Datum: 09/10/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Freethiel

LIVE: Lokesa maakt gelijk op slag van rust!

SK Beveren en Lommel nemen het vrijdagavond tegen elkaar op om de Jupiler Pro League weer te hervatten. Konaté en Gomis komen voor Keller en Jans in de ploeg. Joey Pelupessy zit nog bij de nationale ploeg van Indonesië, hij wordt vervangen door Dada-Mascoll.

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Tijd   Rust 
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Scheidsrechter 		Rust


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45+2
  Gele kaart voor Cheick Conde
45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
45
 Hoewel Beveren 65% balbezit heeft, zijn de schoten toch 7-1 in het voordeel van Lommel.
42
 Daar is de gelijkmaker! Na prachtig combinatiewerk in het strafschopgebied geeft Brüls het leer met een mooi hakje tot bij Lokesa, die het cadeautje zonder problemen uitpakt.
41

Goal 		Doelpunt van Chris Lokesa (Christian Brüls)
40
 Beveren gaat op zoek naar de gelijkmaker, maar heeft het moeilijk met uitgespeelde kansen verzamelen. In het laatste derde loopt het niet vlot.
39
  Gele kaart voor Shawn Adewoye
32
 Beveren verzamelt zijn zoveelste corner, maar doet er opnieuw niets mee. Op de counter kan Lommel gevaarlijk zijn. Het tempo is ondertussen wat gedaald.
24

Goal 		Doelpunt van Don-Angelo Konadu (Nicolas Rommens)
Daar is het openingsdoelpunt! Lommel staat op voorsprong na een knappe kopbal van Konadu die op een hoekschop volgde. Meteen ook het eerste doelpunt dat Beveren in eigen huis slikt dit seizoen.
22
 Appuah knalt ver over doel.
20
 Lommel probeert zich meer in de partij te knokken, maar voor beide ploegen gaat het niet heel vlot.
14
SK Beveren - Lommel SK
13
 Beveren is de beste ploeg op het veld in de openingsfase. Lommel kon al twee keer goed counteren, maar de Waaslanders nemen het spel in handen.
10
 Pieklak houdt Lommel recht! Kaboré kop van dichtbij hard op doel, maar de Jonge Duivel kan uitpakken met een knappe reflex.
6
 Appuah krijgt een vrije kopkans, maar de flankaanvaller kopt via de grond in de handen van Schenk. Hier zat meer in voor Lommel.
3
 En hier is ook Lommel al meteen. Reyners krijgt de bal in het strafschopgebied na een counter, maar trapt op een Beveren-speler.
2
 Het eerste doelgevaar en de eerste corner zijn voor Beveren. Pieklak moet goed tussenbeide komen na een afgeweken bal.
1
 We zijn eraan begonnen in Beveren!
1
 SK Beveren - Lommel SK: 0-0

SK Beveren SK Beveren
Schenk Johannes 7.1  
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
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Gomis Yoni 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 50/55 (90.9%)
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Godeau Bruno 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 41/45 (91.1%)
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Janssens Christophe 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
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Oumar Konate Cheick 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
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Lokesa Chris 7.5  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Dewaele Sieben 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Conde Cheick 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Margaritha Jearl 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Brüls Christian A 7.7  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/10 (20%)
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Kaboré Elohim 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Bank
Thompson Dominic  
Najim Ilyes  
Slegers Ferre  
Diouf Junior Raymond  
Verschueren Arno  
Olatunji Victor  
Robatsch Jannik  
Lusamba Tshiolola Josua  
Mertens Lennart  
 

Lommel SK Lommel SK
Konadu Don-Angelo 7.8  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Pieklak Matthias 6.5  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
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van Duiven Jason 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
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Eyoma Timothy 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
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Rommens Nicolas A 6.9  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
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Adewoye Shawn   6.0  
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Schoofs Lucas 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Dada-Mascoll Isaiah 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
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Talvitie Juho 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Reyners Tom 6.6  
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Appuah Stredair 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Bank
Ivezic Nikola  
Odede Elijah Olaniyi  
Vandecraen Emile  
Gordic Djordje  
Vercauteren Rik  
Corthouts Niek  
Gooijer Tristan  
Reumers Alexander  

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-1 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 10/10 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 10/10 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV
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