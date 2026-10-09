LIVE: Lokesa maakt gelijk op slag van rust!

45+2

Gele kaart voor Cheick Conde





45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



45

Hoewel Beveren 65% balbezit heeft, zijn de schoten toch 7-1 in het voordeel van Lommel.



42

Daar is de gelijkmaker! Na prachtig combinatiewerk in het strafschopgebied geeft Brüls het leer met een mooi hakje tot bij Lokesa, die het cadeautje zonder problemen uitpakt.



41



Doelpunt van Chris Lokesa (Christian Brüls)





40

Beveren gaat op zoek naar de gelijkmaker, maar heeft het moeilijk met uitgespeelde kansen verzamelen. In het laatste derde loopt het niet vlot.



39

Gele kaart voor Shawn Adewoye





32

Beveren verzamelt zijn zoveelste corner, maar doet er opnieuw niets mee. Op de counter kan Lommel gevaarlijk zijn. Het tempo is ondertussen wat gedaald.



24



Doelpunt van Don-Angelo Konadu (Nicolas Rommens)

Daar is het openingsdoelpunt! Lommel staat op voorsprong na een knappe kopbal van Konadu die op een hoekschop volgde. Meteen ook het eerste doelpunt dat Beveren in eigen huis slikt dit seizoen.



22

Appuah knalt ver over doel.



20

Lommel probeert zich meer in de partij te knokken, maar voor beide ploegen gaat het niet heel vlot.



14







13

Beveren is de beste ploeg op het veld in de openingsfase. Lommel kon al twee keer goed counteren, maar de Waaslanders nemen het spel in handen.



10

Pieklak houdt Lommel recht! Kaboré kop van dichtbij hard op doel, maar de Jonge Duivel kan uitpakken met een knappe reflex.



6

Appuah krijgt een vrije kopkans, maar de flankaanvaller kopt via de grond in de handen van Schenk. Hier zat meer in voor Lommel.



3

En hier is ook Lommel al meteen. Reyners krijgt de bal in het strafschopgebied na een counter, maar trapt op een Beveren-speler.



2

Het eerste doelgevaar en de eerste corner zijn voor Beveren. Pieklak moet goed tussenbeide komen na een afgeweken bal.



1

We zijn eraan begonnen in Beveren!

