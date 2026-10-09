LIVE: Lokesa maakt gelijk op slag van rust!
SK Beveren en Lommel nemen het vrijdagavond tegen elkaar op om de Jupiler Pro League weer te hervatten. Konaté en Gomis komen voor Keller en Jans in de ploeg. Joey Pelupessy zit nog bij de nationale ploeg van Indonesië, hij wordt vervangen door Dada-Mascoll.
Rust
|
Discussieer live mee!
Lees 1 reacties...
|
|
Rust
Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
|
45+2
|
Gele kaart voor Cheick Conde
|
|
45
|
We krijgen 2 minuten blessuretijd.
|
45
|
Hoewel Beveren 65% balbezit heeft, zijn de schoten toch 7-1 in het voordeel van Lommel.
|
42
|
Daar is de gelijkmaker! Na prachtig combinatiewerk in het strafschopgebied geeft Brüls het leer met een mooi hakje tot bij Lokesa, die het cadeautje zonder problemen uitpakt.
|
41
|
Doelpunt van Chris Lokesa (Christian Brüls)
|
40
|
Beveren gaat op zoek naar de gelijkmaker, maar heeft het moeilijk met uitgespeelde kansen verzamelen. In het laatste derde loopt het niet vlot.
|
39
|
Gele kaart voor Shawn Adewoye
|
|
32
|
Beveren verzamelt zijn zoveelste corner, maar doet er opnieuw niets mee. Op de counter kan Lommel gevaarlijk zijn. Het tempo is ondertussen wat gedaald.
|
24
|
Doelpunt van Don-Angelo Konadu (Nicolas Rommens)
Daar is het openingsdoelpunt! Lommel staat op voorsprong na een knappe kopbal van Konadu die op een hoekschop volgde. Meteen ook het eerste doelpunt dat Beveren in eigen huis slikt dit seizoen.
|
22
|
Appuah knalt ver over doel.
|
20
|
Lommel probeert zich meer in de partij te knokken, maar voor beide ploegen gaat het niet heel vlot.
|
14
|
|
13
|
Beveren is de beste ploeg op het veld in de openingsfase. Lommel kon al twee keer goed counteren, maar de Waaslanders nemen het spel in handen.
|
10
|
Pieklak houdt Lommel recht! Kaboré kop van dichtbij hard op doel, maar de Jonge Duivel kan uitpakken met een knappe reflex.
|
6
|
Appuah krijgt een vrije kopkans, maar de flankaanvaller kopt via de grond in de handen van Schenk. Hier zat meer in voor Lommel.
|
3
|
En hier is ook Lommel al meteen. Reyners krijgt de bal in het strafschopgebied na een counter, maar trapt op een Beveren-speler.
|
2
|
Het eerste doelgevaar en de eerste corner zijn voor Beveren. Pieklak moet goed tussenbeide komen na een afgeweken bal.
|
|
1
|
We zijn eraan begonnen in Beveren!
|
1
|
SK Beveren - Lommel SK: 0-0
|
|
Schenk Johannes
|
| 7.1
Johannes Schenk @ SK Beveren - Lommel SK7.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|4
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/13 (92.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 4
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
|
Gomis Yoni
|
| 6.7
Yoni Gomis @ SK Beveren - Lommel SK6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|50/55 (90.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|5/9 (55.6%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 50/55 (90.9%)
|
Godeau Bruno
|
| 6.8
Bruno Godeau @ SK Beveren - Lommel SK6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|41/45 (91.1%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|5/7 (71.4%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 41/45 (91.1%)
|
Janssens Christophe
|
| 6.6
Christophe Janssens @ SK Beveren - Lommel SK6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|4
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|21/26 (80.8%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/5 (40%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
- Sleutelpasses: 1
- Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
|
Oumar Konate Cheick
|
| 6.3
Cheick Oumar Konate @ SK Beveren - Lommel SK6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/24 (70.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/3 (33.3%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|10
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
|
Lokesa Chris
⚽
|
| 7.5
Chris Lokesa @ SK Beveren - Lommel SK7.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|16/19 (84.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Dewaele Sieben
|
| 6.3
Sieben Dewaele @ SK Beveren - Lommel SK6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|27/33 (81.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
|
Conde Cheick
|
| 6.5
Cheick Conde @ SK Beveren - Lommel SK6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/16 (93.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Margaritha Jearl
|
| 6.2
Jearl Margaritha @ SK Beveren - Lommel SK6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/7 (85.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Brüls Christian
A
|
| 7.7
Christian Brüls @ SK Beveren - Lommel SK7.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|1
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|23/27 (85.2%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|2/10 (20%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|13
|
|
Meer statistieken
- Assists: 1
- Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
- Sleutelpasses: 2
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 2/10 (20%)
|
Kaboré Elohim
|
| 6.5
Elohim Kaboré @ SK Beveren - Lommel SK6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/8 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
- Schoten op doel: 1/1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
|Bank
|
Thompson Dominic
|
|
|
|
|
Najim Ilyes
|
|
|
|
|
Slegers Ferre
|
|
|
|
|
Diouf Junior Raymond
|
|
|
|
|
Verschueren Arno
|
|
|
|
|
Olatunji Victor
|
|
|
|
|
Robatsch Jannik
|
|
|
|
|
Lusamba Tshiolola Josua
|
|
|
|
|
Mertens Lennart
|
|
|
|
|
|
|
Konadu Don-Angelo
⚽
|
| 7.8
Don-Angelo Konadu @ SK Beveren - Lommel SK7.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/9 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
- Schoten op doel: 1/2
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
|
Pieklak Matthias
|
| 6.5
Matthias Pieklak @ SK Beveren - Lommel SK6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|2
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/9 (77.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 2
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
|
van Duiven Jason
|
| 6.4
Jason van Duiven @ SK Beveren - Lommel SK6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/16 (93.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/3 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
- Schoten op doel: 0/1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
|
Eyoma Timothy
|
| 6.4
Timothy Eyoma @ SK Beveren - Lommel SK6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/16 (93.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
|
Rommens Nicolas
A
|
| 6.9
Nicolas Rommens @ SK Beveren - Lommel SK6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|1
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|22/27 (81.5%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/3 (33.3%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/4 (50%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Assists: 1
- Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
- Sleutelpasses: 1
- Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
|
Adewoye Shawn
|
| 6.0
Shawn Adewoye @ SK Beveren - Lommel SK6.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/17 (76.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
|
Schoofs Lucas
|
| 6.5
Lucas Schoofs @ SK Beveren - Lommel SK6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/19 (68.4%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Dada-Mascoll Isaiah
|
| 6.3
Isaiah Dada-Mascoll @ SK Beveren - Lommel SK6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/19 (89.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/3 (66.7%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
|
Talvitie Juho
|
| 6.2
Juho Talvitie @ SK Beveren - Lommel SK6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|2
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/12 (83.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
- Schoten op doel: 2/2
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Reyners Tom
|
| 6.6
Tom Reyners @ SK Beveren - Lommel SK6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/5 (60%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Appuah Stredair
|
| 6.0
Stredair Appuah @ SK Beveren - Lommel SK6.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/3 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/13 (92.3%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|3
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|10
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 1/2
- Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|Bank
|
Ivezic Nikola
|
|
|
|
|
Odede Elijah Olaniyi
|
|
|
|
|
Vandecraen Emile
|
|
|
|
|
Gordic Djordje
|
|
|
|
|
Vercauteren Rik
|
|
|
|
|
Corthouts Niek
|
|
|
|
|
Gooijer Tristan
|
|
|
|
|
Reumers Alexander
|
|
|
|