan een strafschop en stelde het de drie punten veilig.

Ivan Leko waarschuwde voor de wedstrijd dat zijn spelers na de interlandperiode niet allemaal op hetzelfde niveau zaten. Club Brugge moest snel weer op kruissnelheid komen, want er stond een belangrijke maand oktober voor de deur.

Tegen La Louvière had Ivan Leko één verrassing in petto in zijn basiself. Jorne Spileers kreeg de voorkeur boven Lee Hanbeom en vormde samen met Brandon Mechele het hart van de defensie. Na een verre reis en vier wedstrijden met Zuid-Korea mocht Hanbeom rusten. Bij La Louvière verscheen Joël Ito voor het eerst aan de aftrap sinds zijn rode kaart op de openingsspeeldag tegen Anderlecht.

Club Brugge was gewaarschuwd voor een lastige avond. La Louvière pakte vorig seizoen immers zes op zes tegen de landskampioen. Toch mocht de thuisploeg al snel een kruis maken over de hoop op een goed resultaat.

Vetlesen en Virgili slaan toe voor rust

Blauw-zwart nam meteen het heft in handen en had na een klein halfuur maar liefst 74 procent balbezit. Grote kansen bleven aanvankelijk uit, maar iets voorbij het halfuur brak Hugo Vetlesen de ban. Vanaken kopte een vrije trap van Seys door tot bij de Noor, die raak knikte: 0-1. Opnieuw sloeg Club Brugge toe op een stilstaande fase.

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Na die openingstreffer had Club de wedstrijd stevig in handen. La Louvière was aardig begonnen, maar kwam nog nauwelijks onder de Brugse druk uit. Sommer beleefde een rustige eerste helft en zag zijn ploeg vlak voor rust de voorsprong verdubbelen. Peano schatte een voorzet van Potts helemaal verkeerd in, waardoor Jan Virgili de bal eenvoudig in een leeg doel kon tikken: 0-2.





Na de rust veranderde het spelbeeld nauwelijks. Club Brugge behield het balbezit, terwijl La Louvière weinig klaarspeelde. Even later ging het helemaal mis voor de thuisploeg. Ito haalde Tresoldi met een onbesuisde tackle onderuit, waarna scheidsrechter D'Hondt resoluut naar de stip wees.

De topschutter van vorig seizoen nam zijn verantwoordelijkheid en bleef ijzig kalm. Hij stuurde Peano de verkeerde kant op en zette Club Brugge zo op een comfortabele 0-3.

Club Brugge moet nog even bibberen

Toch kwam er rond het uur even leven in de brouwerij bij de thuisploeg. Gillot pikte een afvallende bal op en haalde verschroeiend uit. Sommer was kansloos op de kanonskogel.

Het doelpunt gaf de thuisploeg duidelijk vertrouwen. Club Brugge zakte steeds verder achteruit en ontsnapte zelfs aan een strafschop. Spileers liet zich aftroeven door Isah en tikte de aanvaller vervolgens aan in de zestien. Scheidsrechter D'Hondt wees aanvankelijk naar de stip, maar kwam na tussenkomst van de VAR op zijn beslissing terug.

In het slot maakte Félix Lemaréchal op aangeven van Romeo Vermant nog de 1-4. En zo hervat Club Brugge de competitie met een deugdoende overwinning en de voorlopige leidersplaats. Volgende week is er alweer bekervoetbal met een thuiswedstrijd tegen Lokeren.